В ПП "Шегини" мужчина и женщина незаконно пересекли границу, перебравшись через забор во время брифинга руководства пункта пропуска. ВИДЕО
В ПП "Шегини" мужчина и женщина незаконно пересекли границу, перебравшись через забор во время брифинга руководство пункта пропуска о причине очередей.
Как сообщает Цензор.НЕТ, момент нарушения зафиксировали журналисты медиа-хаба "Твоє місто", которые снимали брифинг. Инцидент произошел 15 июня.
Как сообщают журналисты УНИАН, Госпогранслужба отреагировала на нарушение и сообщила, что на нарушителей наложили штраф 170 гривен. Нарушители - 40-летняя женщина и 39-летний мужчина из Черкасской области, рассказали, что решили вернуться назад, увидев очередь на контроль к польским пограничникам.
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Не доведи Господи .. .
Це просто годівниця для тих мафіозі у кого влада та гроші.
Кругом суцільна деградація. Дієздатний народ масово тікає мільйонами.
Все це значно прискорилось в останні 10 років. Якраз коли Україна остаточно стала "mafia state".
У когось була надія на Зеленського, але той першим ділом здихався від друзів і поставив на всі посади мафію
По поводу оценки зе-влады , с этим абсолютно согласен . .
Може ви повністю працювали на расєю? Тоді ще зрозуміло....
P.S. Треба дивитися не тільки на мінуси але і на плюси)
Зе - законно избранный президент.
Гуляй - не хочу.
- У нас даже мышь не проскочит!
И тут включается тема из Пинк Пантер... )))
Если мужик положил на руководство пункта пропуска "шегини" и остальной его персонал свой *УЙ, то что положила тётка на персонал пункта пропуска "шегини" и его руководство.
Минута пошла!