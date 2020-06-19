Главный санврач Ляшко приехал в Житомир уволить санврача области Парамонова: его не впустили в лабцентр. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Лабораторный центр Житомирской области захлопнул дверь перед главным санврачом страны Виктором Ляшко, таким образом не впустив чиновника внутрь помещения.
Об этом сообщает ТСН, передает Цензор.НЕТ.
Ляшко приехал в Житомир, чтобы уволить санврача области Зиновия Парамонова. Приказ о его увольнении и назначении другого специалиста Ляшко намеревался передать непосредственно администрации заведения, однако дверь канцелярии перед ним закрыли.
При этом почти весь коллектив вышел под здание с требованием оставить Парамонова на посту. 72-летнего Зиновия Парамонова хотят уволить после того, как он заявил, что лабораторный центр не сможет принимать образцы для ПЦР-тестов на коронавирус три дня подряд.
"Никого мы не увольняем, мы меняем руководителя работ, потому что сейчас есть исполняющий обязанности по приказу, и уполномочиваем другого человека на осуществление функций главного санитарного врача области. С 22 июня Правительство изменило подход к внедрению адаптивного карантина, у областного санитарного врача расширяются полномочия: именно он будет ходатайствовать перед региональной комиссией ТЭБ и ЧС о ведении карантина для того, чтобы сдерживать коронавирус. Это лицо на уровне области получает большие полномочия и на нем большая ответственность. Мне нужно, чтобы люди оперативно, эффективно реагировали, поскольку за этими решениями стоят сотни жизней. Здесь (в Житомирском ОЛЦ. - Ред.) люди привыкли к руководителю, им комфортно. Большое спасибо за все, что было сделано, но сейчас эпидемия в стране и надо принимать оперативные решения и реагировать", - цитирует Ляшко Житомир.Инфо.
"За один месяц мы увеличили ПЦР-исследования в 6 раз - со 100 до почти 600 (за сутки) мы готовы сейчас сделать. Это не оперативность? Я сегодня предложил облгосадминистрации оперативный план по области, чтобы создать такие лаборатории в Бердичеве, Новоград-Волынском, Коростене. Я моложе Трампа, а мои родители и деды дожили до 100 лет, и у меня, кроме глаукомы, нет ни одного диагноза на сегодня. А мой опыт, дай Бог, чтобы в Украине нашли еще человека, который проработал хирургом 15 лет и выполнил около 15 000 операций. Вот орден за заслуги в хирургии, Чернобыль, а второй орден - за 15 лет работы", - сказал в ответ руководитель ГУ "Житомирский областной лабораторный центр" МЗ Украины Зиновий Парамонов.
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тогда и на мед. страховку найдётся ( все платят за реально заболевших). Что здесь СЛОЖНОГО?? Что из этого ещё не придумано? Давайте дальше пойдём - пусть начальника над собой оставшиеся отборно-толковые медики выбирают себе сами? Почему нет? И переизбирают если нужно. Пусть при сложных случаях станет правилом собирать официально консилиум врачей - 5-7 человек для определения карты лечения. Эффективность при этом только вырастет. Почему нет? Что мешает? Правильно...Коррупционные пи...сы и сучья власть пи...сов. Вот с чего нужно начинать.
Все інше - це те, що зараз пропонують у рамках реформи.
Чому торммозить ? Причин багато. Тіпа як нові ліки - розробляються і тестуються роками, якщо не 10 - літтями.
https://www.zhitomir.info/news_191940.html
До інфи ... Чоловік поважний, але вже в роках, реально. Навіть для керівної посади.
Иначе такие фрики зиновии и бондаренки (мер черкасс) фактически призывают к анархии.
Підстава: заява Зарицького...
Може Ляшкові і його шоблі потрібна термінова психіатрична допомога?!
В березні це було б - супер! В травні-......
...
Ну вот - сначала избрать эту власть, а потом ее не уважать и нагло не выполнять ее указы (и ладно бы, если бы указы были дебильные, но вполне законные и нормальные...)
Эх, нарід-нарід...
73-х процентный зебил?
А ведь еще лет 20 назад, ни одна владелица кафешки или прод магазинчика не могла открыться без его протекции. Баяли, что молодые дамочки даже втроем водили Зиновия в сауну, чтобы подробнее обговорить вопросы сотрудничества.
А как рыдали владельцы АЗС
Старый кадр еще тот жучара.
Но вот врачи не даром отфутболили Ляшко, потому что он активно помогал Супрун уничтожать украинскую медицину, про что они тут открыто говорили еще два года назад!
Очевидно, просто исполнительный товагищ, из тех что йод пьет а не водку.
Я понимаю твою тягу к теориям заговоров, но знать по фамилиям всех деятелей от мыдицыны просто невозможно. По этому и не следует на них зацикливаться. Ну как всегда, важны не морды лица, а направления движения всей системы в целом. А морды все временны.
