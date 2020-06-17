Полиция и Нацгвардия обеспечат порядок во время акций у Офиса Президента. ВИДЕО

Сегодня на улице Банковой в Киеве запланированы массовые мероприятия, участники которых имеют разные политические предпочтения. К охране правопорядка привлечены полицейские и нацгвардейцы.

Об этом сообщает управление коммуникации НПУ, передает Цензор.НЕТ.

В полиции не исключают, что участники мероприятий могут прибегать к заранее спланированным агрессивным действиям, поэтому обращаются ко всем с просьбой соблюдать требования действующего законодательства, действовать в правовом поле и реализовывать свое право на собрания исключительно мирным путем.

"В то же время обращаемся к представителям средств массовой информации быть осторожными при освещении событий на этих мероприятиях и в случае возникновения опасных ситуаций - обращаться за помощью к полицейским", - говорится в сообщении.

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Также подчеркивается, что "полиция вне политики".

"Независимо от предпочтений участников акций мы будем действовать в рамках своей компетенции и соответственно реагировать на все случаи нарушения действующего законодательства", - отметили в НПУ.