РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11538 посетителей онлайн
Новости Видео Коронавирус и карантин
29 206 252

"Пошли вон отсюда! Сука! Снимай, падло", - хозяйка магазина в Днепре набросилась на журналистов, снимавших соблюдение карантинных норм. ВИДЕО

В Днепре на журналистку телеканала "Відкритий" Кристину Маликову напали во время проверки магазина на нарушение карантинных требований.

Об этом сообщается на сайте канала, информирует Цензор.НЕТ.

Так, получив редакционное задание, журналистка отправилась в ближайший магазин "Ассорти", где представилась и начала снимать на телефон возможные нарушения в магазине. После этого, по словам журналистки, на нее "набросилась с кулаками" продавщица и владелица магазина.

"На мой вопрос "почему вы без средств защиты, если в стране карантин?", продавец надела маску и начала вести себя агрессивно. Выбежала хозяйка магазина и начала бить меня по рукам, чтобы забрать телефон. Еще кто-то вышел из-за прилавка и схватил меня за воротник. По итогам, у меня отобрали мобильный. Затем хозяйка забежала в служебное помещение и удалила видео", - рассказала журналистка.

Владелица магазина объяснила свое поведение тем, что магазин – частное предприятие и снимать там якобы запрещено.

Читайте также: В Измаиле и еще пяти районах Одесской области усилили карантин

В полиции Днепропетровской области сообщили, что решается вопрос о внесении правонарушения в Единый реестр досудебных дел по ст. 171 УКУ.

Днепр (4426) журналистика (3303) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+32
УВЕРЕН НА 500% голосовала за зедебила бубочку.. ей такое понятно сама такое убого ничтожное да пить надо плетьми надо за такое.. без юмора...
показать весь комментарий
19.06.2020 15:25
+23
она же кричит "эта мой маазин" и "не трогай, мама".
При чем здесь зарплата? Или там пустые полки?
Это просто больная частичка рускавамира, вот и вся причина.
показать весь комментарий
19.06.2020 16:07
+21
Осатанела баба, без мужика живёт, не кому погладить уже лет 10 наверное.
показать весь комментарий
19.06.2020 15:25
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
Стаття 307. Захист інтересів фізичної особи при проведенні фото-, кіно-, теле- та відеозйомок

