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Костинский заявил, что Нацсовет и ГБР давят на телеканал "Прямой" с целью его закрытия. ВИДЕО

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания и Государственное бюро расследований давят на телеканал "Прямой" с целью его закрыть.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил в эфире ток-шоу "Эхо Украины" Сергей Костинский, который был членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания в 2015-2020 годах.

"Я еще в статусе члена Национального совета давал прогнозы - а это еще в 19 году, - о том, что власти начинают преследовать этот телеканал. И что произошло? Мои прогнозы подтвердились, а я перестал быть членом Национального совета", - напомнил Костинский.

Он отметил, что телеканал "Прямой" оказался в тисках, где с одной стороны Национальный совет, а с другой - Государственное бюро расследований.

"И если раньше я говорил о том, что целью этого давления является лишение телеканала "Прямой" права на эфирное вещание, лишения цифровых лицензий, то сейчас, учитывая те действия ГБР, которые осуществляются с лета прошлого года, - на мой взгляд, идет атака на телеканал, целью которой является закрытие этого телеканала, который является лидером в нише информационных телеканалов", - считает Костинский.

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Он также отметил, что Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания уже дважды пытался лишить лицензии на вещание радиостанцию "Прямой FM".

"Следующий прецедент. Национальный совет попыталась забрать лицензию на вещание радиостанции "Прямой ФМ", на вещание в шести населенных пунктах. Имея такую ​​же практику по радиостанции "Аккерман ФМ" в Одесской области, "Слобожанщина ФМ" в Харьковской области, Нацсовет к "Прямой ФМ" попыталась применить совершенно другую практику. Вместо предупреждения, вместо санкций попытались отобрать лицензию. Мало кто это знает, но было совершено две попытки забрать эту лицензию", - сообщил Костинский. Он отметил, что неоднократно Нацсовет применял двойные стандарты, когда в аналогичных случаях против телеканала "Прямой" применяются санкции, а против других - нет.

"Эта предвзятость направлена ​​на то, чтобы, используя два имеющихся государственных органа в качестве инструментов, власти пытаются или забрать лицензии или закрыть телеканал. Стратегия заключается в том, что лучше закрыть этот телеканал, чтобы он не мешал власти делать то, что она делает", - резюмирует Костинский.

Нацсовет ТРВ (572) Костинский Сергей (77) ГБР (3001)


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Топ комментарии
+42
Вот так бы зеленые гниды давили мертветчука и ко, как они давят проукраинские силы. Хотя кого я обманываю ? Зе, Мертветчук, Шариков это одного поля ягоды...
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20.06.2020 10:20
+31
Ще рік тому я говорив що зелена Шмаркля обов"язково злигається з Медведчуком проти Порошенка, волонтерів, ветеранів - бо суть Зеленського - кацапське нутро. Але найбільша біда,що руками недолугої більшості населення (саме населення, а не громадян) знищуються всі базиси державності України.
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20.06.2020 10:26
+23
Медведчуку принадлежит 26% акций Голоборотька.
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20.06.2020 10:31
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А що? Дитинка з вадами голови?
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20.06.2020 11:04 Ответить
Знаете какое слово сказал Гонопольский в вечернем эфире канала? ЖОПА
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20.06.2020 10:44 Ответить
и за это слово в вечернем эфире каналу объявили новую волну проверок.
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20.06.2020 10:45 Ответить
какое ?
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20.06.2020 10:56 Ответить
В Нацсовете сидит зеленая шушера и рыговата. Им плевать , что на каналах "Г+Г", 112 сЗИК, "Рабинович" языковые квоты, распространяют фейки о государстве и ведут антиукраинскую пропаганду. Кого выбрали 73% баранов и ватников - тех у получили
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20.06.2020 10:45 Ответить
А чого ж ви випендрюєтесь? Працювали б по "темниках" Зе-нуковича, ніхто б вас не чіпав.

https://censor.net/news/3203220/sluga_naroda_leros_opublikoval_temniki_dlya_smi_ot_sovetnika_glavy_op_podolyaka_o_tom_kak_pisat_pro
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20.06.2020 10:47 Ответить
ЗЕлена мстива курва!!!

