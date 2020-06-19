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В городах Беларуси проходят акции солидарности с политзаключенными, силовики задерживают их участников. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Десятки тысяч белорусов вышли на центральные улицы городов в знак солидарности с политзаключенными. Силовики задерживают их участников и журналистов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на издание "Хартия-97".

Пикеты проходят в рамках сбора подписей за кандидатов на выборах президента.

ОМОН задержал несколько человек из инициативных групп потенциальных кандидатов в президенты и журналистов. В прямом эфире была задержана съмочная группа Белорусской службы радио "Свобода" и журналистка телеканала "Белсат". Есть информация о задержании журналиста агентства Reuters.

Читайте на Цензор.НЕТ: Лукашенко заявил о срыве "майдана" в Беларуси: Маски сорваны не только с кукол, но и с кукловодов

В Минске пропал мобильный интернет, по данным "Хартии-97", он отключен властями.

В пятницу, 19 июня в Беларуси последний день сбора подписей в поддержку кандидатов в президенты.

В городах Беларуси проходят акции солидарности с политзаключенными, силовики задерживают их участников 01
В городах Беларуси проходят акции солидарности с политзаключенными, силовики задерживают их участников 02
В городах Беларуси проходят акции солидарности с политзаключенными, силовики задерживают их участников 03
В городах Беларуси проходят акции солидарности с политзаключенными, силовики задерживают их участников 04
В городах Беларуси проходят акции солидарности с политзаключенными, силовики задерживают их участников 05
В городах Беларуси проходят акции солидарности с политзаключенными, силовики задерживают их участников 06
В городах Беларуси проходят акции солидарности с политзаключенными, силовики задерживают их участников 07
В городах Беларуси проходят акции солидарности с политзаключенными, силовики задерживают их участников 08

Напомним, ранее был задержан бывший глава "Белгазпромбанка" Виктор Бабарико, а также его сын Эдуард, являющийся руководителем инициативной группы по выдвижению Бабарико в кандидаты на пост президента. Генпрокурор Беларуси Александр Конюк сообщил, что в действиях фигурантов "дела Белгазпромбанка" усматривается угроза национальной безопасности. Его расследование передано КГБ, уголовное дело возбуждено по статье о создании преступной организации, хотя первоначально оно было заведено ДФР КГК по статьям за уклонение от уплаты налогов и отмывание денег.

Также на Цензор.НЕТ: Кандидаты собирали подписи, чтобы сменить власть. Это не нормально во время выборов, - глава ЦИК Беларуси Ермошина

Ранее был задержан блогер Сергей Тихановский. В отношении него и его соратников расследуются уголовные дела о подготовке к организации массовых беспорядков, а также воспрепятствованию проведению выборов.

Вечером 18 июня массовая акция против политических репрессий прошла в Минске. Президент Беларуси Александр Лукашенко утверждает, что власти смогли "сорвать масштабный план дестабилизации" страны.

Автор: 

акция (2425) Беларусь (7899) оппозиция (5335) протест (5858)


