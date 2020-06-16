Результат тестирования на COVID-19 в Украине ожидают от 7 часов до суток, - Степанов. ВИДЕО

Результат тестирования на COVID-19 в Украине ожидают от семи часов до суток.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве во вторник, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на утро вторника мы видим в Волынской и Донецкой области (задержки получения результатов тестирования на коронавирус. - Ред.). Вообще мы стараемся делать срок тестирования около семи часов - (…) пока довезем, пока начнется тестирование. Пытаемся делать это максимум на протяжении суток, не больше. Конечно иногда появляются проблемы, когда есть большое количество тестирований сразу. В таком случае мы начинаем распределять это между областями", - сказал он.

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"Мы уже наладили работу лабораторных центров Госпродпотребслужбы", - добавил министр.