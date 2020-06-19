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На заседании ВР зарегистрировались всего 211 нардепов: "Вы кнопки перепутали, или как?". ВИДЕО

В Верховной Раде перед началом пленарного заседания 19 июня зарегистрировались 211 народных депутатов. Для принятия решений необходимо 226 голосов.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"В зале зарегистрировано 211 народных депутатов ... Смотрите, народные депутаты, система показывает 246 народных депутатов в зале. Вы кнопки перепутали, или как?", - сказал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

В ответ на просьбу нардепов закрыть заседание, спикер отметил, что даже если нет 226 при регистрации - это не влияет на открытие заседания, а влияет на принятие решений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада сегодня рассмотрит вопрос назначения Шкарлета министром образования, - Разумков

ВР (29258) Разумков Дмитрий (1521)


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Топ комментарии
+12
Всі на курорти здриснули?
Нехай поіменно назве хто х...й клав на роботу.
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19.06.2020 10:57
+11
зєбіли.....
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19.06.2020 10:57
+11
рамсы они попутали, а не кнопки
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19.06.2020 11:03
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Правила форума Совет форумчан
Всі на курорти здриснули?
Нехай поіменно назве хто х...й клав на роботу.
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19.06.2020 10:57 Ответить
Ты на сайте ВР всегда можешь посмотреть кто, что и когда голосовал, но нет же, ждешь пока кто-то там щеки надует по тв. Держу в курсе
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19.06.2020 11:07 Ответить
Нехай жабоокий своїм ротом назве прізвища прогульників. Я впевнений що йому буде некомфортно перелічувати частину прізвищ з його "слуги урода".
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19.06.2020 11:10 Ответить
Ты кто, чтобы он твои капризы выполнял?
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19.06.2020 11:30 Ответить
"СЛУГА НАРОДУ"
Кількість депутатів: 248
Присутні:135 Відсутні:113
бухают "от нервов" или меняют памперсы после вчерашнего
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19.06.2020 12:38 Ответить
Сегодня в Украине похороны.
Закрой своё поддувало.
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19.06.2020 11:35 Ответить
зєбіли.....
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19.06.2020 10:57 Ответить
Ничем не хуже предыдущих.
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19.06.2020 11:31 Ответить
Перетрудились, бедняги ....
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19.06.2020 10:59 Ответить
главзебил в раде показывает как правильно носить маску, а потом они ужесточают...
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19.06.2020 11:00 Ответить
рамсы они попутали, а не кнопки
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19.06.2020 11:03 Ответить
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_reg?g_id=6142
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19.06.2020 11:07 Ответить
Порохоскот, как всегда, качает лодку и орёт - лови вора.
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19.06.2020 11:12 Ответить
Пробки на дачу, пятница развратница
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19.06.2020 11:12 Ответить
усі на похоронах батька Порошенка?
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19.06.2020 11:15 Ответить
Именно так.
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19.06.2020 11:32 Ответить
Разумков, это благородное собрание стало токсичным под вашим председательством.
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19.06.2020 11:22 Ответить
Порохоботы, не позорьтесь.
Отсутствуют депутаты, принявшие решение похоронить Героя Украины.
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19.06.2020 11:34 Ответить
А крику біло у маладых литс, мы не такие, мы за нарушение дисциплины будем исключать, сажать, лишать...
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19.06.2020 11:34 Ответить
Ты забыло?
Сегодня похороны.
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19.06.2020 11:36 Ответить
А к чему тут зелень?
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19.06.2020 11:49 Ответить
Как раз, "зелень" дисциплину не нарушала, она вся в зале.
Нарушила дисциплину "не зелень".
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19.06.2020 12:07 Ответить
Сайт Рады тебе в помощь.Нет охоты переписывать все фамилии отсутствующих (незаригистрировавшихся) зелюков, начиная с Абрахамии
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_reg?g_id=6142
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19.06.2020 12:13 Ответить
Ты не в курсе, что среди "слуг народа" полно порохоботов и соросят?
Тогда, ты или глухой и слепой или, что скорее всего, полный идиот.
Ищи эту "псевдо-зелень" на похоронной процессии.
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19.06.2020 12:18 Ответить
Да неужели? Интересно
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19.06.2020 12:25 Ответить
"зелень вся в зале"?
"СЛУГА НАРОДУ"
Кількість депутатів: 248
Присутні:135 Відсутні:113