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Топ комментарии
+26
Уважаемый товарищ Луаашенко, если таки будете тикать до Ростова, захватите, будь ласка, одного попутчика в Украине. Он много места не займет, а Вам один хрен по дороге.
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19.06.2020 21:21
+21
Респект!
"...Дзе нарадзiўся?
У сваёй вёсцы!
Дзе хрысцiўся?
Пры дарожцы!
Чым асвенчан?
Кроўю, потам!
Чым быць хочаш?
Не быць скотам!.."
Брати СЯБРИ головне не стати як 73% бидла в Україні (малоросами, або хохлами)!!!
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19.06.2020 21:18
+21
Жыве Беларусь!
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19.06.2020 21:23
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Правила форума Совет форумчан
А у бацьки есть вертолёт с запасом топлива до Ростова?
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19.06.2020 21:16 Ответить
Уважаемый товарищ Луаашенко, если таки будете тикать до Ростова, захватите, будь ласка, одного попутчика в Украине. Он много места не займет, а Вам один хрен по дороге.
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19.06.2020 21:21 Ответить
.....за шутками и прибаутками ДОРОГА будет казаться КОРОЧЕ !!! )))
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19.06.2020 21:32 Ответить
Вот золотые слова
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19.06.2020 22:46 Ответить
А смысл из одного субъекта РФ перемещаться в другой?
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20.06.2020 08:35 Ответить
Респект!
"...Дзе нарадзiўся?
У сваёй вёсцы!
Дзе хрысцiўся?
Пры дарожцы!
Чым асвенчан?
Кроўю, потам!
Чым быць хочаш?
Не быць скотам!.."
Брати СЯБРИ головне не стати як 73% бидла в Україні (малоросами, або хохлами)!!!
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19.06.2020 21:18 Ответить
Як тады зразумець, што не Зяленскi, а Парашэнка з Лукашэнка у вусны цалавауся? Запiшам у неверагодную памылку цi " два сапагi - пара"?
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19.06.2020 21:46 Ответить
Здається, наша вавочка ретельно спостерігає за тим, що відбувається в Білорусі (точніше не воно саме, а Єрмак) та переймає досвід, а московитьска вавочка відкоркував пляшку шампанського та насолоджується видовищем...
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19.06.2020 21:23 Ответить
Жыве Беларусь!
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19.06.2020 21:23 Ответить
Жыве ВЕЧНО !!!
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19.06.2020 21:30 Ответить
Лукашенко не представляет себе как это "не быть президентом". Как и *****. они будут держаться за власть даже ценой собственной смерти. Потому что прекрасно знают - поменяется власть и им припомнят все....
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19.06.2020 21:32 Ответить
Если сфальсифицирует выборы, там будет революция. Критическая масса противников его политики перепрыгнула точку невозврата. Это значит, что шансов очередной раз выиграть путём накрутки голосов, с безопасностью для себя, у него нет.
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19.06.2020 21:43 Ответить
Третий, если не четвертій раз читаю аналогичніе комменті на кануне віборов в Белоруссии. О какой революции на єтом поле с картошкой может идти речь?
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19.06.2020 22:19 Ответить
Ну я так понял у него реально процентов 10 поддержки. Если хотя бы 20% из оставшихся 90% населения взбунтуют, то считай Лука приплыл. А что вы подразумеваете под "полем с картошкой" трудно предполагать. Народ как народ...
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19.06.2020 22:53 Ответить
вы точно украинец? только маскали говорят не Белаларусь а вот то, что вы написали.
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20.06.2020 12:50 Ответить
БЕЛАРУСЬ !
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20.06.2020 12:52 Ответить
Я цябе бульбяныя мазгi.
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20.06.2020 19:26 Ответить
ребят, обижайтесь, не обижайтесь, оскарбляйте, не оскарбляйте.... НО, если Украина встала, снесла януковича с рашистской падалью, это уважуха нации. В вашей стране все тухло и примитивно.
ИМХО
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21.06.2020 02:16 Ответить
В башке у тебя все тухло и примитивно., обижайся, не обижайся, оскорбляй, не оскорбляй.
ИМХО, ты ни фуя не в курсе дел в Беларуси :
https://charter97.org/ru/news/

Если и сейчас не дойдёт, тогда обратись к доктору.
https://censor.net/comments/locate/3203210/019214e0-837a-73ca-89c7-b93b0cfdde24
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21.06.2020 11:57 Ответить
эти фуфлыжные ссылки оставь себе для успокоения души.
90% поддержки таракана, которые нарисуют, с тобой явно не согласятся.
стране рабов рано еще присоединяться к свободному миру.
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21.06.2020 20:29 Ответить
Мудак, не путай свою шерсть с государственной. Свободен, *****!
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21.06.2020 21:13 Ответить
Тот гной, что ты из себя выдавил, присущ рашистскому дерьму. Настоящим украинцам это противно, поэтому пшел нахер, недобиток ордынско-бульбашский. К молодому поколению белорусов ты имеешь такое же отношение как )(уй к пальцу.
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20.07.2020 23:56 Ответить
Держаться за власть ценой собственной смерти - это мощно)))
А потом править из гроба? ))
Или сразу из кипящего чана со смолой?))
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19.06.2020 21:44 Ответить
к сожаления не только собственной, вот тебе цитата: "а зачем нам такой мир, если не будет России?"
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19.06.2020 21:52 Ответить
Я от задався питанням, що там у Білорусі: Майдан чи Руская вєсна?
От у мене таке враження, що врешті іде до другого.
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19.06.2020 21:35 Ответить
Білоруси спромоглися ХОЧ НА ЯКИЙСЬ протест..

