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На борту летевшего в Торонто самолета МАУ погибли 38 щенков, власти Канады проводят расследование. ВИДЕО

В аэропорту Торонто 13 июня обнаружили 38 мертвых щенков французских бульдогов, погибших на борту прибывшего из Киева самолета Международных авиалиний Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

В общем рейс МАУ перевозил около 500 щенков и котят. По прибытии многие животные страдали от обезвоживания, слабости или рвоты. Чиновники расследуют обстоятельства, связанные с этим инцидентом, информирует CBS.

Также об этой ситуации сообщила в Facebook профессионал-кинолог Эбби Лоренцен. Она рассказала, что приехала в аэропорт, чтобы забрать кота друга, и увидела, как работники складывают мертвых животных в мусорные пакеты.

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В пятницу, 19 июня, авиакомпания МАУ признала, что животные погибли на борту.

"Все в МАУ выражают соболезнования из-за трагической гибели животных во время нашего рейса. МАУ сотрудничает с местными органами власти, чтобы определить, что произошло, и внести любые изменения, необходимые для предотвращения возникновения подобных ситуаций", - говорится в сообщении авиаперевозчика.

16 июня в МАУ опубликовали первое заявление по трагического инцидента, однако тогда они не подтверждали гибель животных. В сообщении говорилось, что "это был коммерческий рейс, перевозивший более 500 животных, в частности собак и кошек".

"Авиакомпания, как и другие перевозчики, постоянно в течение многих лет перевозит животных в коммерческих целях в другие страны, в том числе - в США и Канаду, требования которых по ввозу животных из других стран - одни из самых строгих в мире", - говорится в заявлении.

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Украинское движение UAnimals, который борется за права животных назвал "ужасной" ситуацию, которая произошла на борту МАУ. Также там сообщили, что привлекут депутатов для выяснения деталей.

Автор: 

животные (934) Канада (2089) смерть (9230) МАУ (330)


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Топ комментарии
+36
И снова жлоб Беня. Где-то "сэкономили". Как обычно у Бени
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20.06.2020 23:39
+30
Так в МАУ и к пассажирам-людям отношение как мусору. Будут они там расшаркиваться перед животными. Монополисты....
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20.06.2020 23:33
+29
с*аное МАУ.
Гнут невероятные деньги за свои "эвак.рейсы" с худшим в мире обслуживанием.
Теперь еще и влипли в межд. скандал!
А общества по защите животных - похлеще всяких антирасистских и антисемистких!
Хоть кто-то им наваляет!
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20.06.2020 23:40
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Правила форума Совет форумчан
И снова Украина в международном скандале
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20.06.2020 23:33 Ответить
И снова жлоб Беня. Где-то "сэкономили". Как обычно у Бени
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20.06.2020 23:39 Ответить
у Бени ничего бесплатного в МАУ нет - ни воды, ни еды

