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Жители сел Новотроицкого района на Херсонщине перекрыли дорогу Херсон-Геническ и протестуют против принудительного объединения в единую ОТГ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Жители сел Новотроицкое, Громовка, Севашское и Чкалово на Херсонщине перекрыли дорогу Херсон-Гениченкс и протестуют против принудительного объединения в единую ОТГ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, идею единой ОТГ лоббировал нардеп "Слуги народа" Владимир Иванов, но местные жители категорически не согласны и требуют создания четырех ОТГ.

"Каждая их этих громад имеет свою инфраструктуру и хочет развиваться. Это позволит сохранить рабочие места и создать много новых... Создание единого ОТГ приведет к упадку небольших сел. Пенсионерам, придется за нужными справками ездить за 60 километров, теряя целый день и деньги на проезд", - рассказывают участники акции.

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Жители сел Новотроицкого района на Херсонщине перекрыли дорогу Херсон-Геническ и протестуют против принудительного объединения в единую ОТГ 01
Жители сел Новотроицкого района на Херсонщине перекрыли дорогу Херсон-Геническ и протестуют против принудительного объединения в единую ОТГ 02
Жители сел Новотроицкого района на Херсонщине перекрыли дорогу Херсон-Геническ и протестуют против принудительного объединения в единую ОТГ 03
Жители сел Новотроицкого района на Херсонщине перекрыли дорогу Херсон-Геническ и протестуют против принудительного объединения в единую ОТГ 04
Жители сел Новотроицкого района на Херсонщине перекрыли дорогу Херсон-Геническ и протестуют против принудительного объединения в единую ОТГ 05
Жители сел Новотроицкого района на Херсонщине перекрыли дорогу Херсон-Геническ и протестуют против принудительного объединения в единую ОТГ 06

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протест (5858) админреформа (249) ОТГ (117) Херсонская область (4802)


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Результаты выборов президента напомнить ? Ну так в чем проблема , это барыга Порох считался с мнением людей , а ЗеЛоху глубоко до лампады где и что там перекрывают , главное очередного КВНцика на должность пристроить.
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19.06.2020 15:45 Ответить
чего ты съезжаешь на дурака?
Это последствия винницкого мыролюбного реформизма. Или напомнить тебе когда мыролюбцы начали шалить этими объединениями.
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19.06.2020 16:27 Ответить
У тебя как у любого зелебобика проблемы с осмыслением прочитанного текста видимо. По тому как с ребенком на пальцах: Не ОТГ зло , а сегодняшняя власть , которой по хер мнение людей по любому поводу .
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19.06.2020 16:46 Ответить
Голосовали за клоуна ? Получите скоро ,как шахтеры , оравшие путлер введи …
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19.06.2020 15:48 Ответить
Тихо,нишком....як злодії.Доводить людей до кипіння "зелена шобла"
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19.06.2020 15:54 Ответить
Больше сельсоветов, хороших и разных!
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19.06.2020 16:03 Ответить
А васька слушает да ест. Закон не подкрепленый силой это перемирие без армии. У одних все другим закон. Еднаемось. Влада всегда хочет большего сколько ей не давай. Пора понять,подчнив владу мы станем народом а не ее подоопытными.
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19.06.2020 16:11 Ответить
Создание единого ОТГ приведет к упадку небольших сел. Пенсионерам, придется за нужными справками ездить за 60 километров, теряя целый день и деньги на проезд", - рассказывают участники акции.

И не только пенсионерам. Закрываются больницы, то, что раньше было рядом, теперь будет черт знает где, а учитывая большие цены на проезд, потраченное время, жизнь станет по настоящему европейская.

Глупые украинцы, что протестуют, это же очередная евроценность, так ведь в Европе живут.
Прогрессивная евродецентрализация не может быть плохой, она подается украинцам как благо, а не зло.
Лживость и цинизм украинской власти и евроадептов, в частности и на этом форуме, просто зашкаливает.
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19.06.2020 17:48 Ответить
Пока не будут реально применять статью УК о блокировании коммуникаций, такое будет продолжаться... А почему её не применяют - загадка. Посадили бы хотя бы парочку таких блокирастов - следующие уже бы были умнее и протестовали иначе, перекрывая не дорогу ни в чём не виноватым согражданам, а скажем, облсовет.
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20.06.2020 08:42 Ответить
 
 