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В Запорожье блокирована деятельность группировки наркоторговцев, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Запорожье сотрудники Службы безопасности Украины блокировали деятельность группировки наркодилеров, которые занимались сбытом "синтетических" наркотиков на территории региона.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным предварительного следствия, в состав группы входило 7 жителей областного центра, в том числе ранее судимые за аналогичные преступления. Оптовые партии метамфетамина дельцы заказывали у поставщиков через интернет. Накапливали и готовили "товар" к перепродаже в помещении организатора группы. Психотропы сбывали через разветвленную сеть дилеров, а также через систему закладок. По оперативной информации, ежемесячно злоумышленники реализовывали до 2 кг метамфетамина более чем на 2 миллиона гривен по теневым расценкам.

В Запорожье блокирована деятельность группировки наркоторговцев, - СБУ 01

Смотрите: На Одесчине задержан местный житель с кокаином на миллион гривен, - Нацполиция. ФОТО

В Запорожье блокирована деятельность группировки наркоторговцев, - СБУ 02

Организатора группировки правоохранители задержали на автостанции в областном центре во время встречи с очередным клиентом, согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В ходе 7 одновременных обысков по месту жительства и в автомобилях наркодельцов изъято еще 300 граммов психотропных веществ, килограмм марихуаны, прекурсоры, оборудование для фасовки, банковские карты, черновые записи с данными о заказчиках и наркотрафике, деньги и другие доказательства противоправной деятельности группы.

В Запорожье блокирована деятельность группировки наркоторговцев, - СБУ 03
В Запорожье блокирована деятельность группировки наркоторговцев, - СБУ 04

Также смотрите: Семейная пара наркокурьеров, перевозившая прекурсоров на 3 млн грн, задержана на Волыни, - СБУ. ФОТО

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 307 (незаконное изготовление и хранение психотропных веществ с целью сбыта, по предварительному сговору группой лиц в особо крупном размере) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения. Продолжаются следственные действия для установления и привлечения к ответственности других членов группировки.

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Запорожье (2654) наркотики (2144) правоохранительные органы (2970) СБУ (19901) силовики (2799)


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Меняют дилеров, или наконец занялись работой?
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16.06.2020 17:09 Ответить
Сколько дилеров и крыш не меняй, работой всё-таки придётся заняться
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16.06.2020 17:17 Ответить
Да если косяки в работе приходится делать все самому.
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16.06.2020 17:18 Ответить
Навіщо СБУ займається мелочовкою? Навіщо при цих злочинах вообще СБУ? Що вже всі ДРГ переловили? А чим займається поліція? Де БНОН? Навіщо використовувати спецпідрозділ не по призначенню. Це виходить, що повар йде мити машини, а мийщик буде варити борщ? І що з цього вийде?
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16.06.2020 18:04 Ответить
наверно цыганва с Запорожья Левого конкурентов устраняет.
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16.06.2020 18:10 Ответить
О Я знаю этого с большой харей.
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16.06.2020 23:54 Ответить
вспомню и скажу как зовут , знаю что бывший мент
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16.06.2020 23:59 Ответить
 
 