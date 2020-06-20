"Подожди, давай поговорим. Жизнь одна!" - полицейские спасли пьяного подростка, который собирался прыгнуть с крыши. ВИДЕО
Патрульные полицейские сняли с крыши в Северодонецке подростка, который собирался покончить с собой, потому что его бросила девушка.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на патрульную полицию Луганской области.
Молодой человек забрался на крышу недостостроя и собирался спрыгнуть вниз. Но его знакомые позвонили в полицию, и на вызов примчались два экипажа.
Сотрудники одного из них с земли отвлекали парня разговорами. В это время сотрудники второго экипажа поднялись на крышу.
"Выйдя на крышу, патрульный Юрий Ганичев отвлек парня, воспользовался моментом и быстро оттащил его от края", — сообщили в полиции.
Подросток объяснил свои действия тем, что его бросила девушка.
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странные эти полицейские...Одних убивают,других-спасают...
Я хотел любви, но вышло всё не так.
Знаю я, ничего в жизни не вернуть.
И теперь у меня один лишь только путь...
Разбежавшись, прыгну со скалы.
Вот я был, и вот меня не стало.
И когда об этом вдруг узнаешь ты,
Тогда поймёшь, кого ты потеряла.
Быть таким как все с детства не умел.
Видимо такой в жизни мой удел.
А она, да что она? Вечно мне лгала.
И меня никогда понять бы не смогла.
Разбежавшись, прыгну со скалы.
Вот я был, и вот меня не стало.
И когда об этом вдруг узнаешь ты,
Тогда поймёшь, кого ты потеряла.
Гордо скину плащ, вдаль направлю взор.
Может, она ждёт? Вряд ли... это вздор.
И, издав дикий крик, камнем брошусь вниз.
Это моей жизни заключительный каприз...
Разбежавшись, прыгну со скалы.
Вот я был, и вот меня не стало.
И тогда себя возненавидишь ты,
Лишь осознав, кого ты потеряла.
Кого ты потеряла, кого ты потеряла.
Забудет зыбила и правильно сделает.
А вот мама каждый день будет умирать
Короче слава , слава Полиции нашей . Будет им и слава и почет до тех пор пока живы в нашем отечестве такие вот шедевральные идиоты . Кстати а как потом сложилась судьба того парня ? Он уже написал заявление ? Заявление с просьбой о приеме на работу в полицию ?
Может сестру, братика.
Его дыбила-эгоиста, конечно, не жалко.
Верните Кондитера пока все не прыгнули с крыши!