на відміну від рабів Мордора ,російських імпер-фaшистів з глибинною психологією холуїв
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19.06.2020 21:53 Ответить
русская весна.
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19.06.2020 21:56 Ответить
Білоруси спромоглися на те,на що могли..

При повному знищенні опозиції Бацькою "виплили"дружина блогера , директор філіалу Газпрому і колишній керівник штабу..Лукашенко...

.
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19.06.2020 21:59 Ответить
Ну вы хоць бы дзеля прыстойнасьцi пацiкавiлiся настроем грамадцкага супольнiцтва Беларусi. Каб вашы уражаннi не крыудзiлi беларусау.
Так, усе кандыдаты рускамоуныя, нiма яшчэ нiякiх палiтычных праграм.
Пратэсты пакуль на пачатковым этапе - беларусы патрабуюць вызвалення альтэрнатыуных кандыдатау, патрабуюць празрыстых дэмакратычных выбарау, павяртання да канстытуцыi 1994 года i гэдак далей.
Зусiм нiякiх прарасейскiх жаданнеу у беларусау нiма навогул - хiба у тых самых 3% лукашэнкаускiх прыхiльнiкау.
Так што вы паперш думайце - што гаворыце.
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19.06.2020 22:12 Ответить
Просветите, как Вы насчитали именно 3%?
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19.06.2020 22:19 Ответить
Гэта была апытанка у iнтэрнэце - i цяперашняя забарона апытанак як раз i падцвержвае гэтыя лiчбы. Ну вы напэуна налiчылi 30% - 2мiльены дабраахвотна-прымусовых подпiсау за Лукашэнка у адзелах мiлiцыi, райвыканканах, вайсковых часьцiнах,некаторых прадпрыемствах.
Iх лiчыць нельга па прыкладу з Чаушэску,у якога за тыдзень да растрэлу было "98%". 3-5% гэта яшчэ даврлi велькая лiчба у яго выпадку - гэта праца прапаганды, БТ, ОАЦ, розных ботаферм.
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19.06.2020 22:45 Ответить
Наивный Вы человек, меньше смотрите телевизор.
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19.06.2020 23:17 Ответить
Якое тэлебачанне вы маеце наувазе - БТ?
Я яго нiякага не гляжу - хiба што smart цераз ТБ.
Мне не верыць сваiм вачам i вушам?
Напэуна вы з Драздоу пiшаце - там канешна 98%.
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19.06.2020 23:23 Ответить
Не смешите, все сми несут пропаганду, каждое свою. В реальности полно разных людей. Даже среди моих личных знакомых есть пару хоть за кого, лишь бы перемены, есть спецом за нынешнего, только б не за газпромовца.
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19.06.2020 23:33 Ответить
Просвещаю :
На прошлой неделе Институт социологии НАН Беларуси и Белорусский институт стратегических исследований провели очередной замер рейтинга претендентов в кандидаты на выборах президента РБ, передает Euronews. Замер проводился методом телефонного опроса в 20 населенных пунктах страны. Выборка составляла около 2300 человек.

По итогам опроса лидировал Виктор Бабарико (58,2%), на втором месте Светлана Тихановская (20,4%), на третьем - Валерий Цепкало с 15,7%. Лукашенко с 3,8% на 4-м месте.
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20.06.2020 19:28 Ответить
Не фига себе, сказал я себе , , вот ано шо оказывается.
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20.06.2020 20:05 Ответить
У нас тоже дебилы за Зе-соплю проголосовали.
Вы там ещё выберите представителя Газпрома (лишь бы не Лукашенко) - тогда и Украине жопа быстрее наступит.
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19.06.2020 22:45 Ответить
Мне не цiкава размауляць з маргiналам - адзiны раз я паспрабую вам разтлумачыць.
Нiма у пуцена лепшага кандыдата у Беларусi - як Лукашэнка!
Пуцен баiцца у першую чаргу паспяховасьцi Украiны, Беларусi на шляху да дэмакратыi, узросту эканомiкi, росквiту грамадцкага супольнiцтва. Гэта можа стаць прыкладам расейцам дзеля рэвалюцыi у РФ.
Чалавек, якi безапеляцыйна дазваляе сабе абразы 75% выбаршчыкау - сам быдлота. Украiнскi ды беларускi народы могуць памыляцца, але яны карыстаюцца агульна чалавечымi, дэмакратычнымi прынцыпамi, iмкнуцца да эурапейскага супольнiцтва.
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19.06.2020 23:06 Ответить
по твоему на быдло нельзя говорить быдло?
Октябрьскую революцию совершало быдло - и нефиг мне здесь втирать что я их обижаю называя так.
чувак - лечись сам - а не меня лечишь...

