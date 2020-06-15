Мужчина выпрыгнул с балкона во время тушения пожара в центре Киева: в квартире нашли труп женщины. ВИДЕО 18+
Мужчина выпрыгнул с балкона во время тушения пожара в центре Киева, а в квартире нашли труп женщины. ВНИМАНИЕ! Материал не рекомендуется к просмотру лицам не достигшим 18 лет, людям с ослабленной психикой и беременным.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"14 июня, в 17:05 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре на ул. Михайловской, 22 в Шевченковском районе столицы.
На место происшествия прибыли спасатели 2-й Государственной пожарно-спасательной части. По прибытию на место вызова было установлено, что на 3 этаже с балкона квартиры идет дым, также там находится мужчина. Не теряя времени, бойцы начали устанавливать выдвижную лестницу для спасения человека, однако тот проявлял сопротивление, не давая возможности спасателям приступить к тушению пожара. Он агрессивно отталкивал лестницу от балкона, что составляло прямую угрозу жизни пожарных, и в конце концов просто выпрыгнул с балкона. Пострадавшего сразу передали бригаде скорой медицинской помощи в сопровождении правоохранителей", - сказано в сообщении.
В 17:31 пожар был локализован, и в 17:39 ликвидировано на площади 15 кв. м.
Во время тушения пожара, в квартире был обнаружен труп женского пола.
На месте работало 5 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 18 человек личного состава.
Обстоятельствами данного события будут заниматься правоохранительные органы.
По данным Telegram-канала Teza, тело женщины было обнаружено с ножевыми ранениями.
Также канал сообщает, что выпрыгнувший с балкона мужчина оказался гражданином Германии. Сейчас он в больнице.
"Квартиру на Михайловской он снимал. Соседи его почти не знают. Убитая женщина, которую нашли у него в квартире - украинка, 1992 года рождения. Она лежала на кровати с многочисленными ножевыми ранениями", - говрится в сообщении.
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вон, на Евро2012 ехали сюда вполне нормальные(как для нас) люди - и все довольны(кроме бедолаг шо поперлись на своих машинах )
ловят, да, ловят, особенно "воров в законе" - поймали, помахали пальчиком, выгнали, а он завтра через другую страну приехал, по другому паспорту, даже с визой, или вообще по укр. паспорту, как вот тот киллер шо напал на Окуеву и Адама - паспорт тупо купил(кстати, интересно что там с паспортистами, которые выдали, наверное на повышение пошли)
Двірник гроші заробляє чесно - честь йому і хвала. Навіть хтось колись з відомих літераторів підпрацьовував двірником. А урка - це гівно. І цьому гівну Кулеба створив зелену дорогу.
Автор Чевенгура и Котлована.
Эти два произведения для меня как наркотик - соскочить не могу.
на 100% сами виноваты - их же в багажник никто не забрасывал и не вывозил в лес.
это типо мне сказать: на сто евро, но засунь руку в клетку с шакалом. если откусил то кто виноват?
а можно вообще - сказать кому-то - иди ограбь банк, а из добычи я те дам 25% - кто виноват?(при условии что грабящий - не больной и т.д.)
Наверное асфальт какой-то другой.