Без введения карантина в Украине к концу года из-за COVID-19 могли бы умереть 145 тыс. человек, - главный санврач Ляшко. ВИДЕО
По худшему сценарию без введения карантина в марте в Украине могло бы быть 145 тыс. умерших из-за коронавируса к концу 2020 года.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время традиционного брифинга сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.
Главный санврач сообщил, что Минздрав совместно с Киевской школой экономики просчитал 81 сценарий, по которым может развиваться эпидемия коронавируса на территории Украины.
"Для того, чтобы посмотреть, что делать Украине дальше, мы сделали четкую модель и просчитали 81 сценарий, по которым может развиваться на территории Украины эпидемия коронавируса. Но ретроспективно выбрали сейчас три наиболее оптимистичных сценария, которые учитывают именно сезонность, летнее время... Мы хотели посмотреть, есть ли в Украине сезонность коронавирусной болезни или нет, и у нас есть "черный", "желтый", "зеленый" сценарий", - заявил Ляшко.
"По "черному" сценарию, если бы мы в марте не ввели карантин, то к концу этого года имели по самому неоптимистичному сценарию, без карантинных мероприятий 145 тыс. умерших на территории страны", - сказал он.
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Главный санврач подчеркнул, что введение карантина было оправданным шагом.
"Если бы мы не ввели в марте при единичных случаях регистрации коронавирусной болезни карантин, то уже с 25 апреля, через неделю после Пасхальных праздников, нам бы не хватало коек в отделениях интенсивной терапии. Мы бы не справлялись с потоком больных, что привело бы к значительному возрастанию смертности", - сказал Ляшко.
Напомним, по состоянию на 18 июня в Украине лабораторно подтверждены 34 063 случая COVID-19. За сутки - 829 новых случаев. Это самый высокий показатель новых случаев за сутки в Украине с начала пандемии. 23 человека умерли от болезни.
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Поведение Зеленского все более начинает приобретать характер истероидного состояния. Вчерашний разговор со Смолием - смесь детского сада и психических клиник с преобладанием вторых. Главная мысль - "меня обманули с кредитом, подсунули пустышку вместо денег". Отсутствие возможности монетаризации кредита МВФ выдается за "государственный заговор Порошенко и его агентов в НБУ"..
Они пошли с этими гарантиями к кредиторам. А там облом у них самих как-бы кризис и никто давать не хочет.
Итого: за пустую бумажку в авральном порядке сдали землю, банковскую систему и ГТС
Поозо шо маски из ГОСРЕЗЕРВА украли и до сих пор ЗЕ покрывает своих дружков
голобородьке импичмент..
Дибілєти, курва!
Охренительно четкая модель, которая предусматривает 81 сценарий! А почему модель создавали в школе экономики, а не математики? И как можно создать четкую модель не обладая достаточным количеством данных, таких как заразность вируса, скорость его распространения, количество заражённых, влияние на распространение вируса погодных факторов и сами погодные условия, количество контактов людей между собой и ещё кучу факторов?
лицемеры, лицемеры
А этот еще нам что то "вещает"!!!!
- Дядя, когда ты мне рассказывал эту историю год назад, львов было только 10.
- Год назад ты был слишком мал, чтоб знать всю страшную правду.
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в прошлый раз ляшко рассказывал про 120 000 "спасённых"
І тепер ковідіоти доводять, що треба слухати інформацію про вірус із ЗМІ та інших кишенькових джерел на кшталт МОЗ, що належать та повністю підпорядковуються цим мільярдерам.
Цікавим, насиченим та барвистим вимальовується життя ковідопанікерів: трястися від страху до вірусу (хоча тих вірусів тисячі навколо, і з кожним подихом людина будь-де і навіть в масці вдихає сотні тисяч вірусних частинок), летальність якого менша за летальність сезонного грипу, "берегтися", шугаючись навіть від родичів, як від чумних прокажених, втягувати у свою секту "свідків масового коронавірусного психозу" усіх довкола, використовуючи для доведення своєї правоти аргументи на кшталт "люди помирають!", "йдіть волонтером в інфекційку" та "Ви що не знаєте, що відбувалося в Італії?"... А потім дати вколоти собі за свої ж гроші експериментальну поспіхом виготовлену вакцину, відкинувши ласти від побічної реакції
Замість того, щоб, оскільки медицина - в першу чергу є доказовою наукою, спробувати відповісти на два простих, але важливих та обов'язкових, питання:
1) чи існує наукове дослідження, яким доведено, що сарс-ков-2 є збудником хоча б якоїсь хвороби людини? Ні, таких досліджень проведено не було.
2) чим підтверджені діагнози випадків зараження та смерті? Що є єдиним доказом "пандемії"? Тести.
То ж чи є у цих тестів сертифікат якості? Хто їх взагалі перевіряв? На що насправді вони позитивно реагують? Яка їх РЕАЛЬНА точність і як часто вони видають хибнопозитивні результати?
Замість того, щоб усвідомити, що ситуація, коли медики усього світу отримують ласі премії за те, що "підозра на ковід" (будь-які симптоми застуди) перетворюється на повноцінний "випадок захворювання коронавірусом" (за результатом сумнівних тестів), повинна викликати у притомних людей великий сумнів, чи не є ця уся діяльність великою фальсифікацією.