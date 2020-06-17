В ПП "Шегини" мужчина и женщина незаконно пересекли границу, перебравшись через забор во время брифинга руководства пункта пропуска. ВИДЕО

В ПП "Шегини" мужчина и женщина незаконно пересекли границу, перебравшись через забор во время брифинга руководство пункта пропуска о причине очередей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, момент нарушения зафиксировали журналисты медиа-хаба "Твоє місто", которые снимали брифинг. Инцидент произошел 15 июня.

Как сообщают журналисты УНИАН, Госпогранслужба отреагировала на нарушение и сообщила, что на нарушителей наложили штраф 170 гривен. Нарушители - 40-летняя женщина и 39-летний мужчина из Черкасской области, рассказали, что решили вернуться назад, увидев очередь на контроль к польским пограничникам.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Из-за медленного оформления въезжающих польской стороной в пункте пропуска "Шегини" образовалась очередь, - Госпогранслужба. ВИДЕО