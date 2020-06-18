Бойцы 93-й ОМБр "Холодний Яр" уничтожили позицию 120-х минометов и грузовик российских оккупантов на Донбассе. ВИДЕО беспилотника

На Донбассе украинские воины из 93-й ОМБр "Холодний Яр" ответным огнем уничтожили позицию российских оккупантов, из которых на протяжении недели велся огонь из 120-милиметровых минометов запрещенных минскими договоренностями.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео успешной атаки было опубликовано на странице холодноярцев в соцсети. Кроме того, был и уничтожен грузовик оккупантов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Украинские воины управляемой ракетой уничтожили российского снайпера на Донбассе. ВИДЕО