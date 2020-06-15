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"Я отбился от нападений, а теперь отбиваюсь от украинской карательной системы", - Стерненко. ВИДЕО

Расследование нападений на одесского активиста Сергея Стерненко, по его же словам, специально затягивают, а нападавших на него подозревают в хулиганстве.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Стерненко рассказал в сюжете программы "ТСН. Тиждень". По словам Стерненко, во время заседания решение затягивается выяснением обстоятельств, которые не влияют на квалификацию правомерности его действий. 

"Чтобы выяснить действовал ли я по закону, необходимо выяснить, что эти двое делали у меня возле дома, кто их туда отправил, кто им должен был заплатить и кто заказчик этого преступления. Почему когда не сидят заказчики и исполнители нападения на меня, должен сидеть я, за то, что защищался?... Жизнь моя изменилась: я отбился от нападений, а сейчас отбиваюсь от украинской карательной системы. Стоит понимать - из тюрьмы ты выход найдешь, а из могилы - нет...  - говорит Стерненко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Дело Стерненко: Под здание суда стянули усиленные наряды Нацгвардии и полиции. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.

Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".

В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.

11 июня 2020 года Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.

Автор: 

защита (185) Нацполиция (16468) суд (25097) Стерненко Сергей (394)


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Топ комментарии
+50
Ганьба зеленым уродам! В Украине нет правосудия.Зеленый беспредел и террор.
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15.06.2020 10:41
+35
гебняве, це тобі аж ніяк не допоможе
кацапня відсмокче
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15.06.2020 10:41
+29
Опять шарием завоняло...
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15.06.2020 10:44
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Страница 2 из 2
От так по одинці зелені давлять усе патріотичне та проукраїнське. По одинці:
Сергія Стерненка, Петра Порошенка, Софію Федину, Марусю Звиробій, майора Ковальва, Андрія Антоненка, Яну Дугар, Юлію Кузьменко, Сергія Пашинського та ін. волонтерів, ветеранів АТО
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15.06.2020 11:09 Ответить
Как к порядочным людям Пашинский попал? Очепятка наверное.
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15.06.2020 11:15 Ответить
А Порошенко за деньги пролез в эту компанию?
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15.06.2020 11:16 Ответить
https://p-p.com.ua/news/velychezna-botoferma-groisman-rozpoviv-yak-poroshenko-mochyt-konkurentiv-na-vyborakh/ Гройсман: Порошенко створив цілу ботоферму з десятків тисяч тролів.
Ось і відповідь - чому Пєця-Мародер опинивсь у компанії українських патріотів
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15.06.2020 11:24 Ответить
Нет, только за голоса по продаже земли.
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15.06.2020 11:25 Ответить
Парашенко потреот, да уж,, он ещё в 2014 должен на дереве висеть за больше 1000 убитых наших в илловайске
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15.06.2020 18:08 Ответить
Ваших там 1000 была убита?
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15.06.2020 19:55 Ответить
А що не так? Це тому що той, хто чотири рази відкошував від арміі, про Пашинського щось бовкнув?
І, доречі, Пашинського за самозахист, взагалі в СІЗО сховали, хоча він тільки пульнув в ногу нападнику. В ногу, а не в сердце і не в голову. Та і без Портнова і там не обішлося.
P.S. У мне таке враження, що якщо не стане Портнова - більшість справ закриють
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15.06.2020 12:47 Ответить
а Зеленіеперед віборами обещали, что Портянкина не пустят до влади. а Портянкин керує усім та усима.
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15.06.2020 14:52 Ответить
Стерненко известен, за него есть кому вступиться.
Других просто убивают.

"На Черкащині вбили дослідника історії Визвольної боротьби та підпалили хату-музей."

У Городищі на Черкащині, 11 червня було вбито Андрія Тегерешвілі, поета, письменника, колекціонера і дослідника історії Визвольної боротьби.
Після вбивства нападник підпалив хату-музей. Про це інформує http://cossackland.org.ua/2020/06/13/u-horodyschyni-na-cherkaschyni-vbyto-vidomoho-patriota-kolektsionera-i-doslidnyka-ukrajinskoji-vyzvolnoji-borotby/ "Козацький край" .

