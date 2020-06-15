РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13556 посетителей онлайн
Новости Видео
17 734 28

Мужчина выпрыгнул с балкона во время тушения пожара в центре Киева: в квартире нашли труп женщины. ВИДЕО 18+

Мужчина выпрыгнул с балкона во время тушения пожара в центре Киева, а в квартире нашли труп женщины. ВНИМАНИЕ! Материал не рекомендуется к просмотру лицам не достигшим 18 лет, людям с ослабленной психикой и беременным.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"14 июня, в 17:05 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре на ул. Михайловской, 22 в Шевченковском районе столицы.

На место происшествия прибыли спасатели 2-й Государственной пожарно-спасательной части. По прибытию на место вызова было установлено, что на 3 этаже с балкона квартиры идет дым, также там находится мужчина. Не теряя времени, бойцы начали устанавливать выдвижную лестницу для спасения человека, однако тот проявлял сопротивление, не давая возможности спасателям приступить к тушению пожара. Он агрессивно отталкивал лестницу от балкона, что составляло прямую угрозу жизни пожарных, и в конце концов просто выпрыгнул с балкона. Пострадавшего сразу передали бригаде скорой медицинской помощи в сопровождении правоохранителей", - сказано в сообщении.

В 17:31 пожар был локализован, и в 17:39 ликвидировано на площади 15 кв. м.

Во время тушения пожара, в квартире был обнаружен труп женского пола.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Тройное убийство в Фастове: у преступника было психическое расстройство, но его не брали в спецбольницу из-за отсутствия денег. ФОТО

На месте работало 5 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 18 человек личного состава.

Обстоятельствами данного события будут заниматься правоохранительные органы.

По данным Telegram-канала Teza, тело женщины было обнаружено с ножевыми ранениями.

Также канал сообщает, что выпрыгнувший с балкона мужчина оказался гражданином Германии. Сейчас он в больнице.

"Квартиру на Михайловской он снимал. Соседи его почти не знают. Убитая женщина, которую нашли у него в квартире - украинка, 1992 года рождения. Она лежала на кровати с многочисленными ножевыми ранениями", - говрится в сообщении.

Киев (25524) пожар (5948) убийство (6484)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+10
Європейці їдуть в Україну і відпочивають аморально, бо в себе в країні не можуть так відпочити. Вони розважаються з нашими гарними дівчатами, вбивають їх.... це вже не перший випадок.... але дівчата в якісь мірі самі винні, шукають розваг щоб "лекго" підзаробити. А тим часом всякі європейські психи їх б'ють ріжуть вбивають і всіляко знущаються. Тому гарнюні наші дівчатка) будьте обережними з європейцями, здебільшого сюди приїздять щоб розважитися всякі психи, бо тут корупція у великих масштабах і можна в разі чого відмазатися.
показать весь комментарий
15.06.2020 10:42
+8
Жесть!
показать весь комментарий
15.06.2020 10:02
+5
чел прав. если логически подумать, то кто к нам поедет - доктора наук, илоны маски, или кацапы и всяческое отребье которые не смогли себя проявить в "нормальных" странах (или проявили, и их теперь ищут за такие вот случаи) ну или сбить бабла на войне и на пару с нашими "властями" под шумок.
показать весь комментарий
15.06.2020 11:00
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Жесть!
показать весь комментарий
15.06.2020 10:02 Ответить
Кулеба винен. Пускають вурлу з Західної Європи БЕЗ ВІЗ, ті ріжуть людей і підпалюють будинки.
показать весь комментарий
15.06.2020 10:05 Ответить
правильно, нефиг шастать, а то я вчера хотел дворником устроиться - так очередь на год - сплошь швейцарцы, норвежцы, канадцы, трамписты и шведы. Доколе??777 Уже даже на самой отстойной работе не протолкнуться от этих нахлебников!!!11
показать весь комментарий
15.06.2020 10:19 Ответить
чел прав. если логически подумать, то кто к нам поедет - доктора наук, илоны маски, или кацапы и всяческое отребье которые не смогли себя проявить в "нормальных" странах (или проявили, и их теперь ищут за такие вот случаи) ну или сбить бабла на войне и на пару с нашими "властями" под шумок.
показать весь комментарий
15.06.2020 11:00 Ответить
Ну да, надо еще попросить шоб они тоже визы ввели, ведь отсюда туда как раз "маски" и едут.(тот же Цукерберг например)
вон, на Евро2012 ехали сюда вполне нормальные(как для нас) люди - и все довольны(кроме бедолаг шо поперлись на своих машинах )
показать весь комментарий
15.06.2020 11:06 Ответить
ну факт остается фактом - при войне (и мародерстве) как правило всяческое отребье в нереальных количествах всплывает (и приезжает). то, что у нас их пока более менее успешно ловят это значит не то, что у нас сверхмощная правоохранительная и судебная система, которая за 6 лет стала мегапрофессиональной, а скорее то, что их уж слишком много.
показать весь комментарий
15.06.2020 11:13 Ответить
ну да, гражданин Норвегии тебе приедет сюда пограбить "Метро", ага.
ловят, да, ловят, особенно "воров в законе" - поймали, помахали пальчиком, выгнали, а он завтра через другую страну приехал, по другому паспорту, даже с визой, или вообще по укр. паспорту, как вот тот киллер шо напал на Окуеву и Адама - паспорт тупо купил(кстати, интересно что там с паспортистами, которые выдали, наверное на повышение пошли)
показать весь комментарий
15.06.2020 11:26 Ответить
"дворником устроиться"

