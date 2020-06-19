Мэр Конотопа Семенихин нашел в багажнике своего автомобиля пять боевых гранат. ВИДЕО

Полиция Сумщины проверяет информацию об обнаружении боеприпасов в автомобиле конотопского городского головы Артема Семенихина.

Как информирут Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

По данным ведомства, происшествие случилось около 23:00 в Конотопе, в одном из гаражных кооперативов. По спецлинии полиции обратился глава города с заявлением о том, что он в своей машине обнаружил несколько предметов, похожих на боевые гранаты.

По словам заявителя, вероятные боеприпасы находились в багажном отделении, на месте запасного колеса, в упаковке, перемотаной изолентой. Мужчина утверждает, что все пять гранат без запалов.

На сообщение по указанному адресу выехали руководитель Конотопского отдела полиции, следственно-оперативная и взрывотехническая группы, криминалисты и кинологи.

Правоохранители осмотрели автомобиль и гараж, решается вопрос о внесении информации в единый реестр досудебных расследований. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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Поздно вечером 18 июня Семенихин вышел в прямой эфир в Facebook из своего гаража и сообщил, что обнаружил в собственном автомобиле пять боевых гранат (Ф1 - шт., РГД5 - 4 шт.).

"Мафия не прекращает свои провокации. Возможно, это продолжение покушения на мою жизнь", – отметил Семенихин.

Он рассказал, что поставил автомобиль в гараж, и при его осмотре обнаружил в тайнике пять боевых гранат – четыре РГД-5 и одну Ф-1 без запалов, а также показал находку.

"Что это? Кто-то хотел меня взорвать, или какая-то провокация готовилась? Пять гранат! Я сейчас вызвал сотрудников полиции, и сейчас едет следственно-оперативная группа", – сказал Семенихин.

При этом он рассказал, что оставлял машину во многих местах, но не знает, как гранаты попали в его автомобиль.

Также Семенихин напомнил, что почти год назад банда молотковцев осуществила покушение на его жизнь.

Напомним, 27 июня неизвестные напали на экс-мэра Конотопа Семенихина и сильно его избили. Он попал в реанимацию.

Для расследования нападения в Конотоп была направлена ​​усиленная группа из руководства Нацполиции.

После избиения Семенихин находился в Конотопской районной больнице, а позже был транспортирован в Киевский институт нейрохирургии.

28 июня Семенихин в видеообращении рассказал о своем состоянии, а также заявил, что в попытке убийства обвиняет лично Игоря Молотка (нардеп от "Воли Народа". - Ред.), с которым они конкурируют на округе.