"Особливу увагу Андрій Захарович приділяв Визвольному рухові на Черкащині 1918-1932 року.
Він перший підняв тему родини Блажевських (повстанських братів-отаманів. - ред.), яка зараз описана в багатьох творах. Його матеріали використовували у своїх роботах відомі письменники і історики.
Об'їздив усю Черкащину, шукав могили загиблих учасників Визвольного руху і деякі йому таки вдалося знайти. Жив Андрій не в простому будинку, а в музеї.
За десятки років він стару, ще батьківську хату перетворив на музей.
Амфори з трипільської культури, кістки мамонта, знаряддя праці минулих століть, сорочки-вишиванки, вишиті рушники і різні цікаві експонати минулого століття, і сьогодення знайшли свої місцях у всіх кімнатах його хати.
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15.06.2020 11:12 Ответить
Там битовуха.Отримав пенсію. Наркоман дізнався і вбив.17 ножових.Хату підпалив щоб приховати.Затриманий.
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15.06.2020 11:27 Ответить
Але ж полізла потвора чомусь саме до цієї Людини.
Пенсію ж не один дослідник історії отримує в населеному пункті.
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15.06.2020 11:40 Ответить
Нет, это не бытовуха. Всё продумано и целенаправлено. Идёт курс на уничтожение патриотов.
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15.06.2020 14:48 Ответить
І своєї популярносі він досяг сам. Йому зараз всього 25 років.
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15.06.2020 12:50 Ответить
Стоп політичним переслідуванням російського шпигуна Зєлі!
Зєлю геть. Дострокові. Узгоджуєм нормального єдиного кандидата на дострокові цього літа від демсил.
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15.06.2020 11:20 Ответить
Зєлю геть. Дострокові. Узгоджуєм нормального єдиного кандидата на дострокові цього літа від демсил"Я відбився від нападів, а тепер відбиваюсь від української каральної системи", - одеський активіст Стерненко - Цензор.НЕТ 5242
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15.06.2020 19:23 Ответить
Я підтримую Стерненка і тим самим підтримую себе, свою родину і всіх українців! Українці мають право на самозахист!
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15.06.2020 11:22 Ответить
А чим історія з Стерненком
відрізняється від замаху на вбивство Окуєвої і її чоловіка, коли підстрілили
самого кілера, а потім уй... обміняли??!!! Тепер по аналогії, що і вижившому
Адаму Осмаєву треба підозру висувати, що не вмер і покалічив свого
кілера???????!!!! Не влада, а якась зекоманда зрадників і клоунів.
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15.06.2020 11:23 Ответить
А чим ти відрізняєшся від сепарського троля, який тут гонить не по темі?
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15.06.2020 18:44 Ответить
ЗЕ уявлення про владу отримав працюючи клоуном на корпоративах у Януковича
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15.06.2020 11:24 Ответить
"...а теперь отбиваюсь от украинской карательной системы"-ты сам ее выбрал,тупой дятел.Теперь на хлебушек намазывай.
Этот псевдопоцриот Корбановский рассчитан на восприятие лохов.
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15.06.2020 11:29 Ответить
Перевищення межі необхідної оборони - одна із найбільш дибільних статей Кримінального кодексу України!
Оборона - або вона є, або її немає! Поняття перевищення треба прибрати!



У Техасі якщо гопнік якийсь захотів віджати мобілку, а йому за це мізки з кольта винесли - то це не є перевищенням неохідної оборони! А в нас перевищенням оборони визнати вбивство гвалтівника жінкою...
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15.06.2020 11:37 Ответить
Вот жеж бедненький и несчастненький... Все маленького мальчика-убийцу обижают, политически преследуют... Айяйяй... Какие Зеленые негодяи...
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15.06.2020 11:42 Ответить
Макс Тамбовський(нульовий)! Бояра закінчується! Мерщій в аптеку, ще встигнеш!
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15.06.2020 11:52 Ответить
.."от АНТИукраинской карательной системы"....((((
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15.06.2020 11:58 Ответить
Мутный тип. И вашим и нашим.
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15.06.2020 12:01 Ответить
Усі бажають, щоб в Україні панував закон, але коли закон торкається їх, то волають про політичні репресії.
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15.06.2020 12:01 Ответить
Усі виродки в Україні хотіли би, щоб за гроші могли найняти якусь сволоту "провчити" нормальну людину, а коли цю сволоту вбито нормальною людиною, то відразу панікують, що зменшиться кількість дятлів за грошу виконати брудну роботу!
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15.06.2020 12:43 Ответить
ст 118 і 124 УК України. Якби Стерненко не був винен, то не потрібно було брехати про ніж. Спочатку казав що він був його, потім не його, а нападників.
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15.06.2020 12:54 Ответить
В стані шоку , ви пане , ще не те наговорите ...
А в цілому три частини з нападами на Стерненка слабо розглянути , що б зрозуміти як воно відбувалось...?
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15.06.2020 13:01 Ответить
В стані шоку можна вбити. В стані шоку не можна знімати відео. Я бував у стані шоку.
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15.06.2020 13:35 Ответить
Додік, ти на сусідній гілці таку маячню строчив!)))) ти відвертий дебіл!
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16.06.2020 02:59 Ответить
шось з нами не так. знову кривава банда мародерів при владі і вже не соромлячись та не ховаючисьнас знищує. і не рядиться під патріотів, як порохнява.
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15.06.2020 12:02 Ответить
выбрал клоуна зебил и удивляется!ничего нового
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15.06.2020 12:16 Ответить
Судя по виду пытается изменить имидж бандюка на интилихента. Нахрена этому клоуну очки? Видно же что они без диоптрий. То есть просто стекляшки. Адвокат посоветовал?
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15.06.2020 12:21 Ответить
Это вместо одеяла.
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15.06.2020 12:36 Ответить
Жизнь моя изменилась: я отбился от нападений, а сейчас отбиваюсь от украинской карательной системы. Стоит понимать - из тюрьмы ты выход найдешь, а из могилы - нет... - говорит Стерненко. Источник: https://censor.net/v3201981

