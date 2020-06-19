На заседании ВР зарегистрировались всего 211 нардепов: "Вы кнопки перепутали, или как?". ВИДЕО

В Верховной Раде перед началом пленарного заседания 19 июня зарегистрировались 211 народных депутатов. Для принятия решений необходимо 226 голосов.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"В зале зарегистрировано 211 народных депутатов ... Смотрите, народные депутаты, система показывает 246 народных депутатов в зале. Вы кнопки перепутали, или как?", - сказал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

В ответ на просьбу нардепов закрыть заседание, спикер отметил, что даже если нет 226 при регистрации - это не влияет на открытие заседания, а влияет на принятие решений.

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