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Стерненко со сторонниками после решения суда устроил массовую акцию под домом генпрокурора Венедиктовой. ВИДЕО

Экс-руководитель одесского "Правого сектора" Сергей Стерненко, которого 15 июня суд отправил под круглосуточный домашний арест, вместе с активистами устроили акцию под домом генерального прокурора Ирины Венедиктовой в центре Киева.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает корреспондент hromadske с места происшествия.

Так, Стерненко утверждает, что отбывать домашний арест там, где ему назначил суд, он не может, поскольку это воинская часть в Одессе и его туда не пропустят. Под домом генпрокурора в Киеве он собирался спросить ее, как выполнять постановление суда. Стерненко несколько раз попытался связаться с Венедиктовой по телефону, но она не ответила.

После этого несколько сотен активистов отправились к зданию Офиса президента.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Суд отправил Стерненко на 2 месяца под круглосуточный домашний арест. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Стерненко Сергей (394) Венедиктова Ирина (726)


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Топ комментарии
+46
Если Портков, рабинович, шухрич, лукаш, бондарчиха, мертвячук, кива и пр. рыгоаналы с петуШариями против Стерненко, значит достойный чувак.
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16.06.2020 00:49
+31
Мне пох по большому счету на Стерненко, но он правильно сделал, когда защищаясь замочил ватника и судить его не за что.
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16.06.2020 00:56
+25
Стерненко со сторонниками после решения суда устроил массовую акцию под домом генпрокурора Венедиктовой - Цензор.НЕТ 7245
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16.06.2020 01:02
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Стерненко со сторонниками после решения суда устроил массовую акцию под домом генпрокурора Венедиктовой - Цензор.НЕТ 4146
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16.06.2020 05:53 Ответить
Мимоволі згадується як Стерненко закликав ;Хто завгодно- тільки не Порошенко!;.
Шкода, але його посадять. Портнов не відступить. А над Україною працюють кращі психологи Кремля. Два кроки вперед- крок назад. Зараз вирок суду змінять, а через пару тижнів ще раз змінять. Як з розширенням контактної групи- народ був проти, зараз схавав. І одного проросійського в групу вже впхнули, завтра тих двох що наші замінять- і справа в ажурі.
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16.06.2020 06:21 Ответить
Було таке осінню 2018. Тоді іще Нелох у засідці сидів. Не далекогладно, але спишемо на молодість, поки що.
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16.06.2020 08:31 Ответить
даже седовласый Хмара и Бутусов, Скрыпин были за зеленого. теперь одумались. а вообще это не делает им чести такое поведение - не мальчики 20-летние.
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16.06.2020 13:44 Ответить
Да ладно из Портнова Иисуса делать - хитрожопый проходимец не без способностей, который затаил обиду за потерю места под солнцем и безграничного влияния при Януковиче. Умный, ******** властью в голоу и потому опасный.
Вспомни, кто гарантировал равность всех в стране победившей демократии - мистер Кольт!
И Портнов - один их всех, кто хочет это опровергнуть и не может смириться с потерей места у ног бога...
Ну, ну - найми бугаев с бронированным лобом! Уже пробовал...
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16.06.2020 09:01 Ответить
Вопрос не Стерненке, он просто один из многих граждан Украины, которые не говорят ВСУ - каратели, а на других граждан Украины - укропы. Надеюсь, все меня поняли и где я нахожусь.
Вопрос в том, что я хотел бы пожелать всем прокурорам, участвующим в деле против Стерненко, а особенно лично Венедиктивой, лично Зеленскому, Авакову, судьям всех судов и остальным мусорам и прокурорчиков пережить два покушения и пожить с полгодика в ожидании следующего... Без охраны, в многоэтажке и для полного трэша - на родине президента.
А украинцев призываю - козак має право на шаблю, гідність і безпеку для своєї родини!
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16.06.2020 08:48 Ответить
Тим більше, що вони до нього йшли не обніматися, а реатьно йшли вбивати.Це ми вже по знаємо пао подіях, що їх було двоє, а могло бути 20. Могли використами не ножі і травмати, а щось інше. А тисячна поліція Одеси для його захисту нічого не зробила, вона побачила у нападниках своїх і відпустила. І це питання зараз не до Зеленського, а до пана Авакова, хоча і Зеленський має зараз до цього відношення. Бо поліція нічого не зробила після першої спроби вбивства, я не кажу уже після другої і третьої. Поліцейські, які за це відповідали, мають нести кримінальну відповідальність разом із паном Аваковим. І тут річ не про Стерненко, а про любого громадянина України, який має право на свободу і на захист від держави.
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16.06.2020 09:18 Ответить
Вопрос к власти: Если не можете обеспечить нам безопасность - то уйобуйте! После обыска мешков и карманов!
Но мы похоже дебилы, апотому как не понимаем простых вещей...
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16.06.2020 09:25 Ответить