Костинський заявив, що Нацрада і ДБР тиснуть на телеканал "Прямий" із метою його закриття - Цензор.НЕТ 7197
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20.06.2020 10:47 Ответить
включил Прямой там щас про клоуна правду говорят , что он дебил , это явное политическое преследование
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20.06.2020 10:48 Ответить
уже три часа повторяют эфир четверга когда народ вышел под печерский суд. и говорят там немного про другое.
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20.06.2020 10:53 Ответить
народ должен знать правду !!!
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20.06.2020 10:55 Ответить
Кремль не сдаётся и тратит много бабла ,чтобы в Украине воцарился Русский мир,всё закончится печально для кремлёвского Фюрера,просто Украина не та уже какая была до 2013 года и Украинская армия уже не советскаяКостинський заявив, що Нацрада і ДБР тиснуть на телеканал "Прямий" із метою його закриття - Цензор.НЕТ 81 и благодаря ему украинский народ стал более единым
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20.06.2020 10:49 Ответить
Я хочу сказать спасибо Цензору и лично Ю.Бутусову
эта проблема больше нигде не поднимается.
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20.06.2020 10:55 Ответить
Зачем закрывать Прямой ,его все равно никто не смотрит?
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20.06.2020 10:59 Ответить
уже давно канал "Прямой" в рейтингах новостных каналов на первом месте.
а ты смотри "г+г" и "2+2" это твой уровень. там показывают сватов и кухню
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20.06.2020 11:05 Ответить
Естественно не смотрит. Для того чтобы смотреть - нужна голова. Без оной смотреть сложновато будет.
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20.06.2020 11:05 Ответить
Як навіщо? Це де пару відсотків до Пєтіного рейтингу на місцеві. Бо тільки на критиці такого саме мародера, як і ти, передвиборчу компанію не зробиш. Ще й гроші заощадяться.
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20.06.2020 11:22 Ответить
Редко удается смотреть, но мне объяснили. Ниже экрана цифры, сколько смотрит в данный момент. У канала Прямой, количество, как у трех каналов Медведчука вместе взятых, плюс Еспресо. Ясно, что быдло как ты смотрит Г+Г, там же Скоты и 95 к-ал.
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20.06.2020 12:34 Ответить
Судя по твоему коменту и по словарному запасу-быдло как раз ты.
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20.06.2020 17:43 Ответить
зебараны - учтите
если вы надеетесь при раздаче пирога попасть в элиту то вы глубоко заблуждаетесь
после нас каток пойдет по вам.
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20.06.2020 11:11 Ответить
Как им определиться, если ты говоришь, что я постоянно чушь пишу и ты пришел к этому выводу, когда я сказал, что в Украине идут по сценарию в Беларуси?
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20.06.2020 11:27 Ответить
73 відсоткам на замітку ...
Костинський заявив, що Нацрада і ДБР тиснуть на телеканал "Прямий" із метою його закриття - Цензор.НЕТ 2731
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20.06.2020 11:14 Ответить
А їх за це ще й *******.І скавулять за жебрацьким сав"єцкємь совком.
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24.06.2020 04:32 Ответить
Помойку Прямой-еривой владельцы порошенко и рыг Курченко и клозет 5-ый давно пора закрыть! Враги Украины, раскалывают и разделяют страну, людей.
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20.06.2020 11:22 Ответить
Костинський заявив, що Нацрада і ДБР тиснуть на телеканал "Прямий" із метою його закриття - Цензор.НЕТ 4180
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20.06.2020 11:32 Ответить
ДугарЬЬ?Це як "бовдуРЬЬ,товаРЬЬ,друкаРЬЬ"??
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24.06.2020 04:39 Ответить
разделяют как? можешь доказать свои слова?
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20.06.2020 11:36 Ответить
