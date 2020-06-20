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Новости Видео Будни полиции
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"Подожди, давай поговорим. Жизнь одна!" - полицейские спасли пьяного подростка, который собирался прыгнуть с крыши. ВИДЕО

Патрульные полицейские сняли с крыши в Северодонецке подростка, который собирался покончить с собой, потому что его бросила девушка.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на патрульную полицию Луганской области.

Молодой человек забрался на крышу недостостроя и собирался спрыгнуть вниз. Но его знакомые позвонили в полицию, и на вызов примчались два экипажа.

Сотрудники одного из них с земли отвлекали парня разговорами. В это время сотрудники второго экипажа поднялись на крышу.

"Выйдя на крышу, патрульный Юрий Ганичев отвлек парня, воспользовался моментом и быстро оттащил его от края", — сообщили в полиции.

Подросток объяснил свои действия тем, что его бросила девушка.

Также на Цензор.НЕТ: Патрульные Краматорска спасли жизнь матери двух детей при попытке суицида. ВИДЕО

Автор: 

подростки (450) Нацполиция (16496) самоубийство (1002) патрульная полиция (1813) Луганская область (6501)


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Топ комментарии
+7
Мальчонка, найдешь еще девчонку.. а сделаешь непоправимое - никого уже не найдешь
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20.06.2020 17:24
+5
Хахахаха
Забудет зыбила и правильно сделает.
А вот мама каждый день будет умирать
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20.06.2020 17:54
+4
ну шо сказать... очень мимишно)
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20.06.2020 17:19
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ну шо сказать... очень мимишно)
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20.06.2020 17:19 Ответить
он нормальный? полиции больше нечем заниматься?? они же потом жалуются, что полиция их обижает, записывают разговоры, люди теряют работу...
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20.06.2020 17:20 Ответить
Мальчонка, найдешь еще девчонку.. а сделаешь непоправимое - никого уже не найдешь
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20.06.2020 17:24 Ответить
"Подожди, давай поговорим. Жизнь одна!" - полицейские спасли пьяного подростка, который собирался прыгнуть с крыши.

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странные эти полицейские...Одних убивают,других-спасают...
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20.06.2020 18:21 Ответить
С головы сорвал ветер мой колпак,
Я хотел любви, но вышло всё не так.
Знаю я, ничего в жизни не вернуть.
И теперь у меня один лишь только путь...
Разбежавшись, прыгну со скалы.
Вот я был, и вот меня не стало.
И когда об этом вдруг узнаешь ты,
Тогда поймёшь, кого ты потеряла.

Быть таким как все с детства не умел.
Видимо такой в жизни мой удел.
А она, да что она? Вечно мне лгала.
И меня никогда понять бы не смогла.
Разбежавшись, прыгну со скалы.
Вот я был, и вот меня не стало.
И когда об этом вдруг узнаешь ты,
Тогда поймёшь, кого ты потеряла.

Гордо скину плащ, вдаль направлю взор.
Может, она ждёт? Вряд ли... это вздор.
И, издав дикий крик, камнем брошусь вниз.
Это моей жизни заключительный каприз...
Разбежавшись, прыгну со скалы.
Вот я был, и вот меня не стало.
И тогда себя возненавидишь ты,
Лишь осознав, кого ты потеряла.
Кого ты потеряла, кого ты потеряла.
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20.06.2020 17:26 Ответить
Хахахаха
Забудет зыбила и правильно сделает.
А вот мама каждый день будет умирать
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20.06.2020 17:54 Ответить
Капець, недопойнятий геній
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20.06.2020 19:44 Ответить
нет мозгов считай калека.
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20.06.2020 17:29 Ответить
Вот все таки есть плюс нашей полиции перед другими .Оказывается она самая гуманная в Мире .В США копы его бы просто застрелили так как его самоубийство могло бы травмировать психику бросившей его девушки и серьезно испортить имидж компании строившей дом .На рашке его бы повязали еще до того как он успел добраться до последнего этажа дома и впаяли бы ему срок за несанкционированное проникновение на территорию секретного объекта . В Африке он не нашел бы подходящего ему высотного дома .А в КНДР он бы и не думал ни о каких девушках и суицидах , потому что думал бы он только о еде .....
Короче слава , слава Полиции нашей . Будет им и слава и почет до тех пор пока живы в нашем отечестве такие вот шедевральные идиоты . Кстати а как потом сложилась судьба того парня ? Он уже написал заявление ? Заявление с просьбой о приеме на работу в полицию ?
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20.06.2020 17:38 Ответить
Показуха, тот кто хочет прыгнуть, то прыгнет. Самовыпиливание тоже нужно, а спасение таких, вообще не благодарное дело.
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20.06.2020 17:40 Ответить
Маму и папу его пожалей, дурочек.
Может сестру, братика.
Его дыбила-эгоиста, конечно, не жалко.
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20.06.2020 17:56 Ответить
куча коментов, и ни одного адекватного. Каждый себя Сократом считает, но льет лишь злость и негатив. Общество озверело, или таким и было, кто его знает.
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20.06.2020 18:00 Ответить
Слушай, Платон, здесь простая, можно сказать житейская ситуация, хорошо, что полиция разрулила, значит нет повода для печали, если у тебя подобная ситуация была, то так и скажи, а лучше попроси о помощи, люди помогут.
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20.06.2020 18:13 Ответить
там не высоко , пускай бы прыгал
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20.06.2020 18:03 Ответить
полиция молодцы! респект
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20.06.2020 18:09 Ответить
Аваковские псы! Украинец даже своим життям не волен распорядиться, звери!

Верните Кондитера пока все не прыгнули с крыши!
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20.06.2020 19:59 Ответить
 
 