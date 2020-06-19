Главный санврач Ляшко приехал в Житомир уволить санврача области Парамонова: его не впустили в лабцентр. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Лабораторный центр Житомирской области захлопнул дверь перед главным санврачом страны Виктором Ляшко, таким образом не впустив чиновника внутрь помещения.

Об этом сообщает ТСН, передает Цензор.НЕТ.

Ляшко приехал в Житомир, чтобы уволить санврача области Зиновия Парамонова. Приказ о его увольнении и назначении другого специалиста Ляшко намеревался передать непосредственно администрации заведения, однако дверь канцелярии перед ним закрыли.

При этом почти весь коллектив вышел под здание с требованием оставить Парамонова на посту. 72-летнего Зиновия Парамонова хотят уволить после того, как он заявил, что лабораторный центр не сможет принимать образцы для ПЦР-тестов на коронавирус три дня подряд.

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"Никого мы не увольняем, мы меняем руководителя работ, потому что сейчас есть исполняющий обязанности по приказу, и уполномочиваем другого человека на осуществление функций главного санитарного врача области. С 22 июня Правительство изменило подход к внедрению адаптивного карантина, у областного санитарного врача расширяются полномочия: именно он будет ходатайствовать перед региональной комиссией ТЭБ и ЧС о ведении карантина для того, чтобы сдерживать коронавирус. Это лицо на уровне области получает большие полномочия и на нем большая ответственность. Мне нужно, чтобы люди оперативно, эффективно реагировали, поскольку за этими решениями стоят сотни жизней. Здесь (в Житомирском ОЛЦ. - Ред.) люди привыкли к руководителю, им комфортно. Большое спасибо за все, что было сделано, но сейчас эпидемия в стране и надо принимать оперативные решения и реагировать", - цитирует Ляшко Житомир.Инфо.

"За один месяц мы увеличили ПЦР-исследования в 6 раз - со 100 до почти 600 (за сутки) мы готовы сейчас сделать. Это не оперативность? Я сегодня предложил облгосадминистрации оперативный план по области, чтобы создать такие лаборатории в Бердичеве, Новоград-Волынском, Коростене. Я моложе Трампа, а мои родители и деды дожили до 100 лет, и у меня, кроме глаукомы, нет ни одного диагноза на сегодня. А мой опыт, дай Бог, чтобы в Украине нашли еще человека, который проработал хирургом 15 лет и выполнил около 15 000 операций. Вот орден за заслуги в хирургии, Чернобыль, а второй орден - за 15 лет работы", - сказал в ответ руководитель ГУ "Житомирский областной лабораторный центр" МЗ Украины Зиновий Парамонов.











