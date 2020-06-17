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В ПП "Шегини" мужчина и женщина незаконно пересекли границу, перебравшись через забор во время брифинга руководства пункта пропуска. ВИДЕО

В ПП "Шегини" мужчина и женщина незаконно пересекли границу, перебравшись через забор во время брифинга руководство пункта пропуска о причине очередей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, момент нарушения зафиксировали журналисты медиа-хаба "Твоє місто", которые снимали брифинг. Инцидент произошел 15 июня.

Как сообщают журналисты УНИАН, Госпогранслужба отреагировала на нарушение и сообщила, что на нарушителей наложили штраф 170 гривен. Нарушители - 40-летняя женщина и 39-летний мужчина из Черкасской области, рассказали, что решили вернуться назад, увидев очередь на контроль к польским пограничникам.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Из-за медленного оформления въезжающих польской стороной в пункте пропуска "Шегини" образовалась очередь, - Госпогранслужба. ВИДЕО

Автор: 

Госпогранслужба (6458) граница (5273) нарушения (948)


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Топ комментарии
+21
Хто такий зеленський? Ну власне я знаю хто він такий...., але я питаю у людей які за нього голосували...., ви проголосували за нього з надією на краще життя. Де воно те краще життя? Чому люди тікають за кордон щоб заробити грошей? Ця нікчемна влада уже більше року типу не краде, але грошей нема. ЗЕбіли взялися за Пороха попри те що є інші явні антиукраїнські політики такі як ОПЗЖлоби, портнов, шарій..... Порох вам ЗЕбілам поперек горла став, бо ця діюча влада нікчемна і треба посадити того хто зміг країну підняти. Надіюся що зеленський до свого строку не дотягне.
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17.06.2020 18:31
+20
Я бы ответил на это так. ТАКОГО ПОЗОРА ЗА СВОЮ СТРАНУ я при Петре не испытывал.
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17.06.2020 19:02
+17
надоела зе власть))))))))
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17.06.2020 18:01
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Правила форума Совет форумчан
надоела зе власть))))))))
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17.06.2020 18:01 Ответить
Їдь додому в московію
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17.06.2020 18:20 Ответить
Зачем ехать .? Вовуся ещё немного порулюэ Украиной , и мацковия сюда придёт сама . .
Не доведи Господи .. .
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17.06.2020 19:14 Ответить
Прикордонників вигнати всіх - це не війська, це ганьба України, інваліди, млять, розумові!
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17.06.2020 22:25 Ответить
Відкрити кордони?
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18.06.2020 08:56 Ответить
то ти вже в московії? сиди не тріпаляй.
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18.06.2020 03:10 Ответить
Ага так надоела что лезут в Украину с Польши.)))
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18.06.2020 07:27 Ответить
ППЦ. Країни немає.
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17.06.2020 18:01 Ответить
Тільки помітили?
Це просто годівниця для тих мафіозі у кого влада та гроші.
Кругом суцільна деградація. Дієздатний народ масово тікає мільйонами.
Все це значно прискорилось в останні 10 років. Якраз коли Україна остаточно стала "mafia state".
У когось була надія на Зеленського, але той першим ділом здихався від друзів і поставив на всі посади мафію
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18.06.2020 09:06 Ответить
Це не забор, а драбина щоб зручно було перелазити.
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17.06.2020 18:06 Ответить
Люди решили сбежать от ДЕбильной власти на загнивающий запад .прямо как при совке...
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17.06.2020 18:08 Ответить
Так они же перелезли на украинскую сторону .

