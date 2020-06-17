Полиция и Нацгвардия обеспечат порядок во время акций у Офиса Президента. ВИДЕО
Сегодня на улице Банковой в Киеве запланированы массовые мероприятия, участники которых имеют разные политические предпочтения. К охране правопорядка привлечены полицейские и нацгвардейцы.
Об этом сообщает управление коммуникации НПУ, передает Цензор.НЕТ.
В полиции не исключают, что участники мероприятий могут прибегать к заранее спланированным агрессивным действиям, поэтому обращаются ко всем с просьбой соблюдать требования действующего законодательства, действовать в правовом поле и реализовывать свое право на собрания исключительно мирным путем.
"В то же время обращаемся к представителям средств массовой информации быть осторожными при освещении событий на этих мероприятиях и в случае возникновения опасных ситуаций - обращаться за помощью к полицейским", - говорится в сообщении.
Также подчеркивается, что "полиция вне политики".
"Независимо от предпочтений участников акций мы будем действовать в рамках своей компетенции и соответственно реагировать на все случаи нарушения действующего законодательства", - отметили в НПУ.
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не исключаютпланируют, что участники мероприятий могут прибегать к заранее спланированным агрессивным действиям.
Особливо сподобалось: "поліція поза політикою"....
Нам плювати, чого вони хочуть. Нам плювати, що вони вимагають. Ми знаємо одне - сепарам не місце в Києві.
Київ - це Україна.
«Демократична Сокира» разом із "Рухом ветеранів України" і дружніми патріотичними організаціями збирається завтра о 9:30 на Майдані Незалежності неподалік стели і вирушає на Банкову, де будуть мітингувати прихильники Шарія для проведення моралізаторської бесіди на тему «Київ - українське місто».
Беріть із собою друзів і поганий настрій. Певні, у вас його зараз вдосталь.
Потанцюємо.
17 червня. 9:30. Майдан Незалежності.
https://www.facebook.com/alexey.arestovich/posts/3363915337005856?__cft__[0]=AZVWDp-ZOwcS38cWLmFOpcyawAuHEJbxIY-FZNBthT3agYfp7mGAOEuhvp3mjbSpcbCsXHPmFJ_Z7yDNCVmxMPPwSblnCVan03Inv7D4IwZKnC8_fnCiA3ht-bONH8HJk9y2VVA4qyAmfCq7zUWD2BKMund0ek3FTk-5ipy0uz79GxL-7SrFUlDu4QOX2lWK5SRSB1MyGgeQOGMgbXB9Tiw1&__tn__=%2CO%2CP-y-R 10 год ·
- Может быть, зелёные сами того не желали, но их действия уже прослужили косвенной причиной смерти отца Порошенко.
Дальше больше:
- мера пресечения «содержание под стражей», страдающему от диабета Порошенко, которому необходимо системное и правильное медицинское сопровождение, будет избираться в тот же день (по заявлениям его адвоката), когда пройдут похороны его отца, в четверг.
Это уже не политика. Это вендетта.
А у вендетты свои законы, и всяко может повернуться - что характерно, даже если этого «всяко» желать зелёным специально никто не будет.
Просто по законам жанра.
Так вот я вам, зелёные, крепко предлагаю подумать:
- что и как вы творите и какие сюжеты закручиваете, куда оно поехало.
Ещё не поздно.￼
українофобів - в лаптєстан!