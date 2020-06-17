Убийство 26-летнего мужчины в Каховке: сотрудника полиции будут судить за сокрытие преступления. ВИДЕО

В суд направлено обвинительный акт в отношении бывшего работника Каховского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Херсонской области, который обвиняется в сокрытии особо тяжкого преступления - убийства (ч. 1 ст. 396 Уголовного кодекса Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Следствием установлено, что во время празднования Нового года, правоохранитель стал свидетелем ссоры, в результате которой его знакомый из огнестрельного оружия застрелил 26-летнего мужчину.

Полицейский, без всякого принуждения, согласился скрыть преступление. Для этого он взял травматический пистолет, который имел при себе погибший, и для имитации условий самообороны произвел несколько выстрелов в ногу своего товарища.

Из-за действий полицейского, правоохранители некоторое время рассматривали ошибочную версию следствия - убийство с целью самозащиты.

В случае доказательства вины, полицейскому грозит наказание в виде ареста на срок до 3 месяцев или ограничение свободы на срок до 3 лет, либо лишение свободы на тот же срок.

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Напомним, 1 января состоялась перестрелка между двумя жителями Каховки: 29-летний мужчина не менее 15 раз выстрелил в сторону бывшего мужа своей сожительницы - 26-летнего Владимира Чебукина. Нападающего задержали, а событие квалифицировали как покушение на убийство.

От полученных ранений Чебукин 3 января умер. В тот же день Каховский городской районный суд избрал задержанному меру пресечения в виде 60 дней содержания под стражей без права внесения залога, а полиция переквалифицировала подозрение как "умышленное убийство".

Родственники погибшего считают, что нападавших было несколько, поскольку якобы врач им сказал, что на теле погибшего были следы от трех видов оружия.

Впоследствии выяснилось, что на момент совершения преступления подозреваемый отдыхал в одной компании с работником районного отдела полиции. Опасаясь, что этот факт может повлиять на расследование, 4 января жители Каховки устроили протесты у местного отдела полиции и требовали от правоохранителей справедливого расследования. Здание забросали дымовыми шашками и пиротехникой.

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