"Слуга народа" Тищенко не смог сказать, сколько в Раде депутатов: "Они выходят, приходят...". ВИДЕО

Народный депутат фракции "Слуга народа" и глава этой политической силы в Киеве Николай Тищенко не смог правильно ответить на вопрос о том, сколько в Верховной Раде депутатов.

Короткий диалог на эту тему состоялся у Тищенко с ведущей "Апостроф ТВ" Роксаной Руно, информирует Цензор.НЕТ.

Приводим его расшифровку.

Т: 405, по-моему.

Р: Майже, в принципі, так.

Т: Да, да? 405, не ошибся?

Р: Ну, трошки ще є там двадцяточка...

Т: 425 депутатов? Ну видите, уже и памяти нет.

Р: А їх там стільки багато. Хіба порахуєш?

Т: Они выходят, приходят, выходят, приходят.

Стоит отметить, что согласно Конституции Украины, в Раде должно быть 450 депутатов. По состоянию на 20 июня их 423.

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