1. Фізична особа може бути знята на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку лише за її згодою. Згода особи на знімання її на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку припускається, якщо зйомки проводяться відкрито на вулиці, на зборах, конференціях, мітингах та інших заходах публічного характеру.
2. Фізична особа, яка погодилася на знімання її на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку, може вимагати припинення їх публічного показу в тій частині, яка стосується її особистого життя. Витрати, пов'язані з демонтажем виставки чи запису, відшкодовуються цією фізичною особою.
3. Знімання фізичної особи на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку, в тому числі таємне, без згоди особи може бути проведене лише у випадках, встановлених законом.
Съемка в общественных местах законом не запрещена. Однако следует учитывать, если физическое лицо попросило Вас прекратить его снимать, то необходимо прекратить съемку данного лица и удалить кадры с его участием.
показать весь комментарий
20.06.2020 16:26 Ответить
Видеосъемка в магазинах
Очень часто возникают споры о возможности фотографировать и снимать в магазинах. Многие магазины, супермаркеты вешают информационные таблички с надписью о запрете фото- видеосъемок. Отдельного Закона Украины о фото и видеосъемке в магазинах, или прямых норм других Законов, запрещающих это делать, нет.
Видеосъемку в магазинах следует вести осторожно. Если табличек о запрете видеосъемок нет, то видеосъемку можно вести. В случае если имеются запрещающие таблички, рекомендуем вести видеосъемку только в случае фиксирования серьезных нарушений:отсутствие ценников на товарах;реализация просроченного товара;реализация спиртных напитков и сигарет несовершеннолетним;реализация некачественных, неисправных товаров.
показать весь комментарий
20.06.2020 16:27 Ответить
Вся злоба от недо*ба.)
показать весь комментарий
19.06.2020 22:52 Ответить
А вы пишете "возвращайтесь!".
Нет уж, спасибо! Мы отвыкли.
показать весь комментарий
19.06.2020 23:13 Ответить
показать весь комментарий
19.06.2020 23:22 Ответить
А вы вернётесь? Если честно.
показать весь комментарий
19.06.2020 23:29 Ответить
Я бы в свою страну однозначно вернулся, но, к сожалению, евросоюзовская политика распределения научных грантов и те, кого я называю профитёрами советской оккупации, до сих пор делали это невозможным. Но у нас, конечно, нет украинских безобразий и страна от европы мало отличается, а иногда и вовсе отличается в лучшую сторону.
показать весь комментарий
19.06.2020 23:35 Ответить
І що це за країна ?
Дайте но здогадаюсь - росіся ? Білорусь ?
показать весь комментарий
20.06.2020 06:37 Ответить
Чув по телику що в Англії книги із бібліотек возять в будь-яке село. У нас бібліотекарям платять мінімальну аби не вмерли з голоду. Хіба можна порівнювати?
показать весь комментарий
20.06.2020 15:11 Ответить
Когда Зелеский со своей кодлой в ресторане распивали, журнашлюхи засрали камерой в лицо тыкать.
показать весь комментарий
19.06.2020 23:32 Ответить
ТАК СПАЛИТЕ МАГАЗИН !!!
показать весь комментарий
19.06.2020 23:32 Ответить
и його будував і відкривав ,щоб спалювати ??? побудуй свій і пали!! палій диванний
показать весь комментарий
21.06.2020 12:00 Ответить
посмотрел видео.. А ГДЕ собственно нарушение карантина??
показать весь комментарий
19.06.2020 23:59 Ответить
"Выбежала хозяйка магазина и начала бить меня по рукам, чтобы забрать
телефон. Еще кто-то вышел из-за прилавка и схватил меня за воротник. По
итогам, у меня отобрали мобильный. Затем хозяйка забежала в служебное
помещение и удалила видео"
показать весь комментарий
20.06.2020 10:42 Ответить
О главном журношлюхи молчат. А меры обмеження прав не конституционые и не законные,а значит преступные. Шо слабо жополизам власти об этом поговорить.
показать весь комментарий
20.06.2020 00:07 Ответить
в країні НЕМАЄ карантина
11 березня навіть не було засідання Кабміну
показать весь комментарий
20.06.2020 00:28 Ответить
а чого ви дивуєтесь? це нормальній кацапський "ізик" ...
показать весь комментарий
20.06.2020 05:58 Ответить
Далеко нам до Європи з таким менталітетом...
показать весь комментарий
20.06.2020 06:36 Ответить
НЕ чего удивительного некоторые "бедные" предприниматели в один голос кричали, что нужно снимать карантин. ИМ по барабану, что могут заболеть простые граждане, им главное набить свои карманы грошвой и как можно по больше, ТАКИХ НУЖНО ШТРАФОВАТЬ ПО МАКСИМУМУ И ЗАКРЫВАТЬ ИХ ТОРГОВЫЕ ТОЧКИ.
показать весь комментарий
20.06.2020 10:03 Ответить
сидить таке чмо на державній роботі , і навіть не задумується, що її зарплату заробляють такі підприємці своїми податками !!
показать весь комментарий
21.06.2020 12:03 Ответить
тупорылая истеричка
показать весь комментарий
20.06.2020 11:42 Ответить
Цей магазинчик на околиці міста у віддаленому мікрорайоні. Гарантовано, що журналісти і хозяйка магазина знайомі і мають негативну історію стосунків, інакше неможливо пояснити таку агресію на операторів. І вибір об'єкту для сюжету теж дивує.
