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"Слуга народа" Тищенко не смог сказать, сколько в Раде депутатов: "Они выходят, приходят...". ВИДЕО

Народный депутат фракции "Слуга народа" и глава этой политической силы в Киеве Николай Тищенко не смог правильно ответить на вопрос о том, сколько в Верховной Раде депутатов.

Короткий диалог на эту тему состоялся у Тищенко с ведущей "Апостроф ТВ" Роксаной Руно, информирует Цензор.НЕТ.

Приводим его расшифровку.

Т: 405, по-моему.

Р: Майже, в принципі, так.

Т: Да, да? 405, не ошибся?

Р: Ну, трошки ще є там двадцяточка...

Т: 425 депутатов? Ну видите, уже и памяти нет.

Р: А їх там стільки багато. Хіба порахуєш?

Т: Они выходят, приходят, выходят, приходят.

Стоит отметить, что согласно Конституции Украины, в Раде должно быть 450 депутатов. По состоянию на 20 июня их 423.

Также на Цензор.НЕТ: "Слуга народа" Тищенко решил с горкой наполнить киевские песочницы: "Делаем родной город комфортным". ФОТОрепортаж

Автор: 

ВР (29258) Слуга народа (2632) Тищенко Николай (336)


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Топ комментарии
+38
"Слуга народа" Тищенко не смог сказать, сколько в Раде депутатов: "Они выходят, приходят..." - Цензор.НЕТ 3619
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20.06.2020 18:51
+31
Ну и? Чем тупее "слуга" тем лучьше заходит 73% таких же...
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20.06.2020 18:52
+31
Еще бы спросили, когда началась вторая вторая мировая война
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20.06.2020 18:53
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Например кто?
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20.06.2020 22:48 Ответить
Править. От як Петлюру вигнали, так і прийшло бидло до влади!
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20.06.2020 21:50 Ответить
Неправда.
Це сталось після того, як Петлюра, вигнав засновника Академії Наук України, Генерала Павла Скоропадського.
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20.06.2020 23:02 Ответить
"Слуга народу" Тищенко не зміг сказати, скільки в Раді депутатів: "Вони виходять, приходять..." - Цензор.НЕТ 1073
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20.06.2020 22:37 Ответить
Я не тупой , ребятки , как вы могли подумать ..Я полный идиот .

"Слуга народу" Тищенко не зміг сказати, скільки в Раді депутатів: "Вони виходять, приходять..." - Цензор.НЕТ 24. .
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20.06.2020 23:22 Ответить
Ну и тупко!
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20.06.2020 23:52 Ответить
Для мэра Киева сойдет, Леню-космоса выбрали и этого выберут)))))))
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21.06.2020 00:49 Ответить
так тож не гроші, нашо їх щитать? то грошей не приносить і розходу немає. то українські смерні нехай паряться скількох вони зря годують своїми налогами.
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21.06.2020 03:07 Ответить
Избирайте Киевляне в меры ,Это мекает хуже Кличка в пять раз. Но Кличко величина ,а это котлета.
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21.06.2020 08:05 Ответить
Ну чого ви до дебіла, додовбуєтеся? Ви б ще таблицю множення його спитали.
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21.06.2020 09:11 Ответить
Быдло.
Хрен тебе, а не мэрство в Киеве!
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21.06.2020 09:24 Ответить
спросите у Коли:сколько может посетителей принимать "Велюр" с учетом карантина?)
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21.06.2020 09:32 Ответить
Це дно? Ні, це не дно. Це цирк на дроті.😄😄😄😄
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24.09.2020 16:16 Ответить
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