Звичайно я за Стерненко, але хотілося його запитати, -"пане Сергію, Ви особистьо допомогли прийти до влади "зеленим", бо Ваші слова про негативного Порошенко були сприйняті правосеками і проукраїнсью частиною, як програма до дій.! Я не ідеалізую Порошенко, бо у нього також були помилки, але серед всіх, які йшли у владу, знається реальних не було. Ви не виступали проти рабіновичів,медведчуків,ахметових,колеснікових, бень, а проти цього кандидата. Чому? Ви помилилися, чи так діяли навмисно?"
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16.06.2020 09:11 Ответить
Так він голосував за зебіла,як він може бути проти))
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16.06.2020 12:16 Ответить
Не було у порошенка помилок. Він втіхаря працював на путіна, прикриваючись патріотичними гаслами. 5 стратегічних складів з ************ були знищені за час його правління, посаджені добровольці, передані до кацапстану кавказці, які воювали за Україну, була спроба всунути в Конституцію України особливий статус дамбасу, а нещодавно фракція порошнека допомогла зєлюкам прийняти зкон про продаж землі, на який у самих зєлюків забракло голосів. Тому не треба гнати пургу про сиволапого гетьмана.
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16.06.2020 13:27 Ответить
Сьогодні сказали, що ботоферму із кацапії закрили. То ви мабуть їх філіал. Ваша побрехеньки ніяк таких, як я не чіпляють. Порошенко добре налякав і дав під дих потомкам власовців і пособників фашистів - моцкалям. Сам головний фюрер московії звав наряд голосувати за кого завгодно, але тільки не за Порошенко. Стратегічні склади боеприпасів були знищени ворожими девірсійними групами і любітєлями "русского міра", яких, як виявилося на виборах, в армії дуже багато. А добровольці посаджені це хто? Назвіть фамілії, будь ласка. Особливий статус в Конституцію ніхто не всовував, а прийнятий Закон, який діє і зараз - бо йде крім такої гібридна війна і Порошенко добре воював. Не брешіть, а то бородавка виросте на носі. Краще розповідайте за ворога путіна, який окупував частину України і вбиває українців. Чи не так?
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16.06.2020 17:21 Ответить
Стерненко в Ген прокуроры !!!
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16.06.2020 09:13 Ответить
Я би так не вимагав. Його рівень бути там, де він був. Якщо він не розібрпвся під час виборів, то що він накоїть коли кожен день потрібно буде приймати рішення і роздумів до дій не буде.
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16.06.2020 09:19 Ответить
Ага, а меня и еще двоих пензиков - в Высший Трибунал. С правом судить и приговаривать генпрокуроров, верховных судей всех судов и всех глав всех администраций.
Право приводить приговор в исполнение разыгрывать в государственной лотерее "Счастливый случай" и "Лотто Забава"...
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16.06.2020 09:32 Ответить
https://censor.net/user/300149, не перегинайте.
дати хлопцю волю та й нехай займається своєю справою.
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16.06.2020 09:47 Ответить
не важливо де призначено хоч і домашній арешт. це є арешт та вже черговий крок до зодоволення портновсько-шмарійовської та й всіх інших козломордих шобл. це розправа над українцями. прокацапська ******* пішла в наступ по знищенню україни. прикриваючи всю цю мерзоту гаслами про справедливість, миролюбність, рівність та всякою іншою рюськомірською брехнею.
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16.06.2020 09:14 Ответить
Скажу так - перепуганный властью перзиндент хочет всем угодить. Поэтому и вакханалия идиотизма в стране.
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16.06.2020 09:34 Ответить
Вони грають у поганого і хорошого поліцейського. Але країна це не гра. Розіграєьбся буря, і хто буде все гасити? Вони повтікають, приклади вже є. Нарід розумний, знає кого вибирає. Що чекати на наступних виборах від наріду?
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16.06.2020 09:49 Ответить
Я шины уже 4й год берегу в гараже.
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16.06.2020 09:59 Ответить
Для Венедиктовой Стерненко самый обычный фигурант по делу. Она что должна разговаривать по телефону с каждым подозреваемым?!А может она должна была пустить в свой дом всех активистов во главе со Стерненко, напоить чаем и обеспечить им крышу над головой?!
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16.06.2020 10:36 Ответить
Просто ця прокурорша ненавидить все українське і любить дуже російських вбивць і окупантів. Тому в неї і така ненависть до Стерненка. По хорошому, ця прокурорша повинна бути за гратами за антиукраїнську діяльність
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16.06.2020 11:15 Ответить
Що це за фігура без голови і лівої руки? Дуже схожа на хрипучого чучмека
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16.06.2020 11:18 Ответить
Стерненко - це перлина, молодий, досвідчений, з неперевершеною логікою, з принциповою проукраїнською життєвою позицією. Успіху, успіху, успіху!
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16.06.2020 12:34 Ответить
Саме тому його й намагаються знищити.
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16.06.2020 13:29 Ответить
Стерненко - це перлина, молодий, досвідчений, з неперевершеною логікою, з принциповою проукраїнською життєвою позицією. Успіху, успіху, успіху!
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16.06.2020 13:24 Ответить
Коли до цього судді звертаються: "ваша честь", - то від сорому і безсилля немає слів, тільки бажання дустом чистити суди і прокуратуру.
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16.06.2020 13:27 Ответить
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