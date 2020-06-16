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В Киеве патрульный бросил обратно в салон автомобиля, выброшенный водителем, окурок: "Нє, ну це нормально? - Так канєшно, а як це змінити?". ВИДЕО

В Киеве патрульный бросил обратно в салон автомобиля, выброшенный водителем, окурок

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Киев Оперативный, из-за этого между водителем и полицейским возникла словесная перепалка. После завершения инцидента водитель записал обращение и призвал руководство МВД научить своих подчиненных правилам этикета.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Toyota RAV 4 за сутки нарушила скоростной режим 12 раз, - патрульная полиция. ФОТО

Автор: 

Киев (25524) патрульная полиция (1813)


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Топ комментарии
+106
Мало! Нужно былоб ещё накормить окурками)
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16.06.2020 17:00
+97
аплодирую стоя патрульному!
В Киеве патрульный бросил обратно в салон автомобиля, выброшенный водителем, окурок: "Нє, ну це нормально? - Так канєшно, а як це змінити?" - Цензор.НЕТ 6520
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16.06.2020 17:02
+79
Браво!!!
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16.06.2020 17:00
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Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Это нормально, это быдло надо было накормить окурками, оно другого языка не понимает!
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16.06.2020 17:58 Ответить
Патрульному подарувати книгу про етикет, водієві - виписати штраф за сміття. Обидві сторони праві.
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16.06.2020 17:59 Ответить
Щоб не згоріла автівка ,треба було змусити цього патріота з"їсти той недопалок.
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16.06.2020 18:05 Ответить
А єслі би пожар би був - Господи, згорів би, що зробиш.
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16.06.2020 18:06 Ответить
цей водій мислить як нападник на стерненка,получив здачі зразу за допомогою до авакова,чи в сбу чи в гпу, боїться тільки за свою погану шкуру.
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16.06.2020 19:48 Ответить
ПАТРУЛЬНЫЙ ! СУПЕР СУПЕР СУПЕР! Респект!!! от брошенного этими идиотами бычка может загореться едущее сзади авто с минимальной подтечкой бензина или газа!Если б этот бычок еще и в рыло попал или за шиворот рубашки, я была б еще более рада!И никто за это не наказывает ублюдков! Патрульный, ты тот, что надо!!
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16.06.2020 19:59 Ответить
Мій колишній ротний казав: "Один удар кулаком в лоб заміняє півроку партполітроботи...". (правда, за чотири роки служби з ним знав тільки три такі випадки...).
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17.06.2020 03:40 Ответить
По моему водитель под наркотой .В США его бы пристрелили .
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16.06.2020 18:13 Ответить
нє, воно таке рождьонне
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16.06.2020 20:56 Ответить
Уважительно - это протокол, штраф мелкий. Неэффективная мера.
Мусор в пояснении должен написать:"увидев как гражданин обронил часть сигареты, я принял решение (зная стоимость сигарет)вернуть имущество владельцу!
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16.06.2020 18:30 Ответить
Типовий москаль за кермом: розмовляє москальською, веде себе як свиня, а коли йому "включают обратку" починає вимагати дотримуватись правил етикету.
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16.06.2020 18:30 Ответить
быдло за рулем надо-бы еще и оштрафовать ( по максимуму ) за неуважение к гражданам
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16.06.2020 18:32 Ответить
Патрульному замечание (одновременно с крепко пожатой рукой) ну а поцу штраф, темболее он сам его подтвердил. Оно ещё культуре учит.
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16.06.2020 18:34 Ответить
У курилки акцент даунбаський. Цьому бидлану треба було цього бичка на лобі забичкувати. Респект патрульному!
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16.06.2020 18:37 Ответить
"На лобі" було б не симетрично. А так - саме те: його, ніби, передньою частиною голови ткнули в той факт, що повага має бути симетричною, інакше такою може стати неповага.
І хоча він так і не зрозумів цю інформацію одразу, але думаю, з часом смисл цього уроку дійне навіть до його розуміння.
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17.06.2020 02:05 Ответить
Як затятий курець з сорокалітнім стажем ношу з собою попільничку навіть на рибалку. Після рибалки збираю все сміття яке бачу навколо і вивожу до місць утилізації. Що цікаво, в селі років з 10 назад селяни на таку поведінку "дачника" дивились зневажливо але сьогодні в усіх "рибних місцях" я бачу припнуті до дерев пакети для сміття...
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16.06.2020 18:50 Ответить
ну культуре должны были учить мама и папа, с детства, так что все правильно ...
а тут вероятно человек уронил свое (общественно опасное по словам водителя - ведь загореться что-то могло) имущество, патрульный ему вернул, как мог и даже штраф не выписал за курение в общественном месте и загрязнение города (хотя мог ли, и вообще у нас наверное не практикуется). благодарность надо объявить.
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16.06.2020 18:57 Ответить
поліцейський правий дефакто. респєкт
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16.06.2020 18:59 Ответить
Просто по-другому до этого быдлана не дойдет. Такие не понимают нормальных слов.
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16.06.2020 19:23 Ответить
до окурка привьязать димову шашку.
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16.06.2020 19:51 Ответить
Патрульный поступил ВЕРНО. Именно так и следует учить жлоба на тачке. А на его вот эти вот стенания: "А если бы..." следует сразу отвечать: "А если бы ты не родился, планета была бы чище"
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16.06.2020 19:02 Ответить
Вот он его и оштрафовал! Непросто! Считайте это еще одной формой штрафных санкций.
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16.06.2020 21:48 Ответить
Ні! - Штраф був би несиметричною відповіддю і не привів би водія-хама до думки про те, що повага має бути симетричним відношенням з іншими людьми.
А даний вчинок поліцейського очевидно показує, що повага має бути симетричною. Інакше симетричною може стати неповага.
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17.06.2020 01:59 Ответить
Яка неповага до громадянина! Поліцейський повинен був забрати у платника податків бичок і викинути в урну.
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16.06.2020 19:12 Ответить
чи такого платники з окурком.
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16.06.2020 19:52 Ответить
Неповага водія до інших громадян і платників податків, а полісмен для них працює теж.
І цей полісмен працює явно ефективно.
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17.06.2020 01:55 Ответить
Навпаки, "поліцейський повинен був забрати у" бичка платника податків "і викинути в урну". Думаю, такий платник податків в урні краще, ніж бичок.
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18.06.2020 08:49 Ответить
Молодець! Може треба було б у люк для пального запхати....
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16.06.2020 19:16 Ответить
О, хорошая идея. Одобряю. )
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16.06.2020 20:17 Ответить
Ви хоч думаєте, що пишете?
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17.06.2020 01:50 Ответить
Обратись , к своим родителям , вафел , пусть они тебя приучат не быть свиньёй. Это быдло уже надоело , гребаные шариковы
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16.06.2020 19:18 Ответить
Выбросил что-нибудь из машины - штраф 10 тыс. гривен. Вот тогда бы всё было бы чинно и культурно.
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16.06.2020 19:29 Ответить
Быдлота пользуется тем, что за бычок штрафа нет. Респект копу.
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16.06.2020 19:46 Ответить
Потрібно було не чекаючи цьому бидлану в ухо його засунути. Тоді і наука і пожару б не було.
РЕСПЕКТ КОПУ!!!
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16.06.2020 22:09 Ответить
Так в Раде сидит точно такое же быдло (если не хуже), кто же примет законы против самих себя?
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17.06.2020 16:26 Ответить
Это мурло-водитель "прославил" себя на весь интернет-мир.
Еще и обижен, правила этикета вспомнил!
Молодец патрульный, все правильно сделал.
)))
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16.06.2020 19:47 Ответить
снимаю шляпу перед патрульным с моей седой головы!
если б он еще затушил окурок об его глаз, я б его точно нашел, и перечислил ему половину пенсии, и я не шучу! С людьми, по-людски, с быками по-мусорски!
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16.06.2020 19:51 Ответить