на, глянь умных - может начнёт что доходить:
.
https://www.youtube.com/watch?v=zo0tYZumdjw&t=1shttps://i.imgur.com/bMyB89N.jpg Лукашенко передал пламенный привет Кремлю .

У містах Білорусі відбуваються акції солідарності з політв'язнями, силовики затримують їхніх учасників - Цензор.НЕТ 9732
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19.06.2020 23:32 Ответить
Ольгинских ФСБ ща набирает чтобы они знали языки тех народов, против каких они работают.
Но вас за километр видно...
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19.06.2020 23:35 Ответить
А Украина при Порошненко, которого ты, https://censor.net/user/384224, совместно с Лахтой (или из) поливаешь, не была примером успешного развития? Не начал ли Лукашенко лить на Европейский выбор и реформы в Украине, которых "наелись", после избрания Зелемойского?
Лукашист, ты думаешь никто не поймёт, что ты - лукашист, после того, как ты сказал, что с Ермаком идёт всё нормально?
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20.06.2020 00:00 Ответить
Власне, тому я і питаю, те, що те що я продивився, мені відповіді не дає.
Та і словам уже не вірю, і вам би це порадив.
От не вірю я банкіру рос. банку Газпрома, ну, не получається, особливо після того, як Газпром став за нього заступатися. У політтехнологію східного "брата" вірю. У нього свої інтереси, які він вміє реалізовувати. Там рука набита.
Ну, а про те, що білоруси не мають проросійських настроїв у вас не має, то в це я не вірю. У мене інші відомості. Та й як їм не бути, коли у вас рос. телебачення і рос. соц. мережі.
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19.06.2020 22:57 Ответить
Бабарико банкир Газпрома, а у Газпрома случайных людей не бывает)
Если вата не будет выть про бульбашей и фашиздов, значит всё идёт по *********** плану)
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19.06.2020 22:28 Ответить
Они пиарят и расхваливают Бабарико(глава Газпромовского банка в Беларуси) по всем каналам. Так даже, Януковича в 2010 не продвигали и не хвалили. А Лукашенко, похоже списали...
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19.06.2020 22:45 Ответить
Ну, где тут апологеты Луки и фанаты "акакхорошоприлукашенковминске"? Такой же как и Пуйло, только с усами и хитрее
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19.06.2020 21:36 Ответить
В Лахті чекають свого часу(зміни),як і дурантинофіли
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19.06.2020 22:02 Ответить
Полно людей, которым реально нормально, к вертикали отношения не имеют, кто на себя шабашит, кто айтишник, кто репетитор, кто врач в частной конторе. недовольных больше среди молодых - хотят все сразу, здесь им , конечно, мало светит, стараются смотать за границу. Здесь больше не то что за Лукашенко, сколько против новых сказочников, не верят уже в сказки. На форумах их особо не увидите, это же типа не модно и стеснительно быть нереволюционером. тупо занимаются своими делами.
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19.06.2020 22:33 Ответить
Радоваться надо осторожно. У русских есть хороший шанс посадить в президентское кресло в Беларуси своего ставленника под видом оппозиционера. Будет такой Додонович, для подготовки к "интеграции" с рашей.
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19.06.2020 21:37 Ответить
Лукашенко лично уничтожил оппозицию и если что-то случиться с ним, а после его заявлений о коронавирусе, похоже, что у него поехала крыша, это может скоро случиться...
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20.06.2020 00:03 Ответить
Да в том-то и проблема, что настоящую оппозицию он уничтожил, а то, что щас под видом оппозиции подаётся - это русская кукла. Таким образом о сам себе могилу вырыл по любому, просто могильщиком сейчас будет какой-то там отдел ФСБ.
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20.06.2020 11:17 Ответить
Таракан едет в Москву вместе со своим сыночком, очевидно будет представлять своего приемника.
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19.06.2020 21:38 Ответить
***** качает Беларусь. Поэтому, белорусы, пока ***** живой берегите Бацьку, бо без него ***** и Вам устроит "лугандон".
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19.06.2020 21:44 Ответить
Лахті у білоруському питанні починає нервувати..
ось і "Олег анатолієвич" ЗАШКВАРИВСЯ ))))
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19.06.2020 21:51 Ответить
кацап, уйди не воняй...
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19.06.2020 22:46 Ответить
Та это ты говно-тролль кремлёвский-украиномовный зашкварился если кремлёвских холуёв в Беларуси поддерживаешь.
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19.06.2020 23:17 Ответить
Кажется, бульбаши собираются стать гражданами своей страны, а для этого надо идти до конца.
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19.06.2020 21:47 Ответить
Под "своей страной" ты имеешь ввиду СССР?
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19.06.2020 21:55 Ответить
***** хоче призначити кадирова гауляйтером і білоруси приймуть призначення бо ивже й мову свою забули.
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19.06.2020 21:48 Ответить
Виктор Бабарик - путинский агент типа Медведчука-Коломойского (Рабинович - просто писюн).
И вся эти "протесты" - расшатывание ситуации с целью оккупации Беларуси...
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19.06.2020 21:54 Ответить
розкажи ще проте ,що карантин -це проіскі світової жидо-масонської ложі з метою чіпізації населення..
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19.06.2020 22:00 Ответить
кугут, иди в жопу...
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19.06.2020 22:33 Ответить
ярмо надівається легко, а знімається важко
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19.06.2020 22:04 Ответить
Мордатый оппозиционер агент *****, кто лучше батька или он большой вопрос
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19.06.2020 22:04 Ответить
Молодці литвини ! Гуртуйтеся та гоніть свого совко-диктатора геть.
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19.06.2020 22:19 Ответить
Ситуация в Беларуси такая, что если напротив Луки поставить табуретку, народ проголосует за табуретку)

