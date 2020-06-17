С начала апреля 1,5 млн пенсионеров старше 80 лет получили надбавку к пенсии, - Лазебная. ВИДЕО
500 грн прибавки к пенсии получили 1,5 млн пенсионеров, старше 80 лет.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга по итогам работы Кабинета Министров заявила министр социальной политики Марина Лазебная.
"С 1 апреля полтора миллиона пенсионеров старше 80 лет получили ежемесячное повышение к пенсии в среднем размере 500 грн. Я также хочу отметить, что на днях Верховная Рада приняла важный закон, предусматривающий введение новой надбавки одиноким пенсионерам в возрасте 80+, которые по заключению ВКК (врачебно-консультативной комиссии) нуждаются в постоянном уходе", - отметила министр.
По словам Лазебной, размер такой помощи на уход будет составлять 40% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.
"Эта надбавка, а ее размер будет в среднем 700 грн, она, после того, как Президент подпишет этот закон, будет начисляться с января 2020 года. То есть, с учетом периода, который уже прошел", - объяснила министр социальной политики.
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