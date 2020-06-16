Стерненко прибыл на заседание суда и заявил отвод судье. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Активист Сергей Стерненко явился на заседание Шевченковского райсуда Киева, который должен изменить адрес, по которому активист должен находится под домашним арестом, с места прописки на место проживания.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.
Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Под зданием суда и на заседании находятся только представители прессы. Акций в поддержку активиста, а также усиленных нарядов правоохранителей нет.
Стерненко перед началом заседания заявил, что, по его мнению, смена адреса, по которому он должен находится под домашним арестом, связанна с тем, что правоохранители ищут выход из ситуации, не желая отправить его в СИЗО.
На суде Стерненко заявил отвод судье Мелешак.
Ранее заседание суда перенесли с 10.00 на 12.30 поскольку защита не получила ходатайство прокуратуры для ознакомления и подготовки, а сам Стерненко был поздно уведомлен о времени заседания.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.
Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".
В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.
11 июня 2020 года Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.
Вечером 15 июня суд отправил Стерненко под круглосуточный домашний домашний арест.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Активисты были на Майданах, а это - голимая массовка.
Вот два петуха,
Которые будят того пастуха,
Который бранится с коровницей строгою,
Которая доит корову безрогую,
Лягнувшую старого пса без хвоста,
Который за шиворот треплет кота,
Который пугает и ловит синицу,
Которая часто ворует пшеницу,
Которая в тёмном чулане хранится
В доме, который построил Джек. (с)
Где поддержка? Гривны кончались? Надо было сразу требовать сизо и растянуть процесс на 3-4 дня, к последнему дню осталось бы человек 5 из тусовки, и журналисты....
Об этом заявила сегодня лидер «Батькивщина» Юлия Тимошенко во время выступления в Верховной Раде.
«Я хотела бы четко и ясно заявить позицию команды «Батькивщины» в поддержку Сергея Стерненка.
Я считаю, что террор против патриотов недопустим.
Все, что происходит вокруг этого, выглядит позорно и недостойно Украины», - отметила Юлия Тимошенко.
Уявляю, що би робили всілякі мусора на його місці...
ПРО САМООБОРОНУ ПРОШУ НЕ ПИСАТЬ! СКАЗКИ ДУРАКОВ НЕ ОХОТА СЛУШАТЬ! САМООБОРОНА ЭТО КОГДА НА ТЕБЯ НАПАДАЮТ А ТЫ ОБОРОНЯЕШЬСЯ, А ЕСЛИ ТЫ БЕГАЕШЬ ЧТОБЫ ДОГНАТЬ КОГО ТО, ТО ЭТО НЕ САМООБОРОНА!!!
сьогоднi помер тато пана Порошенко...(
Янелох, твоi родичi заплатять в свою чергу за переслiдування справжнього українського Президента. не забувай, ти, срана шмаркля, i нiгтя пана Порошенко не вартий.
Якщо не прибиреш своi граблi, не прийдеш до тями, не зупиниш переслiдування українських патрiотiв, за все заплатиш, Янелох.
Это элементарная проверка общества Украины на вшивость.
чекається результат
от шо значить совкова освіта...
Подивився тільки скільки нових ботів раптом почали проти нього тупі маніпуляції строчити...