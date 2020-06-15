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Воины 24-й ОМБр имени короля Данила уничтожили позицию российских оккупантов на Донбассе: "Так выглядит адекватный ответ". ВИДЕО

Воины 24-й ОМБр имени короля Данила уничтожили позицию российских оккупантов на Донбассе, при этом взорвав склад боеприпасов противника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинские бойцы опубликовали на странице бригады в соцсети.

"Королевскими пехотинцами было выявлено место концентрации боеприпасов на одной из позиций. Оккупанты несколько суток привозили туда боеприпасы. Благодаря умелым скоординированным действиям военнослужащих бригады склад удалось уничтожить точечным ударом дежурных огневых средств. Приглашаем посмотреть, как выглядит адекватный ответ по вражеским позициям, о котором вы часто слышите в сводках ООС", - говорится в комментарии к видео.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Воины 54-й ОМБр уничтожили грузовик, подвозивший российским оккупантам боеприпасы. ВИДЕО беспилотника

Автор: 

россия (95546) уничтожение (6931) Донбасс (26956)


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Топ комментарии
+123
Воины 24-й ОМБр имени короля Данила уничтожили позицию российских оккупантов на Донбассе: "Так выглядит адекватный ответ" - Цензор.НЕТ 7645
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15.06.2020 16:30
+111
Воины 24-й ОМБр имени короля Данила уничтожили позицию российских оккупантов на Донбассе: "Так выглядит адекватный ответ" - Цензор.НЕТ 6592
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15.06.2020 16:33
+98
Дай бог здоровья всем подохшим за новорососию :

Воины 24-й ОМБр имени короля Данила уничтожили позицию российских оккупантов на Донбассе: "Так выглядит адекватный ответ" - Цензор.НЕТ 9021
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15.06.2020 16:34
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Красота!!! Гасите русню!
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15.06.2020 18:02 Ответить
Гарнюньо! Хробаки мають лишитися задоволеними .
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15.06.2020 18:26 Ответить
До речі, де Єнот?
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15.06.2020 18:29 Ответить
У ватников Новый год наступил. Это видно по салюту.
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15.06.2020 18:29 Ответить
лапти полетели в одну сторону балалайки в другую
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15.06.2020 18:35 Ответить
Воїни 24-ї ОМБр імені короля Данила знищили позицію російських окупантів на Донбасі: "Отакою є адекватна відповідь" - Цензор.НЕТ 2014
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15.06.2020 18:43 Ответить
Well done,boys!
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15.06.2020 19:15 Ответить
Вічно можна дивитись на 4 речи......
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15.06.2020 19:59 Ответить
Вот так должно быть каждый раз, а не .. просто перестать стрелять, бла бла бла...
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15.06.2020 20:33 Ответить
Экс-секретарь СНБО Александр Турчинов в интервью Янине Соколовой пояснил, какие территории могут стать Украиной после развала России. По его словам, РФ обязательно распадется, как это ранее произошло с СССР, а после развала Украина примет некоторые территории к себе. Когда именно это произойдет, он не сказал. Об этом сообщает Диалог.UA со ссылкой на его интервью на "5 канале" Порошенко в Youtube. Так, Турчинов убежден в том, что распад России неизбежен. Он провел параллели с СССР и подчеркнул, как никто ранее не верил, что та страна могла так быстро развалиться. Он заверил, что Запад поспособствует этому и экономический блок в России не выдержит напора. Люди устанут жить в разрухе и, перестав бояться, начнут сопротивление силовой системе. Экс-чиновник заверил, что Кубань и ряд других регионов вполне захотят присоединиться к Украине. Если это произойдет, то вряд ли кто-то выступит против.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/209512_1592218526
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15.06.2020 20:56 Ответить
мда...Пастор ще той русофоб Чи то порохобот Ми усі маємо такими бути!
А хто сумнівається-читайте історію України!
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15.06.2020 22:25 Ответить
найперше, ми повинні бути українолюбами)
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15.06.2020 23:54 Ответить
.....фуфло !!!
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15.06.2020 20:57 Ответить
вы в Сирии видели как снимают ??? учитесь , ....ть !!! а роспалить костер и бросить туда пару ящиков , а потом выдать , что ПОБЕДИЛИ кремль так и я могу ВЫ.....ТЬ королеву Англии !!!
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15.06.2020 20:59 Ответить
Нехай Зе ще посидить в самоізоляції - може ще в наступ підемо...
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15.06.2020 21:15 Ответить
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15.06.2020 22:26 Ответить
Нехай краще сивориле подовше не приходе до влади. Ціліше наші склади будуть...
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16.06.2020 07:12 Ответить
Сколько орков зашкварили? А так не о чем.
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15.06.2020 21:15 Ответить
я 47 насчитал..
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16.06.2020 16:29 Ответить
Як гарно полихає КАЦАПСЬКА ГУМАНІТАРКА )
Гарна робота.
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15.06.2020 22:02 Ответить
Вот жеж сволочи! Негры наверное укрофашистские. Жидофашисты. Или фашистские жиды вероятно. Мирные шахтёры пополам с комбайнёрами свабоднага домбаса памперсы запасали, чтобы удар держать. И тут на тебе... Провокация кровавых быньдеравцев в чистом виде! Памперсам кирдык!
А вообще - хорошо ведь горело-то как )))
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15.06.2020 22:02 Ответить
"Королевскими пехотинцами"... (с) - красиво звучит ! И главное , как по королевски попали - исключительно в дырочку .
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15.06.2020 23:00 Ответить
Долго сандалик над полем летал.
Навеяло.
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15.06.2020 23:20 Ответить
аж три раза смотрел, красивый ответ, очень красивый.
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15.06.2020 23:26 Ответить
гарний фейєрверк
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15.06.2020 23:52 Ответить
Найбільше вразила витривалість бійців - вони довго чекали допоки окупанти навезуть необхідної кількості ***********, щоб салют був масштабним і естетичним. Дуже дякую. Усім солодких снів.))
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15.06.2020 23:53 Ответить
Браво, браво, брависсимо:
Воїни 24-ї ОМБр імені короля Данила знищили позицію російських окупантів на Донбасі: "Отакою є адекватна відповідь" - Цензор.НЕТ 18

