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Новости Видео Агрессия России против Украины
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"Окопная война": В Дебальцево мы почувствовали, что такое котел. Не понимаешь, кого вывозить первого, за что хвататься, - волонтер, Народный Герой Украины Галина Алмазова. ВИДЕО

За шесть лет войны Галина Алмазова со своим экипажам вывезла с линии огня десятки раненых украинских воинов, еще стольким же оказала медицинскую помощь непосредственно на передовой или в стабилизационном пункте.

 Сегодня в рубрике Цензор.НЕТ "Окопная война" - Галина Алмазова, руководитель известного добровольного медицинского экипажа "Вітерець", волонтер, Народный Герой Украины.

Эта женщина находилась под стенами Донецкого аэропорта, когда там шли ожесточенные бои. Она была в Дебальцево, когда наши ребята вынуждены были выходить оттуда с боями в феврале 2015 года. Война продолжается и Галина Алмазова еще на фронте.
Мы встретились с ней в поселке Водяное, в части расположенного неподалеку ДАП. Ровно 5 лет назад, там находился медицинский пункт воинов 90-го батальона ВСУ, именно там Галина спасала жизни украинских воинов.

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- Сколько времени вы здесь уже не были в этих местах?

- Ровно 5 лет, представляете? В начале 2015 года, мы зашли сюда вместе с 90-м батальоном. В доме этого подвала находился наш медпункт, где мы принимали раненых, убитых, там же оперировали .. Тогда шли ожесточенные бои на шахте Бутовка, в Опытном, Песках - людей, которые нуждались в помощи было очень много.

- Каждый врач на фронте помнит особых пациентов, которые чем-то отличились, особым поведением или например дружбой до сих пор. У вас такие есть?

- Боже! Их же много, особенно - это ребята из вышеперечисленного батальона. Недавно мне удалось найти видео, где мы предоставляем медпомощь Максиму Денисову. Позже он был в новом терминале ДАП, к счастью ему удалось выжить, мы до сих пор дружим.

Я помню тех, кто погиб - это очень тяжелые воспоминания, если честно. Когда встречаемся с живыми воинами, с которыми совместно теряли, обязательно вспоминаем о тех, кого уже нет с нами.

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- После Донецкого аэропорта, вас сразу отправили в Дебальцево. Где было тяжелее?

- Везде шли тяжелые бои, однако в Дебальцево мы почувствовали, что такое котел, масштабная помощь нашим воинам, сортировка на легких и тяжелых раненых, убитые. Не понимаю, кого вывозить первого, за что хвататься...

- На сколько было трудно адаптироваться к мирной жизни, после таких кровавых моментов на войне?

- Первые три года я почти не покидала фронт. Поэтому приехав в мирную часть страны, долго привыкала к тамошней жизни. Однако со временем поняла, что война повсюду и просто начала жить.

- Вы были ранены в районе ДАП, не хотелось все бросить после этого?

- Возможно и хотелось, возможно даже было страшно. Однако продолжались бои, нужно было вывозить раненых воинов, поэтому эмоции отходили на второй план. Самое страшное было пережить тот момент, когда мы случайно попали на вражескую территорию, просто заехали к ним. Возвращаясь к себе, мы включили все маячки на машине скорой, сигналы и таким образом проезжали их блок посты. Когда террористы видели карету скорой, которая мчится полным ходом, то не останавливали нас...

- На сколько вы готовы к войне, как долго еще можете быть здесь?

- Не знаю, не могу даже сама себе сказать на сколько меня хватит. У меня есть медики на фронте, долг перед ними, перед нашими защитниками заставляет снова находиться на передовой. Мы же еще не Победили.

Автор: 

Донбасс (26956) добровольцы (1172) Ухман Михаил (236) Алмазова Галина (1)


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Топ комментарии
+13
Помните об этом когда Клоун лично, разрешает въезд очередной зпвезде, поющей славу ***** на оккупированных территориях
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17.06.2020 12:12
+4
Спасибо Вам большое. Такими украинцами горжусь.
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17.06.2020 12:54
+3
"котел" це вигадка кацапропа, блокування доріг постачання було в іловайську, але з реального котла неможливо вийти беручи ворогів у полон. в дебалі з якої вийшли планово не кидаючи чи навмисне руйнуючи техніки цей термін притягнули просто губами за хій.
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17.06.2020 12:19
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Правила форума Совет форумчан
Помните об этом когда Клоун лично, разрешает въезд очередной зпвезде, поющей славу ***** на оккупированных территориях
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17.06.2020 12:12 Ответить
помним,

но и не забываем того, при ком эти котлы были и кто парад проводил
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17.06.2020 12:51 Ответить
Розповісте?
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17.06.2020 13:41 Ответить
думаю, и так знаете
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17.06.2020 14:16 Ответить
Ні. Чекаю вашої розповіді. Підтвердженної фактами
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17.06.2020 15:05 Ответить
ликбезом не занимаюсь
гугл да допоможе
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17.06.2020 15:30 Ответить
Та чого ви? Розкажіть про "дебальцевський котел" і парад
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17.06.2020 15:34 Ответить
а вы читайте внимательнее -
но и не забываем того, при ком эти котлы были и кто парад проводил

и если "дебальцевський" заменить на "иловайский" ? тоже никак?
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17.06.2020 16:01 Ответить
З моєю увагою все нормально. Тема Дебальцево.
Та не питання.
День Незалежності України - 24 серпня

Хронологія Іловайська.
" ... однак після заходу значних сил https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_(%D0%B7_2014) регулярних російських військ 23-24 серпня у тил українського угрупування з території РФ, а також через https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE дезертирство окремих українських підрозділів, іловайське угрупування опинилося в оточенні. У ніч з 28 на 29 серпня https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D1%96%D0%BD_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Путін звернувся до «сил ополчення» із закликом відкрити гуманітарний коридор для українських військових, що опинилися в оточенні."