тот же арахамия - на похоронах?))) та щаз.. его там зароют ненароком
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19.06.2020 12:39 Ответить
Не торопись.
Слушай новости.
Все там.
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19.06.2020 12:42 Ответить
смешной... и - наивный.
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19.06.2020 12:44 Ответить
В партии президента Владимира Зеленского "Слуга народа" (СН) все громче говорят об усилении депутатской ответственности за пренебрежение обязанностями.
Как утверждают в "Слуге народа", эти меры призваны усилить дисциплину в парламенте.
К внесенному Офисом президента законопроекту об ответственности за неперсональное голосование в парламенте хотят добавить, в частности, проект о наказании за депутатские прогулы вплоть до лишения мандата.
Решаем, будут ли это штрафные санкции или отзыв мандата", - сообщила "Стране" кандидат в народные депутаты Ирина Верещук
За введение уголовной ответственности за прогулы выступает, например, представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук .
По его мнению, наказанием для прогульщиков должны быть общественные работы и после обвинительного приговора суда депутат лишается мандата.
Ирина Верещук подтверждает: дискуссия в партии о необходимости и процедуре отзыва парламентариев ведется.
"Но я лично выступаю за отдельный закон об отзыве депутатов всех уровней, как инструменте реального влияния общества на представительные органы власти"

https://strana.ua/articles/analysis/213511-novaja-rada-kak-sobirajutsja-nakazyvat-deputatov-sluhi-naroda-zelenskoho.html
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19.06.2020 11:35 Ответить
Вопрос из зала (Разумкову, 09.08.2019):
Когда вы будете спикером ВР, как будут наказаны кнопкодавы и прогульщики?


- По поводу кнопкодавов наша позиция следующая: они должны быть наказаны строго.
https://112.ua/politika/razumkov-knopkodavov-mogut-nakazyvat-shtrafami-do-80-tys-grn-ili-vvesti-ugolovnuyu-otvetstvennost-502817.html Это либо высокие штрафы, 50-80 тыс. грн, второе - уголовная ответственность за такие действия .
Следующим правильным этапом будет внедрение системы, которая позволила бы сделать невозможным голосование за себя и за того парня. Это могут быть отпечатки пальцев, сенсорная кнопка.
https://112.ua/interview/mozhno-s-uverennostyu-segodnya-govorit-chto-my-dolzhny-dvigatsya-v-ramkah-minskih-dogovorennostey-503123.html
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19.06.2020 11:44 Ответить
Лучше но Китайски, расстрел из пушки! За коррупцию и фальсификацию! Прогульщиков на улицу!!!
И не иначе, кнопки (сенсорные) оценили в пол милиарда!
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19.06.2020 11:56 Ответить
Опять один пи@деж , как и раньше. Когда уже в стенах Рады будут депутаты а не пи@доболы??? Просто задрало читать эти "новости"!!
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19.06.2020 12:01 Ответить
а чего нарИд возмущается?)) нарИд выбирал по своему образу и подобию.. "простых и честных", давших ему гречку.. а то и вовсе "обицянки".
То не депутатов проблема, а нарИда - поставившего галочку и на очередные 5 лет похеревшего контроль за своим депутатом
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19.06.2020 12:43 Ответить
А как же КЗОТ?
Вот и на основе закона по статье на улицу, без выходных пособий!
PS: С записью в трудовой, обязательно!
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19.06.2020 11:46 Ответить
Краще б папік цього Дебілкова не центр свого імені робив, а свого часу купував би якісні презервативи, то не було би такого зелемойського спікера.
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19.06.2020 12:15 Ответить
Як добре у народа слугою буть , коли за тебе: воюють, орють, сіють, жнуть. Слуга, народу вліз як чорт на шию і всім розказує про українську мрію.
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19.06.2020 13:22 Ответить
 
 