Треба мати такого талановитого лідерв, який ТАК! ПРо-ЗЕсрав владу та повагу народу ! Чому на вулицях хто хоче зараз кричить , тільки не ті, хто за ЗЕ? ПРоект Кремля тріщить по швах, спитайте у младого регіонала Разумеова, що він думає ПРо Вовку
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20.06.2020 11:47 Ответить
Колись до Петра на 5-ий у 2004 ПРиходив навіть Гардон- внєдряли чувака ... Зараз нагадав Го?дон Зеленому ( бо той тоді РАШКУ по повній обслужував на КРЕМЛЄСЦЕНІ та по гарадам іі вєсям, та теж внєдрявся ) , що треба давити Прямий ... Та сталася біда для ННЕлоха - Прямий став вже лідером антиЗЕленої боротьби ! ЗЕдебіл апіздал, як сказав би Янович
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20.06.2020 11:42 Ответить
Прямий - наш головний канал, на другому місці - канал "Україна". Всі інші гонять нікому не потрібне фуфло.Можна закривати. А зелена влада - вороги України.
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20.06.2020 13:06 Ответить
кривий-чисто пропогандиський канал,як і канали медведчука
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20.06.2020 19:41 Ответить
"Україна"--лише файна назва.А канал цей--вата бариги з даунббасу Ахмед-аги.
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24.06.2020 04:36 Ответить
Костинський заявив, що Нацрада і ДБР тиснуть на телеканал "Прямий" із метою його закриття - Цензор.НЕТ 1047
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20.06.2020 11:47 Ответить
1 июля в Москве обнуляют *****, а Киеве-закрывают Хряка. Во какое совпадение.
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20.06.2020 17:51 Ответить
Дурень думкою багатіє
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20.06.2020 18:27 Ответить
Вчора давив Петя, а сьогодні давлять на Петю. Обратка тіпо. Створиу уродливу правоохоронну і судову систему - і сам у неї потрапив
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20.06.2020 12:11 Ответить
какой канал давили при Порохе?
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20.06.2020 12:13 Ответить
CNN, Fox News, Discovery, Animal Planet- порвали в хлам!
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20.06.2020 12:37 Ответить
це говноканали.
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20.06.2020 13:01 Ответить
Это единственный не ватный канал.
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20.06.2020 12:27 Ответить
ні, даоеко не єдинний. Я ще паралельно дивлюся Еспресо (щоправда, допоки там Княжицький визначає редакційну політику. А що буде далі - невідомо.) А 5-тий поступово передворюється щось на зразок Discovery; хоча своєї політичної позиції не змінює.
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20.06.2020 16:04 Ответить
Костинський заявив, що Нацрада і ДБР тиснуть на телеканал "Прямий" із метою його закриття - Цензор.НЕТ 3919
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20.06.2020 12:55 Ответить
Дауж 95 кагал на том канале не покажут
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20.06.2020 15:20 Ответить
Ну почему вдруг "закрывают" Прямой? Можно просто сказать "канал заспамили". Возмущаются возможным закрытием Прямого те , у кого мозоли от кнопки спам.Любое мнение отличное от "Дякуемо Пэтро" спамится со скоростью звука. Теперь получите бумеранг.
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20.06.2020 17:49 Ответить
Если тебе стыдно сворачивай на порохоботов
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20.06.2020 18:32 Ответить
Тоже самое можно писать про справжнего Порошенка,все подходит.
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20.06.2020 18:47 Ответить
Можно, но за критику Порошенка уголовные дела не открывают и сбу с обысками не приходит. Действуй и тебе за это ничего не будет
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20.06.2020 19:08 Ответить
Руки геть вiд прямого.Всi йдемо на Майдан пiдганяемо трактор i чекаемо на Пэтра.
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21.06.2020 00:04 Ответить
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