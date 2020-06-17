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Больницы на свое усмотрение закупают для лечения COVID-19 лекарства, которые считают эффективными, - замминистра Микичак. ВИДЕО

Медучреждения сами решают, какие лекарства для лечения пациентов с коронавирусной болезнью им закупать. При этом они ориентируются на утвержденный Министерством здравоохранения протокол лечения.

Об этом замминистра здравоохранения Ирина Микичак сообщила на пресс-брифинге, информирует Цензор.НЕТ.

"Выбор препарата – исключительно компетенция врача. Больницы закупают те или иные лексредства, которые считают эффективными. Стоит сказать, что в настоящее время в Украине Национальной службой здоровья контрактируются те медучреждения, которые предоставляют помощь пациентам с коронавирусной инфекцией. Выплаченные средства позволяют больницам приобрести все необходимые препараты", - сказала Микичак.

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"Минздрав еще в начале эпидемии принял протокол предоставления медпомощи при коронавирусной инфекции – стандарт (…), чтобы наши врачи могли выбрать тот или иной препарат и включить его в свой протокол лечения пациентов. Документ был направлен на то, чтобы дать врачам доступ к препаратам, защитить медиков юридически, поскольку в мире нет препаратов, которые действуют непосредственно на коронавирус. Соответственно, в комплексе лечения больных с COVID-19 врачи назначают, кроме предусмотренных, и большое количество лекарств, у которых есть симптоматическое действие", - добавила замминистра.

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Микичак также подчеркнула, что в Украине из-за карантина значительно упал уровень вакцинации.

"Объем вакцинации в Украине в настоящее время занижен, что вызывает большую тревогу. Мы совместно с международными организациями работаем над тем, чтобы информировать о крайне высокой важности вакцинации. Карантинные меры не должны влиять на вакцинацию", - сказала она.

Автор: 

больница (1440) карантин (16729) лекарства (1224) Минздрав (4901) COVID-19 (18608) Микичак Ирина (56) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
Я занимаюсь самолечением и профилактикой Ковида на свое усмотрение и под свою ответственность. И это вопрос моей компетенции. Уж я то буду соблюдать принцип * Не навреди *, в отношении себя , любимого, и своей семьи, в отличие от недоумкуватого минздрава, которому лишь бы впарить мне все, что прилетело на крыльях Мрии, и залежалось на полках эпицентров.
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17.06.2020 11:44
+2
Який нафіг розсуд у дилерів аптек?
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17.06.2020 11:50
+1
"Выбор препарата - исключительно компетенция врача

тобто, можна і листоком подорожника лікуватись?
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17.06.2020 11:28
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"Выбор препарата - исключительно компетенция врача

тобто, можна і листоком подорожника лікуватись?
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17.06.2020 11:28 Ответить
Канєчьна! А під кінець року вони прийдуть з інспекцією і всіх будуть за ребро вішать, чому вони робили так, а не інакше!
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17.06.2020 11:52 Ответить
Я занимаюсь самолечением и профилактикой Ковида на свое усмотрение и под свою ответственность. И это вопрос моей компетенции. Уж я то буду соблюдать принцип * Не навреди *, в отношении себя , любимого, и своей семьи, в отличие от недоумкуватого минздрава, которому лишь бы впарить мне все, что прилетело на крыльях Мрии, и залежалось на полках эпицентров.
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17.06.2020 11:44 Ответить
Який нафіг розсуд у дилерів аптек?
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17.06.2020 11:50 Ответить
Тобто МОЗ і на далі самоусувається від розробки протоколів лікування і відповідальність перекладає на практикуючих лікарів? Премію собі за боротьбу з КОВІДом вже освоїли?
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17.06.2020 11:51 Ответить
Ця нечисть віддає гроші державного бюджету лікарням за ліжко-місця, а не за вилікуваних пацієнтів.
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17.06.2020 11:58 Ответить
Вы не понимаете, что пишете. Что значит вылеченный пациент? Куда девать больных, если нет коек и больниц? Уже сейчас тебя не будут лечить без оплаты официальной и в карман врачу. Цены -запредельные. Врачам на..ть на пациентов. Реформа Супрун-это геноцид.
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17.06.2020 13:09 Ответить
В Украине коек и больниц и врачей-паразитов больше чем в Германии. Как в Германии лечат людей? Врачи-паразиты против реформы которую начала Супрун.
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17.06.2020 13:12 Ответить
откуда пенсионеры будут брать деньги?Даже развитые страны идут по пути страховой медицины. У нас, в самой нищей европейской стране все требуют с пациента
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17.06.2020 13:17 Ответить
Потому что придурковатые пенсионеры не хотят страховой медицины, вот пусть платят и подыхают от "бесплатной" медицины.
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17.06.2020 13:23 Ответить
Какая там бесплатная медицина? Вы о чем?
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17.06.2020 19:14 Ответить
"Администрация ( зелена влада) ответственности ни за что не несёт"
Якщо що, то винна Супрун і ваш доХтор.
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17.06.2020 13:55 Ответить
 
 