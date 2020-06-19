"Пошли вон отсюда! Сука! Снимай, падло", - хозяйка магазина в Днепре набросилась на журналистов, снимавших соблюдение карантинных норм. ВИДЕО
В Днепре на журналистку телеканала "Відкритий" Кристину Маликову напали во время проверки магазина на нарушение карантинных требований.
Об этом сообщается на сайте канала, информирует Цензор.НЕТ.
Так, получив редакционное задание, журналистка отправилась в ближайший магазин "Ассорти", где представилась и начала снимать на телефон возможные нарушения в магазине. После этого, по словам журналистки, на нее "набросилась с кулаками" продавщица и владелица магазина.
"На мой вопрос "почему вы без средств защиты, если в стране карантин?", продавец надела маску и начала вести себя агрессивно. Выбежала хозяйка магазина и начала бить меня по рукам, чтобы забрать телефон. Еще кто-то вышел из-за прилавка и схватил меня за воротник. По итогам, у меня отобрали мобильный. Затем хозяйка забежала в служебное помещение и удалила видео", - рассказала журналистка.
Владелица магазина объяснила свое поведение тем, что магазин – частное предприятие и снимать там якобы запрещено.
В полиции Днепропетровской области сообщили, что решается вопрос о внесении правонарушения в Единый реестр досудебных дел по ст. 171 УКУ.
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1. Фізична особа може бути знята на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку лише за її згодою. Згода особи на знімання її на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку припускається, якщо зйомки проводяться відкрито на вулиці, на зборах, конференціях, мітингах та інших заходах публічного характеру.
2. Фізична особа, яка погодилася на знімання її на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку, може вимагати припинення їх публічного показу в тій частині, яка стосується її особистого життя. Витрати, пов'язані з демонтажем виставки чи запису, відшкодовуються цією фізичною особою.
3. Знімання фізичної особи на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку, в тому числі таємне, без згоди особи може бути проведене лише у випадках, встановлених законом.
Съемка в общественных местах законом не запрещена. Однако следует учитывать, если физическое лицо попросило Вас прекратить его снимать, то необходимо прекратить съемку данного лица и удалить кадры с его участием.
Очень часто возникают споры о возможности фотографировать и снимать в магазинах. Многие магазины, супермаркеты вешают информационные таблички с надписью о запрете фото- видеосъемок. Отдельного Закона Украины о фото и видеосъемке в магазинах, или прямых норм других Законов, запрещающих это делать, нет.
Видеосъемку в магазинах следует вести осторожно. Если табличек о запрете видеосъемок нет, то видеосъемку можно вести. В случае если имеются запрещающие таблички, рекомендуем вести видеосъемку только в случае фиксирования серьезных нарушений:отсутствие ценников на товарах;реализация просроченного товара;реализация спиртных напитков и сигарет несовершеннолетним;реализация некачественных, неисправных товаров.
Нет уж, спасибо! Мы отвыкли.
Дайте но здогадаюсь - росіся ? Білорусь ?
телефон. Еще кто-то вышел из-за прилавка и схватил меня за воротник. По
итогам, у меня отобрали мобильный. Затем хозяйка забежала в служебное
помещение и удалила видео"
11 березня навіть не було засідання Кабміну
Тим не меньш з журналістами треба обережніше. Люди завжди будуть на боці журналістів, бо вони їх очі і вуха. У спілкуванні з журналістами завжди треба дивитись на себе з боку, як ти виглядаєш у очах телеглядачів. Щоб навіть нарізати з цього матеріалу не було чого.
Ну хоть один вменяемый юрист толком разъяснил бы насчёт съёмки!
Правительство конституцию. А журналисты правила ведения сьёмки --- ЧС нет значит у продавца и нарушения нет.
И правильно поступит журналистка если пойдет в суд и оборзевшую мымру магазинную засудят за препятствование журналистской деятельности.