Двірник гроші заробляє чесно - честь йому і хвала. Навіть хтось колись з відомих літераторів підпрацьовував двірником. А урка - це гівно. І цьому гівну Кулеба створив зелену дорогу.
показать весь комментарий
15.06.2020 13:37 Ответить
Андрей Платонов, наверное.
Автор Чевенгура и Котлована.
Эти два произведения для меня как наркотик - соскочить не могу.
показать весь комментарий
15.06.2020 18:22 Ответить
Больной (на голову)!?
показать весь комментарий
15.06.2020 10:22 Ответить
Європейці їдуть в Україну і відпочивають аморально, бо в себе в країні не можуть так відпочити. Вони розважаються з нашими гарними дівчатами, вбивають їх.... це вже не перший випадок.... але дівчата в якісь мірі самі винні, шукають розваг щоб "лекго" підзаробити. А тим часом всякі європейські психи їх б'ють ріжуть вбивають і всіляко знущаються. Тому гарнюні наші дівчатка) будьте обережними з європейцями, здебільшого сюди приїздять щоб розважитися всякі психи, бо тут корупція у великих масштабах і можна в разі чого відмазатися.
показать весь комментарий
15.06.2020 10:42 Ответить
такие гарные что вспоминается Савченко и жена Луценко.

на 100% сами виноваты - их же в багажник никто не забрасывал и не вывозил в лес.
это типо мне сказать: на сто евро, но засунь руку в клетку с шакалом. если откусил то кто виноват?

а можно вообще - сказать кому-то - иди ограбь банк, а из добычи я те дам 25% - кто виноват?(при условии что грабящий - не больной и т.д.)
показать весь комментарий
15.06.2020 11:30 Ответить
Правда?
показать весь комментарий
15.06.2020 12:55 Ответить
Я маю на увазі ось таких "туристів" як на цьому відео, а не звичайних туристів, чи якихось там футбольних фанатів. Хоча і серед них є всякі люди....
показать весь комментарий
15.06.2020 16:10 Ответить
Часто так і є, бо це дійсно дуже дивно, що при тому, що в Європі тисячі борделів з дівчатами всіх рас і вподобань, хтось ще й приїжджає в Україну. При тому, що ніяка поліція їх і не подумала б переслідувати.
показать весь комментарий
15.06.2020 14:56 Ответить
Это пи***ц какой-то.
показать весь комментарий
15.06.2020 12:27 Ответить
доволі неочікуваний звук при падінні на асфальт
показать весь комментарий
15.06.2020 12:40 Ответить
а тут шось необичне ніж всігда, до чого ти привик
показать весь комментарий
15.06.2020 13:50 Ответить
Ага, неожиданный - прям режет слух)
Наверное асфальт какой-то другой.
показать весь комментарий
15.06.2020 18:24 Ответить
Мабуть жінку вбив і хату підпалив.
показать весь комментарий
15.06.2020 12:54 Ответить
вот если бы у каждого в квартире был огнетушитель)
показать весь комментарий
15.06.2020 13:10 Ответить
йа тримаю дома хладоновий - дядько в машині тримав такий
показать весь комментарий
15.06.2020 18:12 Ответить
обычные будни (анти-)"держави Украiни" ... можно было бы и не показывать - норма жизни ... убийства, самоубийства, алкоголизм, нищета и безнадега...
показать весь комментарий
15.06.2020 13:17 Ответить
хто ж це з третього етажа суїйидіт? тра' з десятого хочап
показать весь комментарий
15.06.2020 13:48 Ответить
Удрать хотел. Не фартануло. Парашют не раскрылся.
показать весь комментарий
15.06.2020 17:51 Ответить
Давно не смотрю фильмы ужасов. Хватает новостей нашей страны..
показать весь комментарий
15.06.2020 17:47 Ответить
Струёй вымыло.
показать весь комментарий
15.06.2020 20:28 Ответить
 
 