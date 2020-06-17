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В Харькове мужчина догнал и остановил автомобиль с потерявшим сознание водителем. ВИДЕО регистратора

В Харькове мужчина догнал и остановил автомобиль с потерявшим сознание водителем.

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись происшествия опубликована на странице Харьков NOW в соцсети.

На записи видно как мужчина бежит за автомобилем "ВАЗ", который движется через перекресток на красный сигнал светофора, догоняет его и останавливает

"Герои среди нас! На Клочковской, водитель Жигули потерял сознание. Едущий рядом мужчина это заметил, на перекрестке выбежал из машины, догнал жигули и остановил машину. Все живы, никто не пострадал", - пишет автор видео в коментарии.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Против прохожих, которые в Одессе били водителя с инсультом, начали уголовное производство со статьей об умышленном убийстве. ВИДЕО

Автор: 

Харьков (7507) водители (502)


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Топ комментарии
+37
Лучше если и вводить медосмотр то чиновников, депутатов и в первую очередь преЗЕдента на употребление наркотических веществ!
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17.06.2020 15:07
+37
повага
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17.06.2020 15:10
+32
когда я такое вижу то понимаю что у Украины еще есть надежда. Если есть такие люди.
Заметьте - рядом едущий водитель тоже не проехал мимо, остановился узнать чем может помочь.
Вот это настоящие украинцы. Реальные герои.
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17.06.2020 15:41
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Это Харьков не Одесса, хотя и по морде могут надавать.
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17.06.2020 15:02 Ответить
ВАЗ погановентильований в ньому дуже жарко влітку і тому втрата свідомості навіть дуже можлива. А якщо ще вихлопні гази в салон потрапляють, то взагалі це газова камера на колесах. Вже давно потрібно заборонити цей російський говноавтопром!
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17.06.2020 16:49 Ответить
Растаможку минимальную на автосэконд и совково - росийский автобрухт исчезнет вообще.
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17.06.2020 17:03 Ответить
не исчезнут.у меня есть один знакомый не бедный человек ездит на ваз 01 ещё из первых выпусков вареная крашеная неисчислимое кол-во раз.на вопрос почему ты хотя бы ланос не купиш.ответ-так я же шоб её купить очередь ждал.
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17.06.2020 19:11 Ответить
Жарко в любом авто без кондиционера. Надеюсь вы все авто без кондиционера не собираетесь запрещать?
У Жигулей есть гениальное решение - треугольные форточки в окнах до шестёрки и у старой Нивы, которые в открытом положении создают на удивление приятный сквознячок.
Все Жугули после шестёрки, действительно, можно запрещать. Понтовозки для геев. Простому рабочему человеку все эти навороты не нужны.
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17.06.2020 17:33 Ответить
Трьохкутові форточки це геніальне рішення фіата 124.
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17.06.2020 17:51 Ответить
Всё где-то когда-то было раньше.
Фиат 124 тоже не первая машина на Земле.
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17.06.2020 18:01 Ответить
На Жигулях відлітають приклеєні фіксатори цих трикутних віконець і їх заривають намертво і машини перетворюється на пекло! Це скорше за все був саме той варіант.
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17.06.2020 21:50 Ответить
Волги москвичи тоже с треуголками но не все как и вазы.
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17.06.2020 19:05 Ответить
Нужно сказать что этот мужчина герой, молодец, не каждый способен на такие поступки. Пусть харьковская власть его отметит, даст ему подарок. А то у нас хорошего не видит никто, только плохое.
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18.06.2020 13:23 Ответить
так за это итальянцев благодарить надо
совки даже бомбера украли у других, так пишут что даже заплатки на фюзеляже скопировали(бомбер то был поврежден и подлатан)
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17.06.2020 20:19 Ответить
А чего итальянцев благодарить? Их отблагодарили. Они не запростохрен завод строили - ФИАТ на этом заработал.
Скажите, что мешает Украине украсть где-нибудь самолёт, автомобиль, автомат и ядерную бомбу, чтоб скопировать - вплоть до заклёпок на фюзеляже, построить завод и выпускать это самим. Если это так просто, что вы позволяете себе этакий снобизм.
Я понимаю, что Жигули и Москвич были не вершина мирового автопрома. Но позволять себе говорить с пренебрежением о совавтопроме живя в Украине!! Украине, ***!! где ничего даже из того, что было не осталось. Где никогда уже нихера не будут строить ни автомобилей, ни станков ни самолётов, ни атомных станций. Как это вообще? Это не шизофрения?
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17.06.2020 21:33 Ответить
