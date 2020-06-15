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"Дизель шоу" обвинило "Квартал 95" в плагиате: "Мыши, которые съели зерно в Госрезерве, устроились авторами к коллегам". ВИДЕО

Команда юмористического "Дизель шоу" продемонстрировала фактическое повторение отрывка из своего номера 5-летней давности студией "Квартал 95".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу "Дизель шоу".

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"Наверное мыши, которые съели зерно в Госрезерве, устроились авторами к коллегам из "Квартала". И теперь сценарии можно не выдумывать, а просто переснимать чужие номера. Приятно, что нас уже считают "живыми классиками", но авторское право в нашей стране никто не отменял. Или мы чего-то не знаем?!", - говорится в посте, к которому прикреплено видео, смонтированное из двух номеров - "Дизель шоу" 2015 года и "Квартала 95" 2020-го.

"Хорошую шутку можно придумать один раз, а украсть - несколько", - гласит первый титр видео.

Напомним, на трех предприятиях Госрезерва обнаружено отсутствие почти 150 тысяч тонн зерна, которые должны были храниться на случай форс-мажорной ситуации. В то же время по документам товар на складах есть. На одном из предприятий не нашли почти 18 000 тонн зерна, на другом - почти 20 000 тонн, на третьем - 112 000 тонн. Советник министра внутренних дел Михаил Апостол сообщил, что почти 2700 вагонов зерна, которое должно находиться на хранении в Госрезерве, "съели мыши".

Позже он заявил, что у правоохранителей не было оснований проверять, есть ли в Госрезерве недостачи зерна, потому что внутренние и государственные аудиты показывали, что в системе все хорошо.

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Автор: 

Квартал-95 (223) плагиат (133) юмор (2007)


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Топ комментарии
+104
ЗЕмародёры и тут отмародёрили
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15.06.2020 01:58
+91
Так вата всегда крала
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15.06.2020 01:58
+59
Спостерігаємо !

Дизелі вказали бидло-квартальчику на те, ким він є ? Разом з їхнім "духовним лідером" ?

Я не підтримую, що Дизель Шоу понабирали якихось занюханих москалів (вони мене винервовували з самого початку, коли я ще не знала, що вони москалі), про білорусів нічого сказати не можу, мені здається, у нас достатньо своїх, кого можна брати до себе.

Але кілька разів по тлі вони проїхались. За це плюсую.
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15.06.2020 02:03
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на самом деле что у дизель шоу (но гораздо меньше чем квартал) ... что у 95 квартала шутки совсем политизированные ...им нужно кого то об...ать .. они не могу как там в других странах смеяться с ситуации... и не поверите - это есть показатель почему страна живет "так себе" ... вспомнить же даже кренделя задорнова изза поребрика и номер про американцев ... общество охлократов не готово быть демократическим ...
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16.06.2020 09:56 Ответить
"Дизель шоу" звинуватило "Квартал 95" у плагіаті: "Миші, які з'їли зерно в Держрезерві, влаштувалися авторами до колег" - Цензор.НЕТ 5455
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17.06.2020 10:17 Ответить
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