Ну и потом, курви, ведь это классика, "мюллер использовал их лишь в исключительных случаях", "во времена веймарской республики преследовали наци, при гитлере коммунистов"...
Ну и роль каждого познается со временем, оно единственный арбитр.
Неуправляема не страна а дебилоиды из народу, вирус это такая хрень, безмозглая, ему все пофиг, и политика и вера и все человеческое.
Тут зависимость иная, все зависит от количества дебилов в народе, которые не понимают зачем карантин нужен, которые заражаются сами и заражают других.
Не было бы дебилов уже даавно бы не было ни какого вируса.
Тоталитарная власть заставляет соблюдать карантинные мероприятия, демократическая власть дает возможность их соблюдать. А все остальное уже зависит от готовности народа к демократии, то бишь к сознательному пониманию демократических принципов.
Так и "Украина как страна" вообще то дебильное выражение ибо слово Украина и есть названием страны, территории, выделенного пространства, к стати изначальном смыслн слова украина это и есть выделенное кем то чем то пространство от остального.
Так в книге "славянское царство" марка орбини, ну если не оригинале то уж в переводе выполненого по приказу пэци первого, не рошенка, в 1721 году, слово украина используется в значении нынешнего слова страна(которое исходит от слова сторона, правая левая, вехняя нижняя, французская...) в отношении территорий весбма даллеких от собственно Украины, типа, славяне заняли такой то город, потом такой то а затем и всю украину. Видать при петьке даже мскали знали значения этого слова.
Ну и ты психически болен, болен вирусом клептократии, начисто отбившем тебе мозги, по этому ты и работаешь против народа, против демократии, на руку а может быть и под управлением путлера. При этом еще наверняка называешь себя патриотом, патриотизм это любовь к своему народу, даже к таким как ты, а в основе демократии лежит терпимость, беэ нее она просто невозможна, нетерпимость исключает возможность принятия общих решений и превращает единое целое - народ в кучки врагов. Что собственно сегодня и присходит, при чем во всех сферах нашей жизни. И педалируют сей процесс путлер с твоим пецей. К стати, оба воры клептократы. Возможно согласованно.
Ты мне льстишь, хоть и мелочно но приятно.
Ну и папа с мамой вероятно положили болт на твое воспитание, ты вероятно из того пропащего поколения, когда мальчики мечтали стать рекэтирами а девочки валютными проститутками, а родители едва сводили концы с концами, им для воспитания ни времени ни сил недоставало.
Так что результат закономерен. в семье не без уродов.
Однако вернемся к сути, ты так и не ответил ни на один поставленный вопрос, то что мораль у тебя ниже плинтуса понятно, ни чего кроме троллинга у тебя не получается, и по всему ты на зарплате, нагоняешь кассу, и в сумме стало быть интереса не представляешь, как собеседник.
Так что будь добр, придумай что то более умное, что бы был смысл с тобою общаться.
Ведь в цирк то не ходють каждый день, и над дебилами (а дебилизм это легкая форма умственной слабости) смеяться грех, все надоедает.
Ну а как по работе, я бы тебе и метлы не доверил.
А шо не так, это давно известный научный факт, генеалогические корни всех ныне живущих людей идут к одному предку, и мало того все живое так же имеет одного общего предка, и генеалогия жизни имеет форму древа, на котором человечество лишь одна из ветвей, его так и называют генеалогическое древо. Вот если бы люди просто зарождались, из грязи тогда и не было бы таких корней.
Так что даже у самого последнего забулдыги корни не менее древние чем у тебя.
Что же касается украинского народа, то чем дальше в прошлое тем степень родственности ветвей становится все ближе и ближе а к вероятному сроку в 5-6 тл вообще упрешся в несколько семей. От которых образовалось великое множество народов, но те кто остался на месте и стали сегодня украинским народом. В результате роста популяции, по этому язык культура, традиции и даже ментальность схожие, названия и самоназвания менялись многократно в течении времени, но это по всему была одна и та же общность, общность основанная на родственных связях.
Хотя у тебя может быть и по другому, австровенгры выдумали и так далее.
Изначально территория расселения была в пределах от карпат до кавказа и урала - западноевропейская равнина. На сегодняшний день - территория Украины, все кто на ней остался и стали украинцами. А те кто оказался на иных территориях стали членами иных народов.
Так что речь то идет не о моих корнях а о вероятном времени возникновения первичной общности которая сего дня называется украинским народом. Те кто оказался на территории современной польши сегодня поляки и так далее, называется такое дивергенция- расхождение, вот тебе и родственность народов. Когда две и более не родственных общности объединяясь образуя новую, называется конвергенцией, образуется новый народ, так на рубеже, в начале эры подошли на северные территории угрофинские ветви в результате конвергенции образовались балтские народы, создав новые сущности, не родственные старым. Просто естественные процессы этногенеза. им максимум 2тл, тебя это шокирует, меня нет.
