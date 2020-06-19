Партия Шария легализирует деньги по схеме добровольных взносов, подставляя "благодетелей" под уголовную ответственность, - журналист Иванов. ВИДЕО
Партия Шария легализирует деньги по схеме добровольных взносов, подставляя "благодетелей" под уголовную ответственность.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорит в своем видеоблоге журналист Сергей Иванов. Он сделал несколько звонков "благодетелям" Шария, они объясняют, что пожертвованные деньги не принадлежали им.
"Мне очень жаль эту женщину, которую Шарий подставляет под уголовную статью. Как, кстати, и всех других людей, которые исполняют роль прокладок для легализации средств, происхождение которых должны выяснить правоохранительные органы или, скорее, органы безопастности Украины. Учитывая контент и меседжи Шария, который много лет работает ретранслятором российских нарративов, не видит преступления во вторжении России на Донбасс и даже когда-то пытался переложить вину за сбитие малайзийского "Боинга" на Украину, лично я не удивлюсь, если партия Шария - это детище СВР (ред.- Служба внешней разведки) или другой спецслужбы госсударства-агрессора", - говорит Иванов.
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тимошенка точно так же наполняла свой предвыборный бюджет. были съемки, расследования. и что? да ничего.
Чи інтелекту вистачає тільки на констатацію?
Якась продавчиня, з кіоску, пожертвувала на її виборчу кампанію скіко там кілограм дєнєх.
А Шарій, прілєжний внучок.
Если вы избиратель партии Шария, вы - говноед и дегенерат.
Если вы фанат блогера Шария, вы - говноед.
Если вы не понимаете "а что с Шарием не так", вы - идиот. И говноед, конечно.
Если вы считаете, что "Шарий, конечно, не очень, но в чем то он прав", вы - говноед.
Если вы "с чего ты взял, что он работает на ФСБ", вы - просто дурак.
Если вы не понимаете, что задача Шария дестабилизировать страну, вы - предатель по тупости.
Источник: https://censor.net/v3203088
восьмилетних девочек-близняшек и скрылся с места происшествия….ФСБешники Шарика
отмазали…
Сегодня Шарик живет (пользуется всеми благами!!!) в стране
НАТО/ЕС при этом на слабый совковый мозг вещает о том, чтобы Украина не была
членом НАТО/ЕС... вата что взять…
А ось посилання в ютубе: https://www.youtube.com/watch?v=DI5N47fxLbc