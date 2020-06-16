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Стерненко прибыл на заседание суда и заявил отвод судье. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Активист Сергей Стерненко явился на заседание Шевченковского райсуда Киева, который должен изменить адрес, по которому активист должен находится под домашним арестом, с места прописки на место проживания.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Под зданием суда и на заседании находятся только представители прессы. Акций в поддержку активиста, а также усиленных нарядов правоохранителей нет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Прокурор подал ходатайство об изменении адреса домашнего ареста Стерненко, но активисту поздно сообщили о заседании суда: "Я просто физически не успею доехать"

Стерненко перед началом заседания заявил, что, по его мнению, смена адреса, по которому он должен находится под домашним арестом, связанна с тем, что правоохранители ищут выход из ситуации, не желая отправить его в СИЗО.

На суде Стерненко заявил отвод судье Мелешак.

Ранее заседание суда перенесли с 10.00 на 12.30 поскольку защита не получила ходатайство прокуратуры для ознакомления и подготовки, а сам Стерненко был поздно уведомлен о времени заседания.

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Стерненко прибыл на заседание суда и заявил отвод судье 07
Стерненко прибыл на заседание суда и заявил отвод судье 08
Стерненко прибыл на заседание суда и заявил отвод судье 09
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Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.

Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".

В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.

11 июня 2020 года Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.

Вечером 15 июня суд отправил Стерненко под круглосуточный домашний домашний арест.

Автор: 

суд (25097) юстиция (758) Стерненко Сергей (394)


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Топ комментарии
+14
Назвись і ти, навіщо ця заздрість.
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16.06.2020 13:14
+13
***** прийшла нова методичка...Тіпа хто він такий, та це новий білецький, та це навальний.....Кацапо-банда боїться Стерненко, у нього величезний потенціал та загроза для мафії
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16.06.2020 14:06
+9
стеренко и похоронит зе. хорошо хоть мегу крысу соевую уже тоже никто не реанимируют. аминь.
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16.06.2020 13:11
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Да задолбал, дело идет только об изменении адреса домашнего ареста, к чему эти затягивания со сменой судьи.
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16.06.2020 13:11 Ответить
его готовят к образу жанны дарк - девственницы, вместо Гади...
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16.06.2020 13:28 Ответить
"Глава суда" по телефону посоветовал?
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16.06.2020 13:11 Ответить
Зараз кожен себе називає активістом,наче це якась професія.
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16.06.2020 13:11 Ответить
Назвись і ти, навіщо ця заздрість.
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16.06.2020 13:14 Ответить
https://censor.net/user/423102 Совість недозволяє.
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16.06.2020 13:18 Ответить
А називати кожного активістом дозволяє?
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16.06.2020 13:21 Ответить
https://censor.net/user/423102 Ну так самі себе називають люди активістами.В чому їх активізм незрозуміло.
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16.06.2020 13:23 Ответить
Все просто, кто первым назвался - тот и активист.
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16.06.2020 13:40 Ответить
Если не понятно, значит у вас проблемы с головой.
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16.06.2020 13:45 Ответить
https://censor.net/user/401270 Та ні,саме у вас проблеми.Ви підтримуєте пустишок.
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16.06.2020 13:59 Ответить
А вы прикрывает преступления власти, чувствуется разница?
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16.06.2020 14:04 Ответить
Ніт,назвати себе активістом може тільки той,за кого внесуть заставу або Корбан або Степанов.Як за Стерненко наприклад.
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16.06.2020 13:30 Ответить
стеренко и похоронит зе. хорошо хоть мегу крысу соевую уже тоже никто не реанимируют. аминь.
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16.06.2020 13:11 Ответить
хоронилка в нього не виросла. Їм СБУ крутить як хоче. А воно ведеться.
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16.06.2020 13:12 Ответить
Тю, а шо такоє. На сьогодні активістів не проплатили?
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16.06.2020 13:11 Ответить
Да. Вот такие у нас "активисты". Активничают только за деньги. А соя вчера на меня обижалась, когда я об этом писал...
Активисты были на Майданах, а это - голимая массовка.
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16.06.2020 13:26 Ответить
Поскольку массовки под судом на этот раз нет, то судья имеет удобный момент, чтоб присудить СИЗО и быстренько туда упуковать.
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16.06.2020 13:13 Ответить
И обосрать судейское кресло...в результате его могут оттуда банально вышвырнуть, а судейское кресло это бизнес...самый идеальный вариант затягивать решение и скользить как глист если выловят и прижмут...
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16.06.2020 13:35 Ответить
получили от ментов ,по ходу ,только те, кто думал ,что по настоящему кого то освобождают, а не участвуют в коронации нового Билецкого, так как старый поломался
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16.06.2020 13:16 Ответить
Активист Сергей Стерненко явился на заседание Шевченковского райсуда Киева, который должен изменить адрес, по которому активист должен находится под домашним арестом, с места прописки на место проживания.