"Предательство генерала Хомчака и комбата Березы" https://www.youtube.com/watch?v=WPC0RId3wPQ
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17.06.2020 16:28 Ответить
конечно, ПРЕДАТЕЛЬСТВО
если это факт, шож не покарани
кароче, головнокомандувач, как всегда не при чём, все, кто угодно, но никто не наказан за оба котла.
я понял, спасибо за разъяснения
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17.06.2020 16:51 Ответить
Поганий Порошенко не покарав.
Хороший Зеленський підвищив зрадника хомчака до головнокомандувача армією.
Як з рослідуванням котлів? Невже хомчак проти розслідування? А Зеленський?
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17.06.2020 17:28 Ответить
разве я где-то хвалил зеленского?
за него спрос за его косяки ас пап.а - за его
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17.06.2020 18:56 Ответить
и как раз косяки пап.а и команды и привели к власти "зелёных"
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17.06.2020 19:01 Ответить
просто не надо делать с кое-кого, прям, святого.
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17.06.2020 14:18 Ответить
Просто не варто нікого оббріхувати
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17.06.2020 16:30 Ответить
действительно - не стОит
котлы ж не притом были, чьё имя низя тут упоминать
окей, котлы были при зелёной шмаркле
угадал?
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17.06.2020 16:47 Ответить
Це так просто. Не брешіть і все.
Про "Іловайський котел" і парад на День Незалежності. https://censor.net/comments/locate/3202526/019214e2-206d-7259-b73b-50197c24256f
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17.06.2020 16:51 Ответить
так при ком котлы были, правдивый вы наш?
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17.06.2020 16:54 Ответить
Ще одна, з "котлом"!
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17.06.2020 12:14 Ответить
"котел" це вигадка кацапропа, блокування доріг постачання було в іловайську, але з реального котла неможливо вийти беручи ворогів у полон. в дебалі з якої вийшли планово не кидаючи чи навмисне руйнуючи техніки цей термін притягнули просто губами за хій.
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17.06.2020 12:19 Ответить
не згоден. Я проти пропаганди країни-агресорки, але:
1. ворог захопив дорогу на Дебалю, коли взяв Логвинове, фактично стовривши оперативне оточення. Саме цей термін вживали штабні офіцери у той період.
2. об'їзні грунтові дороги контролювалися бронегрупами ворога, одна така розстріляла наш конвой, який йшов на північну околицю Дебалі ввечері 15 лютого. Наш екіпаж випадково не потрапив у ту колону, тому що в останній момент отримали інше завдання.
3. ось інтервью мого друга, командира 5 роти ОП НГ, яка "планово" виходила з оточення. https://www.facebook.com/DenZaDnem/videos/%D1%80%D1%96%D0%BA-%D0%BF%D1%96%D1%81%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C-%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B6-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B6%D0%B5-%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8F%D1%86%D1%8C-%D1%96%D0%B7-25-%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F-%D0%B4/978206678939789/
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17.06.2020 12:36 Ответить
За сопротивление оккупантам зеленский её посадит.
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17.06.2020 12:20 Ответить
На Пороха гонения, потому что ПОСМЕЛ сопротивляться #уйлу.
"Окопная война": В Дебальцево мы почувствовали, что такое котел. Не понимаешь, кого вывозить первого, за что хвататься, - волонтер, Народный Герой Украины Галина Алмазова - Цензор.НЕТ 2695
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17.06.2020 12:28 Ответить
_Потому что это удар по моральному духу и готовности сопротивляться агрессору и оккупанту. Таким образом удар сегодня по Пороху (хоть я и не его сторонник), по защитникам Украины, волонтёрам и активистам - это удар по Украине, удар по мне лично завтра.

"Когда нацисты хватали коммунистов, я молчал: я не был коммунистом.
Когда они сажали социал-демократов, я молчал: я не был социал-демократом.
Когда они хватали членов профсоюза, я молчал: я не был членом профсоюза.
Когда они пришли за мной - заступиться за меня было уже некому" М. Нимёллер.
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17.06.2020 12:34 Ответить
Котёл (Мешок, Кольцо) (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BD военный жаргон ) - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F территория с имеющимися на ней https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0 войсковыми https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE) соединениями , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0 линия фронта вокруг которой замкнута противником, что означает полное (и плотное, в отличие от тактического https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 окружения ) окружение этих войск, попадание их в кольцо неприятельских войск («попасть в котёл» - попасть в (полное) окружение), из которого уже невозможен их организованный отвод.

А потом удивляются - а мы тут при чём к матрам про котлы!?
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17.06.2020 12:22 Ответить
Спасибо Вам большое. Такими украинцами горжусь.
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17.06.2020 12:54 Ответить
 
 