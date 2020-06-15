Нардеп "Голоса" Лозинский о задержаниях на акции в поддержку Стерненко: "Беркута" образца 2013-го вернулись. В автозаки пакуют без разбора". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Нардеп "Голоса" Роман Лозинский рассказал, что пострадал во время стычек между участниками акции в поддержку Сергея Стерненко и правоохранителями.
Об этом нардеп "Голоса" Роман Лозинский заявил под Шевченковским райсудом Киева, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
"Буду подавать заявление в Национальную полицию о препятствовании деятельности народного депутата и о том беспределе, который тут происходит. Потому что народный депутат может защитить свои права с большей вероятностью, нежели украинцы, которые имеют право на протест, которые пришли проявить свою позицию, которых тянут в автозак. Так сейчас работает Национальная полиция образца 2013 года. Так работают и "беркута", которые сейчас просто переоделись. Сейчас мы знаемь, что как минимум пятерых человек задержали и увезли в неизвестном направлении. Задержали Николая Выговского. Когда он включал громкоговоритель полици начала его тянуть, началась толкотня и его утянули в неизвестном направлении. Я подошел в угол, куда вытягивали активистов, показал удостоверение и сделал шаг, чтобы пройти они применили локти, налоконтики, начали работать кулаками, сделали движение вперед шлемом. Это преятствование депутатской деятельности", - заявил Лозинский.
"Пполиция избила и задержала людей, которые ничего, НИЧЕГО противозаконного не сделали. Меня тоже начали бить и тащить в автозак, благодаря депутату отпустили. Сейчас задержанных людей, избитых, бросили в тесный автозак и хотят вывезти. Мусора забыли, как горели", - рассказала одна из участниц акции Наталия Усатенко.
"Беркута" образца 2013-го вернулись. В автозаки пакуют без разбора. Вместе с коллегами сейчас будем вытаскивать. Пишу заявление в полицию о ментовском произволе в отношении митингующих и препятствовании деятельности народного депутата", - добавил позже нардеп Лозинский.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Напомним, на акции в поддержку Стерненко произошли потасовки между митингующими и правоохранителями: есть задержанные.
Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.
Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".
В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.
11 июня 2020 года Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.
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Если кратко, позвольте тезисно вам напомнить события 2004 года: « это не было цветной революцией. Это было банальное восстание миллионеров против миллиардеров»
Я все сказал ))
А сьогодні - це просто РЕВАНШ нео-Феодалів, із про-кацапським уклоном...
голос з 19-го року вiд земляка вiслюка-недомiрка
Все чого ви сьогодні добились - це ще більше зниження передвиборчого рейтингу націоналістів та збільшення запитів до влади "скільки це буде тягнутись?" з чим вас і вітаю. Це Зе - ганчірка, об яку можна витирати ноги, але суспільство може наступним обрати іншого.
Главное, чтобы при смене можно было легко сверить содержимое карманов до и после.
Депутаты - это сторожевые псы интересов народа и Родины, а хорошие псы должны быть злыми и чуть-чуть голодными.
Потому что эта страна, законы, суды и полиция заточены под богатых воров и их детишек и охраняет их власть и их деньги в их банках и шикарную жизнь в их богатых домах.
працюють міжнародні сили за своїм планом
Так що вони не повернулися. Вони нікуди не уходили, бо ніхто їх не звільняв.
патриции млять
Инструкция противодействия полицейским в Палестинской автономии.
Пора Украине перенимать опыт!!!
Зеленскому приготовится!!!
Будешь тварь зелёная мелким горохом срать,падаль жидовская.
Зеленский не реагирует на нарушения своего прямого подчиненного - Генерального прокурора.
Никакой реакции на крайне неудовлетворительную работу полиции и грубейшие нарушения ею законности.
Пусть вспомнит, как отреагировал Янукович на избиение полицией студентов, и как министр Захарченко продолжил устанавливать порядок в Киеве.
Зеленский, позвони в Ростов, пообщайся, обменяйтесь опытом - какие дубинки лучше, кто делает хорошие водометы, где лучше ставить йолку... Ну и почем недвижимость в Ростове!