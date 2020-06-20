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Подозреваемого в убийстве полицейского в Днепре арестовали на два месяца, - МВД. ВИДЕО
49-летнего ранее судимого жителя Днепра, подозреваемого в убийстве оперуполномоченного Шевченковского отделения полиции Дарвина Потуданского, взяли под стражу в зале суда сроком на 60 суток без права внесения залога.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.
Напомним, вечером 19 июня подозреваемый убил сотрудника полиции Дарвина Потуданского, пытавшегося его задержать. В ходе обыска в его автомобиле изъяли сумку с деньгами, которую злоумышленник забрал во время совершения разбойного нападения. Также на месте преступления обнаружили пистолет Макарова, из которого мужчина стрелял в полицейского.
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+5 Николай Николаевич #334532
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+4 Frol Fedoroff
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+2 Сергей Иванофф
показать весь комментарий20.06.2020 20:36
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Подозреваемый с со вторым полицейским сидел на заднем сиденье своей же собственной машины и типа ехал в ПУ! Одному мне это напоминает похищение человека?!
Я еще понимаю, что в Деснянском отделении полиции Киева в канцелярии закончилась бумага и поэтому это является официальной причиной, чтобы не отвечать на обращения граждан! Но чтобы доставлять подозреваемых на их личном транспорте?!
Вы там последние мозги, или совесть пропили?
Теперь же свободы не видать, умрёт в камере.
Спрашивается, чем они думают???