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16.06.2020 00:11 Ответить
Это видео и есть то попадание в сепарский блиндаж на Светлодарской дуге от которого зажмурились 7окров и еще десяток попали в больничку? Кстати была отличная возможность отжать у кацапов эту позицию, хотя при бубочке такое навряд ли возможно.
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16.06.2020 01:13 Ответить
7 орків зкисли на трьох різних позиціях у той же день. Зараз окупанти підняли галас- "Дібальцева хатят атрєзать!!!111".
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16.06.2020 08:28 Ответить
Перемирие нарушаете? Завтра #нелох будет ай-ай-ай делать...
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16.06.2020 01:38 Ответить
нелоха на карнатин закрили, Лєнка типа коронавірусна
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16.06.2020 10:36 Ответить
Vypuskaite enota!
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16.06.2020 02:17 Ответить
Красавцы... лучшие
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16.06.2020 04:28 Ответить
Воины 24-й ОМБр имени короля Данила уничтожили позицию российских оккупантов на Донбассе: "Так выглядит адекватный ответ". ВИДЕО



Адекватный ответ - это когда уничтожили склад с 100 000 тонн боеприпасов
( укрскладов уничтожено было 5 штук)

а это - так себе - нарушили приказ генштаба молчать тихо в акопах
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16.06.2020 09:26 Ответить
Молодці!
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16.06.2020 12:13 Ответить
Путінська вата палає
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16.06.2020 14:07 Ответить
Воїни 24-ї ОМБр імені короля Данила знищили позицію російських окупантів на Донбасі: "Отакою є адекватна відповідь" - Цензор.НЕТ 164
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16.06.2020 14:53 Ответить
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