"Я отбился от нападений, а теперь отбиваюсь от украинской карательной системы", - Стерненко. ВИДЕО
Расследование нападений на одесского активиста Сергея Стерненко, по его же словам, специально затягивают, а нападавших на него подозревают в хулиганстве.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Стерненко рассказал в сюжете программы "ТСН. Тиждень". По словам Стерненко, во время заседания решение затягивается выяснением обстоятельств, которые не влияют на квалификацию правомерности его действий.
"Чтобы выяснить действовал ли я по закону, необходимо выяснить, что эти двое делали у меня возле дома, кто их туда отправил, кто им должен был заплатить и кто заказчик этого преступления. Почему когда не сидят заказчики и исполнители нападения на меня, должен сидеть я, за то, что защищался?... Жизнь моя изменилась: я отбился от нападений, а сейчас отбиваюсь от украинской карательной системы. Стоит понимать - из тюрьмы ты выход найдешь, а из могилы - нет... - говорит Стерненко.
Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.
Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".
В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.
11 июня 2020 года Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.
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Сергія Стерненка, Петра Порошенка, Софію Федину, Марусю Звиробій, майора Ковальва, Андрія Антоненка, Яну Дугар, Юлію Кузьменко, Сергія Пашинського та ін. волонтерів, ветеранів АТО
Ось і відповідь - чому Пєця-Мародер опинивсь у компанії українських патріотів
І, доречі, Пашинського за самозахист, взагалі в СІЗО сховали, хоча він тільки пульнув в ногу нападнику. В ногу, а не в сердце і не в голову. Та і без Портнова і там не обішлося.
P.S. У мне таке враження, що якщо не стане Портнова - більшість справ закриють
Других просто убивают.
"На Черкащині вбили дослідника історії Визвольної боротьби та підпалили хату-музей."
У Городищі на Черкащині, 11 червня було вбито Андрія Тегерешвілі, поета, письменника, колекціонера і дослідника історії Визвольної боротьби.
Після вбивства нападник підпалив хату-музей. Про це інформує http://cossackland.org.ua/2020/06/13/u-horodyschyni-na-cherkaschyni-vbyto-vidomoho-patriota-kolektsionera-i-doslidnyka-ukrajinskoji-vyzvolnoji-borotby/ "Козацький край" .
"Особливу увагу Андрій Захарович приділяв Визвольному рухові на Черкащині 1918-1932 року.
Він перший підняв тему родини Блажевських (повстанських братів-отаманів. - ред.), яка зараз описана в багатьох творах. Його матеріали використовували у своїх роботах відомі письменники і історики.
Об'їздив усю Черкащину, шукав могили загиблих учасників Визвольного руху і деякі йому таки вдалося знайти. Жив Андрій не в простому будинку, а в музеї.
За десятки років він стару, ще батьківську хату перетворив на музей.
Амфори з трипільської культури, кістки мамонта, знаряддя праці минулих століть, сорочки-вишиванки, вишиті рушники і різні цікаві експонати минулого століття, і сьогодення знайшли свої місцях у всіх кімнатах його хати.
Пенсію ж не один дослідник історії отримує в населеному пункті.
Зєлю геть. Дострокові. Узгоджуєм нормального єдиного кандидата на дострокові цього літа від демсил.
відрізняється від замаху на вбивство Окуєвої і її чоловіка, коли підстрілили
самого кілера, а потім уй... обміняли??!!! Тепер по аналогії, що і вижившому
Адаму Осмаєву треба підозру висувати, що не вмер і покалічив свого
кілера???????!!!! Не влада, а якась зекоманда зрадників і клоунів.
Этот псевдопоцриот Корбановский рассчитан на восприятие лохов.
Оборона - або вона є, або її немає! Поняття перевищення треба прибрати!
У Техасі якщо гопнік якийсь захотів віджати мобілку, а йому за це мізки з кольта винесли - то це не є перевищенням неохідної оборони! А в нас перевищенням оборони визнати вбивство гвалтівника жінкою...
А в цілому три частини з нападами на Стерненка слабо розглянути , що б зрозуміти як воно відбувалось...?
Кончена радянська психологія Зе влади
Самозахист це життєва необхідність, а тих хто нападає з метою вбивства - тих під розтріл, ТРЕБА ПОВЕРТАТИ СМЕРТНУ КАРУ В УКРАЇНУ.
Крім того, він мав широкий вибір дозволених методів впливу на злочинця: звернення до його совісті, лайка, повторна лайка, ляпас, непристойний жест...
Більшість людей не може оцінити загорозу своєму життю, відбиваючи напад озброєних бандюків. Співчуваю і Стерненку, і всім, хто опинявся в подібній ситуації...
PS. І взагалі,"краще вистрілити, перезарядити і ще раз вистрілити, ніж світити ліхтариком і питати "Хто тут?"
Третій напад, ніч, двоє нападників... Ви, напевно, крикнули би вслід: " Я вас прощаю..." і пішли б зализувати рани.
5. Не є перевищенням меж необхідної оборони і не має наслідком кримінальну відповідальність застосування зброї або будь-яких інших засобів чи предметів для захисту від нападу озброєної особи або нападу групи осіб, а також для відвернення протиправного насильницького вторгнення у житло чи інше приміщення, незалежно від тяжкості шкоди, яку заподіяно тому, хто посягає.
2. Если он напал на Стерненко, то с каким оружием? Длинным языком и матом?
3. А не обознался Стерненко в том что ему угрожали имено от от этой жертвы?
4. А может это Стерненко напал на жертву, приняв его за другое лицо, из за мании преследования?
5. А если жертва пораженчески бежит, для чего её преследовать с оружием , безоружного и 100метров, от места начала конфликта.
6. Так кто на кого охотился?
А ответов нет! Есть только организованная шумиха вокруг виновности- невиновности.
Может жертва за финансовым долгом приходила, а её завалили.
https://youtu.be/q3t8bkE9i9Y