бедные щеночки не заплатили жлобу Бене твердой валютой и поплатились.....
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21.06.2020 00:14 Ответить
Так в МАУ и к пассажирам-людям отношение как мусору. Будут они там расшаркиваться перед животными. Монополисты....
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20.06.2020 23:33 Ответить
Та вони вже давно не монополісти))
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20.06.2020 23:37 Ответить
По многим направлениям - монополисты.
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21.06.2020 08:05 Ответить
Дело не в монополизме, а в отношении Бени к людям и не только.
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20.06.2020 23:40 Ответить
Каким еще людям?! Люди живут в Израиле, Англии, США...а тут так быдло недоенное
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21.06.2020 08:07 Ответить
коронавирусом заразили бедных собачек..
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20.06.2020 23:40 Ответить
с*аное МАУ.
Гнут невероятные деньги за свои "эвак.рейсы" с худшим в мире обслуживанием.
Теперь еще и влипли в межд. скандал!
А общества по защите животных - похлеще всяких антирасистских и антисемистких!
Хоть кто-то им наваляет!
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20.06.2020 23:40 Ответить
ЗАПРЕТИТЬ МАУ
позорят цуки Украину
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21.06.2020 00:05 Ответить
Лучше запретить Беню - это сразу снимет кучу проблем (и МАУ и с распилом бюджета...). Но Беня - начальник преЗЕдента! Кто ж его запретит?!
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21.06.2020 08:10 Ответить
Его достаточно до любой европейской границы довезти - там уже ФБР его примет!
И опа! - здравствуй Гуантанамо!
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21.06.2020 10:19 Ответить
Все, к чему прикасается бородатая баба Беня несет разочарование и горе. Подлость, цинизм, неуважение к клиентам прикрытое цинизмом и вежливым хамтством, начиная от работы их колл-центра, заканчивая неловкими попытками генерального директора Дыхне поправить вконец испорченную репутацию МАУ. Такая компания, с их уродливым представлением о методах ведения дел и отношения к клиентам, возможна только в Украине, где государство（=чиновники и общество, включая СМИ） устранились от контроля за деятельностью компании, предоставляющей общественно-значимые услуги.
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21.06.2020 08:10 Ответить
Взье*ать их как следует! Такой штраф наложить что б без штанов остались! Надеюсь на Канаду
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20.06.2020 23:41 Ответить
Игр Возлекругомойский и глагол Взье*ать (их) несовместимы.
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20.06.2020 23:46 Ответить
Это мы без штанов останемся. Беня все свои издержки переложит на украинцев
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21.06.2020 08:11 Ответить
Индия и Китай накануне грандиозного шухера.Бве ядерные открыли огонь бешенный.В результате сотня погибших минимум.Конфликт может приобрести куда более серьезный характер,сообщает Рейтерс
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20.06.2020 23:44 Ответить
А на соку казали що тіко махач...
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20.06.2020 23:49 Ответить
С махача началось, теперь попрет как снежный ком. Пипец будет полный...
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21.06.2020 01:03 Ответить
Да и хер с ними! Их по полтора миллиарда с каждой стороны. Нам о себе думать надо.
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21.06.2020 10:20 Ответить
тем же половина людства - це ж усім дістенецця. А я на алі та жирбесті ножі якраз замовив
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20.06.2020 23:57 Ответить
отакенький фіксєд
На борту літака МАУ, який летів у Торонто, загинуло 38 цуценят, влада Канади проводить розслідування - Цензор.НЕТ 4428
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21.06.2020 00:05 Ответить
вони є у двох видах. вибрав чорний
На борту літака МАУ, який летів у Торонто, загинуло 38 цуценят, влада Канади проводить розслідування - Цензор.НЕТ 557
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21.06.2020 00:28 Ответить
і такий от фолдер, буцім сібєндза

