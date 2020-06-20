РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11643 посетителя онлайн
Новости Видео Будни полиции
5 632 16

Подозреваемого в убийстве полицейского в Днепре арестовали на два месяца, - МВД. ВИДЕО

49-летнего ранее судимого жителя Днепра, подозреваемого в убийстве оперуполномоченного Шевченковского отделения полиции Дарвина Потуданского, взяли под стражу в зале суда сроком на 60 суток без права внесения залога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Напомним, вечером 19 июня подозреваемый убил сотрудника полиции Дарвина Потуданского, пытавшегося его задержать. В ходе обыска в его автомобиле изъяли сумку с деньгами, которую злоумышленник забрал во время совершения разбойного нападения. Также на месте преступления обнаружили пистолет Макарова, из которого мужчина стрелял в полицейского.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Подожди, давай поговорим. Жизнь одна!" - полицейские спасли пьяного подростка, который собирался прыгнуть с крыши. ВИДЕО

Автор: 

Днепр (4426) МВД (9320) Нацполиция (16496) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) убийство (6491)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+5
Этому идиоту светит пожизненное. Харьковская великомученица Йелена отправила на тот свет аж шестерых. Вопрос: каково поголовье овец пасется на этом пастбище?
показать весь комментарий
20.06.2020 19:47
+4
ийца должен сидеть в тюрьме. Но а как же справедливость? Хотя украинские суды и справедливость вещи не сопоставимые
Четырех фигурантов дела об убийстве ветерана АТО "Сармата" выпустили из-под стражи
показать весь комментарий
20.06.2020 20:00
+2
Смотрел сюжет по тв. Я не понял этого юмора Авакова. Двое полицейских подошли домой к подозреваемому, пообщались и предложили ему на его же машине, проехать в участок.
Подозреваемый с со вторым полицейским сидел на заднем сиденье своей же собственной машины и типа ехал в ПУ! Одному мне это напоминает похищение человека?!
Я еще понимаю, что в Деснянском отделении полиции Киева в канцелярии закончилась бумага и поэтому это является официальной причиной, чтобы не отвечать на обращения граждан! Но чтобы доставлять подозреваемых на их личном транспорте?!
Вы там последние мозги, или совесть пропили?
показать весь комментарий
20.06.2020 20:36
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Этому идиоту светит пожизненное. Харьковская великомученица Йелена отправила на тот свет аж шестерых. Вопрос: каково поголовье овец пасется на этом пастбище?
показать весь комментарий
20.06.2020 19:47 Ответить
Деньги не поделили?
показать весь комментарий
20.06.2020 19:59 Ответить
ийца должен сидеть в тюрьме. Но а как же справедливость? Хотя украинские суды и справедливость вещи не сопоставимые
Четырех фигурантов дела об убийстве ветерана АТО "Сармата" выпустили из-под стражи
показать весь комментарий
20.06.2020 20:00 Ответить
"это другое"
показать весь комментарий
20.06.2020 20:03 Ответить
Зачем арестовали? Ето же нашилюди. Он просто хотел гаварить па рузьки и особый статус. Дайте ему автономию, пенсию и право на самоопределение
показать весь комментарий
20.06.2020 20:30 Ответить
Смотрел сюжет по тв. Я не понял этого юмора Авакова. Двое полицейских подошли домой к подозреваемому, пообщались и предложили ему на его же машине, проехать в участок.
Подозреваемый с со вторым полицейским сидел на заднем сиденье своей же собственной машины и типа ехал в ПУ! Одному мне это напоминает похищение человека?!
Я еще понимаю, что в Деснянском отделении полиции Киева в канцелярии закончилась бумага и поэтому это является официальной причиной, чтобы не отвечать на обращения граждан! Но чтобы доставлять подозреваемых на их личном транспорте?!
Вы там последние мозги, или совесть пропили?
показать весь комментарий
20.06.2020 20:36 Ответить
Сообщили что во время разбоя забрали 2 сумки с 4 лямами, а на видео один пакет с 9 пачками по 200 грн., итого 1,8 ляма, может погибший стал невольным свидетелем чего то, за что и погиб?
показать весь комментарий
20.06.2020 21:12 Ответить
Не стрелял бы, лет через 5-7 вышел бы на свободу.
Теперь же свободы не видать, умрёт в камере.
Спрашивается, чем они думают???
показать весь комментарий
20.06.2020 20:45 Ответить
а когда убивают в буцигарнях простых граждан, кто арестован/посажен?
показать весь комментарий
20.06.2020 20:46 Ответить
Великое достижение, за убийство арестовали на 2 мес, а не посадили под домашний арест и пишут об этом во всех новостях. Раньше закрыли бы на 10 лет без обсуждений.
показать весь комментарий
20.06.2020 21:19 Ответить
Якась темна справа. Поліція вже викидає три версії. Але вірити поліції себе не поважати.
показать весь комментарий
21.06.2020 09:32 Ответить
 
 