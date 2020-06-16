Заседание Верховной Рады: в повестке дня законопроекты о референдуме и защите заробитчан. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Верховная Рада Украины сегодня, 16 июня, проводит очередное пленарное заседание.

Цензор.НЕТ предлагает прямую трансляцию заседания.

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В повестке дня Рады стоят на включение законопроекты о народовластии через всеукраинский референдум, о продлении срока действия закона об обеспечении лечения коронавирусной болезни и о перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации. Также нардепы планируют рассмотреть законопроекты о недопущении начисления штрафных санкций по кредитам в период действия карантина, о государственной поддержке сферы культуры, креативных индустрий, туризма, малого и среднего бизнеса в связи с карантином, о защите трудовых мигрантов и борьбе с мошенничеством в трудоустройстве за границу, об электронных коммуникациях и др.