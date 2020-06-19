В городах Беларуси проходят акции солидарности с политзаключенными, силовики задерживают их участников. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Десятки тысяч белорусов вышли на центральные улицы городов в знак солидарности с политзаключенными. Силовики задерживают их участников и журналистов.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на издание "Хартия-97".
Пикеты проходят в рамках сбора подписей за кандидатов на выборах президента.
ОМОН задержал несколько человек из инициативных групп потенциальных кандидатов в президенты и журналистов. В прямом эфире была задержана съмочная группа Белорусской службы радио "Свобода" и журналистка телеканала "Белсат". Есть информация о задержании журналиста агентства Reuters.
Читайте на Цензор.НЕТ: Лукашенко заявил о срыве "майдана" в Беларуси: Маски сорваны не только с кукол, но и с кукловодов
В Минске пропал мобильный интернет, по данным "Хартии-97", он отключен властями.
В пятницу, 19 июня в Беларуси последний день сбора подписей в поддержку кандидатов в президенты.
Напомним, ранее был задержан бывший глава "Белгазпромбанка" Виктор Бабарико, а также его сын Эдуард, являющийся руководителем инициативной группы по выдвижению Бабарико в кандидаты на пост президента. Генпрокурор Беларуси Александр Конюк сообщил, что в действиях фигурантов "дела Белгазпромбанка" усматривается угроза национальной безопасности. Его расследование передано КГБ, уголовное дело возбуждено по статье о создании преступной организации, хотя первоначально оно было заведено ДФР КГК по статьям за уклонение от уплаты налогов и отмывание денег.
Также на Цензор.НЕТ: Кандидаты собирали подписи, чтобы сменить власть. Это не нормально во время выборов, - глава ЦИК Беларуси Ермошина
Ранее был задержан блогер Сергей Тихановский. В отношении него и его соратников расследуются уголовные дела о подготовке к организации массовых беспорядков, а также воспрепятствованию проведению выборов.
Вечером 18 июня массовая акция против политических репрессий прошла в Минске. Президент Беларуси Александр Лукашенко утверждает, что власти смогли "сорвать масштабный план дестабилизации" страны.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"...Дзе нарадзiўся?
У сваёй вёсцы!
Дзе хрысцiўся?
Пры дарожцы!
Чым асвенчан?
Кроўю, потам!
Чым быць хочаш?
Не быць скотам!.."
Брати СЯБРИ головне не стати як 73% бидла в Україні (малоросами, або хохлами)!!!
ИМХО
ИМХО, ты ни фуя не в курсе дел в Беларуси :
https://charter97.org/ru/news/
Если и сейчас не дойдёт, тогда обратись к доктору.
https://censor.net/comments/locate/3203210/019214e0-837a-73ca-89c7-b93b0cfdde24
90% поддержки таракана, которые нарисуют, с тобой явно не согласятся.
стране рабов рано еще присоединяться к свободному миру.
А потом править из гроба? ))
Или сразу из кипящего чана со смолой?))
От у мене таке враження, що врешті іде до другого.
на відміну від рабів Мордора ,російських імпер-фaшистів з глибинною психологією холуїв
При повному знищенні опозиції Бацькою "виплили"дружина блогера , директор філіалу Газпрому і колишній керівник штабу..Лукашенко...
.
Так, усе кандыдаты рускамоуныя, нiма яшчэ нiякiх палiтычных праграм.
Пратэсты пакуль на пачатковым этапе - беларусы патрабуюць вызвалення альтэрнатыуных кандыдатау, патрабуюць празрыстых дэмакратычных выбарау, павяртання да канстытуцыi 1994 года i гэдак далей.
Зусiм нiякiх прарасейскiх жаданнеу у беларусау нiма навогул - хiба у тых самых 3% лукашэнкаускiх прыхiльнiкау.
Так што вы паперш думайце - што гаворыце.
Iх лiчыць нельга па прыкладу з Чаушэску,у якога за тыдзень да растрэлу было "98%". 3-5% гэта яшчэ даврлi велькая лiчба у яго выпадку - гэта праца прапаганды, БТ, ОАЦ, розных ботаферм.
Я яго нiякага не гляжу - хiба што smart цераз ТБ.
Мне не верыць сваiм вачам i вушам?
Напэуна вы з Драздоу пiшаце - там канешна 98%.
На прошлой неделе Институт социологии НАН Беларуси и Белорусский институт стратегических исследований провели очередной замер рейтинга претендентов в кандидаты на выборах президента РБ, передает Euronews. Замер проводился методом телефонного опроса в 20 населенных пунктах страны. Выборка составляла около 2300 человек.
По итогам опроса лидировал Виктор Бабарико (58,2%), на втором месте Светлана Тихановская (20,4%), на третьем - Валерий Цепкало с 15,7%. Лукашенко с 3,8% на 4-м месте.
Вы там ещё выберите представителя Газпрома (лишь бы не Лукашенко) - тогда и Украине жопа быстрее наступит.
Нiма у пуцена лепшага кандыдата у Беларусi - як Лукашэнка!
Пуцен баiцца у першую чаргу паспяховасьцi Украiны, Беларусi на шляху да дэмакратыi, узросту эканомiкi, росквiту грамадцкага супольнiцтва. Гэта можа стаць прыкладам расейцам дзеля рэвалюцыi у РФ.
Чалавек, якi безапеляцыйна дазваляе сабе абразы 75% выбаршчыкау - сам быдлота. Украiнскi ды беларускi народы могуць памыляцца, але яны карыстаюцца агульна чалавечымi, дэмакратычнымi прынцыпамi, iмкнуцца да эурапейскага супольнiцтва.
Октябрьскую революцию совершало быдло - и нефиг мне здесь втирать что я их обижаю называя так.
чувак - лечись сам - а не меня лечишь...
на, глянь умных - может начнёт что доходить:
.
https://www.youtube.com/watch?v=zo0tYZumdjw&t=1shttps://i.imgur.com/bMyB89N.jpg Лукашенко передал пламенный привет Кремлю .
Но вас за километр видно...
Лукашист, ты думаешь никто не поймёт, что ты - лукашист, после того, как ты сказал, что с Ермаком идёт всё нормально?
Та і словам уже не вірю, і вам би це порадив.
От не вірю я банкіру рос. банку Газпрома, ну, не получається, особливо після того, як Газпром став за нього заступатися. У політтехнологію східного "брата" вірю. У нього свої інтереси, які він вміє реалізовувати. Там рука набита.
Ну, а про те, що білоруси не мають проросійських настроїв у вас не має, то в це я не вірю. У мене інші відомості. Та й як їм не бути, коли у вас рос. телебачення і рос. соц. мережі.
Если вата не будет выть про бульбашей и фашиздов, значит всё идёт по *********** плану)
ось і "Олег анатолієвич" ЗАШКВАРИВСЯ ))))
И вся эти "протесты" - расшатывание ситуации с целью оккупации Беларуси...
Что скажут на это наши адепты крепкой руки и антикарантинщики?)
=========
Белгазпромбанк (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA белор. Белгазпрамбанк) - дочерний банк российского «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA Газпромбанка » в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F Белоруссии . Основан в 1990 году. Акционерами являются ПАО «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC Газпром » (49,818 %), АО «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA Газпромбанк » (49,818 %), ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» (0,266 %), Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь (0,097 %)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA#cite_note-1 [1] .
=========
Хорошая оппозиция...уж лучше пусть таракан правит
Покричат позор или стоп таракан недельку и разойдутся)
КГБ-шная машина, винтиком которой есть Бабарико - реальная опухоль, пустившая метастазы по всей планете.