"Не знаю, какая у них теперь тактика. Сидят и не высовываются - боятся", - бойцы 24-й ОМБр после успешной атаки на склад боеприпасов оккупантов возле Дебальцево. ВИДЕО

Российские оккупанты резко снизили свою активность на участке фронта возле Дебальцево после того, как воины 24-й ОМБр имени короля Данила провели успешную ответную атаку на их позиции и уничтожили склад боеприпасов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ICTV, за сутки после атаки украинских воинов оккупанты попытадись только единожды спровоцировать бойцов ВСУ.

"Сейчас даже не знаю какая у них тактика. Они даже не выходят. Боятся. Обычно, все в ответ им даем, если они начинают", - говорит боец по имени Кристиан.

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