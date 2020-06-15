На пятерых участников митинга в поддержку Стерненко составлены админпротоколы, - Крищенко. ВИДЕО
За противоправные действия возле Шевченковского районного суда города Киева на 5 человек полицией составлены административные материалы.
Об этом сообщил начальник столичной полиции Андрей Крищенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Напомним сегодня возле Шевченковского районного суда города Киева полицейские задержали пятерых человек. По словам Крищенко, на правонарушителей составлены административные протоколы по ст. 173 (Мелкое хулиганство) и ст. 185 (Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
"Пять мужчин были доставлены в районное управление полиции. Одного задержали за то, что он конфликтовал с журналистом телеканала, а других - за препятствование работе полиции. Кроме этого, по факту применения силы полицейскими при задержании правонарушителей у суда мной назначено служебное расследование. На время его проведения двое полицейских отстранены от исполнения служебных обязанностей. Мы уже обратились к представителям СМИ с просьбой предоставить фото и видео этого события, что поможет объективному и всестороннему проведению служебной проверки. Результаты проверки мы направим в Государственное бюро расследований".
По словам начальника полиции Киева, начато уголовное производство по факту препятствования журналистской деятельности: "Будем изучать материалы, после чего сможем действия человека, который препятствовал журналистам, квалифицировать по уголовной плоскости".
Полицейские продолжают обеспечивать публичную безопасность и порядок у судебного учреждения и призывают организаторов и участников мероприятий соблюдать требования действующего законодательства.
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https://uk.wikipedia.org/wiki/20_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F 20 червня 2014 року - за особисту мужність та героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі під час https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 російсько-української війни , відзначений - нагороджений орденом «За мужність» III ступеня
мусор только по карманам у работяг с честью может шарить,
если они не вооружены
сколько трупов/раненых в результате обороны ?
после получения звания майора мусора себе медали и ордена
к каждой выпитой бутылке водки рисуют
посмотрите нажратых падалей в малиновых беретах
и на мусорского подонка крищенко,
это мрази