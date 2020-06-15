Мужчина выпрыгнул с балкона во время тушения пожара в центре Киева: в квартире нашли труп женщины. ВИДЕО 18+

Мужчина выпрыгнул с балкона во время тушения пожара в центре Киева, а в квартире нашли труп женщины. ВНИМАНИЕ! Материал не рекомендуется к просмотру лицам не достигшим 18 лет, людям с ослабленной психикой и беременным.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"14 июня, в 17:05 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре на ул. Михайловской, 22 в Шевченковском районе столицы.

На место происшествия прибыли спасатели 2-й Государственной пожарно-спасательной части. По прибытию на место вызова было установлено, что на 3 этаже с балкона квартиры идет дым, также там находится мужчина. Не теряя времени, бойцы начали устанавливать выдвижную лестницу для спасения человека, однако тот проявлял сопротивление, не давая возможности спасателям приступить к тушению пожара. Он агрессивно отталкивал лестницу от балкона, что составляло прямую угрозу жизни пожарных, и в конце концов просто выпрыгнул с балкона. Пострадавшего сразу передали бригаде скорой медицинской помощи в сопровождении правоохранителей", - сказано в сообщении.

В 17:31 пожар был локализован, и в 17:39 ликвидировано на площади 15 кв. м.

Во время тушения пожара, в квартире был обнаружен труп женского пола.

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На месте работало 5 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 18 человек личного состава.

Обстоятельствами данного события будут заниматься правоохранительные органы.

По данным Telegram-канала Teza, тело женщины было обнаружено с ножевыми ранениями.

Также канал сообщает, что выпрыгнувший с балкона мужчина оказался гражданином Германии. Сейчас он в больнице.

"Квартиру на Михайловской он снимал. Соседи его почти не знают. Убитая женщина, которую нашли у него в квартире - украинка, 1992 года рождения. Она лежала на кровати с многочисленными ножевыми ранениями", - говрится в сообщении.