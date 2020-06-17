"Окопная война": В Дебальцево мы почувствовали, что такое котел. Не понимаешь, кого вывозить первого, за что хвататься, - волонтер, Народный Герой Украины Галина Алмазова. ВИДЕО
За шесть лет войны Галина Алмазова со своим экипажам вывезла с линии огня десятки раненых украинских воинов, еще стольким же оказала медицинскую помощь непосредственно на передовой или в стабилизационном пункте.
Сегодня в рубрике Цензор.НЕТ "Окопная война" - Галина Алмазова, руководитель известного добровольного медицинского экипажа "Вітерець", волонтер, Народный Герой Украины.
Эта женщина находилась под стенами Донецкого аэропорта, когда там шли ожесточенные бои. Она была в Дебальцево, когда наши ребята вынуждены были выходить оттуда с боями в феврале 2015 года. Война продолжается и Галина Алмазова еще на фронте.
Мы встретились с ней в поселке Водяное, в части расположенного неподалеку ДАП. Ровно 5 лет назад, там находился медицинский пункт воинов 90-го батальона ВСУ, именно там Галина спасала жизни украинских воинов.
- Сколько времени вы здесь уже не были в этих местах?
- Ровно 5 лет, представляете? В начале 2015 года, мы зашли сюда вместе с 90-м батальоном. В доме этого подвала находился наш медпункт, где мы принимали раненых, убитых, там же оперировали .. Тогда шли ожесточенные бои на шахте Бутовка, в Опытном, Песках - людей, которые нуждались в помощи было очень много.
- Каждый врач на фронте помнит особых пациентов, которые чем-то отличились, особым поведением или например дружбой до сих пор. У вас такие есть?
- Боже! Их же много, особенно - это ребята из вышеперечисленного батальона. Недавно мне удалось найти видео, где мы предоставляем медпомощь Максиму Денисову. Позже он был в новом терминале ДАП, к счастью ему удалось выжить, мы до сих пор дружим.
Я помню тех, кто погиб - это очень тяжелые воспоминания, если честно. Когда встречаемся с живыми воинами, с которыми совместно теряли, обязательно вспоминаем о тех, кого уже нет с нами.
- После Донецкого аэропорта, вас сразу отправили в Дебальцево. Где было тяжелее?
- Везде шли тяжелые бои, однако в Дебальцево мы почувствовали, что такое котел, масштабная помощь нашим воинам, сортировка на легких и тяжелых раненых, убитые. Не понимаю, кого вывозить первого, за что хвататься...
- На сколько было трудно адаптироваться к мирной жизни, после таких кровавых моментов на войне?
- Первые три года я почти не покидала фронт. Поэтому приехав в мирную часть страны, долго привыкала к тамошней жизни. Однако со временем поняла, что война повсюду и просто начала жить.
- Вы были ранены в районе ДАП, не хотелось все бросить после этого?
- Возможно и хотелось, возможно даже было страшно. Однако продолжались бои, нужно было вывозить раненых воинов, поэтому эмоции отходили на второй план. Самое страшное было пережить тот момент, когда мы случайно попали на вражескую территорию, просто заехали к ним. Возвращаясь к себе, мы включили все маячки на машине скорой, сигналы и таким образом проезжали их блок посты. Когда террористы видели карету скорой, которая мчится полным ходом, то не останавливали нас...
- На сколько вы готовы к войне, как долго еще можете быть здесь?
- Не знаю, не могу даже сама себе сказать на сколько меня хватит. У меня есть медики на фронте, долг перед ними, перед нашими защитниками заставляет снова находиться на передовой. Мы же еще не Победили.
Пожалуйста, подождите...
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но и не забываем того, при ком эти котлы были и кто парад проводил
гугл да допоможе
но и не забываем того, при ком эти котлы были и кто парад проводил
и если "дебальцевський" заменить на "иловайский" ? тоже никак?
Та не питання.
День Незалежності України - 24 серпня
Хронологія Іловайська.
" ... однак після заходу значних сил https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_(%D0%B7_2014) регулярних російських військ 23-24 серпня у тил українського угрупування з території РФ, а також через https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE дезертирство окремих українських підрозділів, іловайське угрупування опинилося в оточенні. У ніч з 28 на 29 серпня https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D1%96%D0%BD_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Путін звернувся до «сил ополчення» із закликом відкрити гуманітарний коридор для українських військових, що опинилися в оточенні."
"Предательство генерала Хомчака и комбата Березы" https://www.youtube.com/watch?v=WPC0RId3wPQ
если это факт, шож не покарани
кароче, головнокомандувач, как всегда не при чём, все, кто угодно, но никто не наказан за оба котла.
я понял, спасибо за разъяснения
Хороший Зеленський підвищив зрадника хомчака до головнокомандувача армією.
Як з рослідуванням котлів? Невже хомчак проти розслідування? А Зеленський?
за него спрос за его косяки ас пап.а - за его
котлы ж не притом были, чьё имя низя тут упоминать
окей, котлы были при зелёной шмаркле
угадал?
Про "Іловайський котел" і парад на День Незалежності. https://censor.net/comments/locate/3202526/019214e2-206d-7259-b73b-50197c24256f
1. ворог захопив дорогу на Дебалю, коли взяв Логвинове, фактично стовривши оперативне оточення. Саме цей термін вживали штабні офіцери у той період.
2. об'їзні грунтові дороги контролювалися бронегрупами ворога, одна така розстріляла наш конвой, який йшов на північну околицю Дебалі ввечері 15 лютого. Наш екіпаж випадково не потрапив у ту колону, тому що в останній момент отримали інше завдання.
3. ось інтервью мого друга, командира 5 роти ОП НГ, яка "планово" виходила з оточення. https://www.facebook.com/DenZaDnem/videos/%D1%80%D1%96%D0%BA-%D0%BF%D1%96%D1%81%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C-%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B6-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B6%D0%B5-%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8F%D1%86%D1%8C-%D1%96%D0%B7-25-%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F-%D0%B4/978206678939789/
"Когда нацисты хватали коммунистов, я молчал: я не был коммунистом.
Когда они сажали социал-демократов, я молчал: я не был социал-демократом.
Когда они хватали членов профсоюза, я молчал: я не был членом профсоюза.
Когда они пришли за мной - заступиться за меня было уже некому" М. Нимёллер.
А потом удивляются - а мы тут при чём к матрам про котлы!?