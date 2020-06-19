На заседании ВР зарегистрировались всего 211 нардепов: "Вы кнопки перепутали, или как?". ВИДЕО
В Верховной Раде перед началом пленарного заседания 19 июня зарегистрировались 211 народных депутатов. Для принятия решений необходимо 226 голосов.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
"В зале зарегистрировано 211 народных депутатов ... Смотрите, народные депутаты, система показывает 246 народных депутатов в зале. Вы кнопки перепутали, или как?", - сказал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.
В ответ на просьбу нардепов закрыть заседание, спикер отметил, что даже если нет 226 при регистрации - это не влияет на открытие заседания, а влияет на принятие решений.
Топ комментарии
+12 Tema9
показать весь комментарий19.06.2020 10:57
+11 саша паламарчук
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+11 Артур Пирожков #156165
показать весь комментарий19.06.2020 11:03
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Нехай поіменно назве хто х...й клав на роботу.
Кількість депутатів: 248
Присутні:135 Відсутні:113
бухают "от нервов" или меняют памперсы после вчерашнего
Закрой своё поддувало.
Отсутствуют депутаты, принявшие решение похоронить Героя Украины.
Сегодня похороны.
Нарушила дисциплину "не зелень".
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_reg?g_id=6142
Тогда, ты или глухой и слепой или, что скорее всего, полный идиот.
Ищи эту "псевдо-зелень" на похоронной процессии.
"СЛУГА НАРОДУ"
Кількість депутатів: 248
Присутні:135 Відсутні:113
тот же арахамия - на похоронах?))) та щаз.. его там зароют ненароком
Слушай новости.
Все там.
Как утверждают в "Слуге народа", эти меры призваны усилить дисциплину в парламенте.
К внесенному Офисом президента законопроекту об ответственности за неперсональное голосование в парламенте хотят добавить, в частности, проект о наказании за депутатские прогулы вплоть до лишения мандата.
Решаем, будут ли это штрафные санкции или отзыв мандата", - сообщила "Стране" кандидат в народные депутаты Ирина Верещук
За введение уголовной ответственности за прогулы выступает, например, представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук .
По его мнению, наказанием для прогульщиков должны быть общественные работы и после обвинительного приговора суда депутат лишается мандата.
Ирина Верещук подтверждает: дискуссия в партии о необходимости и процедуре отзыва парламентариев ведется.
"Но я лично выступаю за отдельный закон об отзыве депутатов всех уровней, как инструменте реального влияния общества на представительные органы власти"
https://strana.ua/articles/analysis/213511-novaja-rada-kak-sobirajutsja-nakazyvat-deputatov-sluhi-naroda-zelenskoho.html
Когда вы будете спикером ВР, как будут наказаны кнопкодавы и прогульщики?
- По поводу кнопкодавов наша позиция следующая: они должны быть наказаны строго.
https://112.ua/politika/razumkov-knopkodavov-mogut-nakazyvat-shtrafami-do-80-tys-grn-ili-vvesti-ugolovnuyu-otvetstvennost-502817.html Это либо высокие штрафы, 50-80 тыс. грн, второе - уголовная ответственность за такие действия .
Следующим правильным этапом будет внедрение системы, которая позволила бы сделать невозможным голосование за себя и за того парня. Это могут быть отпечатки пальцев, сенсорная кнопка.
https://112.ua/interview/mozhno-s-uverennostyu-segodnya-govorit-chto-my-dolzhny-dvigatsya-v-ramkah-minskih-dogovorennostey-503123.html
И не иначе, кнопки (сенсорные) оценили в пол милиарда!
То не депутатов проблема, а нарИда - поставившего галочку и на очередные 5 лет похеревшего контроль за своим депутатом
Вот и на основе закона по статье на улицу, без выходных пособий!
PS: С записью в трудовой, обязательно!