Копи мусять почитати поради форумчан ...
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17.06.2020 00:45 Ответить
а ця бидлота хоча б допускає думку про те, шо він сам не правий?!
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16.06.2020 19:53 Ответить
Ви поставили риторичне запитання.
Не допускає.
Інакше б воно відосик не викладало і не =абрасчялось= до Авакяна і Геращенки ...
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17.06.2020 00:47 Ответить
А як ти думав? (с)
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16.06.2020 19:55 Ответить
Слухайте, а може в нас реформа почалась???
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16.06.2020 20:04 Ответить
Тьфу- тьфу Не наврочте Може й почалася.. ))
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16.06.2020 20:13 Ответить
В данном случае выражаю благодарность полицейскому. Вы уже, мужики, задолбали своими окурками.
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16.06.2020 20:16 Ответить
к твоей маме и папе не поздно обратиться чтобы они тебя жлоба тупорылого научили мусор выбрасывать в мусорник или урну?
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16.06.2020 20:21 Ответить
Ушлёпок еще жаловаться вздумал ! Он вообще пи..ды получить заслужил !
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16.06.2020 20:31 Ответить
Автора видео, вообще - обоссать нужно ...
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16.06.2020 20:32 Ответить
и в морозилку.
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16.06.2020 20:39 Ответить
директор Макеевского ПУВКХ коммунального предприятия «Компания «Вода Донбасса» Андрей Алексеевич Григорьев.......похож......совпадение? .......не думаю....
http://makeyevka.ru/images/FOTO/2016/03_March/16_03_2016/IMG_5874.jpghttp://makeyevka.ru/9125-v-makeevke-proshel-prazdnichnyj-vecher-uvazhenie-i-pochet-tem-kto-vodu-nam-daet
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16.06.2020 21:07 Ответить
Патрулю браво!!! Водителю в ...уй пчелиное жало!!!
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16.06.2020 21:08 Ответить
Цей розумововідсталий ще щось від когось вимагає! Закатити штраф у вартість авто, а ще краще конфіскувати авто як об'єкт злочину на користь держави.
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16.06.2020 21:38 Ответить
Звісно що плоіцейський не правий! Отой недопалок треба б було цьому водієві у роте кинути, щоб там «бил пожар»!
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16.06.2020 21:52 Ответить
я б цьому "културному" і увесь смітник в машину закинув....
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16.06.2020 21:58 Ответить
Потерпевший потерял свою частную собственность. Патрульный ее вернул. Все хороше же, поощрите патрульного и вопрос закрыт.

