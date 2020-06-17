Яйца, дымовые шашки, "психиатрическая помощь" и задержания: в Киеве проходят акции сторонников и противников пророссийской партии Шария. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 17 июня, в центре Киева проходит акция пророссийской партии Шария. Также в центре Киева проходит акция противников адептов Кремля.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Сегодня в центре Киева проводит свою акцию пророссийская партия Шария. Митингующие пикетировали Офис Президента на ул. Банковой. Они требовали, чтобы к ним вышел Зеленский и скандировали лозунги: "Не мой президент", "Вова, выходи".

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Одновременно, возле Дома писателей, который расположен на улице Банковой, проходит митинг противников адептов Кремля. Они ходят по кругу в белых медицинских халатах и заявляют, что "психиатры проводят мониторинг сборища адептов Шария". Они держат плакаты: "Психологическая помощь. Лечим Шизария".

Вместе с тем, неизвестные с другой стороны улицы Банковой бросили несколько яиц в сторону адептов Кремля. Также скандировали в их адрес "А ну-ка, давай у#бывай отсюда".

Далее сторонники пророссийской партии Шария прошлись к зданию МВД и направились к дому Зеленского. По ходу шествия неизвестные кинули дымовую шашку в адептов Кремля, а также вырвали несколько флагов с символикой пророссийской партии. Также неизвестной с чьей стороны был распылен слезоточивый газ. Правоохранители задержали нескольких нападавших.

















































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