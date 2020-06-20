"Подожди, давай поговорим. Жизнь одна!" - полицейские спасли пьяного подростка, который собирался прыгнуть с крыши. ВИДЕО

Патрульные полицейские сняли с крыши в Северодонецке подростка, который собирался покончить с собой, потому что его бросила девушка.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на патрульную полицию Луганской области.

Молодой человек забрался на крышу недостостроя и собирался спрыгнуть вниз. Но его знакомые позвонили в полицию, и на вызов примчались два экипажа.

Сотрудники одного из них с земли отвлекали парня разговорами. В это время сотрудники второго экипажа поднялись на крышу.

"Выйдя на крышу, патрульный Юрий Ганичев отвлек парня, воспользовался моментом и быстро оттащил его от края", — сообщили в полиции.

Подросток объяснил свои действия тем, что его бросила девушка.

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