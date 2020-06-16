РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9748 посетителей онлайн
Новости Видео
5 501 39

Решение о моем аресте незаконное, поскольку судья не огласил мотивационную часть, - Стерненко. ВИДЕО

Одесский активист Сергей Стерненко заявил, что решение о его круглосуточном домашнем аресте незаконное, поскольку судьей не была оглашена его мотивационная часть.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Стерненко сообщил у здание Шевченковского суда Киева.

Видео - Олег Богачук

Стерненко в частности отметил, что срок меры пресечения стартует с момента оглашения решения, то есть с 15 июня. Однако Конвенция о правах человека и Конституция Украины, уточняет активист, говорят о том, что ограничение свободы человека, чем и является его домашний арест, возможно только в случае оглашения мотивационной части такого решения. Поскольку была озвучена лишь вступительная и результативная части, постановление суда не может вступить в силу, отметил Стерненко.

"Вынесение такого постановления без мотивационной части существенно нарушает мое право на защиту", - подчеркнул Стерненко.

Смотрите также: Суд сменил Стерненко адрес для пребывания под круглосуточным домашним арестом. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.

Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".

В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.

11 июня 2020 года Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.

Вечером 15 июня суд отправил Стерненко под круглосуточный домашний домашний арест.

суд (25104) Стерненко Сергей (394) Богачук Олег (1462)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+22
о, ждем мнений шариесосов по этой теме.
сейчас эта петушатня набежит и расскажет нам, как их толян стрелял в спину безоружному прохожему и это была самооборона, а если на тебя в темном дворе нападают двое с пистолетом - это уже умышленное убийство. шариевские петухи, я правильно понимаю ваши рассклады?!
показать весь комментарий
16.06.2020 17:48
+15
картохи поел, водки попил, петушария посмотел?
показать весь комментарий
16.06.2020 17:49
+13
По ходу следующим судьёй будет Киреев.....
П.С ПреЗедент и Ко слетают с катушек!
показать весь комментарий
16.06.2020 17:44
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Мешками на бревне в законе ? "Правый сектор" вне закона .
показать весь комментарий
16.06.2020 17:42 Ответить
По ходу следующим судьёй будет Киреев.....
П.С ПреЗедент и Ко слетают с катушек!
показать весь комментарий
16.06.2020 17:44 Ответить
Это мере пресечения до суда, какая тебе еще мотивационная часть.
показать весь комментарий
16.06.2020 17:45 Ответить
Давай дуй в свой скворечник, дружище. И на шею браслетик.
показать весь комментарий
16.06.2020 17:46 Ответить
картохи поел, водки попил, петушария посмотел?
показать весь комментарий
16.06.2020 17:49 Ответить
а тобі петельку з мотузки і без мила, щоб довше мучилось
показать весь комментарий
16.06.2020 22:33 Ответить
о, ждем мнений шариесосов по этой теме.
сейчас эта петушатня набежит и расскажет нам, как их толян стрелял в спину безоружному прохожему и это была самооборона, а если на тебя в темном дворе нападают двое с пистолетом - это уже умышленное убийство. шариевские петухи, я правильно понимаю ваши рассклады?!
показать весь комментарий
16.06.2020 17:48 Ответить
Пусть Шарик расскажет, как Аваков выделил для охраны Портнова человек 20-ть с автоматами.....
показать весь комментарий
16.06.2020 17:59 Ответить
не понял, шарий что реально стрелял из пистолета? на нем мокруха висит? лень искать.
показать весь комментарий
16.06.2020 23:18 Ответить
З травмата стріляв https://www.youtube.com/watch?v=Qm92fAC0ZSQ
показать весь комментарий
17.06.2020 00:40 Ответить
І сидів би мать, але втік за кордон у 2012. Нині ж його ніхто не посадить, він ж на парашку працює, "блогер"
показать весь комментарий
17.06.2020 00:42 Ответить
Посмотрел ссылку по инциденту, особо ничего не понял сколько можно за такое давать и кто начал быковать первым. если есть заява пострадавшего, надо разбирать в суде.
показать весь комментарий
17.06.2020 09:35 Ответить
Все три покушения на Стегненко были при мародере.
И мародер палец об палец не ударил чтоб спасти Патриота Украины!!!
