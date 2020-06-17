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Полиция и Нацгвардия обеспечат порядок во время акций у Офиса Президента. ВИДЕО

Сегодня на улице Банковой в Киеве запланированы массовые мероприятия, участники которых имеют разные политические предпочтения. К охране правопорядка привлечены полицейские и нацгвардейцы.

Об этом сообщает управление коммуникации НПУ, передает Цензор.НЕТ.

В полиции не исключают, что участники мероприятий могут прибегать к заранее спланированным агрессивным действиям, поэтому обращаются ко всем с просьбой соблюдать требования действующего законодательства, действовать в правовом поле и реализовывать свое право на собрания исключительно мирным путем.

"В то же время обращаемся к представителям средств массовой информации быть осторожными при освещении событий на этих мероприятиях и в случае возникновения опасных ситуаций - обращаться за помощью к полицейским", - говорится в сообщении.

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Также подчеркивается, что "полиция вне политики".

"Независимо от предпочтений участников акций мы будем действовать в рамках своей компетенции и соответственно реагировать на все случаи нарушения действующего законодательства", - отметили в НПУ.

акция (2425) Киев (25568) Нацполиция (16485) Офис Президента (1798)


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Топ комментарии
+15
Полиция и Нацгвардия обеспечат порядок во время акций у Офиса Президента - Цензор.НЕТ 7597
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17.06.2020 09:35
+9
https://www.facebook.com/alexey.arestovich?__cft__[0]=AZVWDp-ZOwcS38cWLmFOpcyawAuHEJbxIY-FZNBthT3agYfp7mGAOEuhvp3mjbSpcbCsXHPmFJ_Z7yDNCVmxMPPwSblnCVan03Inv7D4IwZKnC8_fnCiA3ht-bONH8HJk9y2VVA4qyAmfCq7zUWD2BKMund0ek3FTk-5ipy0uz79GxL-7SrFUlDu4QOX2lWK5SRSB1MyGgeQOGMgbXB9Tiw1&__tn__=-UC%2CP-y-R Олексій Арестович

https://www.facebook.com/alexey.arestovich/posts/3363915337005856?__cft__[0]=AZVWDp-ZOwcS38cWLmFOpcyawAuHEJbxIY-FZNBthT3agYfp7mGAOEuhvp3mjbSpcbCsXHPmFJ_Z7yDNCVmxMPPwSblnCVan03Inv7D4IwZKnC8_fnCiA3ht-bONH8HJk9y2VVA4qyAmfCq7zUWD2BKMund0ek3FTk-5ipy0uz79GxL-7SrFUlDu4QOX2lWK5SRSB1MyGgeQOGMgbXB9Tiw1&__tn__=%2CO%2CP-y-R 10 год ·

- Может быть, зелёные сами того не желали, но их действия уже прослужили косвенной причиной смерти отца Порошенко.

Дальше больше:

- мера пресечения «содержание под стражей», страдающему от диабета Порошенко, которому необходимо системное и правильное медицинское сопровождение, будет избираться в тот же день (по заявлениям его адвоката), когда пройдут похороны его отца, в четверг.

Это уже не политика. Это вендетта.

А у вендетты свои законы, и всяко может повернуться - что характерно, даже если этого «всяко» желать зелёным специально никто не будет.

Просто по законам жанра.

Так вот я вам, зелёные, крепко предлагаю подумать:

- что и как вы творите и какие сюжеты закручиваете, куда оно поехало.

Ещё не поздно.￼
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17.06.2020 09:43
+8
Порядок от ЗЕ КОМАНДЫ на днях все видели под судом
Поліція і Нацгвардія забезпечать порядок під час акцій біля Офісу Президента - Цензор.НЕТ 6370
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17.06.2020 09:50
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Правила форума Совет форумчан
Ногами забьют?
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17.06.2020 09:34 Ответить
Знову петеботи будуть слізьми заливатись?
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17.06.2020 09:34 Ответить
Полиция и Нацгвардия обеспечат порядок во время акций у Офиса Президента - Цензор.НЕТ 7597
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17.06.2020 09:35 Ответить
Президент мог бы побороться с коррупцией,его для этого и выбрали,ведь все говорили, что Петя покрывает коррупцию и потому нужно молодого который рога скрутит коррупционерам,всем понравилось как Голобородько в кино боролся
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17.06.2020 09:40 Ответить
"Обоє-рябоє!"©
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17.06.2020 10:22 Ответить
Будуть ображати потерпілого і лити грязь у фейсбуці.
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17.06.2020 09:36 Ответить
Ага, будут ржать с зебілов до послєднєй слєзіночкі! Пока конєц епохі зубожіння нє настігнєт каждого прєдставітєля плємєні Мудрого Наріда!
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17.06.2020 09:41 Ответить
- Роза, вы что, каждого избирателя Зеленского называете быдлом?
- Заметьте, ни разу не ошиблась!
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17.06.2020 10:16 Ответить
В полиции не исключают планируют, что участники мероприятий могут прибегать к заранее спланированным агрессивным действиям.
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17.06.2020 09:35 Ответить
Интересно а когда Днепровская вода в Крым пойдёт до выборов в местные советы или после выборов в Украине?
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17.06.2020 09:35 Ответить
Знову петеботи будуть слізьми заливатись?
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17.06.2020 09:37 Ответить
Сестра, дайте Фройду штрикача.
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17.06.2020 09:38 Ответить
Сєстра відімо пєрєпутала ампули і вмєсто успокоітєльного дала фройду слабітєльноє... 😁
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17.06.2020 09:44 Ответить
Начинай бояться, зебильное . Ночные кошмары зедаунов становятся реальностью
Поліція і Нацгвардія забезпечать порядок під час акцій біля Офісу Президента - Цензор.НЕТ 6580
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17.06.2020 10:05 Ответить
Отже потрібно чекати провокацій від влади, раз вони знають, що хтось там щось планує. А враховуючи, хто сьогодні у владі, провокації можуть бути страшними. Ця мерзота здатна на все, то навіть не Янукович.

