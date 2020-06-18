Без введения карантина в Украине к концу года из-за COVID-19 могли бы умереть 145 тыс. человек, - главный санврач Ляшко. ВИДЕО

По худшему сценарию без введения карантина в марте в Украине могло бы быть 145 тыс. умерших из-за коронавируса к концу 2020 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время традиционного брифинга сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Главный санврач сообщил, что Минздрав совместно с Киевской школой экономики просчитал 81 сценарий, по которым может развиваться эпидемия коронавируса на территории Украины.

"Для того, чтобы посмотреть, что делать Украине дальше, мы сделали четкую модель и просчитали 81 сценарий, по которым может развиваться на территории Украины эпидемия коронавируса. Но ретроспективно выбрали сейчас три наиболее оптимистичных сценария, которые учитывают именно сезонность, летнее время... Мы хотели посмотреть, есть ли в Украине сезонность коронавирусной болезни или нет, и у нас есть "черный", "желтый", "зеленый" сценарий", - заявил Ляшко.

"По "черному" сценарию, если бы мы в марте не ввели карантин, то к концу этого года имели по самому неоптимистичному сценарию, без карантинных мероприятий 145 тыс. умерших на территории страны", - сказал он.

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Главный санврач подчеркнул, что введение карантина было оправданным шагом.

"Если бы мы не ввели в марте при единичных случаях регистрации коронавирусной болезни карантин, то уже с 25 апреля, через неделю после Пасхальных праздников, нам бы не хватало коек в отделениях интенсивной терапии. Мы бы не справлялись с потоком больных, что привело бы к значительному возрастанию смертности", - сказал Ляшко.

Напомним, по состоянию на 18 июня в Украине лабораторно подтверждены 34 063 случая COVID-19. За сутки - 829 новых случаев. Это самый высокий показатель новых случаев за сутки в Украине с начала пандемии. 23 человека умерли от болезни.