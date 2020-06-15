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На пятерых участников митинга в поддержку Стерненко составлены админпротоколы, - Крищенко. ВИДЕО

За противоправные действия возле Шевченковского районного суда города Киева на 5 человек полицией составлены административные материалы.

Об этом сообщил начальник столичной полиции Андрей Крищенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Напомним сегодня возле Шевченковского районного суда города Киева полицейские задержали пятерых человек. По словам Крищенко, на правонарушителей составлены административные протоколы по ст. 173 (Мелкое хулиганство) и ст. 185 (Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

"Пять мужчин были доставлены в районное управление полиции. Одного задержали за то, что он конфликтовал с журналистом телеканала, а других - за препятствование работе полиции. Кроме этого, по факту применения силы полицейскими при задержании правонарушителей у суда мной назначено служебное расследование. На время его проведения двое полицейских отстранены от исполнения служебных обязанностей. Мы уже обратились к представителям СМИ с просьбой предоставить фото и видео этого события, что поможет объективному и всестороннему проведению служебной проверки. Результаты проверки мы направим в Государственное бюро расследований".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На акции в поддержку Стерненко задержали пять человек, - Нацполиция

По словам начальника полиции Киева, начато уголовное производство по факту препятствования журналистской деятельности: "Будем изучать материалы, после чего сможем действия человека, который препятствовал журналистам, квалифицировать по уголовной плоскости".

Полицейские продолжают обеспечивать публичную безопасность и порядок у судебного учреждения и призывают организаторов и участников мероприятий соблюдать требования действующего законодательства.

Также смотрите: На акции в поддержку Стерненко полиция избила активиста ногами. ФОТОфакт

Автор: 

Киев (25524) Нацполиция (16468) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) Стерненко Сергей (394) Крищенко Андрей (372)


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Топ комментарии
+9
ЗЕбіл дограється! Нічому дірнів історія не вчить! А істина проста - підеш проти пасіонарної проукраїнської частини суспільства - закінчиш в Ростові (якщо ще добіжиш туди)!
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15.06.2020 23:06
+8
https://policecontrol.com.ua/novini/harkivskyj-politsejskyj-yakyj-u-stani-spyaninnya-razom-iz-grupoyu-osib-pobyly-*************-***********-pratsyuvaty-hocha-sudom-vyznanyj-vynnym/ Харківський поліцейський, який у стані сп'яніння разом із групою осіб побили підприємця, продовжує працювати, хоча судом визнаний винним

На пятерых участников митинга в поддержку Стерненко составлены админпротоколы, - Крищенко - Цензор.НЕТ 1216
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15.06.2020 23:03
+6
Киевляне, не тормозите!
На пятерых участников митинга в поддержку Стерненко составлены админпротоколы, - Крищенко - Цензор.НЕТ 2230
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15.06.2020 23:08
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https://policecontrol.com.ua/novini/harkivskyj-politsejskyj-yakyj-u-stani-spyaninnya-razom-iz-grupoyu-osib-pobyly-*************-***********-pratsyuvaty-hocha-sudom-vyznanyj-vynnym/ Харківський поліцейський, який у стані сп'яніння разом із групою осіб побили підприємця, продовжує працювати, хоча судом визнаний винним

На пятерых участников митинга в поддержку Стерненко составлены админпротоколы, - Крищенко - Цензор.НЕТ 1216
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15.06.2020 23:03 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=kC3mJMKZJB8
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15.06.2020 23:03 Ответить
На вєнєдіктову тоже ? Чи ана нівчомнівіноватая!
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15.06.2020 23:03 Ответить
Дрищенка теж на палю!
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15.06.2020 23:04 Ответить
ЗЕбіл дограється! Нічому дірнів історія не вчить! А істина проста - підеш проти пасіонарної проукраїнської частини суспільства - закінчиш в Ростові (якщо ще добіжиш туди)!
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15.06.2020 23:06 Ответить
Киевляне, не тормозите!
На пятерых участников митинга в поддержку Стерненко составлены админпротоколы, - Крищенко - Цензор.НЕТ 2230
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15.06.2020 23:08 Ответить
Я от тепер, на фоні подій в світі, мусорам раджу тихенечко сидіти і не відсвічувати. Бо там, хай самі розбираються, хто кого коли гнобив. А у нас точно відомо.
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15.06.2020 23:13 Ответить
крищенко хорошо харчевался на дамбасе и в киеве нажирается от пуза ...
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15.06.2020 23:15 Ответить
У квітні 2014 року з честю обороняв свій пост - відстрілювався з полковником https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Германом Приступою від проросійських терористів під час тригодинного штурму, скинув російський прапор та найманця з даху управління. Проросійські сайти повідомляли, що він був убитий, однак українські сили його відбили.
https://uk.wikipedia.org/wiki/20_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F 20 червня 2014 року - за особисту мужність та героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі під час https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 російсько-української війни , відзначений - нагороджений орденом «За мужність» III ступеня
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16.06.2020 07:20 Ответить
мусор ? с честью ?
мусор только по карманам у работяг с честью может шарить,
если они не вооружены
сколько трупов/раненых в результате обороны ?
после получения звания майора мусора себе медали и ордена
к каждой выпитой бутылке водки рисуют
посмотрите нажратых падалей в малиновых беретах
и на мусорского подонка крищенко,
это мрази
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16.06.2020 08:39 Ответить
І ще. Коли тебе тричі намагаються вбити, і це без належної реакції правоохоронних органів, то люба здорова людина буде захищатись, навіть через 100 метрів.
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15.06.2020 23:21 Ответить
скоро хряк и в объектив не влезет. уже не в кабана корм
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16.06.2020 00:09 Ответить
а носаками их отбуцкали всех? или через одного? одному протокол, другому пинок. и по домам.
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16.06.2020 08:33 Ответить
 
 