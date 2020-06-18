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Новости Видео Агрессия России против Украины Убийство Виталия Олешко
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Побратимы убитого добровольца Олешко (Сармата) 10-й день продолжают голодовку под ОП: "К нам никто не выходил. Ничего не говорил. Результата нет". ВИДЕО+ФОТО

Товарищи убитого добровольца Олешко (Сармата) объявили голодовку и 10-й день находятся под Офисом Президента в Киеве. Они требуют отправить в СИЗО четверых подозреваемых в убийстве, которых недавно отпустили под домашний арест, а также привлечь к ответственности судей, вынесший такое решение.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Под Офисом Президента в центре Киева побратимы убитого добровольца Виталия Олешко (Сармата) 10-й день держат голодовку с требованием вернуть под стражу подозреваемых в его убийстве, а также выяснить, почему судьи приняли такое, по их мнению, беспрецендентное решение об освобождении подозреваемых под домашний арест.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Убийцы Олешко просто в суде угрожали его жене и нам как свидетелям убийства, но их все равно отпустили, - побратимы Сармата продолжают голодовку под ОП. ВИДЕО+ФОТО

"Мы 10-й день голодуем. Наши требования не выполнены. Мы очень много бумаг написали. И не только мы. И не равнодушные граждане написали, юристы написали, много общественных организаций написали. Были направлены и Высший совет правосудия, и прокуратуру, и в Офис Президента, и ГБР, и СБУ, чтобы разобрались, как так вышло, что судьи Вирченко, Днестрян и Богомолова выпустили под домашний арест по ст. 115 ч. 2 явного организатора, на которого есть улики, и троих участников убийства Виталика, на которых точно также есть доказательства. Мы потребляем только воду. Из этого эпического здания (ОП. – Ред.) к нам никто не выходил. Ничего не говорил. Результата нет. Мы будем голодовать до тех пор пока не выполнят наши требования. Требования самый простые и разумные: вернуть в СИЗО бандитов, которые приняли участие в убийстве Сармата, и начать разбирательство с судьями, тоже все в законном русле. Таким решение данные судьи выписали лицензию на убийство украинцев. Если мы сейчас пройдем мимо, то безнаказанность порождает еще больший беспредел. Человек, который убил человека, еще и за деньги, он понимает, что вопрос цены 1,5-2 года СИЗО максимум. Он может позволять себе делать намного больше и чаще", - рассказал участник акции протеста Андрей Маджаров.

Побратимы убитого добровольца Олешко (Сармата) 10-й день продолжают голодовку под ОП: К нам никто не выходил. Ничего не говорил. Результата нет 01
Побратимы убитого добровольца Олешко (Сармата) 10-й день продолжают голодовку под ОП: К нам никто не выходил. Ничего не говорил. Результата нет 02
Побратимы убитого добровольца Олешко (Сармата) 10-й день продолжают голодовку под ОП: К нам никто не выходил. Ничего не говорил. Результата нет 03
Побратимы убитого добровольца Олешко (Сармата) 10-й день продолжают голодовку под ОП: К нам никто не выходил. Ничего не говорил. Результата нет 04
Побратимы убитого добровольца Олешко (Сармата) 10-й день продолжают голодовку под ОП: К нам никто не выходил. Ничего не говорил. Результата нет 05
Побратимы убитого добровольца Олешко (Сармата) 10-й день продолжают голодовку под ОП: К нам никто не выходил. Ничего не говорил. Результата нет 06
Побратимы убитого добровольца Олешко (Сармата) 10-й день продолжают голодовку под ОП: К нам никто не выходил. Ничего не говорил. Результата нет 07
Побратимы убитого добровольца Олешко (Сармата) 10-й день продолжают голодовку под ОП: К нам никто не выходил. Ничего не говорил. Результата нет 08
Побратимы убитого добровольца Олешко (Сармата) 10-й день продолжают голодовку под ОП: К нам никто не выходил. Ничего не говорил. Результата нет 09

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: 

голодовка (829) юстиция (758) Олешко Виталий (80) Офис Президента (1799)


