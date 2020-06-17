Заседание Верховной Рады: в повестке дня долги в энергетике, отчеты ВСК и перечень не подлежащих приватизации компаний. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Верховная Рада Украины сегодня, 17 июня, проводит очередное пленарное заседание.

Цензор.НЕТ предлагает прямую трансляцию заседания.

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В повестке дня Рады стоят на включение законопроекты о внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины; закон Украины "О статусе народного депутата Украины": закон Украины "О комитетах Верховной Рады Украины" и законопроект о социальной защите населения в период карантина. Также нардепы планируют расмотреть законопроект о перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации; о мерах, направленных на погашение задолженности, образовавшейся на оптовом рынке электрической энергии, а также изменения в Земельный кодекс относительно планирования использования земель.

Кроме того нардепы планируют заслушать отчеты ряда Временных следственных комиссий, в частности, по нападениям на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов и по соблюдению требований законодательства при смене владельцев информационных телеканалов и обеспечению противодействия информационному воздействию Российской Федерации.