Дело Стерненко: Под здание суда стянули усиленные наряды Нацгвардии и полиции. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 15 июня, с 10:00 в Шевченковском райсуде Киева должны возобновить заседание для определения меры пресечения бывшему лидеру одесской ячейки движения "Правый сектор" Сергею Стерненко.

Здание суда окружено сотрудниками правоохранительных органов, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Видео журналиста Радио Свобода Марьян Кушнир.

"Такой движ. Нацгвардейцы, копы и т. д. просто не заканчиваются. Вся ул. Дегтяревская в них. Не могут разместиться. И это еще начало", - рассказал Кушнир.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Избрание меры пресечения Стерненко отложили на 15 июня. ФОТОрепортаж

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, сам Стерненко уже зашел в здание суда. Под зданием собрались активисты, которые пришли его поддержать.

















Работники пропагандиста Шария пришли на акцию в сопровождении парней спортивного телосложения.





























Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.

Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".

В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.

11 июня 2020 года Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.