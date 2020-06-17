Против прохожих, которые в Одессе били водителя с инсультом, начали уголовное производство со статьей об умышленном убийстве. ВИДЕО

В Одессе неуправляемый автомобиль слетел с дороги и выскочил на пешеходную дорожку, травмы получил мужчина, чудом уцелели его беременная жена и ребенок, а возмущенные свидетели чуть не совершили самосуд над водителем - были уверены, что он под воздействием алкоголя или наркотиков.

Как передает Цензор.НЕТ, об э том сообщает ТСН.

Регистратор соседней машины зафиксировал момент, когда после удара с другим авто "Тойота" выезжает на встречную полосу и вылетает на забор возле магазина. В этот момент там идет супружеская пара с ребенком. Авто сбивает мужчину, женщина чудом успевает отскочить. Удар был такой громкий, что работники соседних магазинов и офисов выскочили на улицу.

Если бы автомобиль отнесло на несколько метров дальше - жертв было бы не избежать. "Повезло, что он туда завернул, потому что на детской площадке в тот момент человек тридцать детей было и эти мамочки. Если бы он выехал даже сюда, а здесь было много людей, было бы гораздо хуже", - говорит работник соседнего офиса Виталий.

Пока одни свидетели вызывали скорую, другие - бросились на водителя "Тойоты". Пытались извлечь его из салона, применяли кулаки. Досталось и пассажиру, он пытался объяснить, что его товарищу за рулем стало плохо. Лишь впоследствии водителя без сознания вытащили из-за руля. Вместе со свидетелями реанимировать его пытаюлись патрульные.

Пострадавшего пешехода забрали в больницу, у него травмы ноги и головы, впрочем от госпитализации тот отказался. В шоковом состоянии его беременная жена. После аварии ее отвезли в женскую консультацию на проверку. Водителя без сознания срочно забирают в реанимацию, но не довозят. "По дороге в медицинское учреждение он умер. По предварительной версии, причиной смерти стала остановка сердца. Окончательную причину смерти будет устанавливать судебно-медицинская экспертиза", - отметили в полиции.

В райотдел полиция забрала несколько человек, которые били водителя. После показаний их отпустили. Привлекать ли их к ответственности - будет зависеть от выводов судмедэкспертов. После смерти водителя в полиции открыли производство сразу по двум статьям - нарушение правил дорожного движения и умышленное убийство, пока с пометкой "естественная смерть".