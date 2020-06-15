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Дело Стерненко: Под здание суда стянули усиленные наряды Нацгвардии и полиции. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 15 июня, с 10:00 в Шевченковском райсуде Киева должны возобновить заседание для определения меры пресечения бывшему лидеру одесской ячейки движения "Правый сектор" Сергею Стерненко.

Здание суда окружено сотрудниками правоохранительных органов, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Видео журналиста Радио Свобода Марьян Кушнир.

"Такой движ. Нацгвардейцы, копы и т. д. просто не заканчиваются. Вся ул. Дегтяревская в них. Не могут разместиться. И это еще начало", - рассказал Кушнир.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Избрание меры пресечения Стерненко отложили на 15 июня. ФОТОрепортаж

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, сам Стерненко уже зашел в здание суда. Под зданием собрались активисты, которые пришли его поддержать.

Дело Стерненко: Под здание суда стянули усиленные наряды Нацгвардии и полиции 01
Дело Стерненко: Под здание суда стянули усиленные наряды Нацгвардии и полиции 02
Дело Стерненко: Под здание суда стянули усиленные наряды Нацгвардии и полиции 03
Дело Стерненко: Под здание суда стянули усиленные наряды Нацгвардии и полиции 04
Дело Стерненко: Под здание суда стянули усиленные наряды Нацгвардии и полиции 05
Дело Стерненко: Под здание суда стянули усиленные наряды Нацгвардии и полиции 06
Дело Стерненко: Под здание суда стянули усиленные наряды Нацгвардии и полиции 07
Дело Стерненко: Под здание суда стянули усиленные наряды Нацгвардии и полиции 08

Работники пропагандиста Шария пришли на акцию в сопровождении парней спортивного телосложения.

Дело Стерненко: Под здание суда стянули усиленные наряды Нацгвардии и полиции 09
Дело Стерненко: Под здание суда стянули усиленные наряды Нацгвардии и полиции 10
Дело Стерненко: Под здание суда стянули усиленные наряды Нацгвардии и полиции 11
Дело Стерненко: Под здание суда стянули усиленные наряды Нацгвардии и полиции 12
Дело Стерненко: Под здание суда стянули усиленные наряды Нацгвардии и полиции 13
Дело Стерненко: Под здание суда стянули усиленные наряды Нацгвардии и полиции 14
Дело Стерненко: Под здание суда стянули усиленные наряды Нацгвардии и полиции 15
Дело Стерненко: Под здание суда стянули усиленные наряды Нацгвардии и полиции 16
Дело Стерненко: Под здание суда стянули усиленные наряды Нацгвардии и полиции 17
Дело Стерненко: Под здание суда стянули усиленные наряды Нацгвардии и полиции 18
Дело Стерненко: Под здание суда стянули усиленные наряды Нацгвардии и полиции 19
Дело Стерненко: Под здание суда стянули усиленные наряды Нацгвардии и полиции 20
Дело Стерненко: Под здание суда стянули усиленные наряды Нацгвардии и полиции 21
Дело Стерненко: Под здание суда стянули усиленные наряды Нацгвардии и полиции 22

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.

Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".

В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.

11 июня 2020 года Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.

Автор: 

Нацполиция (16468) Национальная гвардия (2121) Стерненко Сергей (394)