Что скажут на это наши адепты крепкой руки и антикарантинщики?)
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19.06.2020 22:21 Ответить
Напомним, ранееhttps://censor.net/news/3202825/vybory_v_belarusi_konkurenta_lukashenko_babariko_zaderjali_i_dostavili_na_dopros_v_ego_dome_prohodit, а также его сын Эдуард, являющийся руководителем инициативной группы по выдвижению Бабарико в кандидаты на пост президента. Источник: https://censor.net/v3203210

=========
Белгазпромбанк (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA белор. Белгазпрамбанк) - дочерний банк российского «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA Газпромбанка » в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F Белоруссии . Основан в 1990 году. Акционерами являются ПАО «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC Газпром » (49,818 %), АО «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA Газпромбанк » (49,818 %), ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» (0,266 %), Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь (0,097 %)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA#cite_note-1 [1] .

=========
Хорошая оппозиция...уж лучше пусть таракан правит
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19.06.2020 22:25 Ответить
Таракусик сказал, что власть не отдаст, а из Бабарико революционер, как из гавна пуля.
Покричат позор или стоп таракан недельку и разойдутся)
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19.06.2020 22:32 Ответить
Бабарико - гавно.
КГБ-шная машина, винтиком которой есть Бабарико - реальная опухоль, пустившая метастазы по всей планете.
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19.06.2020 22:36 Ответить
Показали бы протесты и задержания в США. Так нет же. В этом все пропагандистское лицемерие СМИ.
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19.06.2020 22:40 Ответить
Ты о чем? Здесь было немало статей о протестах в США.
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19.06.2020 22:48 Ответить
Стрелки переводит, работа у него такая.
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19.06.2020 23:02 Ответить
прикол там лето я думал зима у северных республик
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20.06.2020 03:06 Ответить
 
 