Кончена радянська психологія Зе влади
Самозахист це життєва необхідність, а тих хто нападає з метою вбивства - тих під розтріл, ТРЕБА ПОВЕРТАТИ СМЕРТНУ КАРУ В УКРАЇНУ.
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15.06.2020 12:29 Ответить
Путен приказал посадить. Портнов в курсе
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15.06.2020 12:50 Ответить
Вы свой выбор сделали в месте с этой системой, так что наслаждайтесь кварталом-карнавалом на полную! Дальше будет еще веселее, голосовали по приколу жрите!
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15.06.2020 12:54 Ответить
це тест всього супільства від зеленої наволочі. Чи будуть мовчати чи вийдуть захищати свої права. Чи далі буде безкарно продовжуватись мусорське свавілля.
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15.06.2020 13:12 Ответить
Очевидно, в момент нападу Стерненко повинен був згадати ККУ, адекватно оцінити загрозу своєму життю і знешкодити злочинців без перевищення меж самооборони. Момент третього нападу на себе - це найбільш сприятливий час для таких роздумів.

Крім того, він мав широкий вибір дозволених методів впливу на злочинця: звернення до його совісті, лайка, повторна лайка, ляпас, непристойний жест...
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15.06.2020 14:15 Ответить
Дааа, був у нього час для роздумів вночі після третього нападу. там вже мізки не працюють. Стан афекту. Тобі того ж бажаемо,
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15.06.2020 14:46 Ответить
Вам невідоме таке явище як сарказм ?!

Більшість людей не може оцінити загорозу своєму життю, відбиваючи напад озброєних бандюків. Співчуваю і Стерненку, і всім, хто опинявся в подібній ситуації...
PS. І взагалі,"краще вистрілити, перезарядити і ще раз вистрілити, ніж світити ліхтариком і питати "Хто тут?"
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15.06.2020 16:20 Ответить
Нічого йому не потрібно було згадувати. Просто не треба було, коли небезпека для нього закінчилась, доганяти нападника і вбивати.
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15.06.2020 15:49 Ответить
А нападники мабуть мали урочисто присягнути : "Сергію ! Небезпека для тебе закінчилася ! Аліллуя !" Чи як це можна визначити ?
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15.06.2020 16:07 Ответить
В кримінальному праві будь-яке суспільно-небезпечне діяння має свою кваліфікацію. У данному випадку у нападників замах на вбивство, у Стерненка вбивство. А яке, з перевищенням чи без перевищення меж необхідної оборони встановить суд. Можна фантазувати скільки завгодно, але якщо небезпека вже минула і нападник почав тікати, то бігти за ним і добивати - це чиста ст. 115 ККУ. Звісно ж наразі діє принцип презумпції невинуватості.
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15.06.2020 17:48 Ответить
Максімка, завали хлєбала-за тобою вже ходять.
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16.06.2020 03:05 Ответить
Пошло ті на хєр тупоголовое жівотноє. Поході за собакой-поводірьом лучше, дічьйо)
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16.06.2020 09:38 Ответить
Ще раз: на скільки метрів повинен відбігти нападник, щоб "небезпека вже минула" ? Нападників могло бути троє і більше, Стерненко не міг знати про це. Отже, до момену приїзду поліції небезпека для жертви була максимальною і не треба тут розказувати хто куди побіг чи відбіг, не не має юридичного значення.
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16.06.2020 09:26 Ответить
Кінець небезпеки - це чудово!