А зачем строить кнопочные телефоны для канадцев, например?
совок воровал реально - все что мог. ну и?
Мне надо ездить на карбюраторке, когда мир уже давно на инжекторах и даже на электрических?
Кому нафих нужен монстр - завод, выпускающий танки(ну, ремонтирующий), которые вертолет скосит 8 штук за 1 вылет?
че тут спорить то?
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17.06.2020 21:52 Ответить
Совкодрочера видно за три километра Нахрен иди со своей "промышленностью" говёной! Все что конкурентно на мировом рынке - в Украине производится. Включая ракеты и спутники.
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18.06.2020 00:51 Ответить
Руки отсохнут у того, кто меня спамит.
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17.06.2020 17:05 Ответить
МЛЦЬ.
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17.06.2020 15:04 Ответить
Такие случаи, к сожалению участились. По хорошему, ввести бы ежегодный медосмотр (конечно если не будет взяток).
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17.06.2020 15:04 Ответить
Лучше если и вводить медосмотр то чиновников, депутатов и в первую очередь преЗЕдента на употребление наркотических веществ!
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17.06.2020 15:07 Ответить
100%
В Америці примусовий медичний огляд всіх претендентів на президентське крісло
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17.06.2020 15:22 Ответить
Не помогло!
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17.06.2020 15:39 Ответить
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17.06.2020 15:55 Ответить
Лучше бы на IQ...
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18.06.2020 13:02 Ответить
Возьми селедку Полиграф.
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17.06.2020 16:46 Ответить
Не треба " в пєрвую очєрєдь". Нехай то буде на рівні з усіма. Наприклад з Тимошенко, Ляшком, Порошенком, Добкіним та іншими громадянами.
Мушу зауважити, Володя, вас чекає і здивування і розчарування.
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17.06.2020 17:44 Ответить
Маланцы типа Зе найдут лазейку отпетлять. Предвыборная кампания 2019- яркий тому пример.
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17.06.2020 21:36 Ответить
І бюджет наповниться.
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17.06.2020 15:10 Ответить
в такую жару медосмотр неэффективен. Вон, молодая девченка получила инсульт на марафоне.
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17.06.2020 15:44 Ответить
так то на просто ТАЗ, а ТАКСІ
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17.06.2020 15:05 Ответить
таксіст сутки отбомбив - ото і заснув. Всі біди від наших злиднів - шоп заробити на хліб тра' в три смєни гуркотіти
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17.06.2020 15:07 Ответить
Не ври порохобот! Эпоха бидности Закончилась!
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17.06.2020 15:08 Ответить
ага, канєшно - мені он куратор гонорар підвищив. Аж в сто раз!
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17.06.2020 15:18 Ответить
було 0₴, а тепер 0₴ Х 100
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17.06.2020 15:20 Ответить
поїхній формулі це вже 1000... Ну або сто нулів. А це вже цифра ого-ого.
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17.06.2020 16:18 Ответить
сто нулів! а ти як думав? це тобі не шо-небуть! Почті Гуголь - сумашеччі дєньгі! от тіко не знаю куди потратити такі дєнжищі
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17.06.2020 16:24 Ответить
не видно марки, молодец чувак, который машиной еще блокировал.....
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17.06.2020 15:05 Ответить
да, второй водитель тоже молодчина. не проехал мимо.
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17.06.2020 15:43 Ответить
Спека. Хлопець молодець.
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17.06.2020 15:09 Ответить
повага
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17.06.2020 15:10 Ответить
однозначно - молодец!!!
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17.06.2020 15:13 Ответить
Молодець) Герой)
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17.06.2020 15:15 Ответить
а автопілотне авто все-рівно не зовсім на автопілоті було, він же під углом ішов на перехід, а вирулив як треба.
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17.06.2020 15:21 Ответить
сядешь за руль - узнаешь.
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17.06.2020 15:42 Ответить
Добре зреагував пацан, молодца !
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17.06.2020 15:21 Ответить
а у той час, коли водій зупиняв іншу машину, у його машину ніхто не врізався? бо видно різке тормозіння автопілотної машини, її труснуло, і синхронно трусонуло відеокамеру.
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17.06.2020 15:24 Ответить
Дверь закрылась - трухануло чуток.
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17.06.2020 16:19 Ответить
Водій маршрутки на Тернопільщині врятував пасажира з інсультом.
Чоловік з'їхав з рейсу, аби доправити хворого до лікарні.

