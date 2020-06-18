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Новости Видео Агрессия России против Украины Война
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Бойцы 93-й ОМБр "Холодний Яр" уничтожили позицию 120-х минометов и грузовик российских оккупантов на Донбассе. ВИДЕО беспилотника

На Донбассе украинские воины из 93-й ОМБр "Холодний Яр" ответным огнем уничтожили позицию российских оккупантов, из которых на протяжении недели велся огонь из 120-милиметровых минометов запрещенных минскими договоренностями.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео успешной атаки было опубликовано на странице холодноярцев в соцсети. Кроме того, был и уничтожен грузовик оккупантов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Украинские воины управляемой ракетой уничтожили российского снайпера на Донбассе. ВИДЕО

Автор: 

россия (95652) уничтожение (7001) Донбасс (26956)


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Топ комментарии
+129
Смерть ворогам України!
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18.06.2020 17:16
+107
Яка краса!
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18.06.2020 17:19
+84
Смерть кацапам!
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18.06.2020 17:20
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Смерть ворогам України!
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18.06.2020 17:16 Ответить
Яка краса!
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18.06.2020 17:19 Ответить
Добрий салют. Жаль, що підшмалених жмурів не видно.
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18.06.2020 19:05 Ответить
Жаль не видно як лапті кацапсячі летять на всі сторони
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19.06.2020 00:40 Ответить
Смерть кацапам!
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18.06.2020 17:20 Ответить
Ансамбль алєксандрова- урежте,****,марш! І кабздона підтягніть,нехай заспіває- нє растанусь с камсамолам,буду вєчна маладим!
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18.06.2020 17:20 Ответить
на концерт кобзона отпускники отправились....., а нам Джонсона...., хотя со Скоттом повеселей было..... )
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18.06.2020 17:30 Ответить
Та Бон Скотт в порівнянні з кабздоном - ангел з крильцями!
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18.06.2020 18:32 Ответить
.....и музыка в тему....
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18.06.2020 17:21 Ответить
«Марш черкаських батальйонів».
Там, де тяжко гримлять гармати,
Бій переможний іде…
Б»ють козаки зайд-супостатів
І перемога наша прийде! (2 р.)
Приспів: Цвіт калиновий, шепіт діброви,
Батькову хату - хай вічно стоїть…
Рідної мами сивії коси
Мусимо ми, як один захистить! (2 р.)
Ген, майорить малинове знамено
Козача кров на ньому запеклась,
Холодний Яр і Хортиця здригнулись -
На бій Вкраїна знову здійнялась! (2 р.)
Приспів:
Над нашим краєм з року в рік
Кипіли битви, сталь дзвеніла
Невже ж нащадкам козаків
Снаги забракне взятися до діла?!(2 р.)
Приспів:
Поглянь, ізнову «Сміла» піднялась!
Хоробра сталь, в руках дівочих,
Над ворогом, як кара, вознеслась,
І кличе в бій, в січі палають очі!(2 р.)
Приспів:
Наш рідний край, Черкащина чудова!
Захистимо її у грізний час!
Щоби в віках гриміло грізно слово -
Та «першоназва» в нас - «черкас»!!! (2 р.)
Приспів:
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18.06.2020 17:21 Ответить
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18.06.2020 17:22 Ответить
Хороший кацап-дохлый кацап!!! Это аксиома
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18.06.2020 17:22 Ответить
***** рулю, кто то покушать себе разогрел))
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18.06.2020 17:24 Ответить
биндеравцы
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18.06.2020 17:25 Ответить
Ну блин... ЭТО ПРОСТО ПРАЗДНИК ДУШИ И ТЕЛА! Слава Воинам Украины!
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18.06.2020 17:25 Ответить
Зачем пердишь, кацапсина? Новость зажигательная?
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18.06.2020 18:19 Ответить
AC/DC якраз в тему...
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18.06.2020 17:27 Ответить
Пропоную Біг Ган.
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18.06.2020 17:33 Ответить
Road to Hell круче
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18.06.2020 17:34 Ответить
то от Криса Риа? то он не с ЭйсиДиси же.
..... то Хайвей ту Хелл ты имел ввиду?
кстати, да, щас найду и послушаю - это круто.
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18.06.2020 21:17 Ответить
а как по мне то лучше Depeche Mode
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18.06.2020 22:04 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=nLsXJitaiVo

///// ну не знаю.... хвилину подивився і.... ну ще такого не бачив - Шварц реально там?
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18.06.2020 21:22 Ответить
ага, це ж старезний кліп, чи ти не любитель HMR?
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18.06.2020 23:16 Ответить
Британська Death Metal класика теж в тему:
https://youtu.be/LPPmQ4WvVqs Carcass - Go To Hell
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19.06.2020 03:55 Ответить
Отлично, так держать!
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18.06.2020 17:28 Ответить
благодаря ВСУ у петушария уменьшолось на пару-тройку подписчиков.
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18.06.2020 17:30 Ответить