Особливо сподобалось: "поліція поза політикою"....
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17.06.2020 09:38 Ответить
Завтра о 10 годині ранку на вулиці Києва виповзають ті, кого там не було вже досить довго. Виповзають ті, кого там бути не повинно. Проросійськи чорти - «Партія Шарія».

Нам плювати, чого вони хочуть. Нам плювати, що вони вимагають. Ми знаємо одне - сепарам не місце в Києві.

Київ - це Україна.

«Демократична Сокира» разом із "Рухом ветеранів України" і дружніми патріотичними організаціями збирається завтра о 9:30 на Майдані Незалежності неподалік стели і вирушає на Банкову, де будуть мітингувати прихильники Шарія для проведення моралізаторської бесіди на тему «Київ - українське місто».

Беріть із собою друзів і поганий настрій. Певні, у вас його зараз вдосталь.

Потанцюємо.

17 червня. 9:30. Майдан Незалежності.

Полиция и Нацгвардия обеспечат порядок во время акций у Офиса Президента - Цензор.НЕТ 63
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17.06.2020 09:39 Ответить
есть прямая трансляция?
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17.06.2020 09:52 Ответить
Все будит харашо,аФАКов на чеку...
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17.06.2020 09:40 Ответить
https://www.facebook.com/alexey.arestovich?__cft__[0]=AZVWDp-ZOwcS38cWLmFOpcyawAuHEJbxIY-FZNBthT3agYfp7mGAOEuhvp3mjbSpcbCsXHPmFJ_Z7yDNCVmxMPPwSblnCVan03Inv7D4IwZKnC8_fnCiA3ht-bONH8HJk9y2VVA4qyAmfCq7zUWD2BKMund0ek3FTk-5ipy0uz79GxL-7SrFUlDu4QOX2lWK5SRSB1MyGgeQOGMgbXB9Tiw1&__tn__=-UC%2CP-y-R Олексій Арестович

https://www.facebook.com/alexey.arestovich/posts/3363915337005856?__cft__[0]=AZVWDp-ZOwcS38cWLmFOpcyawAuHEJbxIY-FZNBthT3agYfp7mGAOEuhvp3mjbSpcbCsXHPmFJ_Z7yDNCVmxMPPwSblnCVan03Inv7D4IwZKnC8_fnCiA3ht-bONH8HJk9y2VVA4qyAmfCq7zUWD2BKMund0ek3FTk-5ipy0uz79GxL-7SrFUlDu4QOX2lWK5SRSB1MyGgeQOGMgbXB9Tiw1&__tn__=%2CO%2CP-y-R 10 год ·

- Может быть, зелёные сами того не желали, но их действия уже прослужили косвенной причиной смерти отца Порошенко.

Дальше больше:

- мера пресечения «содержание под стражей», страдающему от диабета Порошенко, которому необходимо системное и правильное медицинское сопровождение, будет избираться в тот же день (по заявлениям его адвоката), когда пройдут похороны его отца, в четверг.

Это уже не политика. Это вендетта.

А у вендетты свои законы, и всяко может повернуться - что характерно, даже если этого «всяко» желать зелёным специально никто не будет.

Просто по законам жанра.

Так вот я вам, зелёные, крепко предлагаю подумать:

- что и как вы творите и какие сюжеты закручиваете, куда оно поехало.

Ещё не поздно.￼
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17.06.2020 09:43 Ответить
Зачем их предупреждать??? ОНИ ЖЕ ЗЕБИЛЫ! Им пока по рогам не ******* они не поймут... А вот последствия для зелененького будут жуткими... чуть позжее... Эта бубочка опухнет в тыквочку.
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17.06.2020 13:41 Ответить
Якби ж то тільки для них,.. От в чому справа.
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17.06.2020 13:47 Ответить
мусора мрази
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17.06.2020 09:46 Ответить
Порядок от ЗЕ КОМАНДЫ на днях все видели под судом
Поліція і Нацгвардія забезпечать порядок під час акцій біля Офісу Президента - Цензор.НЕТ 6370
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17.06.2020 09:50 Ответить
петушарієв - на гілляку!
українофобів - в лаптєстан!
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17.06.2020 10:02 Ответить
Справедливость - это то, во что Вы верите до тех пор, пока не столкнётесь с правоохранительными органами.
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17.06.2020 10:05 Ответить
а що - ще е такі, "верующие"...
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17.06.2020 11:40 Ответить
Поліція і Нацгвардія забезпечать порядок під час акцій біля Офісу Президента - Цензор.НЕТ 36
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17.06.2020 10:22 Ответить
Оцените новость: азиров, который с януковичем безбожно грабили украинцев, призывает в Фейсбуке тупоголовых малоросов, поддержать сегодня шариесосов под офисом зелешлюхи. ***, ватная консерва толика петушарика вскрылась.
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17.06.2020 10:51 Ответить
догадайтесь с 3 х раз -почему шАвка прокацапская шАрий ни разу не вскрывает и не критикует хАвакова...
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17.06.2020 11:36 Ответить
Потому что собаков и есть собаков... что вы хотите от собаки?
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17.06.2020 13:44 Ответить
 
 