По поводу оценки зе-влады , с этим абсолютно согласен . .
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17.06.2020 19:20 Ответить
Это не незаконное пересечение границы, а побег ! Как из лагеря.
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17.06.2020 18:16 Ответить
Ага, сбежали с той страны, чье прокси ты используешь, и вернулись в Украину.
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17.06.2020 19:06 Ответить
Хто такий зеленський? Ну власне я знаю хто він такий...., але я питаю у людей які за нього голосували...., ви проголосували за нього з надією на краще життя. Де воно те краще життя? Чому люди тікають за кордон щоб заробити грошей? Ця нікчемна влада уже більше року типу не краде, але грошей нема. ЗЕбіли взялися за Пороха попри те що є інші явні антиукраїнські політики такі як ОПЗЖлоби, портнов, шарій..... Порох вам ЗЕбілам поперек горла став, бо ця діюча влада нікчемна і треба посадити того хто зміг країну підняти. Надіюся що зеленський до свого строку не дотягне.
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17.06.2020 18:31 Ответить
В каком месте Порох поднял страну?
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17.06.2020 18:54 Ответить
Хто такий зеленський?
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17.06.2020 18:58 Ответить
А тобі не здається що на Порошенка вилили забагато гівна? Що увесь той бруд проти Порошенка був проплачений. Його хотіли змістити, бо він піднімав потроху країну з тої багнюки яку залишив яник і ригівська мерзота, через яких власне і почалася війна на сході.... Так у Пороха можливо були прорахунки, але ж так все це "роздули" що люди вже просто не вірили йому. Ще раз повторю, вся та брехня увесь той бруд проти Порошенка все те було дуже "роздуто". Вибрали клоуна бо була організована, масована, проплачена антиПорошенкова кампанія. І люди повірили у дурника)
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17.06.2020 22:16 Ответить
Люди бы не поверили ********, если бы не видели что творится в шайке порошенко. Все наелись досыта "плокулолами", "женщинами тысячелетия", Парасюками, Семенченками и прочей перхотью. Промышленность легла и не нужно рассказывать про развитие и скачок - я всю жизнь в промышленном строительстве и далеко не рабочим. Порошенко и его шобла породила шайку гнид у власти.
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17.06.2020 22:21 Ответить
Я з вами не згоден.
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17.06.2020 22:29 Ответить
Это ваше право. Хорошо что не обматерили. Здесь контингент еще тот собирается.
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17.06.2020 22:34 Ответить
Обматюкати за іншу думку?) А взагалі скажу, якщо людина адекватна не агресивна але має іншу думку, ну може просто виразитися нецензурно, іноді я сам так роблю, це таке....., то нащо її матюкати? Є неадекватні коменти а є просто злоба від того що вже дістало. Так що це таке.
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17.06.2020 23:02 Ответить
Ну, одно дело выражаться, в общем или по вопросу, а другое дело переходить на личности. В дискуссию тут не умеют. За неделю вы первый, кто общается адекватно.
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17.06.2020 23:08 Ответить
А нащо переходити на особисті образи? Це просто дискусії коменти різних людей різних думок. Вас в обличчя у вічі ніхто ж не ображає.... А так, якщо ті хто переходить на особисті образи чи вам щось не сподобалося як вам відповіли, то просто ігнорте)
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17.06.2020 23:27 Ответить
А шо з промисловості такого лягло за часів Порошенко, що квітло при Якубовичі чи зараз?
Може ви повністю працювали на расєю? Тоді ще зрозуміло....
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17.06.2020 23:52 Ответить
Имено, именно на россию! Как раз на предприятии, которое на 15% наполняло бюджет Украины во славу Роисси! Шли бы вы спать, уважаемый.
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18.06.2020 00:29 Ответить
Порошенко сам привів цю жидовщину і мебведчуківщину до влади. Замість того щоб роздавити як тарганів.
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17.06.2020 23:00 Ответить
Ну я з вами не можу погодитися в повній мірі. Але давайте подивимося з іншого боку. Порошенко старий політик і в нього багато друзів і партнерів з тої колишньої ригівської влади і так просто не міг їх усіх передавити як тарганів як ви сказали. Але він їх якось ще стримував, а тут прийшов зеленський і вони всі повилазили як ті таргани і псують. Можливо з часом Порох би щось зробив, але йому не дали.... У всякому разі нічого поганого не було б якби Порох був обраний на другий термін. Можливо хтось буде зі мною не правий, але це моя думка.
P.S. Треба дивитися не тільки на мінуси але і на плюси)
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17.06.2020 23:12 Ответить
Я голосував за Порошенка. Але зараз мені його не шкода. Жалко патріотів,які склали голови за зебидло
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17.06.2020 23:18 Ответить
Зараз люди "тероризують" , ну назвімо це так, Зеленського, ну не всі але доволі багато. В свою чергу Зеленський "тероризує" Порошенка. А тим часом "п'ята колона" поволі захоплює владу. Ну коротше Зеленський розводе кодло тих звірів які були при янику і це може скінчитися дуже погано, бо народ України не хоче братських обійм росії куди тягне його ОПЗЖ.... дискусувати на цю тему можна багато, але щоб там не було Порошенко кращий варіант ніж Зеленський. Ну це моя думка. Звісно ж що зі мною не погодиться дехто....
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17.06.2020 23:41 Ответить
Так, дуже схоже на ситуацію, коли Юля з Ющом воювали за владу, а риги в цей час вже все порішали.