На Тернопільщині у місті Кременець водій маршрутки з'їхав з рейсу і скерував автобус до лікарні, бо його пасажиру раптово стало зле.
Кермувальник розгледів у чоловіка ознаки інсульту, тому вирішив не зволікати, чекаючи на швидку.
До того ж, водій ще віддав усі гроші, які мав при собі, на лікування пасажира.

https://zaxid.net/news/
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17.06.2020 15:36 Ответить
таки да!у нас скорую едущую на вызов не обганяют разве шо пешеходы.
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17.06.2020 19:14 Ответить
когда я такое вижу то понимаю что у Украины еще есть надежда. Если есть такие люди.
Заметьте - рядом едущий водитель тоже не проехал мимо, остановился узнать чем может помочь.
Вот это настоящие украинцы. Реальные герои.
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17.06.2020 15:41 Ответить
ой, та я тоже бы остановил, если бы вкурил шо чел не в откидоне, а реально плохо стало
https://www.youtube.com/watch?v=hgF995XKRag
или бы гроб заказал))
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17.06.2020 20:22 Ответить
А кортеж зильонского бы проехал мимо...
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17.06.2020 16:06 Ответить
Проїхав-би... І Порошенка-б, проїхав... Там - протокол... Крім того,щоб ти знав - у армії теж такий самий порядок - колона рухається з встановленою швидкістю та інтервалом, якщо якийсь автомобіль виходить з ладу, він звертає на обочину, а колона продовжує рух. Те ж саме - при якихось НП на дорозі, з рухом колони не пов"язаних. Подібними справами, за необхідності, займається автомобіль техзабезпечення, що іде в замиканні колони. Якщо в колоні йде "санітарка", то вона іде перед машиною техзабезпечення. Обидва автомобілі повинні мать радіозв"язок зі старшим колони... Все чітко визначено...
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17.06.2020 16:31 Ответить
На видео точно не рассмотреть, но, по-моему, этим героем оказался Порошенко.
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17.06.2020 16:10 Ответить
Ти прямо з "Лахти" побачив?...
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17.06.2020 16:24 Ответить
Та ни... То був Зорян, а в блокавто - Шкиряк... Пы. Сы. Специально с КатмандЫ спустился...
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17.06.2020 16:21 Ответить
Геоем окажется заместитель Авакова. Надо спасать шефа.
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17.06.2020 16:27 Ответить
Зе-влада може тепер засудити його за злісне порушення ПДР ( бігав по проїзджій частині). Ну Стерненка ж судять , за те що не дав кілеру себе вбити . Так що все можливо .
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17.06.2020 16:33 Ответить
оказывается в Харькове не только гепы живут
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17.06.2020 16:56 Ответить
Ребята, я тоже из Харькова, у нас +32, а представьте выседеть таксисту в тазу, тю, тут можно и ноги протянуть
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17.06.2020 17:20 Ответить
Не понятно только что делал пассажир в етой же машине не пытавшийся остановить или рулить
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17.06.2020 17:30 Ответить
он тоже угарел в тазу
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18.06.2020 09:39 Ответить
Респект парням. Далеко не каждый способен на такой поступок и морально и физически. Такими должны гордиться не только их близкие, а все мы, их соотечественники.
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17.06.2020 17:39 Ответить
добре, що добре закінчилось
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17.06.2020 18:03 Ответить
Красавец 👏👏👏👏👏👏👏
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17.06.2020 18:09 Ответить
Тут справа така. Не дай Боже він виявиться патріотом України, АТОшником чи волонтером, Венедиктова на підставі цього відео може і підозру по угону підписати... або взагалі, захоплення заручника.
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17.06.2020 18:24 Ответить
не дам.
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17.06.2020 20:23 Ответить
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17.06.2020 21:42 Ответить
жомкнул на неведомую пидальку как попал копытом)??
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17.06.2020 18:29 Ответить
достойный поступок!
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17.06.2020 19:16 Ответить
респект, снимаю шляпу
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17.06.2020 22:04 Ответить
молодец! респект
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17.06.2020 22:48 Ответить
Уважение.
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17.06.2020 23:23 Ответить
Людяно.
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18.06.2020 00:51 Ответить
реально чувак рисковал своим здоровьем....
спасибо ему большое
таким парням пожать руку - и уже жизнь лучше)))
хороший пример подростающему поколению
привет от воспитавшего парня родителей))
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18.06.2020 01:16 Ответить
Будьте уважні на дорогах, літо, жара........ все може трапитись!!! Цей чоловік молодчина!!! Зберіг життя, а можливо і кілька!!!
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18.06.2020 13:58 Ответить
Молодец, парень!
Вот это поступок настоящего героя.
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18.06.2020 14:20 Ответить
 
 