В принципе любой сознательный гражданин может так же помочь потерпевшим не терять на улице свою частную собственность.
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16.06.2020 22:16 Ответить
цього разу поліцейський вчинив правильно.
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16.06.2020 22:19 Ответить
Эй водила,а тебе родители научили правилам этикета? Сам быдло, а других виноватыми делаешь?
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16.06.2020 22:25 Ответить
Чистый поц.
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16.06.2020 22:31 Ответить
Поліцейський повинен був цьому бидлану ще й штаф виписати, він має на це повноваження.
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16.06.2020 22:43 Ответить
Штраф зробив би відповідь на такі дії водія асиметричною. І це була би непомітна рутинна подія, про яку водій забув би одразу ж після виплати штрафу.
А так він запам'ятає цю подію на дуууже довгий час. Значить, це найбільш ефективний спосіб навчання для подібних ситуацій.
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17.06.2020 01:44 Ответить
В принципе мог попросить поднять, но только один раз. но для начала и так сойдет.
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16.06.2020 23:09 Ответить
Цим способом ефект буде в багато разів сильніший, адже цей підхід ламає шаблони мислення хама-водія, який вважає, що відношення "повага" повинна бути від інших до нього, а від нього до інших симетричного відношення поваги бути не повинно.
Саме тому саме така симетрична відповідь вкрай прозоро натякає (показує) водію-хаму, що дане його уявлення про світ хибне. Саме тому тут найбільш ефективна саме абсолютно симетрична відповідь.
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17.06.2020 01:40 Ответить
Не согласен. это понты, демонстрация превосходства, а не демонстрация силы закона и неотвратимости наказания.
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17.06.2020 09:27 Ответить
Ви говорите, ніби, про якусь іншу реальність. Причому тут "сила закону" і, тим більше, "невідворотність покарання" ? %)

Ніякий закон тут порушений не був. Ніякого покарання за такі вчинки не передбачено. І це правильно. Поліцейський не покарав водія - він просто на прикладі показав водію, як такий вчинок водія виглядає з точки зору інших людей.

Люди звикли мислити оцими шаблонами типу "сила закону - в невідворотності покарання". Але закон і покарання за його порушення - це засоби, інструменти. Як і будь-які засоби, ці можуть бути неефективні, що ми і спостерігаємо постійно навкруг нас.
Якщо ж якісь інструменти неефективні, а інші ефективні для досягнення якихось цілей, то який смисл продовжувати спроби досягти цих цілей тими інструментами (засобами), застосування яких, як показує практика, не може досягти цих цілей? - Думаю, в такому разі треба шукати інші інструменти і способи, щоб досягти заданих цілей.
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18.06.2020 02:31 Ответить
Забавный сюжет, и полицейский, и "потерпевший" , словно из рекламного ролика, как не надо себя вести..
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16.06.2020 23:30 Ответить
Поліції треба так робити постійно. Таке запам'ятається подібним водіям надовго - онукам ще розповідати буде про такий випадок.
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17.06.2020 01:33 Ответить
а "юридически подкованный" жлоб-водила ещё и разговаривает как слегонца бухой..
пусть скажет, этот профессиональный потерпевший, спасибо, что менты его не проверили на драгере..
а менту - премию за, только так понятную жлобью, тактику поведения..
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16.06.2020 23:31 Ответить
Та не бухой а под наркотой...патрульный ******* вспышку...сосредоточился на окурке, сменьжевал и ******* нарика за рулем..а нарик еще и права качнул...неопытный еще
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16.06.2020 23:44 Ответить
молодец ,что бросил обратно в салон автомобиля .надо было еще и ипальник водиле ,шваброй комунального уборщика конкретно начистить,за неуважительное отношение к его труду ,,,
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16.06.2020 23:33 Ответить
Это Бинго 100%
1. переселенец
2. русскоговорящая челюсть
3. голосовал за зелебобу
4. смотрит шмария
5. ездит на евробляхе
6. любит качать права перед ментами
7. записывает видосики
8. наверняка висит фконтакте через впн
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16.06.2020 23:47 Ответить


Молодець, поліцейський !!!
Треба було ще цього "вихованого" пикою натовкти в той =бичок= за всіма правилами =етикету= ... Тоді б назавжди запам*ятав, як поводитися.

