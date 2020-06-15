"Я отбился от нападений, а теперь отбиваюсь от украинской карательной системы", - Стерненко. ВИДЕО

Расследование нападений на одесского активиста Сергея Стерненко, по его же словам, специально затягивают, а нападавших на него подозревают в хулиганстве.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Стерненко рассказал в сюжете программы "ТСН. Тиждень". По словам Стерненко, во время заседания решение затягивается выяснением обстоятельств, которые не влияют на квалификацию правомерности его действий.

"Чтобы выяснить действовал ли я по закону, необходимо выяснить, что эти двое делали у меня возле дома, кто их туда отправил, кто им должен был заплатить и кто заказчик этого преступления. Почему когда не сидят заказчики и исполнители нападения на меня, должен сидеть я, за то, что защищался?... Жизнь моя изменилась: я отбился от нападений, а сейчас отбиваюсь от украинской карательной системы. Стоит понимать - из тюрьмы ты выход найдешь, а из могилы - нет... - говорит Стерненко.

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Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.

Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".

В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.

11 июня 2020 года Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.