На борту літака МАУ, який летів у Торонто, загинуло 38 цуценят, влада Канади проводить розслідування - Цензор.НЕТ 6174
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21.06.2020 00:08 Ответить
На борту літака МАУ, який летів у Торонто, загинуло 38 цуценят, влада Канади проводить розслідування - Цензор.НЕТ 3323
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21.06.2020 00:10 Ответить
Ты себе токо пальцы отрежешь этими перочинными ножичками
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21.06.2020 10:21 Ответить
а в тебе які?
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21.06.2020 10:39 Ответить
ніччо сібє - "пєрочіннийє"! 718-ий ващє холодняк, а 913-ий (під сєбєндзу) теж нємалєнькій - 88мм на 3 мм і сталюка швецька - сандвік 12С27
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21.06.2020 10:43 Ответить
"сєбєндзу" беру провсякдень (EDC), а фіксєд для пікніка та самозащіти
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21.06.2020 10:48 Ответить
так а хто тебе так постийно лякае..самозахист.. вид кого,- вид себе..??? кращий самозахист- наявнисть мозку...)))= ножи беру в руки на кухни виключно...)))
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21.06.2020 12:30 Ответить
ага, іду йа такий зі своїм моском, IQ>180, а назустріч ти зі своїм ку-ку < 80 але з бейсбольною бітою. Ото ножик і знадобиця
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21.06.2020 13:06 Ответить
вдруг в тебе біта нестругана
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21.06.2020 13:07 Ответить
реально разів сем-восем за життя були випадки, коли такий ножик був край потрібен, а не було. Вирішував подручними матіріалами, але то було дуже непевно. Від біти два рази чудом увернувся. А одного разу ножик опинився в руках случайно і оказався очєнь кстаті - заліз нападнику в пах на всі 20 см після чого в нього пропала надовго охота нападати. На мене завели кримінальну справу, але прокурор не підписав - прєдєл оборони не перевищено - у чувака шо нападав не тяжолі тілесні ушкодження
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21.06.2020 13:13 Ответить
А видео есть про это?
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21.06.2020 00:09 Ответить
Наверняка везли в багажном отделении где температура ниже 50 градусов. Лететь минимум 6 часов. Перемерзли бедолаги. Я иногда чемодан с коркой льда получаю в аэропорту, а тут животинки
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20.06.2020 23:49 Ответить
вы бредите . коммерческий рейс сняли кресла в салоне .загрузили клетки для перевозки минимум 6 часов полёта + не меньше 2 часов предпосадочных .это минимум . что они без воды провели . лето. жара от которой французики страдают довольно сильно . суки которые сопровождали хрен их поили вот и обезвоживание .
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21.06.2020 00:06 Ответить
А вы с ними вместе летели? Чтож не помогли животным, зоолог? Не рассказывайте мне, я знаю как перевозят животных в самолетах. Людей за людей не считают, а тут животные.
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21.06.2020 18:50 Ответить
Я шкодувати собачок буду довго! Цілих 0хвилин
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20.06.2020 23:50 Ответить
а мені шкода. Особливо, кошенят
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20.06.2020 23:53 Ответить
Та все уже поняли ,что ты дебил тупой.
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21.06.2020 00:05 Ответить
Як буш кушати ковбаску не запамятовуй посуарвшатися на злою судьбою нещасної животинки
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21.06.2020 00:12 Ответить
йа вегетаріанець - гавняжої калбаски із труп'ятини не споживаю
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21.06.2020 00:16 Ответить
Т.е., когда ты срываешь растение, ты его не убиваешь?
Кто сказал, что яблоки, упавшие на землю, для твоего желудка, а не для продолжения жизни, которую ты убил, съев их?
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21.06.2020 00:25 Ответить
нє, йа вєгєтаріанєц із іканаміческіх соображеній. Пенсії в 1638 грн. вистачає тільки на хліб, олію та ячку
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21.06.2020 00:36 Ответить
Если купить сухую колбасу, а не варёную, то её можно раза в три меньше съесть и будешь также сыт...
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21.06.2020 01:06 Ответить
...а стоит она при этом в три раза больше
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21.06.2020 10:23 Ответить
А ножі замовляв за чию пенсію?🙂
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21.06.2020 01:07 Ответить
так вони копійчані - китайські репліки
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21.06.2020 01:39 Ответить
А на вид такие шикарные. Я вообщето не очень разбираюсь в них.
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22.06.2020 21:43 Ответить
Томатний сік - це кров мертвих помідорів

