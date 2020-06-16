Стерненко прибыл на заседание суда и заявил отвод судье. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Активист Сергей Стерненко явился на заседание Шевченковского райсуда Киева, который должен изменить адрес, по которому активист должен находится под домашним арестом, с места прописки на место проживания.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Под зданием суда и на заседании находятся только представители прессы. Акций в поддержку активиста, а также усиленных нарядов правоохранителей нет.

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Стерненко перед началом заседания заявил, что, по его мнению, смена адреса, по которому он должен находится под домашним арестом, связанна с тем, что правоохранители ищут выход из ситуации, не желая отправить его в СИЗО.

На суде Стерненко заявил отвод судье Мелешак.

Ранее заседание суда перенесли с 10.00 на 12.30 поскольку защита не получила ходатайство прокуратуры для ознакомления и подготовки, а сам Стерненко был поздно уведомлен о времени заседания.



























Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.

Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".

В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.

11 июня 2020 года Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.

Вечером 15 июня суд отправил Стерненко под круглосуточный домашний домашний арест.