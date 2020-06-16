Стерненко со сторонниками после решения суда устроил массовую акцию под домом генпрокурора Венедиктовой. ВИДЕО
Экс-руководитель одесского "Правого сектора" Сергей Стерненко, которого 15 июня суд отправил под круглосуточный домашний арест, вместе с активистами устроили акцию под домом генерального прокурора Ирины Венедиктовой в центре Киева.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает корреспондент hromadske с места происшествия.
Так, Стерненко утверждает, что отбывать домашний арест там, где ему назначил суд, он не может, поскольку это воинская часть в Одессе и его туда не пропустят. Под домом генпрокурора в Киеве он собирался спросить ее, как выполнять постановление суда. Стерненко несколько раз попытался связаться с Венедиктовой по телефону, но она не ответила.
После этого несколько сотен активистов отправились к зданию Офиса президента.
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Шкода, але його посадять. Портнов не відступить. А над Україною працюють кращі психологи Кремля. Два кроки вперед- крок назад. Зараз вирок суду змінять, а через пару тижнів ще раз змінять. Як з розширенням контактної групи- народ був проти, зараз схавав. І одного проросійського в групу вже впхнули, завтра тих двох що наші замінять- і справа в ажурі.
Вспомни, кто гарантировал равность всех в стране победившей демократии - мистер Кольт!
И Портнов - один их всех, кто хочет это опровергнуть и не может смириться с потерей места у ног бога...
Ну, ну - найми бугаев с бронированным лобом! Уже пробовал...
Вопрос в том, что я хотел бы пожелать всем прокурорам, участвующим в деле против Стерненко, а особенно лично Венедиктивой, лично Зеленскому, Авакову, судьям всех судов и остальным мусорам и прокурорчиков пережить два покушения и пожить с полгодика в ожидании следующего... Без охраны, в многоэтажке и для полного трэша - на родине президента.
А украинцев призываю - козак має право на шаблю, гідність і безпеку для своєї родини!
Но мы похоже дебилы, апотому как не понимаем простых вещей...
Право приводить приговор в исполнение разыгрывать в государственной лотерее "Счастливый случай" и "Лотто Забава"...
дати хлопцю волю та й нехай займається своєю справою.