На борту літака МАУ, який летів у Торонто, загинуло 38 цуценят, влада Канади проводить розслідування - Цензор.НЕТ 1547
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21.06.2020 01:25 Ответить
Это не то что дебил, это вообще мразота низшая..дог хейтер какойто..в детсве какойто пудель за ногу цапнул теперь эти мрази шурупы суют в мясо и подкидывают..травят итд..я их вообще за людей не воспринимаю..ущербные выродки..живодеры итд..мразота вообщем.
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21.06.2020 01:06 Ответить
Ванья, міг би й не підкреслювати, що ти чистокровний москаль.
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21.06.2020 00:12 Ответить
Очевидно ты генетический кацап, раз животных тебе не жалко?
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21.06.2020 10:22 Ответить
замордували цуценят, падонґі
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20.06.2020 23:52 Ответить
Пусть ИКАО заберёт лицензию.
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20.06.2020 23:52 Ответить
Пентагон решил поставить Украине сразу 16 катеров "Mark VI" которые могут ходить и в Азовском море.
Гопники Путлера в шоке...
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21.06.2020 00:00 Ответить
МАУ позорит Украину и значительно опускает репутацию нашей страны в мире
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21.06.2020 00:02 Ответить
Беня - редкая Цука
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21.06.2020 00:02 Ответить
Софи, не дерзите главному аферисту 21 века... как его назвала американская пресса...
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21.06.2020 00:07 Ответить
А кто дерзит , я констатирую факт
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21.06.2020 00:10 Ответить
Согласен,но этот факт ваш покорный слуга знал еще лет 20 назад...
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21.06.2020 00:12 Ответить
Войска НАТО подтягиваются к границе Белоруси.И Что то мне подсказывает,что все эти маневры в Черном море НАТОвских войск не случайны...
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21.06.2020 00:04 Ответить
Похоже в Канаде существуют собакоразводные фермы раз такие цифры перевозки и падежа. Поэтому - я бы никому не советовал брать такого щенка - из разводника. Понимаете на таких фермах ***** которая кроме рождения щенков ничего больше не знает - умом не отмечена, такое тупенькое она и даст потомство. Зачем вам хоть и чистопородистый, но тупой друг? И вообще сейчас в моду гибриды входят.
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21.06.2020 00:06 Ответить
А зачем собаке ум? Это ж не кот, чтоб с ним разговаривать.
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21.06.2020 00:51 Ответить
да и ты, свинособака, без него прекрасно обходишься
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21.06.2020 00:57 Ответить
Соси у ***** и так ума набирай-са, говно-тролль ольгинский - копеешный.
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21.06.2020 09:40 Ответить
Ты и в этом эксперт - не имел собаку, но всё о них знаешь!
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21.06.2020 01:09 Ответить
Меня не только экспертом во всём величайют, но часто называют гением и я скромно об этом пишу. Спрашивай если чего не понимаешь.
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21.06.2020 09:42 Ответить
С собакой тоже интересно поговорить - особенно под хорошую закусь.
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21.06.2020 09:43 Ответить
На що дивиться Зеленський? В нього під носом цуценята гинуть, а він за Петром Олексійовичем спостерігає!
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21.06.2020 00:09 Ответить
им будет некогда - они будут делать физические замечания зебуинам . Так, что готовь вазелин и тренируйся на бутылке пока
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21.06.2020 00:55 Ответить
Ты уже хорошо натренирован. Можешь привстать.
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21.06.2020 01:33 Ответить
Він дивиться як би вас здєлать разом побистрєє.
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21.06.2020 00:23 Ответить
МАУ уволило недавно 900 человек. Стажёры какие-то. Систему кондиционирования наверное не включили. Зачем кошек с собаками брать, вообще интересны результаты. Из 14 самолётов хоть один свой есть. Даже национализировать нечего, беня опытный фрукт. Хорошие боинги были, и летали вовремя. Жалко что им кирдык
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21.06.2020 00:39 Ответить
К людям никак, что там про животных говорить, живодёры!
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21.06.2020 00:43 Ответить
О-о-о... Беня в канадском аэропортЕ "Пирожковую" откроет.
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21.06.2020 01:07 Ответить
На площі міст Америки завтра вийдуть мільйони собакофілів з руху Dogs Lives Matter.
Ховайтеся. Будуть чергові погроми...

На борту літака МАУ, який летів у Торонто, загинуло 38 цуценят, влада Канади проводить розслідування - Цензор.НЕТ 3610
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21.06.2020 01:32 Ответить
Народний меморіал на батьківщині героя у Х'юстоні, Техас.
Джордж Флойд - янгол... На борту літака МАУ, який летів у Торонто, загинуло 38 цуценят, влада Канади проводить розслідування - Цензор.НЕТ 9535

На борту літака МАУ, який летів у Торонто, загинуло 38 цуценят, влада Канади проводить розслідування - Цензор.НЕТ 3444
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21.06.2020 03:25 Ответить
Был один мультик "Все собаки попвдают в рай" .Души этих несчастных щенков, попадут в рай, если это правда, а люди, по вине которых они погибли, пусть попадут в АД, я очень этого хочу и желаю. И я не понимаю комметаторов, которые шутят по этому поводу. Вообще то они были живыми существами, как и мы, и мне их очень жаль
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21.06.2020 02:02 Ответить
бородатая баба каломойша в тысячу раз хуже этих несчастных щенков и в рай точно не попадёт...
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21.06.2020 02:17 Ответить
проше звернутись в зворотньому напрямку.....кожен день гинуть наши бійці......то не песик з котиком.....таке розвернули.....на МАУ....ЗГИНЕЛО ......гинуть люди...
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21.06.2020 06:05 Ответить
Звиздец МАУ , обанкротят
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21.06.2020 07:02 Ответить
Хорошо бы, только кроме долгов там ничего нет, плюс самая дрянная репутация.
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21.06.2020 07:57 Ответить
МАУ - компания приносящая смерть! Все что связано с Коломойским - приносит смерть. Практически весь новостной персонал ТСН - обречен. Продюсер ТСН уже ушла на Небеса.
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21.06.2020 09:22 Ответить
Хоть тушкой, хоть чучелом....
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21.06.2020 10:55 Ответить
было бы гораздо приятней прочесть новость 38 сотрудников МАУ привязали коня или 38 самолётов МАУ рухнули с неба
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21.06.2020 15:26 Ответить
 
 