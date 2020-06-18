Заседание Верховной Рады: в повестке дня программа действий Кабмина, законопроекты о референдуме и азартных играх. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Сегодня, 18 июня, Верховная Рада проводит очередное пленарное заседание.

Цензор.НЕТ предлагает прямую трансляцию заседания.

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Согласно повестке дня, Рада сегодня во второй раз попытается принять Программу деятельности Кабинета Министров. Рассмотрение вопроса о программе деятельности Кабинета Министров запланировано на начало заседания.

Повесткой дня также предусмотрено заслушивание отчета об исполнении закона "О государственном бюджете Украины на 2019 год" (№3269, №3269-д). Отчет должен представить министр финансов Сергей Марченко, содокладчик - председатель Счетной палаты Валерий Пацкан.

Кроме того, в первом чтении запланировано рассмотрение президентского законопроекта №3612 "О народовластии путем всеукраинского референдума".

Во втором чтении депутаты рассмотрят законопроект №2285-д "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр".

На заседании в четверг парламент также примет решение о досрочном прекращении полномочий народных депутатов Святослава Вакарчука (фракция "Голос") и Ольги Бельковой ( "Батькивщина").

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Депутаты намерены принять во втором чтении и законопроекты "О внесении изменений в Закон Украины "О Высшем антикоррупционном суде" по обеспечению суда помещением и другим вопросам работы суда" (№3348) и "О внесении изменений в Закон Украины "О реструктуризации задолженности государственного предприятия "Антонов" относительно уточнения некоторых вопросов реструктуризации задолженности с целью создания предпосылок для обеспечения Высшего антикоррупционного суда помещением"(№3350). Кроме того, повестка дня также предусматривает рассмотрение в первом чтении законопроекта №3112" О внесении изменений в Закон Украины "Об исполнительном производстве "(об обязанности исполнителя проводить индексацию размера алиментов, определенного судом в твердой денежной сумме)".