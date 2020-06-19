В городах Беларуси проходят акции солидарности с политзаключенными, силовики задерживают их участников. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Десятки тысяч белорусов вышли на центральные улицы городов в знак солидарности с политзаключенными. Силовики задерживают их участников и журналистов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на издание "Хартия-97".

Пикеты проходят в рамках сбора подписей за кандидатов на выборах президента.

ОМОН задержал несколько человек из инициативных групп потенциальных кандидатов в президенты и журналистов. В прямом эфире была задержана съмочная группа Белорусской службы радио "Свобода" и журналистка телеканала "Белсат". Есть информация о задержании журналиста агентства Reuters.

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В Минске пропал мобильный интернет, по данным "Хартии-97", он отключен властями.

В пятницу, 19 июня в Беларуси последний день сбора подписей в поддержку кандидатов в президенты.

















Напомним, ранее был задержан бывший глава "Белгазпромбанка" Виктор Бабарико, а также его сын Эдуард, являющийся руководителем инициативной группы по выдвижению Бабарико в кандидаты на пост президента. Генпрокурор Беларуси Александр Конюк сообщил, что в действиях фигурантов "дела Белгазпромбанка" усматривается угроза национальной безопасности. Его расследование передано КГБ, уголовное дело возбуждено по статье о создании преступной организации, хотя первоначально оно было заведено ДФР КГК по статьям за уклонение от уплаты налогов и отмывание денег.

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Ранее был задержан блогер Сергей Тихановский. В отношении него и его соратников расследуются уголовные дела о подготовке к организации массовых беспорядков, а также воспрепятствованию проведению выборов.

Вечером 18 июня массовая акция против политических репрессий прошла в Минске. Президент Беларуси Александр Лукашенко утверждает, что власти смогли "сорвать масштабный план дестабилизации" страны.