крут, это топовый комент шо я за седня прочитал тут(кроме оскорблений и визгов ватников вестимо)
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18.06.2020 17:33 Ответить
Спасибо хлопцы, шинкуйте кацапов, не слушайте "уставших от войны" на диванах зебилов.
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18.06.2020 17:31 Ответить
Вот красиво. А если бы то в машине 3Енукович сидел, то просто вообще отлично как было бы.
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18.06.2020 17:31 Ответить
Надо бы вначале и в конце видео Кугуарчика вставить.
Вот это под эту музыку машинка. Буревестник для кацапов. спс. за службу.
правда Турция валит ватников за день, как мы за год, но и так норм.
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18.06.2020 17:31 Ответить
в последний месяц Холодноярцам доставалось...(есть и погибшие побратимы)
так что... так что по-делом по сусалам ихтамнетам и сепарюгам!!!..
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18.06.2020 17:32 Ответить
кошмар
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18.06.2020 17:32 Ответить
Як так можно, це ж партнери зеленоїдів. Слава Україні!
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18.06.2020 17:32 Ответить
А много ли в составе 93 ОМБр детей тадепутов , судей , прокуроров и прочей шелупони ?
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18.06.2020 17:34 Ответить
Пшол вон отсюда,рашкотварь,трется и интересуется оно ,животное..
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18.06.2020 19:31 Ответить
Як завжди: і як у ІІ світову, і як в Афгані.
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19.06.2020 10:21 Ответить
Бійці 93-ї ОМБр "Холодний Яр" знищили позицію 120-х мінометів і вантажівку російських окупантів на Донбасі - Цензор.НЕТ 9369
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18.06.2020 17:37 Ответить
У коте гідний камуфляж.
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18.06.2020 17:45 Ответить
И не только камуфляж, но и зубы острые и когти длинные. Это специальная модель - "тигр саблезубый", миниатюрный вариант. Применяется для специальных операций в тылу врага и на фронте. Беспощаден к врагам, питается только свежим мясом с кровью, ну в крайнем случае селедкой.
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19.06.2020 01:54 Ответить
И котейка так недобро смотрит на мордву, настоящий биндеравец
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19.06.2020 06:46 Ответить
Так смачно насыпают....хочется как в детстве спросить: -"Добавки можно?"
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18.06.2020 17:38 Ответить
Для кацапов добавки ни когда не жалко
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18.06.2020 17:40 Ответить
Гарне відео з зашкваром рашистського лайна!) 👍
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18.06.2020 17:39 Ответить
Це відео підтверджує, що про бліндажі, доти, дзоти треба забути назавжди.
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18.06.2020 17:45 Ответить
Ні це відео підтверджує що бліндаж треба не лінуватися робити а копати глибше та настіл має вірний бути.
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19.06.2020 00:38 Ответить
ТУРЕЦКИЙ СПЕЦНАЗ в Ливии мочит Крыс Путлера нехило ВАГНЕРбыдло драпает быстрее БТРов и танков.Передает агенство Анадулу...,Совпадение? Не думаю...
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18.06.2020 17:49 Ответить
неплохо бы несколько видосиков увидеть где турки ятаганами четвертуют вагинеровцев.
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18.06.2020 19:49 Ответить
щас їм підозру об'являть, а згодом і посодют надовго - за массовийє убійства і воєннийє прєступлєнія. Войни ж офіціально нема - а суд не бере до уваги якісь там ізмишлєнія - їм документ тра', бамага с пєчатью,- значить убійство
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18.06.2020 17:51 Ответить
воно само взірвалося, на відео ж не видно чим стріляли
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19.06.2020 09:17 Ответить
Смотрел бы вечно)))))))))))))
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18.06.2020 17:51 Ответить
Единственная хорошая новость сегодня ☝️☝️☝️
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18.06.2020 17:52 Ответить
Майдан на Банковой-тоже хорош.
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18.06.2020 18:03 Ответить
Бенядиктова з Портянкою теж непогано всралися... аж Зюзю забризкало...
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19.06.2020 04:00 Ответить
Эрдоган построит 2 мощные военные базы на территории братской Ливии,Крысам Путлера не место там,развивайте Урал шакалы задроченные...
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18.06.2020 17:54 Ответить
Поздно Урал "развивать"... Он уже давно "засран" окончательно... Повидал, в своё время...
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18.06.2020 18:47 Ответить
Китайцам он ещё пригодиться.
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18.06.2020 19:44 Ответить
Слава ВСУ!

