"Окопная война": В Дебальцево мы почувствовали, что такое котел. Не понимаешь, кого вывозить первого, за что хвататься, - волонтер, Народный Герой Украины Галина Алмазова. ВИДЕО

За шесть лет войны Галина Алмазова со своим экипажам вывезла с линии огня десятки раненых украинских воинов, еще стольким же оказала медицинскую помощь непосредственно на передовой или в стабилизационном пункте.

Сегодня в рубрике Цензор.НЕТ "Окопная война" - Галина Алмазова, руководитель известного добровольного медицинского экипажа "Вітерець", волонтер, Народный Герой Украины.

Эта женщина находилась под стенами Донецкого аэропорта, когда там шли ожесточенные бои. Она была в Дебальцево, когда наши ребята вынуждены были выходить оттуда с боями в феврале 2015 года. Война продолжается и Галина Алмазова еще на фронте.

Мы встретились с ней в поселке Водяное, в части расположенного неподалеку ДАП. Ровно 5 лет назад, там находился медицинский пункт воинов 90-го батальона ВСУ, именно там Галина спасала жизни украинских воинов.

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- Сколько времени вы здесь уже не были в этих местах?

- Ровно 5 лет, представляете? В начале 2015 года, мы зашли сюда вместе с 90-м батальоном. В доме этого подвала находился наш медпункт, где мы принимали раненых, убитых, там же оперировали .. Тогда шли ожесточенные бои на шахте Бутовка, в Опытном, Песках - людей, которые нуждались в помощи было очень много.

- Каждый врач на фронте помнит особых пациентов, которые чем-то отличились, особым поведением или например дружбой до сих пор. У вас такие есть?

- Боже! Их же много, особенно - это ребята из вышеперечисленного батальона. Недавно мне удалось найти видео, где мы предоставляем медпомощь Максиму Денисову. Позже он был в новом терминале ДАП, к счастью ему удалось выжить, мы до сих пор дружим.

Я помню тех, кто погиб - это очень тяжелые воспоминания, если честно. Когда встречаемся с живыми воинами, с которыми совместно теряли, обязательно вспоминаем о тех, кого уже нет с нами.

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- После Донецкого аэропорта, вас сразу отправили в Дебальцево. Где было тяжелее?

- Везде шли тяжелые бои, однако в Дебальцево мы почувствовали, что такое котел, масштабная помощь нашим воинам, сортировка на легких и тяжелых раненых, убитые. Не понимаю, кого вывозить первого, за что хвататься...

- На сколько было трудно адаптироваться к мирной жизни, после таких кровавых моментов на войне?

- Первые три года я почти не покидала фронт. Поэтому приехав в мирную часть страны, долго привыкала к тамошней жизни. Однако со временем поняла, что война повсюду и просто начала жить.

- Вы были ранены в районе ДАП, не хотелось все бросить после этого?

- Возможно и хотелось, возможно даже было страшно. Однако продолжались бои, нужно было вывозить раненых воинов, поэтому эмоции отходили на второй план. Самое страшное было пережить тот момент, когда мы случайно попали на вражескую территорию, просто заехали к ним. Возвращаясь к себе, мы включили все маячки на машине скорой, сигналы и таким образом проезжали их блок посты. Когда террористы видели карету скорой, которая мчится полным ходом, то не останавливали нас...

- На сколько вы готовы к войне, как долго еще можете быть здесь?

- Не знаю, не могу даже сама себе сказать на сколько меня хватит. У меня есть медики на фронте, долг перед ними, перед нашими защитниками заставляет снова находиться на передовой. Мы же еще не Победили.