Воины 24-й ОМБр имени короля Данила уничтожили позицию российских оккупантов на Донбассе: "Так выглядит адекватный ответ". ВИДЕО

Воины 24-й ОМБр имени короля Данила уничтожили позицию российских оккупантов на Донбассе, при этом взорвав склад боеприпасов противника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинские бойцы опубликовали на странице бригады в соцсети.

"Королевскими пехотинцами было выявлено место концентрации боеприпасов на одной из позиций. Оккупанты несколько суток привозили туда боеприпасы. Благодаря умелым скоординированным действиям военнослужащих бригады склад удалось уничтожить точечным ударом дежурных огневых средств. Приглашаем посмотреть, как выглядит адекватный ответ по вражеским позициям, о котором вы часто слышите в сводках ООС", - говорится в комментарии к видео.

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