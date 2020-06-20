Костинский заявил, что Нацсовет и ГБР давят на телеканал "Прямой" с целью его закрытия. ВИДЕО

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания и Государственное бюро расследований давят на телеканал "Прямой" с целью его закрыть.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил в эфире ток-шоу "Эхо Украины" Сергей Костинский, который был членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания в 2015-2020 годах.

"Я еще в статусе члена Национального совета давал прогнозы - а это еще в 19 году, - о том, что власти начинают преследовать этот телеканал. И что произошло? Мои прогнозы подтвердились, а я перестал быть членом Национального совета", - напомнил Костинский.

Он отметил, что телеканал "Прямой" оказался в тисках, где с одной стороны Национальный совет, а с другой - Государственное бюро расследований.

"И если раньше я говорил о том, что целью этого давления является лишение телеканала "Прямой" права на эфирное вещание, лишения цифровых лицензий, то сейчас, учитывая те действия ГБР, которые осуществляются с лета прошлого года, - на мой взгляд, идет атака на телеканал, целью которой является закрытие этого телеканала, который является лидером в нише информационных телеканалов", - считает Костинский.

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Он также отметил, что Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания уже дважды пытался лишить лицензии на вещание радиостанцию "Прямой FM".

"Следующий прецедент. Национальный совет попыталась забрать лицензию на вещание радиостанции "Прямой ФМ", на вещание в шести населенных пунктах. Имея такую ​​же практику по радиостанции "Аккерман ФМ" в Одесской области, "Слобожанщина ФМ" в Харьковской области, Нацсовет к "Прямой ФМ" попыталась применить совершенно другую практику. Вместо предупреждения, вместо санкций попытались отобрать лицензию. Мало кто это знает, но было совершено две попытки забрать эту лицензию", - сообщил Костинский. Он отметил, что неоднократно Нацсовет применял двойные стандарты, когда в аналогичных случаях против телеканала "Прямой" применяются санкции, а против других - нет.

"Эта предвзятость направлена ​​на то, чтобы, используя два имеющихся государственных органа в качестве инструментов, власти пытаются или забрать лицензии или закрыть телеканал. Стратегия заключается в том, что лучше закрыть этот телеканал, чтобы он не мешал власти делать то, что она делает", - резюмирует Костинский.