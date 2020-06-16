Результат тестирования на COVID-19 в Украине ожидают от 7 часов до суток, - Степанов. ВИДЕО
Результат тестирования на COVID-19 в Украине ожидают от семи часов до суток.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве во вторник, передает Цензор.НЕТ.
"По состоянию на утро вторника мы видим в Волынской и Донецкой области (задержки получения результатов тестирования на коронавирус. - Ред.). Вообще мы стараемся делать срок тестирования около семи часов - (…) пока довезем, пока начнется тестирование. Пытаемся делать это максимум на протяжении суток, не больше. Конечно иногда появляются проблемы, когда есть большое количество тестирований сразу. В таком случае мы начинаем распределять это между областями", - сказал он.
"Мы уже наладили работу лабораторных центров Госпродпотребслужбы", - добавил министр.
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б*же, такого кретинизма х.з. где еще поискать. и главное лицемерие - от этого, что под клетчатым одеялком в суде "умирал", до дяди Васи - лгут абсолютно все, даже зная как оно выглядит.
особый шик выдают попы, конечно(а стадо копирует)
малиновые береты авакова неплохо на этом зарабатывают
хотя вроде для гос-ва выгодно максимально быстро делать тесты, но у нас как всегда. мазохизм какой-то, вот уже 30 лет, ну и перед этим - 70 лет, и перед этим 350 лет и так дальше аж до каменного века)
Может его неправильно информировали?(типо бабло поступает раз "эффективно" "работают")
Пропускна здатність лабораторного центру - 150 пробірок в день. І баста.
Решта аналізів лежать в холодильнику і чекають своєї черги.