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18.06.2020 09:01 Ответить
І не можна забувати роль, яку зіграв 95 квартал у десакралізації влади і держави. Ще з часів юща
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18.06.2020 11:45 Ответить
Я бы ответил на это так. ТАКОГО ПОЗОРА ЗА СВОЮ СТРАНУ я при Петре не испытывал.
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17.06.2020 19:02 Ответить
Обалдели чи шо?
Зе - законно избранный президент.
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17.06.2020 20:19 Ответить
Вибраний на брехні і популізмі.
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17.06.2020 20:33 Ответить
Макінтош, а тепер з таким же апломбом розкажи нам, після порошенківського слогана "Пжити по-новому" ти заново почав пжити? Чи може лише при зеленському українці їздили заробляти за кордон? Тому поменше пізділінькай тут, і у всяких ригоаналів і шаріїв буде менше шансів вижити.
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17.06.2020 21:06 Ответить
не знаю, я при Порошенку бачив дуже багато покращень у всіх сферах, а тепер усюди лише погіршення
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17.06.2020 21:40 Ответить
Так я почав жити по новому при Порошенку у хорошому розумінні. Звичайно у нас війна розпочалася але це не через Пороха, а саме через всяких там жлобів із ОПЗЖ і тому подібного бидла..... При Порошенку зп піднялися суттєво за кордон виїжджали лише ті кому було мало, але якщо людина не ліньтяй то і в Україні можна заробити нормально грошей і не треба та Польща в якій зп для заробітчан були не набагато більшими ніж в Україні. Вони є більшими але не суттєво. Просто у нас ціни вищі ніж у тій самій Польщі, через це там вигідніше працювати і заробляти бо можна щось "відкласти" так сказати.... Але ціни це вже інше. Поменше піздільнькай ти сам, бо саме при цій владі, при владі ЗЕбаранів повилазили всякі риги, шарії і тому подібна мерзота. Якраз саме при зеленському у них є більше шансів вижити. Тому про що ти тут пізділінькаєш взагалі!))
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17.06.2020 21:48 Ответить
женщина в теме как по заборам лазить , видимо не впервой , пока руководство пункта пропуска не мешки носило , она времени не теряла , причины незаконного пересичения могут быть разные ( в том числе самые плохие ) , но все увидели - граница на замке
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17.06.2020 19:07 Ответить
Ахахахах)))) Мда...
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17.06.2020 19:17 Ответить
охренеть, штраф за незаконное пересечение границы - 170 гривень.
Гуляй - не хочу.
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17.06.2020 19:19 Ответить
Эпично. Выступаюший небось такой:
- У нас даже мышь не проскочит!
И тут включается тема из Пинк Пантер... )))
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17.06.2020 19:35 Ответить
Все там законно - вони просто скоротили шлях. Там незаконно неможливо.
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17.06.2020 19:41 Ответить
Вернуться в Украину - это конституционное право граждан!
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17.06.2020 19:43 Ответить
Граница на замке. Что же творится на других участках границы если среди белого дня на глазах у охвицеров погранслужбы перелазят через заборы?
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17.06.2020 20:20 Ответить
Хорошо еще что руководитель не прервал брифинг и бросился помогать женщине перелезть через забор, мы же не звери какие то.
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17.06.2020 20:20 Ответить
А если серьезно , наверное толковый руководитель, просто кто то решил подставить, перебежчики по 170 грн. заплатят, а его могут потрепать.
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17.06.2020 20:23 Ответить
Опа Европа, зеленая ограда ,кто не сможет убежать, так лохам и надо.
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17.06.2020 20:41 Ответить
Господа знатоки гендерного равенства, внимание, вопрос!
Если мужик положил на руководство пункта пропуска "шегини" и остальной его персонал свой *УЙ, то что положила тётка на персонал пункта пропуска "шегини" и его руководство.
Минута пошла!
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17.06.2020 20:44 Ответить
Я конечно не знаток гендерного равенства, но смею предположить, что она их всех просто накрыла. Ну этой, самой.
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17.06.2020 20:49 Ответить
Такое можно увидеть только в комедиях.
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17.06.2020 20:45 Ответить
В 95 кварталі
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17.06.2020 23:02 Ответить
цирка мля-овчарка наверно от смеха щеки порвала -во погран армии и дивизионы.. где броневики и квадро наноциклы..
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17.06.2020 21:46 Ответить
чєркащанам - РЄСПЄКТ!
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17.06.2020 22:28 Ответить
граница на зе-мке
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17.06.2020 23:23 Ответить
У ПП "Шегині" чоловік і жінка незаконно перетнули кордон, перебравшись через паркан під час брифінгу керівництво пункту пропуску - Цензор.НЕТ 4968
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17.06.2020 23:39 Ответить
А потом мы удивляемся, что военных москали воруют
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18.06.2020 01:18 Ответить
Нехилые заборчики на западной границе,от путиноляндии мы так здорово не отгорожены.
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18.06.2020 08:23 Ответить
Непонятно, почему забор без колючей проволоки, мало кому бы захотелось перелазить через забор с колючей проволокой.
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18.06.2020 12:23 Ответить
 
 