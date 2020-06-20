Ни масок, ни дистанции: в сети показали видео из курортной Кирилловки. ВИДЕО
На курорте Кирилловка в Запорожской области полно отдыхающих. Никто из них не носит маски не соблюдает социальную дистанцию.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на издание "РИА Мелитополь".
"На пляже в районе санатория "Кирилловка" просто яблоку негде упасть. Вода в море с утра 25 градусов, поэтому народа полно, как в воде, так и на берегу", — сказано в сообщении.
Отдыхающие с 8 утра занимают места под навесами, которых на пляже мало.
"Карантинную дистанцию никто не соблюдает , ясное дело, да и не контролирует. По крайней мере, Нацгвардии на пляже не наблюдается. Все наслаждаются морем и солнцем!" — отмечают журналисты.
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Некоторые базы соблюдают карантин, иногда даже строго.
https://www.youtube.com/watch?v=EegCqpbyUDI
Зондеркоманды по отлову всех ,кто без намордника уже создаются .На эти команды зеленокожие выделили 2 млрд гривен.Как это мило .Ещё и городскую милицию подключат. .Вешайтесь!