Жители сел Новотроицкого района на Херсонщине перекрыли дорогу Херсон-Геническ и протестуют против принудительного объединения в единую ОТГ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Жители сел Новотроицкое, Громовка, Севашское и Чкалово на Херсонщине перекрыли дорогу Херсон-Гениченкс и протестуют против принудительного объединения в единую ОТГ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, идею единой ОТГ лоббировал нардеп "Слуги народа" Владимир Иванов, но местные жители категорически не согласны и требуют создания четырех ОТГ.

"Каждая их этих громад имеет свою инфраструктуру и хочет развиваться. Это позволит сохранить рабочие места и создать много новых... Создание единого ОТГ приведет к упадку небольших сел. Пенсионерам, придется за нужными справками ездить за 60 километров, теряя целый день и деньги на проезд", - рассказывают участники акции.

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