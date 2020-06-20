Подозреваемого в убийстве полицейского в Днепре арестовали на два месяца, - МВД. ВИДЕО

49-летнего ранее судимого жителя Днепра, подозреваемого в убийстве оперуполномоченного Шевченковского отделения полиции Дарвина Потуданского, взяли под стражу в зале суда сроком на 60 суток без права внесения залога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Напомним, вечером 19 июня подозреваемый убил сотрудника полиции Дарвина Потуданского, пытавшегося его задержать. В ходе обыска в его автомобиле изъяли сумку с деньгами, которую злоумышленник забрал во время совершения разбойного нападения. Также на месте преступления обнаружили пистолет Макарова, из которого мужчина стрелял в полицейского.

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