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Топ комментарии
+31
А говорите в Украине некому воевать. Вот она армия мразей воюющих со своим народом. А на передовой бойцы за свой счет покупают себе бронежилеты в 2020 году.
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15.06.2020 10:04
+26
Автозаков как на *********. Даже во времена Януковоща не видел столько автозаков. Украина не Расия говорите?
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15.06.2020 10:05
+25
Наголосовали слабоумные.
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15.06.2020 10:06
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Він не торгував,а кришував.Є різниця.
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15.06.2020 10:18 Ответить
Юрец, вот спасибо, объяснил. Теперь всё ясно. Только один вопросик - почему у тебя нет мозгов?
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15.06.2020 10:28 Ответить
Мозку немає в тих,хто після Савченко,ведеться на парасюків,сааків,сєнцових,і тому подібних стерненків.
Справа Стерненка: Під будівлю суду стягнули посилені наряди Нацгвардії та поліції - Цензор.НЕТ 7880
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15.06.2020 10:36 Ответить
Ну и шо? Человек взрослеет, начинает выглядеть солидно и одежде другие предпочтения. Вон твой ***** раньше в абибасе с портфелем ходил, а теперь в дорогом костюме.
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15.06.2020 10:41 Ответить
Так і я ж про те ! Зріє.Дорослішає.
Ще пару років тому наркоторговців кришував,охороняв незаконні забудови,підробляв активістом під замовлення,вже й забувати почали про чувака,що став відомим,зарізавши іншого чорта...
Аж тут виринає мутант,в результаті спарювання Шарія з Парасюком ,всі дізнаються про останнього чесного патріота,борця з режимом,україномовного,чесного,інтеліґентноґо,розумного,ініціативного...
А там і партєйку під гарний проект склепати не гріх.
Справа Стерненка: Під будівлю суду стягнули посилені наряди Нацгвардії та поліції - Цензор.НЕТ 2752
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15.06.2020 11:10 Ответить
Еще одна Савченко.
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15.06.2020 10:43 Ответить
"Свободу Юрию Деточкину!" (с)
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15.06.2020 10:03 Ответить
А говорите в Украине некому воевать. Вот она армия мразей воюющих со своим народом. А на передовой бойцы за свой счет покупают себе бронежилеты в 2020 году.
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15.06.2020 10:04 Ответить
Так же подумала.
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15.06.2020 10:35 Ответить
Автозаков как на *********. Даже во времена Януковоща не видел столько автозаков. Украина не Расия говорите?
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15.06.2020 10:05 Ответить
Наголосовали слабоумные.
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15.06.2020 10:06 Ответить
Что наголосовали, придурок? Ето уже 5 лет длится начиная с Парашенка. И автозаки и клетки посреди улиц и банда мусоров все при Парашенке началось
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15.06.2020 10:10 Ответить
татышо?! и 8000 патриотов в тюрьмах гниют. ага. слышали.
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15.06.2020 10:12 Ответить
Сначала правильные вещи пишешь, потом хрень какую-то. Ты неадекват.
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15.06.2020 11:52 Ответить
если не получилось зарезать или пристрелить, значит нужно посадить.
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15.06.2020 10:05 Ответить
кацапня підготувалася
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15.06.2020 10:06 Ответить
Тут многие рассказывают что мол чего сидишь пишешь иди мол на фронт защищай страну. Зачем? Чтоб ети твари мусора в зеленом мне в спину стреляли и ограбили и изнасиловали мою семью? Не дождетесь твари. Предателя Авакова на гилляку
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15.06.2020 10:08 Ответить
А не ти випадково цю владу вибирав?
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15.06.2020 10:10 Ответить
Верно.
Мрази стреляют в спину, а барыги барыжат, землю Украины распродают...
За что воевать?
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15.06.2020 10:12 Ответить
Щось кацапом засмерділо!...
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15.06.2020 10:13 Ответить
Помойся наконец-то.
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15.06.2020 10:41 Ответить
о то вже не Порошенко виявляється винен?
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15.06.2020 13:01 Ответить
Вава тікай!
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15.06.2020 10:09 Ответить
непогано, от і повернулись в часи януковоща, пздц шановні, кінець буде веселішим.
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15.06.2020 10:09 Ответить
Коли в суспільстві є запит на героїв-навіть злочинцеві типу Флойда золоту труну приготують.Аби зупинити мародерство-треба викинути їхнього "героя" їм же в руки-на суд присяжних.
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15.06.2020 10:12 Ответить
Если бы в пятницу не ломились силой в суд то ничего этого и не было, так что нечего кричать про времена Яныка, для начала научитесь вести себя цивилизованно.
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15.06.2020 10:12 Ответить
когда сама власть плюет на законы. зачем их соблюдать ?
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15.06.2020 10:17 Ответить
