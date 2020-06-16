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Заседание Верховной Рады: в повестке дня законопроекты о референдуме и защите заробитчан. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Верховная Рада Украины сегодня, 16 июня, проводит очередное пленарное заседание.

Цензор.НЕТ предлагает прямую трансляцию заседания.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Закон о референдуме должен максимально защищать территориальную целостность Украины и национальные интересы, - Разумков. ВИДЕО

В повестке дня Рады стоят на включение законопроекты о народовластии через всеукраинский референдум, о продлении срока действия закона об обеспечении лечения коронавирусной болезни и о перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации. Также нардепы планируют рассмотреть законопроекты о недопущении начисления штрафных санкций по кредитам в период действия карантина, о государственной поддержке сферы культуры, креативных индустрий, туризма, малого и среднего бизнеса в связи с карантином, о защите трудовых мигрантов и борьбе с мошенничеством в трудоустройстве за границу, об электронных коммуникациях и др.

Автор: 

ВР (29247) референдум (1504) трансляция (86) заробитчане (587)


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Топ комментарии
+11
заробитчан надо охранять от власти, которая пытается ограбить их.
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16.06.2020 10:09
+8
Если начинают защищать заробитчан,значит буду облагать поборами (налогами).
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16.06.2020 10:10
+5
руки прочь от заробитчан ,не делайте людям нервы!!!
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16.06.2020 10:14
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заробитчан надо охранять от власти, которая пытается ограбить их.
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16.06.2020 10:09 Ответить
В лихие 90-е годы государство при помощи налоговой и др структур так чистило челноков, я помню когда пришёл в налоговую ,в большой комнате стояло несколько столов и на одном из столов предпринимательница из мешка вывалила привезённую с Польши одежду и налоговый инспектор там ковырялась,что то считала и записывала в журнал,а что то укладывала нагло к себе в стол .Теперь у заробитчан будут изымать нагло евро и доллары.
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16.06.2020 10:28 Ответить
Если начинают защищать заробитчан,значит буду облагать поборами (налогами).
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16.06.2020 10:10 Ответить
ищут как ограбить чтобы выглядело вполне законно,большего бандита чем государство и власть при нем трудно себе представить
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16.06.2020 10:11 Ответить
руки прочь от заробитчан ,не делайте людям нервы!!!
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16.06.2020 10:14 Ответить
Сбылись мечты кацапские. Теперь менять территорию Украины спокойно можно на референдуме...
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16.06.2020 10:14 Ответить
Какие могут быть референдумы в разобщённой Украине да ещё в годы войны?Чей заказ выполняет Украина России или еврейской общины Украины или всех вместе? можно провести референдум ЗЕМЛЯ ,ФАБРИКИ и ЗАВОДЫ успешным маланцам,а всё подчинение Украины Москве! ...похоже к этому идёт.
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16.06.2020 10:18 Ответить
Зелебобики, защитите заробитчан! На работу только с договором, страховкой и отчислениями в ПФУ! Не слушайте оппозицию, им лишь бы хуже, так лучше! Закон про заробитчан!!! Защитим наших людей от произвола!
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16.06.2020 10:22 Ответить
экономика летит в пропасть: падение ввп почти 10, дефицит бюджета 300 млрд, самая высокая в мире заболеваемость медперсонала короновирусом, а они суки референдумить вздумали! твари!
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16.06.2020 10:23 Ответить
це як вони захищатимуть? обкладуть податтю?
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16.06.2020 10:24 Ответить
За запровадження референдумів під час війни Зєлік може огребти по повній. Це неприкрита маніпуляція. Ясно, що обиватель проголосує "за прєкращєніє". Якщо повірили в чудеса від клоуна, то повірять і в байку про замирення російської чуми референдумом. Нарід - ще той козел.
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16.06.2020 10:25 Ответить
ПИПЕЦ.. ЗАНИМАЮТСЯ ХРЕН ЗНАЕТ ЧЕМ, НО НЕ СТРАНОЙ! ДА НЕ ЛЕЗЬТЕ ВЫ К ЗАРОБИТЧАНАМ, ОНИ И БЕЗ ВАС РАЗБЕРУТСЯ! А ТО ВЫ КАК КУДА НИБУДЬ ВЛЕЗЕТЕ ТО СРАЗУ НАСТАЕТ 3,14ЗДЕЦ ТОМУ ДЕЛУ КУДА ВЛЕЗЛИ.. ИДИОТО.. И САМОЕ ПЕЧАЛЬНОЕ ВСЕ 30 ЛЕТ СИДЯТ ИДИОТЫ ВОРОВИТЫЕ!
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16.06.2020 10:26 Ответить
Не совсем понятно по процедуре принятия Законопроектов.К примеру было голосование по по жидкому биотопливу (3356)на табло "за" 215 " решение принято", но согласно конституции Законо принят при голосовании от конституционного большинства т.е. 226 (ст.91, ст.76).Кто может объяснить почему?
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16.06.2020 12:16 Ответить
 
 