Вот два петуха,
Которые будят того пастуха,
Который бранится с коровницей строгою,
Которая доит корову безрогую,
Лягнувшую старого пса без хвоста,
Который за шиворот треплет кота,
Который пугает и ловит синицу,
Которая часто ворует пшеницу,
Которая в тёмном чулане хранится
В доме, который построил Джек. (с)
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16.06.2020 13:17 Ответить
Тех кого зебилы и вата ненавидят те сидят как Кузьменко. А єтот Цирк с конями по созданию украинского ручного "Навального".
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16.06.2020 13:21 Ответить
Именно!
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16.06.2020 13:31 Ответить
в случае положительного решения по Стерненко это создаст неплохой прецендент по самообороне от мусорских титушек, хоть в этом может быть польза
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16.06.2020 13:41 Ответить
этого то они и бояться...
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16.06.2020 14:54 Ответить
А шо акций нет? К среде готовятся наверно.
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16.06.2020 13:23 Ответить
Чем ему уже эта милая женщина судья не угодила ?
Где поддержка? Гривны кончались? Надо было сразу требовать сизо и растянуть процесс на 3-4 дня, к последнему дню осталось бы человек 5 из тусовки, и журналисты....
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16.06.2020 13:27 Ответить
Все, что сегодня происходит вокруг дела Сергея Стерненка, выглядит позорно и унижает Украину.
Об этом заявила сегодня лидер «Батькивщина» Юлия Тимошенко во время выступления в Верховной Раде.
«Я хотела бы четко и ясно заявить позицию команды «Батькивщины» в поддержку Сергея Стерненка.
Я считаю, что террор против патриотов недопустим.
Все, что происходит вокруг этого, выглядит позорно и недостойно Украины», - отметила Юлия Тимошенко.
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16.06.2020 13:30 Ответить
о, курица газпромовская закукорекала
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16.06.2020 13:31 Ответить
Я в недоумении,почему Цензор не размещает у себя новость о том,что Ю.Тимошенко поддержала Стерненко.
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16.06.2020 17:05 Ответить
Головний редактор - член "НФ"- на підсосі у авакових, яйценюхів та ін. мерзоти
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16.06.2020 17:59 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=_aEdcMGFzI0
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16.06.2020 18:05 Ответить
Это к чему?
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16.06.2020 18:21 Ответить
Так шо, навіть відбулося побиття дівчини Стерненка і ніякої заяви?!
Уявляю, що би робили всілякі мусора на його місці...
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16.06.2020 13:30 Ответить
Чекаю, поки того, прости Господи, "активіста", повезуть по Україні, як нехра по Штатах)))))
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16.06.2020 13:30 Ответить
Да Вова, в деле Стернеко, это несомненно твой "успех "и это тебе не сцена, тут благодарные зрители и навалять могут) И это достижения, за год Даже Янукович дольше продержался
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16.06.2020 13:36 Ответить
А ведь дело-то давно минувших дней. С такими темпами расследования и судебного разбирательства виновных будут освобождать от ответственности в связи с достижением преклоннго возраста и его последствиями (маразм.деменция и т.п.).
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16.06.2020 13:38 Ответить
Не совсем понимаю почему много чести для стерненко, кто оно такое! тут как говорится и за меньшее в кутузку сажают а тут убил человека в прямом ефире ютуба и стоко пафоса и цирка!

