Партия Шария легализирует деньги по схеме добровольных взносов, подставляя "благодетелей" под уголовную ответственность.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорит в своем видеоблоге журналист Сергей Иванов. Он сделал несколько звонков "благодетелям" Шария, они объясняют, что пожертвованные деньги не принадлежали им.

"Мне очень жаль эту женщину, которую Шарий подставляет под уголовную статью. Как, кстати, и всех других людей, которые исполняют роль прокладок для легализации средств, происхождение которых должны выяснить правоохранительные органы или, скорее, органы безопастности Украины. Учитывая контент и меседжи Шария, который много лет работает ретранслятором российских нарративов, не видит преступления во вторжении России на Донбасс и даже когда-то пытался переложить вину за сбитие малайзийского "Боинга" на Украину, лично я не удивлюсь, если партия Шария - это детище СВР (ред.- Служба внешней разведки) или другой спецслужбы госсударства-агрессора", - говорит Иванов.

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