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Топ комментарии
+25
Власть поощряет убийство участников АТО в стране.
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18.06.2020 13:10
+15
Та уже бы сами завалили бы обидчиков. Надежды на зебло нету!!!
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18.06.2020 13:10
+9
Їх не почують, тому треба брати справедливість в свої руки, бо це вже дійсно не смішно.
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18.06.2020 13:17
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Та уже бы сами завалили бы обидчиков. Надежды на зебло нету!!!
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18.06.2020 13:10 Ответить
Тільки їх вже ніхто під домашній арешт не відпустить...
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18.06.2020 13:14 Ответить
а что же вы молчите а на стерненко сколько грязи вылили
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18.06.2020 17:30 Ответить
.....столько специалистов после реальной войны пришло на гражданку ......а их опускают какие то "отморозки на заказ"..... формировать нужно боевое крыло, и решать проблемы.....а не сидеть и сопли распускать под "клоунским офисом"....
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18.06.2020 13:35 Ответить
Власть поощряет убийство участников АТО в стране.
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18.06.2020 13:10 Ответить
Прям як діти малі не знають що робити.
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18.06.2020 13:10 Ответить
а ты бы что сделал то?
у нас правовое гос-во(да, мне тоже смешно), так что надеюсь(не спрашивай.те, не смешно ли) что протестующих услышат(ну вот, от смеха....(ищет запасные брюки и штаны))
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18.06.2020 13:14 Ответить
Їх не почують, тому треба брати справедливість в свої руки, бо це вже дійсно не смішно.
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18.06.2020 13:17 Ответить
Та да - похоже надо самим начинать "суды" устраивать.
Надежды нет...
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18.06.2020 13:12 Ответить
а вы думаете он так просто забегал в обл совет нагло хамил и т .п. просто так..я смотрел фейсбук. тогда там что то по бизнесу недвижимость земля или вы в реале думаете человека пристрелили просто так за стримы..наглый был ..даже если и прав..я ему в фб говорил он не верил.. я как ванга...
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18.06.2020 13:12 Ответить
Давно не бачив на форумі таких тупих зеботів як https://censor.net/user/71162, що самі собі першими лайки ставлять. Це мабуть генетичне...
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18.06.2020 13:15 Ответить
охренеть - и правда,самолайк..
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18.06.2020 13:27 Ответить
это ты тупой как пробка если думаешь что активиста наймут киллера стрелять за красивые глазки.. и я к тому же за пороха голосовал 2 раза
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18.06.2020 14:51 Ответить
плохой был Порох ....
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18.06.2020 13:14 Ответить
не хороший, он и сейчас не больно то исправился,
но надо отдать должное,
он всё же очень много сделал хорошего
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18.06.2020 13:41 Ответить
ну наконец то)) - так и есть - все в сравнении
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18.06.2020 14:34 Ответить
Согласен порох тварь , но зеля на порядок хуже . Или https://censor.net/user/173231 я не так вас понял .
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18.06.2020 14:42 Ответить
Нашо нам знати про ваші тайожні смакові традиції
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18.06.2020 13:20 Ответить
Ща придёт админ, и тихо-тихо тебя тудою 😁
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18.06.2020 13:23 Ответить
"беспрецендентное решение об освобождении подозреваемых под домашний арест" ну конечно, Стерненко который вооруженный ножом догнал и убил человека отпущен по требованию кстати тех же побратимов. Стой там иди сюда, уже определитесь что ли.
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18.06.2020 13:18 Ответить
Стерненко очистил Украину от подонка, ему следует выплатить вознаграждение,
а вы , батенька, кусок гавна, мразь кацапская
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18.06.2020 13:39 Ответить
Мат и ругань, отрицание Закона, поддержка убийств, уличные драки каждый день. Это именно то, что нужно сейчас *****, сказать кацапам - смотрите что делается в США, смотрите что делается в Украине и голосуйте за стабильность. Так что порохоботы, вы на службе Путина и задницу лижите именно ему.
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18.06.2020 13:51 Ответить
что в США ?
кацапчик, США вам ещё доставят, а любителей рузгого мира необходимо убивать без перерывов
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18.06.2020 14:00 Ответить
Пока безмозглое стадо призывает убивать, убивают именно украинцев, отнимают территории и загоняют в нищету. Стали самыми нищими в Европе, это мало?
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18.06.2020 14:56 Ответить
все, кто имеют "отношения" с кацапами нищие и безмозглые,
правда кадыров нехило подлатался за счет русни,
но у него и "отношения" - горлянки русским резал успешно, пока не откупились
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18.06.2020 15:11 Ответить
Жид в хату,ангели з хати.
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18.06.2020 13:31 Ответить
Тільки лінчування
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18.06.2020 13:31 Ответить
Пліснява безмізка, там одні рефлекси, тому чекати від неї реакції без болісного впливу не варто.
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18.06.2020 13:41 Ответить
с каждым днем я понимаю, что стерненко сделал все правильно - убив нападавшего на него шариесоса, он не только спас свою жизнь, но и сделал то, что не сделал бы продажный суд - убрал с улиц убийцу.
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18.06.2020 14:08 Ответить
Даремно здоров'я своє гроблять. Можуть і померти, ГНИД при владі порадують і козломордих - теж. Не хочуть жити, помріть еффектно, не від голоду. І на тім світі, вбитому ворогами побратиму, не соромно в очі буде дивитись. Ніхто до них не вийде.
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18.06.2020 14:24 Ответить
а вы думаете он так просто забегал в обл совет нагло хамил и т .п. просто так..я смотрел фейсбук. тогда там что то по бизнесу недвижимость земля или вы в реале думаете человека пристрелили просто так за стримы..наглый был ..даже если и прав..я ему в фб говорил он не верил.. я как ванга...
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18.06.2020 14:51 Ответить
Ублюдочная во всех отношениях власть и особенно судебная система позволяет всякой мрази ходить безнаказанно и плевать на законы. Порох ничего не делал что-бы остановить убийства патриотов и общественников, этот квартальный даже посадить не в силах имея всю полноту власти и вотум доверия народа. Позор!
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18.06.2020 21:42 Ответить
 
 