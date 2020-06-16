В Запорожье блокирована деятельность группировки наркоторговцев, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Запорожье сотрудники Службы безопасности Украины блокировали деятельность группировки наркодилеров, которые занимались сбытом "синтетических" наркотиков на территории региона.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
По данным предварительного следствия, в состав группы входило 7 жителей областного центра, в том числе ранее судимые за аналогичные преступления. Оптовые партии метамфетамина дельцы заказывали у поставщиков через интернет. Накапливали и готовили "товар" к перепродаже в помещении организатора группы. Психотропы сбывали через разветвленную сеть дилеров, а также через систему закладок. По оперативной информации, ежемесячно злоумышленники реализовывали до 2 кг метамфетамина более чем на 2 миллиона гривен по теневым расценкам.
Организатора группировки правоохранители задержали на автостанции в областном центре во время встречи с очередным клиентом, согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В ходе 7 одновременных обысков по месту жительства и в автомобилях наркодельцов изъято еще 300 граммов психотропных веществ, килограмм марихуаны, прекурсоры, оборудование для фасовки, банковские карты, черновые записи с данными о заказчиках и наркотрафике, деньги и другие доказательства противоправной деятельности группы.
В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 307 (незаконное изготовление и хранение психотропных веществ с целью сбыта, по предварительному сговору группой лиц в особо крупном размере) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения. Продолжаются следственные действия для установления и привлечения к ответственности других членов группировки.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль