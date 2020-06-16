Стерненко со сторонниками после решения суда устроил массовую акцию под домом генпрокурора Венедиктовой. ВИДЕО

Экс-руководитель одесского "Правого сектора" Сергей Стерненко, которого 15 июня суд отправил под круглосуточный домашний арест, вместе с активистами устроили акцию под домом генерального прокурора Ирины Венедиктовой в центре Киева.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает корреспондент hromadske с места происшествия.

Так, Стерненко утверждает, что отбывать домашний арест там, где ему назначил суд, он не может, поскольку это воинская часть в Одессе и его туда не пропустят. Под домом генпрокурора в Киеве он собирался спросить ее, как выполнять постановление суда. Стерненко несколько раз попытался связаться с Венедиктовой по телефону, но она не ответила.

После этого несколько сотен активистов отправились к зданию Офиса президента.

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