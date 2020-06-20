Ни масок, ни дистанции: в сети показали видео из курортной Кирилловки. ВИДЕО

На курорте Кирилловка в Запорожской области полно отдыхающих. Никто из них не носит маски не соблюдает социальную дистанцию.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на издание "РИА Мелитополь".

"На пляже в районе санатория "Кирилловка" просто яблоку негде упасть. Вода в море с утра 25 градусов, поэтому народа полно, как в воде, так и на берегу", — сказано в сообщении.

Отдыхающие с 8 утра занимают места под навесами, которых на пляже мало.

"Карантинную дистанцию никто не соблюдает , ясное дело, да и не контролирует. По крайней мере, Нацгвардии на пляже не наблюдается. Все наслаждаются морем и солнцем!" — отмечают журналисты.

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