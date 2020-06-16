Решение о моем аресте незаконное, поскольку судья не огласил мотивационную часть, - Стерненко. ВИДЕО

Одесский активист Сергей Стерненко заявил, что решение о его круглосуточном домашнем аресте незаконное, поскольку судьей не была оглашена его мотивационная часть.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Стерненко сообщил у здание Шевченковского суда Киева.

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Стерненко в частности отметил, что срок меры пресечения стартует с момента оглашения решения, то есть с 15 июня. Однако Конвенция о правах человека и Конституция Украины, уточняет активист, говорят о том, что ограничение свободы человека, чем и является его домашний арест, возможно только в случае оглашения мотивационной части такого решения. Поскольку была озвучена лишь вступительная и результативная части, постановление суда не может вступить в силу, отметил Стерненко.

"Вынесение такого постановления без мотивационной части существенно нарушает мое право на защиту", - подчеркнул Стерненко.

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Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.

Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".

В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.

11 июня 2020 года Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.

Вечером 15 июня суд отправил Стерненко под круглосуточный домашний домашний арест.