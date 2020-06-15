"Пошли нах#й отсюда, запроданцы #баные", - представителей пророссийского блогера Шария прогнали из-под Шевченковского райсуда. ВИДЕО

Представителей пророссийского блогера Анатолия Шария прогнали из-под здания Шевченковского райсуда, в котором проходит заседание по делу активиста Сергея Стерненко. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, представителей Шария группа активистов провела к выходу с территории суда, выкрикивая нецензурный лозунг.

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