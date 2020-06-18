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Заседание Верховной Рады: в повестке дня программа действий Кабмина, законопроекты о референдуме и азартных играх. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Сегодня, 18 июня, Верховная Рада проводит очередное пленарное заседание.

Цензор.НЕТ предлагает прямую трансляцию заседания.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Не уверен, что дискуссии вокруг программы действий Кабмина закончатся позитивным голосованием, - "слуга народа" Монастырский

Согласно повестке дня, Рада сегодня во второй раз попытается принять Программу деятельности Кабинета Министров. Рассмотрение вопроса о программе деятельности Кабинета Министров запланировано на начало заседания.

Повесткой дня также предусмотрено заслушивание отчета об исполнении закона "О государственном бюджете Украины на 2019 год" (№3269, №3269-д). Отчет должен представить министр финансов Сергей Марченко, содокладчик - председатель Счетной палаты Валерий Пацкан.

Кроме того, в первом чтении запланировано рассмотрение президентского законопроекта №3612 "О народовластии путем всеукраинского референдума".

Во втором чтении депутаты рассмотрят законопроект №2285-д "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр".

На заседании в четверг парламент также примет решение о досрочном прекращении полномочий народных депутатов Святослава Вакарчука (фракция "Голос") и Ольги Бельковой ( "Батькивщина").

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Депутаты намерены принять во втором чтении и законопроекты "О внесении изменений в Закон Украины "О Высшем антикоррупционном суде" по обеспечению суда помещением и другим вопросам работы суда" (№3348) и "О внесении изменений в Закон Украины "О реструктуризации задолженности государственного предприятия "Антонов" относительно уточнения некоторых вопросов реструктуризации задолженности с целью создания предпосылок для обеспечения Высшего антикоррупционного суда помещением"(№3350). Кроме того, повестка дня также предусматривает рассмотрение в первом чтении законопроекта №3112" О внесении изменений в Закон Украины "Об исполнительном производстве "(об обязанности исполнителя проводить индексацию размера алиментов, определенного судом в твердой денежной сумме)".

Автор: 

ВР (29258) Кабмин (14029) референдум (1504) азартные игры (128)


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Топ комментарии
+4
в стране с самим крутим падением економики на планете самий важний влпрос - легализация игрових автоматов.
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18.06.2020 10:08
+2
заседание по программе, которой НЕТ.
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18.06.2020 10:08
+2
азартні ігри під час пандемії..надзвичайно актуальна тема для обговорення
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18.06.2020 11:17
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заседание по программе, которой НЕТ.
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18.06.2020 10:08 Ответить
в стране с самим крутим падением економики на планете самий важний влпрос - легализация игрових автоматов.
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18.06.2020 10:08 Ответить
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=26X3BlGgjvk Ооо сейчас пойдет деребан . Оставлю здесь , на всякий случай .
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18.06.2020 10:11 Ответить
Шукають програму. Вчора в неї загорнули шаурму. Шаурму знайшли, програму ще шукають.
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18.06.2020 10:12 Ответить
зброд!
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18.06.2020 10:12 Ответить
зброд уродов!
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18.06.2020 10:13 Ответить
Вот почему именно сегодня на повестке дня - закон о референдуме?))))
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18.06.2020 10:15 Ответить
Самое главное сейчас, конечно, Закон о референдуме, блд... Для развала страны разве что! Сколько же можно на одни и те же грабли?! 1654-1918-2020.
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18.06.2020 10:18 Ответить
йєдінствєно достойноє занятіє - ето секс. Хай там діпутати совокупляюця, і то транслюєця наживо - от тоді в странє наступить благодєнствіє
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18.06.2020 10:18 Ответить
Слуги народа , ой извините , " Слуги ахметова и мафии будут решать куда башлять Украинцам "
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18.06.2020 10:19 Ответить
пустити туди якись газ чи шо? шоп будівлю не ламати і не палити. Новічком їх усіх!
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18.06.2020 10:27 Ответить
А чим заважає країні Північно-Кримський канал і Каховський магістральний канал, які можуть забезпечити окупанту постачання води на Кримський півострів,і які ці зелені виродки чомусь хочуть приватизувати Путінским агентам? А це вже державна зрада і стінка.
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18.06.2020 10:28 Ответить
шо? знову шатають воду в Крим? вже ж точку поставили....
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18.06.2020 10:30 Ответить
"Сьогодні на комітеті з питань антикорупційної політики буде спроба повернути українську воду в Крим для того, щоб забезпечувати потреби окупантів. У законопроєкті 2831-1 авторства "Слуг народу" з переліку підприємств, що не підлягають приватизації, зникли Управління Північно-Кримського каналу й Управління Головного Каховського магістрального каналу. По суті - це два державні підприємства, ключовим завданням яких є забезпечувати Крим українським водою", - розповів Юрчишин агентству https://ua.interfax.com.ua/news/general.html "Інтерфакс-Україна" у вівторок, передає https://censor.net/ua https://censor.net/ua/n3202302
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18.06.2020 11:19 Ответить
Вы сами это выбрали!!! Самое время идти к зеркалу и плюнуть в физиономию врагу Украины!!!
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18.06.2020 10:39 Ответить
Якраз за допомогою референдумів гітер підм'яв під себе всю владу у Німеччині.
Узурпатори дуже ********** референдуми...
От іпутєн теж...
Тепер бубочка «народовладдям» марить...
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18.06.2020 11:13 Ответить
сравнил ты уй с пальцем,конечно..
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18.06.2020 11:27 Ответить
Масштаби фігур різні але інструменти однакові...
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18.06.2020 12:18 Ответить
азартні ігри під час пандемії..надзвичайно актуальна тема для обговорення
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18.06.2020 11:17 Ответить
чому ?
"карантинні" можна просадити на онлайн-тоталізаторі без перешкод...

Але треба,щоб це було ПО ЗАКОНУ,з відрахуванням податку
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18.06.2020 12:22 Ответить
Верховна Рада не змогла припинити повноваження народного депутата фракції "Голос" Святослава Вакарчука згідно з поданою ним заявою .

Деталі: Спікер Дмитро Разумков поставив на голосування відповідне рішення без надання слова самому Вакарчуку. Сесійна зала обурено загуділа. Врешті решт постанова не набрала відповідної кількості голосів - 175 із 226 необхідних.

Не захотіла ВР позбуватись Великого Співака...
Він так чудово співав мовчав..
ЗАСЛУХАЄШСЯ !!!
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18.06.2020 12:20 Ответить
 
 