А сейчас мародер громче всех волает о спасении Патриота!
Что доказывает что мародер всегда врет как дышит!
показать весь комментарий
16.06.2020 17:52 Ответить
Не, это 3 уголовных дела были при Пете а покушений 2, именно поэтому Стерненко и выступал против него.
показать весь комментарий
16.06.2020 17:56 Ответить
Гражданский активист - это человек, который реагируя на зашквары власти кричит - «что же вы суки делаете!». Вчера Стерненко кричал на вчерашнюю власть, сегдня кричит на сегодняшнюю. Аваков это и вчерашняя власть и сегодняшняя. Ругать власть, чтобы она не забыла на кого работает - это наше конституционное право (а может и обязанность).
Стерненко просил защиты у государства, оно его не защитило, после того как он сам защитил себя как смог, государство (власть) хочет наказать его за самозащиту…
показать весь комментарий
16.06.2020 18:20 Ответить
С пятью адвокатами, Стерненку нечего бояться!
показать весь комментарий
16.06.2020 18:27 Ответить
В европейском суде - да, в нашем сегодняшнем - судья на адвокатов внимания не обращает, решение написано задолго до заседания.
показать весь комментарий
16.06.2020 18:35 Ответить
Дык, написал сам шмаркля !
показать весь комментарий
16.06.2020 18:37 Ответить
По моему, Вы преувеличиваете его способности)
показать весь комментарий
16.06.2020 18:42 Ответить
якщо у нього в адвокатах той триндливий пуштун, то посадять
показать весь комментарий
16.06.2020 22:34 Ответить
Беспредел бубочки продолжается. А ведь она брала на себя всю ответственность, теперь прячется обкуренная и боится попасть на людей.
показать весь комментарий
16.06.2020 18:23 Ответить
как раз в изоляцию со своей лахудрой, на время кипишей, по Пороху и Стерненко...
показать весь комментарий
16.06.2020 18:27 Ответить
Ты что переживаешь, что он не усппет в ростов ?
показать весь комментарий
16.06.2020 18:39 Ответить
Якщо "судді" не виконують закон, то громадянин не повинен виконувати волю "суддів".
показать весь комментарий
16.06.2020 18:28 Ответить
то ще судді доказать треба, щоб дійшло самому судді.
показать весь комментарий
16.06.2020 21:02 Ответить
Стерненком дуже йомовірно намагаються відвернути увагу частки суспільства від суда на Порошенком, розпорошити протестні настрої та людський ресурс для протестів.
показать весь комментарий
16.06.2020 18:31 Ответить
Какие там протестные настрои?
показать весь комментарий
16.06.2020 18:37 Ответить
У петиков - большие. На кону их существование.
показать весь комментарий
16.06.2020 18:39 Ответить
сциш зебілкувате
показать весь комментарий
16.06.2020 22:35 Ответить
розслабся, людей з обох сторін достатньо для масовки.
показать весь комментарий
16.06.2020 21:03 Ответить
Что-то сегодня нету группы поддержки, от слова совсем! Это точно Стерненко и Шевченковский суд?
показать весь комментарий
16.06.2020 18:34 Ответить
Сдурели - каждый день? Так и обанкротиться можно!
показать весь комментарий
16.06.2020 18:38 Ответить
Раз решение суда незаконное,то не выполняй его! Забей йух на домашний арест,прогуляйся по Киеву,потуси хорошо и выложи фотки в сеть.
показать весь комментарий
16.06.2020 18:40 Ответить
Карманный активизд разбушевался)
Не сцы,Стерненко,папики Коломойского тебя в очередной раз отмажут,залогом,кто активизда ужинает,тот его и танцует))
показать весь комментарий
16.06.2020 18:45 Ответить
Самый законопослушный гражданин и прицепляться гады.
показать весь комментарий
16.06.2020 19:27 Ответить
Ну да, этот гопник и убийца же юрист по образованию, когда тянул из кармана избиваемого депутата 300 гривен и банковские карточки, когда пытал несчастного клещами, когда стрелял в него из пневматики - законы знал... Но ведь жить красиво так хочется...Еще та мерзота...
показать весь комментарий
16.06.2020 19:30 Ответить
https://youtu.be/CulyBVoKcKo Пане президенте, зупиніться! Заберіть своїх псів! - Стерненко емоційно звернувся до Зеленського

Рішення про мій арешт незаконне, оскільки суддя не оголосив мотиваційну частину, - Стерненко - Цензор.НЕТ 2288
показать весь комментарий
16.06.2020 20:53 Ответить
це йому пуштун мабуть сказав, бо ніде там такого не написано як він говорить, там написано, що рішення має бути мотивоване, а не оголошено мотивувальну частину, а то різні речі. Портнов напише мотивувальну.
показать весь комментарий
16.06.2020 22:37 Ответить
 
 