Заседание Верховной Рады: в повестке дня программа действий Кабмина, законопроекты о референдуме и азартных играх. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Сегодня, 18 июня, Верховная Рада проводит очередное пленарное заседание.
Цензор.НЕТ предлагает прямую трансляцию заседания.
Согласно повестке дня, Рада сегодня во второй раз попытается принять Программу деятельности Кабинета Министров. Рассмотрение вопроса о программе деятельности Кабинета Министров запланировано на начало заседания.
Повесткой дня также предусмотрено заслушивание отчета об исполнении закона "О государственном бюджете Украины на 2019 год" (№3269, №3269-д). Отчет должен представить министр финансов Сергей Марченко, содокладчик - председатель Счетной палаты Валерий Пацкан.
Кроме того, в первом чтении запланировано рассмотрение президентского законопроекта №3612 "О народовластии путем всеукраинского референдума".
Во втором чтении депутаты рассмотрят законопроект №2285-д "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр".
На заседании в четверг парламент также примет решение о досрочном прекращении полномочий народных депутатов Святослава Вакарчука (фракция "Голос") и Ольги Бельковой ( "Батькивщина").
Депутаты намерены принять во втором чтении и законопроекты "О внесении изменений в Закон Украины "О Высшем антикоррупционном суде" по обеспечению суда помещением и другим вопросам работы суда" (№3348) и "О внесении изменений в Закон Украины "О реструктуризации задолженности государственного предприятия "Антонов" относительно уточнения некоторых вопросов реструктуризации задолженности с целью создания предпосылок для обеспечения Высшего антикоррупционного суда помещением"(№3350). Кроме того, повестка дня также предусматривает рассмотрение в первом чтении законопроекта №3112" О внесении изменений в Закон Украины "Об исполнительном производстве "(об обязанности исполнителя проводить индексацию размера алиментов, определенного судом в твердой денежной сумме)".
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Узурпатори дуже ********** референдуми...
От іпутєн теж...
Тепер бубочка «народовладдям» марить...
"карантинні" можна просадити на онлайн-тоталізаторі без перешкод...
Але треба,щоб це було ПО ЗАКОНУ,з відрахуванням податку
Деталі: Спікер Дмитро Разумков поставив на голосування відповідне рішення без надання слова самому Вакарчуку. Сесійна зала обурено загуділа. Врешті решт постанова не набрала відповідної кількості голосів - 175 із 226 необхідних.
Не захотіла ВР позбуватись Великого Співака...
Він так чудово
співавмовчав..
ЗАСЛУХАЄШСЯ !!!