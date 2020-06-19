Жители сел Новотроицкого района на Херсонщине перекрыли дорогу Херсон-Геническ и протестуют против принудительного объединения в единую ОТГ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Жители сел Новотроицкое, Громовка, Севашское и Чкалово на Херсонщине перекрыли дорогу Херсон-Гениченкс и протестуют против принудительного объединения в единую ОТГ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, идею единой ОТГ лоббировал нардеп "Слуги народа" Владимир Иванов, но местные жители категорически не согласны и требуют создания четырех ОТГ.
"Каждая их этих громад имеет свою инфраструктуру и хочет развиваться. Это позволит сохранить рабочие места и создать много новых... Создание единого ОТГ приведет к упадку небольших сел. Пенсионерам, придется за нужными справками ездить за 60 километров, теряя целый день и деньги на проезд", - рассказывают участники акции.
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Это последствия винницкого мыролюбного реформизма. Или напомнить тебе когда мыролюбцы начали шалить этими объединениями.
И не только пенсионерам. Закрываются больницы, то, что раньше было рядом, теперь будет черт знает где, а учитывая большие цены на проезд, потраченное время, жизнь станет по настоящему европейская.
Глупые украинцы, что протестуют, это же очередная евроценность, так ведь в Европе живут.
Прогрессивная евродецентрализация не может быть плохой, она подается украинцам как благо, а не зло.
Лживость и цинизм украинской власти и евроадептов, в частности и на этом форуме, просто зашкаливает.