Тим не меньш з журналістами треба обережніше. Люди завжди будуть на боці журналістів, бо вони їх очі і вуха. У спілкуванні з журналістами завжди треба дивитись на себе з боку, як ти виглядаєш у очах телеглядачів. Щоб навіть нарізати з цього матеріалу не було чого.
показать весь комментарий
20.06.2020 11:52 Ответить
ЭТО ЦЕНТР ДНЕПРА! Ты хоть карту посмотри, провокатор.
показать весь комментарий
20.06.2020 19:25 Ответить
Хозяйка магазина - тупорылое ватное быдло. Немедленно туда направить инспекторов из Госпотр**службы и закрыть к **#ной матери эту разливайку.
показать весь комментарий
20.06.2020 12:04 Ответить
інспектор спочатку повинен щось знайти для закриття магазину ,нарисати припис,і проконтролювати його виконання .
показать весь комментарий
21.06.2020 12:17 Ответить
Читал, читал...
Ну хоть один вменяемый юрист толком разъяснил бы насчёт съёмки!
показать весь комментарий
20.06.2020 12:09 Ответить
Цей магазин є громадським місцем. І за редакційним завданням журналісти мають право вести зйомку. Проте є нюанс- людина може заборонити знімати себе особисто (якщо це не фіксація правопорушення). Тут журналісти праві. А власниця магазину істеричка. Потрібно було мовчки надягнути маску і посміхатись- тоді і сюжету не було б (журналісти ж шукають якраз сюжет).
показать весь комментарий
20.06.2020 12:47 Ответить
Она ничего не нарушает!!! Вводите ЧС и требуйте -- а так правительство и данные журналюги нарушают.
Правительство конституцию. А журналисты правила ведения сьёмки --- ЧС нет значит у продавца и нарушения нет.
показать весь комментарий
20.06.2020 14:28 Ответить
ЧС як раз є. Немає ЧП.
показать весь комментарий
21.06.2020 00:04 Ответить
а це не одне й те саме.
показать весь комментарий
21.06.2020 00:05 Ответить
власник магазину сказав забратися з магазину , право приватної власності відмінили ???
показать весь комментарий
21.06.2020 12:19 Ответить
Це приватна власність? Тоді чому там повно людей ходить? Поцікався, що таке громадське місце. Також поцікався, де журналісти (та й будь-хто) мають право вести зйомку.
показать весь комментарий
21.06.2020 13:01 Ответить
Не зовсім так.Особа може вимагати щоб обличчя ї не "світилося", а той хто фільмує може вимагати компенсаціїї витрат. А це можуть бути круті суми, бо на вимогу редагували,втратили час, ролик не попав на випуск новин, це коштквало нам 100500 уйов
показать весь комментарий
21.06.2020 23:44 Ответить
журнашлюшки тоже самодовольные сволочи еще те,они думают что если они имеют ксиву то теперь все должны им поклоняться и при малейшей их неудовлетворенности сразу ноют о нарушении их прав... не люблю журнашлюх п.с : бабу не оправдываю
показать весь комментарий
20.06.2020 12:29 Ответить
Звичайна така собі хабалка-малороска. Зе-елехторат...
показать весь комментарий
20.06.2020 13:25 Ответить
Отстаньте от людей с вашим грипп-19!!!! Или вводине ЧС. Отменяйте квартплату, выдавайте маски БЕЗОПЛАТНО!!!
показать весь комментарий
20.06.2020 14:25 Ответить
Малороска или зебилка - х.р с ней. Но журнашлюхи задолбали выискиванием вшей у простых людей. Украинская журналистика превратилась в дешевый бордель с облезлыми шавками, которые боятся вякнуть на своих медийных хозяев, а питаются за счет дешевеньких сюжетиков.
показать весь комментарий
20.06.2020 14:51 Ответить
В нормальных странах журналистика - это четвертая власть, у нас - ручные пудели магнатов.
показать весь комментарий
20.06.2020 14:52 Ответить
Типичная избирательница зеленого урода.
показать весь комментарий
20.06.2020 16:55 Ответить
Журнашлюшки, таврию с эпицентром проверяйте.
показать весь комментарий
20.06.2020 21:53 Ответить
Правильно сделала. Я бы поступил также.
показать весь комментарий
20.06.2020 23:50 Ответить
Нет коронобеса нет проблемы.
показать весь комментарий
21.06.2020 11:31 Ответить
Правильно поступит полиция, которая этой кацапке выпишет сейчас огромных штраф.
И правильно поступит журналистка если пойдет в суд и оборзевшую мымру магазинную засудят за препятствование журналистской деятельности.
показать весь комментарий
22.06.2020 10:29 Ответить
ну, наскільки я розумію, то магазин таке суспільне місце. От як би власниця продавала і купувала лише сама собі і сама в себе, то це б була її власна чи приватна територія, але ж вона продає товари іншим відвідувачам, тому, магазин це є місце загального користування. І журналісти такі ж самі відвідувачі, і знімати мають право. Юристи, виправте, якщо я помиляюсь.
показать весь комментарий
21.06.2020 00:02 Ответить
а взагалі то, власниця трохи істерична, як на мене ))
показать весь комментарий
21.06.2020 00:02 Ответить
В футболе кто "выше бье, той краще грае"... а в торговле - кто громче кричит, тот и мае.
показать весь комментарий
21.06.2020 00:47 Ответить
Довели людей со своими карантинами, это только начало...
показать весь комментарий
21.06.2020 08:18 Ответить
а
показать весь комментарий
21.06.2020 08:56 Ответить
Припёрлись,такое впечатление,что сериал собрались снимать, в Велюр ,слабо посетить? Сразу же в дыню б получили.
показать весь комментарий
21.06.2020 12:55 Ответить
Истеричная одинокая корова)
показать весь комментарий
21.06.2020 14:42 Ответить
Новость года?
показать весь комментарий
22.06.2020 09:26 Ответить
Страница 3 из 3
 
 