Если бы было справедливое правосудие, а не "карманное" никто б и не ломился как с ломом в музей.
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15.06.2020 10:30 Ответить
******** добре усвідомлює, що виробляє.
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15.06.2020 10:12 Ответить
А может это уже не нацгвардия, а зеленые человечики, как в 2014 году.
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15.06.2020 10:13 Ответить
рузьге одразу буде помітно навіть у повністю нашій формі.
ці потвори відзначаються несамовитою жорстокістю і садизмом
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15.06.2020 13:03 Ответить
"Пізніше поліція https://censor.net/news/3068294/politsiya_vidpustyla_drugogo_uchasnyka_napadu_na_aktyvista_sternenka_v_odesi_vin_prohodyt_yak_svidok в Одесі, який проходить як свідок. Джерело: https://censor.net/ua/v3201968" - тобто, збройний замах на життя - це не злочин, а от ЗАХИСТ власного життя - злочин??? Лайно в мантіях...
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15.06.2020 10:16 Ответить
Больше денег на автозаки патужнаму главмусору Сабакову.
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15.06.2020 10:17 Ответить
Зеля - олігархічна прокладка, влаштував ментівську владу проти громадянського суспільства,здійснює руйнацію української державності
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15.06.2020 10:23 Ответить
Отлично упитаные и откормленные мусора и бройлеры из Нацгвардии готовы выполнять любой приказ ЗЕшизофреника и его цепного пса Авакяна ,но что бы потом, на судах сопли не пускали , что их заставили выполнять преступные приказы .
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15.06.2020 10:25 Ответить
Ну так у бройлеров есть семьи?
Если начнут стрелять, то их соседи здороваться перестанут)
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15.06.2020 10:37 Ответить
Парадокс, на Крещатике среди белого дня людей грабят, в том числе и беременных, а "правоохренители" возле судов "тусуются". Там ещё видимо бетеэров не хватает.
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15.06.2020 10:25 Ответить
Где платят больше там они и тусуются. А ***** и Портнов за уничтожение украинских патриотов денег не жалеет. Да и будь уверен бетееры где то поблизости напоготове. А завтра мусора возьмутся и за тех кто на крещатике, будут грабить, насиловать, подкидыдывать наркоту и выбивать деньги.
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15.06.2020 11:34 Ответить
Раз стянули силы, значит арестуют. Так и с Тимошенко было.
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15.06.2020 10:25 Ответить
УБИТЬ СТЕРНЕНКА НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ ЗНАЧИТЬ НУЖНО ПОСАДИТЬ И ТАМ УБИТЬ!
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15.06.2020 10:27 Ответить
Долой Потроxсуд!"Дайте свободу нашей Анжеле Стерненко.Дайте свободу,суки!"?
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15.06.2020 10:28 Ответить
И снова курсантов как пушечное мясо поставили.
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15.06.2020 10:32 Ответить
Подивився фото і згадав події літа 2011 року. Суд над Тимошенко картинки майже тіж самі. Справи різні, але тоді іще міліції було приблизно стілки ж.
Щось роднить Зеленського з Януковичем
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15.06.2020 10:37 Ответить
Потім через три роки режим впав. А зараз впаде через скільки?
Тут і Стерненко не Тимошенко, час інший
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15.06.2020 10:40 Ответить
Мабуть Клоун був на корпоративі у ригів, коли Майдан починався, бо інакше б замітив "дивные совпадения" з теперішньою ситуацією - мусорські вантажівки, менти за одно з москальськими тітушками проти українських активістів, а головний Кідар сидить на Банковій і типу нічого не замічає.
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15.06.2020 10:39 Ответить
это просто пи... какой то, и вся эта братия дармоедов живет на наши налоги
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15.06.2020 11:16 Ответить
Армянские собаки злы и мстительны, но очень боятся огня и выстрелов.
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15.06.2020 11:21 Ответить
раздули с мухи слона..от куда у стерненко деньги на суд адвоката пиар и толпу,,,,,,????
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15.06.2020 11:56 Ответить
Ти ба, як бояться одного хлопця!
Раніше Аваков так боявся тільки Сашка Білого.
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15.06.2020 12:25 Ответить
А почему они не выполняют свои прямые обязаности в Крыму, Луганску, Донецку...?
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15.06.2020 12:31 Ответить
Какие б..ь тут могут возникать сомнения о заказухе,всякое кацапское бе, бе ,бе наркоторговец и инная лабуда зелегандонам и кацахлам на уши ляжет.Но твою ж ,сам факт присутствия почти армии показателен шо нас через колено и с перспективой на пляшку задом,всех и порохоботов и уже со спущенной штаниной зелендоновцев.Хотят суки и получат крови.Слава Україні смерть кацахлам.
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15.06.2020 15:06 Ответить
"Мусора- не люди".
А.Аваков
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15.06.2020 15:06 Ответить
Во как правоохранительные органы защищают украинское кривосудие!
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15.06.2020 15:14 Ответить
напевно час вже виносити цю Зелену мерзоту разом зі всіма ригачами
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15.06.2020 16:04 Ответить
 
 