Третій напад, ніч, двоє нападників... Ви, напевно, крикнули би вслід: " Я вас прощаю..." і пішли б зализувати рани.
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15.06.2020 16:30 Ответить
Ноу-хау для гопників: якщо жерва чинить спротив, просто відбіжи на кілька метрів і скажи "я в доміке" а потім підгадай момент і знову нападай.
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16.06.2020 09:36 Ответить
Это не нападение. Это явное намерение убить. И система делает. тоже
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15.06.2020 14:38 Ответить
Какие б..ь тут могут возникать сомнения о заказухе,всякое кацапское бе, бе ,бе наркоторговец и инная лабуда зелегандонам и кацахлам на уши ляжет.Но твою ж ,сам факт присутствия почти армии показателен шо нас через колено и с перспективой на пляшку задом,всех и порохоботов и уже со спущенной штаниной зелендоновцев.Хотят суки и получат крови.Слава Україні смерть кацахлам.
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15.06.2020 15:15 Ответить
А мне вот интересно, если бы Екатерина Ганзюк, каким то образом получив ожоги от кислоты, умудрилась пырнуть ножом бы нападавшего, то в случае если бы она выжила, ее бы тоже сейчас судили как и Стерненко?
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15.06.2020 15:45 Ответить
Да! Зелёные работают на кремль и ведут войну против Украины.
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15.06.2020 19:56 Ответить
Щось я не зрозумів, а як же стаття 36?
5. Не є перевищенням меж необхідної оборони і не має наслідком кримінальну відповідальність застосування зброї або будь-яких інших засобів чи предметів для захисту від нападу озброєної особи або нападу групи осіб, а також для відвернення протиправного насильницького вторгнення у житло чи інше приміщення, незалежно від тяжкості шкоди, яку заподіяно тому, хто посягає.
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15.06.2020 15:57 Ответить
В стране вместо силы права - право силы. А народ бесправен.
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15.06.2020 19:59 Ответить
Так много шума вокруг Стерненко! То что проблемы в Полиции есть, мы знаем. Но при чём тут Стерненко? 1. нет ответа на вопрос: Что делала жертва в том месте где он находился?
2. Если он напал на Стерненко, то с каким оружием? Длинным языком и матом?
3. А не обознался Стерненко в том что ему угрожали имено от от этой жертвы?
4. А может это Стерненко напал на жертву, приняв его за другое лицо, из за мании преследования?
5. А если жертва пораженчески бежит, для чего её преследовать с оружием , безоружного и 100метров, от места начала конфликта.
6. Так кто на кого охотился?

А ответов нет! Есть только организованная шумиха вокруг виновности- невиновности.
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15.06.2020 16:55 Ответить
Вообще-то Стерненко там жил в том месте. А двое (как минимум) несколько часов поджидали его под подьездом.
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16.06.2020 09:30 Ответить
А Стерненко и жертва знакомы, до этого конфликта?
Может жертва за финансовым долгом приходила, а её завалили.
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15.06.2020 17:00 Ответить
Например коммунальные долги истребовать, или по кредиту банку, а его завалили.
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15.06.2020 17:07 Ответить
Як і вважали, Зєлємір Володимирський не впорається з посадою ,яка потребує залізні яйця,тверезий розум,великий досвід та патріотизм.Вибачте але навіть при Пороху не було такого під"ому прокацапського лайна.Я не виправдовую Пороха бо він винен у тому що зараз відбувається.Схаменувся він дуже запізно.Але наразі не про це.Я про те що тепер робити з новим презом???Бо при ньому повернулося усе,окрім Януковича.Як швидко забули про "НЕБЕСНУ СОТНЮ".Медведчук на коні,вся сволота від Портнова до Ківи почуває себе господарями.Невже ви не бачите до чого ми йдемо???
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15.06.2020 17:45 Ответить
Вже прийшли. Вороги України панують в Україні.
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15.06.2020 20:27 Ответить
Як Порошенко винен в тому, що відбувається в країні зараз!? Зрозуміти українців логічно просто неможливо!!!
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16.06.2020 03:04 Ответить
Як: Гелетей, Луценко, Райнін, Шокін, Гладковський. Ось як.
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16.06.2020 09:33 Ответить
як винен? Придушив рух добровольчий,панькався з Мертвечуком і усією прокацапською сволотою,Авакова "беріг" як рідну дитину,ДБР корумповане,суди корумповані,та багато чого з того що зараз його хоче знищити.Бо з отих 73% половина голосувала не за пісюніста, а проти Пороха.Не можливо бути гарним для всіх.Пороху треба було не загравати з олігархами та жопоблоком, а рішуче знищувати іх заручившись підтримкою патріотів.А ле він здихався патріотів та зберіг біля корита всю наволочь.До речі тепер уся ця наволочь і тягне з нього жили.Як кажуть ,він втратитв зворотній звязок на прикінці своєі каденціі.А коли схаменувся було вже запізно.Треба було не на колінах перед прапором на стадіоні,а рішуче чавити прокремлівське лайно в краіні.Про це тіки німі не кричали йому в уха.Але він вже не чув бо вважав себе неперевершеним.Ось тобі і уся його провина.А ЗЕлені бовдури та реваншисти,то вже наслідки його провини.Не вистачило йому рішучості.
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17.06.2020 19:59 Ответить
Аваковская беркутня избивает и пакет проукраинских активистов
https://youtu.be/q3t8bkE9i9Y
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15.06.2020 21:16 Ответить
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