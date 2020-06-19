Минздрав инициирует ужесточение контроля за соблюдением карантинных мер в транспорте и супермаркетах, - Степанов. ВИДЕО

Министерство здравоохранения сегодня инициирует максимально жесткий контроль за соблюдением карантинных мер в общественном транспорте, супермаркетах и развлекательных заведениях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

Министр отметил, что каждое утро он призывает украинцев соблюдать правила карантина.

"Мы должны использовать маски, мы должны соблюдать социальную дистанцию, мы должны пользоваться антисептиками, чтобы у нас не было таких ужасных чисел каждое утро. Конечно, мы будем реагировать и кроме тех реакций, которые уже были, будут внесены изменения в постановления, каким образом будут усиливаться карантинные меры, сегодня мы будем инициировать со стороны Минздрава максимально жесткий контроль соблюдения теми или иными заведениями условий карантина", - отметил Степанов.

По словам главы Минздрава, усилят контроль за общественным транспортом, ведь люди, пользуясь им, не надевают маски. А также за некоторыми супермаркетами, которые перестали соблюдать карантинные меры.

"Мы считаем, что должны вводиться жесткие ограничения в некоторых регионах в условиях адаптивного карантина. Когда я говорю о жестких ограничениях, я имею в виду ограничения работы тех или иных заведений, в том числе ночных клубов. Мы будем инициировать введение этих дополнительных вещей, созыв региональных комиссий ТЭБ и ЧС", - добавил Степанов.

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