Побратимы убитого добровольца Олешко (Сармата) 10-й день продолжают голодовку под ОП: "К нам никто не выходил. Ничего не говорил. Результата нет". ВИДЕО+ФОТО

Товарищи убитого добровольца Олешко (Сармата) объявили голодовку и 10-й день находятся под Офисом Президента в Киеве. Они требуют отправить в СИЗО четверых подозреваемых в убийстве, которых недавно отпустили под домашний арест, а также привлечь к ответственности судей, вынесший такое решение.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Под Офисом Президента в центре Киева побратимы убитого добровольца Виталия Олешко (Сармата) 10-й день держат голодовку с требованием вернуть под стражу подозреваемых в его убийстве, а также выяснить, почему судьи приняли такое, по их мнению, беспрецендентное решение об освобождении подозреваемых под домашний арест.

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"Мы 10-й день голодуем. Наши требования не выполнены. Мы очень много бумаг написали. И не только мы. И не равнодушные граждане написали, юристы написали, много общественных организаций написали. Были направлены и Высший совет правосудия, и прокуратуру, и в Офис Президента, и ГБР, и СБУ, чтобы разобрались, как так вышло, что судьи Вирченко, Днестрян и Богомолова выпустили под домашний арест по ст. 115 ч. 2 явного организатора, на которого есть улики, и троих участников убийства Виталика, на которых точно также есть доказательства. Мы потребляем только воду. Из этого эпического здания (ОП. – Ред.) к нам никто не выходил. Ничего не говорил. Результата нет. Мы будем голодовать до тех пор пока не выполнят наши требования. Требования самый простые и разумные: вернуть в СИЗО бандитов, которые приняли участие в убийстве Сармата, и начать разбирательство с судьями, тоже все в законном русле. Таким решение данные судьи выписали лицензию на убийство украинцев. Если мы сейчас пройдем мимо, то безнаказанность порождает еще больший беспредел. Человек, который убил человека, еще и за деньги, он понимает, что вопрос цены 1,5-2 года СИЗО максимум. Он может позволять себе делать намного больше и чаще", - рассказал участник акции протеста Андрей Маджаров.



















Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