Просто ты не понимаешь о чем я говорю, в виду твоего невежества.
Ведь ты акромя хахлов, малоросов и пеци нехрена уловить не можешь, по тому что в голове твоей мивина, опилки, свякий мусор, ну и пеця канешна.
А реально и объективно твои корни уходят на миллиарды лет в прошлое, как и у любого ныне живущего экземпляра жизни.
Был где то в сетке сайтик с интерактивным древом жизни, там можно было повтыкать время жизни общего предка, для разных ветвей нынеживущих, по данным на основе анализа ДНК.
А с разницой во множестве поколений это уже нно дальние родственники, имеющие общего предка.
Скажем ты со слизнем так же имеешь общего предка.
И так же растягиваешь всякую слякоть в процессе движения.
Гадиш, сопливишь и сквернословишь.
https://www.*******.com/europe/Haplogroup_R1a_Y-DNA.shtml
Так же и человек произошел не от обезьяны а имеет с ними общего предка, так с шимпанзе около 6-7 миллионов лет назад. Нибратья но даальние родственники. Хотя человек и есть обезьяна, сухоносая обезьяна, рода люди, согласно научной классификации(опять наука нэтакая).
У тебя с хабилисом много общего, да и уровень развития сходен.
Не, ну как для тебя, вы братья.
Те бы то же за пецю горло драли, не смотря на то что он у них бананы киздит.
Знаешь почему, по тому что возникает дефицит бананов и кажды становится по цене золота, вот что бы пеця не отобрал и нужно за него.
До чого ж оті порохоботи дурні та смішні.
А як прижмеш то многобукафф кажуть, неасіліл, сміслу нету.
Ну и ты знаешь, порою прикольно наблюдать за малолетними дебилами, глядя на них и сам молодешь. Они ж просто не знают с чем имеют дело, посему пыжатся пыжатся да и обгадятся.
Прикольно наблюдать как дэдушку ленона обвиняют в антикоммунизме.
Вот таки дела, идентичность передается из поколения в поколение украинец, это наименование по имени страны, как то на марсе марсияне, в китае китайцы, это для нас, для европы чина а сами себя называют хань и множеством иных имен. Ты вот себя черниговским называешь, ну а ватник, ватником ты и есть и не факт что с вышиванкой, кликуха временного значения.
Ты вот молод, дурен и зелен, по этому и не понимаешь что идентичность принимается лично индивидуумом, кем он сам себя считает тем он и есть, василь кук как то сказал "- Украинец - это тот, кто искренне хочет быть с украинцами, каких бы он ни был рода и веры" и я с ним солидарен.
Хотя имеешь полное право дурковать как тебе захочется, будь ты москалем, чи хохлом чи бегемотом марсианским,сие сути не меняет.
Так что я руСкий по роду и украинец по имени страны и имею еще кучу идентификаций по месту жительства рода и индивидуума.
Так что и тут ты в пролете, без роду и без племени, с ненавистью к народу среди которого ты живешь, чисто манкурт.
А потом я дам тебе свою версию.
Ну и заодно поведай что такое территория.
Бо шо то гнешь непадецки.
"Проекция (лат. projectio - «бросание вперед») - механизм психологической защиты, в результате которого внутреннее ошибочно воспринимается как приходящее извне. Человек приписывает кому-то или чему-то собственные мысли, чувства, мотивы, черты характера и пр., полагая, что он воспринял что-то приходящее извне, а не изнутри самого себя.".
А требовалось всего ничего, просто дать определение простейшему понятию, изрядно затасканному подобными тебе деятелями особенно в мордоре.
В українській мові немає слова родіна, є схоже слово - родына семья, а близкое по значению слово батьківщина, которое имеет два значения, как наследство доставшееся тебе от твоих родителей, хата, шмат землі, домашній скарб.. и второе, как наследство оставленное тебе народом, прошлыми его поколениями, территория-пространство- страна и все что там находится, включая народ, как комфортную для тебя среду существования таких же как ты людей, имеющих сходные культуру, мораль, мову и множество иных человеческих ценностей, исключая государство, оно скорее хроническая болезнь народа, оболванивающая его для собственной корысти.
А вот если достучишся до москаля, он поведает тебе что родина это государство.
Ну и, народ, этнос, не в значении толпа, это устоявшаяся общность людей, порою весьма различного происхождения, обладающая рядом признаков устоялости, естественного (пример украинцы) или искусственного происхождения(мордор, образовался не ранее выделения сосквы в удел в 1276, а спутя чуть более 200 лет сделавшая новгороднаш, в результате https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B московско новгородских воен , прихватив заодно и его историю).
История же украинского народа погрязла во глубине веков, возможно со времен http://politforums.com.ua/coments/7/2596/1/ 5-6 тысяч лет назад .
==подумают что ты умный
«Чем больше я знаю, тем больше я понимаю, что ничего не знаю»
(сократ)
Минекактапофиг.