Я не можу ... Саме - невихований гопник, але коли йому відповідають тим же - тоді воно згадує про правила і етикет.
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17.06.2020 00:39 Ответить
Товкти пикою - то був би вже явно недоречний "перегин" (адже водій нікого пикою не товк), а отак, як зробив полісмен у цьому разі - це просто наочний приклад правила:
роби іншим людям те, що хочеш, щоб інші робили тобі.

- Це золоте правило моралі. І ось, нарешті, маємо золотий приклад застосування цього принципу.
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17.06.2020 01:28 Ответить
В следующий раз этого придурка водилу ,менты заставят сожрать этот бычок !
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17.06.2020 00:45 Ответить
Водій продовжує думати, що сам нічого не порушив. Тобто він усе ще не зрозумів, що і патрульний теж нічого не порушив.

Справді, дуже вдалий спосіб виховання застосував цей правоохоронець. Думаю, потрібно взяти цей метод для широкого застосування у роботі поліції. Звичайно, необхідно дуже чітко пояснити всім патрульним, що вкидати недопалки назад у машину можна тільки тим водіям та пасажирам, які їх щойно звідти викинули. Щоб це для всіх було очевидно.
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17.06.2020 01:24 Ответить
https://twitter.com/TheFigen/status/1272881023609683973
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17.06.2020 01:41 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=HNhNtEj-SIw
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17.06.2020 02:00 Ответить
Поліцаї гвалтують жінок та убивають дітей.Тоді що, треба убивати поліцаїв?Поліцая судити за порушення закону та гнати з поліції.Водію штраф.
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17.06.2020 02:17 Ответить
Якого ще "порушення закону" ? - Тут усе було в межах закону.
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17.06.2020 02:34 Ответить
Не треба в салон-одразу в бензобак.
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17.06.2020 05:42 Ответить
Воно ще відеозвернення накалякало. Бидло смердюче. В дупу треба було той недопалок запхати йому.
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17.06.2020 08:06 Ответить
Спостерігав як туристи з Євросоюзу вийшли з автобуса на перекур. Покуривши, свої бички поклали до переносних закритих попільничок і поклали в карман. У водія в машині повинна бути попільничка. В таких випадках , поліцейський це, чи простий перехожий вони праві. Поліцейському подяка!
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17.06.2020 08:16 Ответить
Патрульний красава! Це і є виховання без застосування спец засобів. Нехай вдячний буде! Цей водій (звертався чомусь незрозумілою мовою?) відбувся легким переляком. А могли б і кайданки вдіти. Ідіот, подякуй і більше так не роби!
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17.06.2020 08:33 Ответить
полицейскому бласодарность,хотьутром настроение поднял ,ето же надо ,еще и вовмущается ,вот дебил ,точно такие в раде сидят ,,,,,
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17.06.2020 08:48 Ответить
Быдлота обиделась.
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17.06.2020 08:57 Ответить
Еще и набралось нахальства выставить запись в сеть. Наверно думало, что сочувствовать ему будут.
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17.06.2020 09:44 Ответить
За мусор нужно наказывать исправительными работами, уборка города 3 дня!
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17.06.2020 11:41 Ответить
це неправильно, робота патрульних штрафувати порушників,у країнах ЕС навіть переодягнені у цивільне копи ловлять собачників які не приберають випорожнення своїх улюбленців в Іспанії наприклад за повторні порушення штраф збільшено до 15тис.євро.
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17.06.2020 12:41 Ответить
Патрульный - УМНИЦА!!! А вот это за рулём сразу вспомнило об этикете. Бывает едешь за таким, а из окон не только окурки, но и бутылки запросто летят (как за положено), бумажные стаканчики, а то и вовсе весь набор упаковки с Макдональдса. Конечно надо было штраф, но патрульный, чисто по человечески, видимо просто не сдержался и так отреагировал. Насмотрелся наверное на службе на таких...
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17.06.2020 15:26 Ответить
Мент-красава, водила-зебил 😄
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17.06.2020 16:39 Ответить
а зачем он наклейку зЕ убрал ,полицейский не посмел бы из зЕмашины мусорку сделать .
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17.06.2020 17:08 Ответить
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