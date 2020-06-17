РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11621 посетитель онлайн
Новости Видео
2 760 10

С начала апреля 1,5 млн пенсионеров старше 80 лет получили надбавку к пенсии, - Лазебная. ВИДЕО

500 грн прибавки к пенсии получили 1,5 млн пенсионеров, старше 80 лет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга по итогам работы Кабинета Министров заявила министр социальной политики Марина Лазебная.

"С 1 апреля полтора миллиона пенсионеров старше 80 лет получили ежемесячное повышение к пенсии в среднем размере 500 грн. Я также хочу отметить, что на днях Верховная Рада приняла важный закон, предусматривающий введение новой надбавки одиноким пенсионерам в возрасте 80+, которые по заключению ВКК (врачебно-консультативной комиссии) нуждаются в постоянном уходе", - отметила министр.

По словам Лазебной, размер такой помощи на уход будет составлять 40% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

"Эта надбавка, а ее размер будет в среднем 700 грн, она, после того, как Президент подпишет этот закон, будет начисляться с января 2020 года. То есть, с учетом периода, который уже прошел", - объяснила министр социальной политики.

Также читайте: Украинские таможенники получат доплату к зарплате из Фонда по борьбе с COVID-19

Автор: 

надбавки (28) пенсионеры (837) пенсия (2161) Лазебная Марина (141)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+8
Поттвєрждаю, пєнси сєйчяс жируют! Уже нє покупают в атебе полварєніка, а бєрут сразу ЦЕЛИЙ!!!
показать весь комментарий
17.06.2020 16:05
+2
///

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://finance.liga.net/ekonomika/novosti/rabotodateli-doljny-sotrudnikam-pochti-3-mlrd-grn
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://finance.liga.net/ekonomika/novosti/rabotodateli-doljny-sotrudnikam-pochti-3-mlrd-grn По данным Госстата Украины, задолженность по заработной плате
на 1 мая 2020 года составила 2,997 млрд грн.
показать весь комментарий
17.06.2020 16:14
+2
Зрадааа!!!
показать весь комментарий
17.06.2020 16:17
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Поттвєрждаю, пєнси сєйчяс жируют! Уже нє покупают в атебе полварєніка, а бєрут сразу ЦЕЛИЙ!!!
показать весь комментарий
17.06.2020 16:05 Ответить
показать весь комментарий
17.06.2020 16:29 Ответить
///

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://finance.liga.net/ekonomika/novosti/rabotodateli-doljny-sotrudnikam-pochti-3-mlrd-grn
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://finance.liga.net/ekonomika/novosti/rabotodateli-doljny-sotrudnikam-pochti-3-mlrd-grn По данным Госстата Украины, задолженность по заработной плате
на 1 мая 2020 года составила 2,997 млрд грн.
показать весь комментарий
17.06.2020 16:14 Ответить
Зрадааа!!!
показать весь комментарий
17.06.2020 16:17 Ответить
Власти рассчитывают, что за больным пенсионером будет кто-то ухаживать за 700грн. в месяц? Не имеется ввиду , что соседка - пенсионерка раз в неделю что-то купит или мусор вынесет....Речь идёт о ежедневном уходе по решению медицинской комиссии....
показать весь комментарий
17.06.2020 16:18 Ответить
Пенсионеры в Украине до 80 почти не доживают.
показать весь комментарий
17.06.2020 16:28 Ответить
так отож
показать весь комментарий
17.06.2020 16:30 Ответить
Представляю , как круто жить будут с надбавками кому за 120.
показать весь комментарий
17.06.2020 16:45 Ответить
ахахахах 500 грн в 80 лет как поссать в днепр
показать весь комментарий
17.06.2020 17:58 Ответить
Лазебная брешет или не знает, в Украине нет такого количества пенсов старше 80 лет.
показать весь комментарий
17.06.2020 19:57 Ответить
 
 