ПРО САМООБОРОНУ ПРОШУ НЕ ПИСАТЬ! СКАЗКИ ДУРАКОВ НЕ ОХОТА СЛУШАТЬ! САМООБОРОНА ЭТО КОГДА НА ТЕБЯ НАПАДАЮТ А ТЫ ОБОРОНЯЕШЬСЯ, А ЕСЛИ ТЫ БЕГАЕШЬ ЧТОБЫ ДОГНАТЬ КОГО ТО, ТО ЭТО НЕ САМООБОРОНА!!!
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16.06.2020 13:41 Ответить
баба его делает клизмы Супрунше, вот та в благодарность и подняла своих соросят на подмогу
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16.06.2020 13:43 Ответить
что это за профессия такая, прости господи! Активист! Ну, год еще, ну, два! А дальше что? Дальше ваши рыжие кудри примелькаются и вас просто начнут бить"
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16.06.2020 13:42 Ответить
Прям, херой савецкаго союза. Орден ему надо выдать, Св. Ибукентия, за убийство. Анархию развели....
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16.06.2020 13:47 Ответить
Зеботов нагнали, строчки в две руки.
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16.06.2020 13:48 Ответить
Фамилии судей пож, записываю.
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16.06.2020 13:53 Ответить
Всі хто підтримує цього активіста,той лицемір.Вам ж всім пофіг на справжніх патріотів.Де такі акції на підтримку захисту військових?
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16.06.2020 14:02 Ответить
Вот лицимеры! Вздумали бубочкино кодло обижать! Фашизды да бандэры!
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16.06.2020 14:07 Ответить
https://censor.net/user/401270 Я голосував не за Зеленського.а за Порошенка.Але чому я маю підтримувати псевдопатріота?
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16.06.2020 14:29 Ответить
Это ваше дело кого поддерживать, но лить говно без какой либо причины на человека, который говорит на бандитскую власть, что она бандитская, а это так и есть, тогда уж не бойтесь заляпаться тем, что льёте.
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16.06.2020 14:38 Ответить
https://censor.net/user/401270 Медведчук також каже багато розумних речей,він патріот?
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16.06.2020 14:40 Ответить
Вы ещё его слушать можете? Его ещё с сдпу было видно что за чума и где вы услышали от него разумные вещи?
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16.06.2020 14:45 Ответить
Стерненко прибув на засідання суду і заявив відвід судді - Цензор.НЕТ 1541 https://censor.net/user/401270 Це не відміняє того факту,що він каже правильні речі.Звісно в перемішку з московськими мантрами.
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16.06.2020 14:49 Ответить
Манипулирует с целью захвата власти, и я не слышал от него умных вещей почему то не разу.
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16.06.2020 14:59 Ответить
***** прийшла нова методичка...Тіпа хто він такий, та це новий білецький, та це навальний.....Кацапо-банда боїться Стерненко, у нього величезний потенціал та загроза для мафії
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16.06.2020 14:06 Ответить
Президент обосрался ночью когда Стерненко привел к нему домой людей, вот он и дал команду травить его по полной, отсюда и куча ботов налетело сегодня
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16.06.2020 14:09 Ответить
соросятских быдло ботов значително больше!!
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16.06.2020 14:11 Ответить
Тебе денег на лечение скинуть?
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16.06.2020 14:31 Ответить
Ну так бубочку разбудили ночью, а они ох какая злопамятная. Будет мстить не жалея денег на ботов.
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16.06.2020 14:42 Ответить
так освободи ,****, Антоненко, точно так же - пусть он порвет постановление ,пойдет домой, а зерыгосрань перед ним в извинениях распластаются) Не можешь ?так не звизди про свой голимый цырк
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16.06.2020 14:19 Ответить
мєлєшачка така суддя, як я в балет танцюю.
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16.06.2020 14:14 Ответить
шмаркля- мерзота.

сьогоднi помер тато пана Порошенко...(
Янелох, твоi родичi заплатять в свою чергу за переслiдування справжнього українського Президента. не забувай, ти, срана шмаркля, i нiгтя пана Порошенко не вартий.
Якщо не прибиреш своi граблi, не прийдеш до тями, не зупиниш переслiдування українських патрiотiв, за все заплатиш, Янелох.
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16.06.2020 14:34 Ответить
чувак честно заслуживает свою стипендию.
Это элементарная проверка общества Украины на вшивость.
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16.06.2020 14:40 Ответить
Проверка была 21.04.2019. И она показала, что скормить простому нариду можно, что угодно. После избрания клоуна президентом прокатит что угодно.
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17.06.2020 02:27 Ответить
лакмусова бумажка вже поміщена в наше середовище
чекається результат
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16.06.2020 15:02 Ответить
бумажка, бляха...
от шо значить совкова освіта...
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16.06.2020 15:07 Ответить
в нього є всі дані, щоб стати колись президентом. але нашому лохторату тільки популіста подавай, який буде все всім обіцяти і ніх... не робити
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16.06.2020 15:15 Ответить
ох який "погиний" треба було дати себе вбити, як тих хлопців на донбася. я ж про такий лохторат як ти і кажу яким клована з цирку подавай в президенти.
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16.06.2020 15:31 Ответить
Звичано, бидло не оцінить...
Подивився тільки скільки нових ботів раптом почали проти нього тупі маніпуляції строчити...
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16.06.2020 16:36 Ответить
опять у шариесосов началась кровавая диарея в коментах, ведь прозвучала фамилия стерненко в новостях.
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16.06.2020 15:38 Ответить
Что - то здесь фальшивое есть!
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16.06.2020 18:47 Ответить
Это парень убил человека, допустим что сделал это в целях самообороны или не намерено, в любом случае он должен сидеть в тюрьме.
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16.06.2020 20:16 Ответить
Если ты попытаешься убить меня ,я тоже буду от тебя отбиваться и если чем нибудь снесу тебе башку , это будет убийство , но моя совесть будет чиста - НЕХРЕН ЛЕЗТЬ.
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17.06.2020 00:14 Ответить
 
 