Шестой год убеждаюсь, что желание кацапов жить на Земле Украины - ничем не оправдано!
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18.06.2020 17:56 Ответить
Наконец-то день хороших новостей.
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18.06.2020 17:56 Ответить
Бійці 93-ї ОМБр "Холодний Яр" знищили позицію 120-х мінометів і вантажівку російських окупантів на Донбасі - Цензор.НЕТ 8201
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18.06.2020 18:01 Ответить
Смотрю, на картинке вроде все есть, но что-то не хватает. Потом пригляделся - бабалайки нету.
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19.06.2020 02:02 Ответить
Из мира фантастики.
Зеленский и генсек НАТО Йенс Столтенберг договорились построить 2 военные базы НАТО в ДАУНетске и ЛОХанске....назло Путлерской банде Хомяков и Крыс...
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18.06.2020 18:03 Ответить
Жаль, что "и грузовик российских оккупантов" а не "и грузовик, полный российских оккупантов", но все равно, спасибо, хлопцы.
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18.06.2020 18:05 Ответить
Природу только нашу украинскую жалко, а так нехай горят бубновые!
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18.06.2020 18:07 Ответить
смотреть и смотреть на то как ппаллит вату
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18.06.2020 18:23 Ответить
Роздивився відео... Гарно попали... Коло вантажівки, я так зрозумів, БК був. Спочатку загорівся піроксиліновий порох додаткових зарядів(оранжево-рожеве полум"я), а потім і міни розігрілися і стали бахкать (чорний дим)...
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18.06.2020 18:45 Ответить
молодцы , гостинцы ордынцам уложили красиво , как яйца в кошык - бережно и точно
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18.06.2020 18:54 Ответить
Аж лапти в стороны поразлетались.
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18.06.2020 20:16 Ответить
Файне кіно і озвучка з АС/DC супер!
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18.06.2020 19:08 Ответить
Все життя б дивився як дохнуть каца*пські тварі.
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18.06.2020 19:14 Ответить
Прикольно, але приємніше дивитися коли зашкварені по окопам мітушаться, а коли ще й вилітають з них без чобіт, то взагалі фієрія
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18.06.2020 19:31 Ответить
Зеленский в бешенстве - где же его шедевральное "просто перестать стрелять"?
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18.06.2020 19:43 Ответить
Побільше б таких відео.
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18.06.2020 19:50 Ответить
і транслювати постійно!!! по всіх центральних....
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18.06.2020 20:13 Ответить
Дякую!
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18.06.2020 20:05 Ответить
главное чтоб потом Потерпевший не попытался посадить наших героев за "ведение агрессивной войны"
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18.06.2020 20:14 Ответить
Це точно, бо він янєлохМінє42, він може.... поки що...
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19.06.2020 00:33 Ответить
Здавайтесь, виродки!!! Все одно переб'ємо кацапську сволоту! Молодці Холодний Яр!!!
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18.06.2020 20:44 Ответить
Смерть кацапам!
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18.06.2020 21:02 Ответить
Гори гори ясно, что-бы не погасло!
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18.06.2020 21:47 Ответить
Какая странная у них гречка, так горит...
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18.06.2020 21:50 Ответить
Це ж скільки потрібно гуманітарних конвоїв щоби так запакувати вузькоглазних тракторістов та орків, малоросів.....Хтось пришиблений та сліпий може буде продовжувати переконувати що воюють насєлєніє. Який жах . Час та відповідальність настане . Обовязково. Слава Україні.
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18.06.2020 22:08 Ответить
В путінський рай з прискоренням!
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18.06.2020 23:28 Ответить
Бійці 93-ї ОМБр "Холодний Яр" знищили позицію 120-х мінометів і вантажівку російських окупантів на Донбасі - Цензор.НЕТ 3866Бійці 93-ї ОМБр "Холодний Яр" знищили позицію 120-х мінометів і вантажівку російських окупантів на Донбасі - Цензор.НЕТ 5728
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18.06.2020 23:36 Ответить
Як гарно горів кацапський Камаз з БК, гарніше не буває, дивився і дивися би
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19.06.2020 00:31 Ответить
👍👍👍
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19.06.2020 00:32 Ответить
гарно
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19.06.2020 01:28 Ответить
...дим від москалика солодок і приємен...
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19.06.2020 02:03 Ответить
Так и надо.
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19.06.2020 03:40 Ответить
THUNDERSTRUCK!!!

Бійці 93-ї ОМБр "Холодний Яр" знищили позицію 120-х мінометів і вантажівку російських окупантів на Донбасі - Цензор.НЕТ 6740
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19.06.2020 04:04 Ответить
Бий рашистського гада!
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19.06.2020 04:37 Ответить
Красиво горит, молодцы, только это лучше смотрится под песнюхарьковских фанатов.
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19.06.2020 06:50 Ответить
Та, що попали то попали, там мабуть навіть металолом тяжкувато назбирати...
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19.06.2020 09:33 Ответить
 
 