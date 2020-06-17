В Харькове мужчина догнал и остановил автомобиль с потерявшим сознание водителем. ВИДЕО регистратора

В Харькове мужчина догнал и остановил автомобиль с потерявшим сознание водителем.

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись происшествия опубликована на странице Харьков NOW в соцсети.

На записи видно как мужчина бежит за автомобилем "ВАЗ", который движется через перекресток на красный сигнал светофора, догоняет его и останавливает

"Герои среди нас! На Клочковской, водитель Жигули потерял сознание. Едущий рядом мужчина это заметил, на перекрестке выбежал из машины, догнал жигули и остановил машину. Все живы, никто не пострадал", - пишет автор видео в коментарии.

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