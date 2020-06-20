На борту летевшего в Торонто самолета МАУ погибли 38 щенков, власти Канады проводят расследование. ВИДЕО

В аэропорту Торонто 13 июня обнаружили 38 мертвых щенков французских бульдогов, погибших на борту прибывшего из Киева самолета Международных авиалиний Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

В общем рейс МАУ перевозил около 500 щенков и котят. По прибытии многие животные страдали от обезвоживания, слабости или рвоты. Чиновники расследуют обстоятельства, связанные с этим инцидентом, информирует CBS.

Также об этой ситуации сообщила в Facebook профессионал-кинолог Эбби Лоренцен. Она рассказала, что приехала в аэропорт, чтобы забрать кота друга, и увидела, как работники складывают мертвых животных в мусорные пакеты.

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В пятницу, 19 июня, авиакомпания МАУ признала, что животные погибли на борту.

"Все в МАУ выражают соболезнования из-за трагической гибели животных во время нашего рейса. МАУ сотрудничает с местными органами власти, чтобы определить, что произошло, и внести любые изменения, необходимые для предотвращения возникновения подобных ситуаций", - говорится в сообщении авиаперевозчика.

16 июня в МАУ опубликовали первое заявление по трагического инцидента, однако тогда они не подтверждали гибель животных. В сообщении говорилось, что "это был коммерческий рейс, перевозивший более 500 животных, в частности собак и кошек".

"Авиакомпания, как и другие перевозчики, постоянно в течение многих лет перевозит животных в коммерческих целях в другие страны, в том числе - в США и Канаду, требования которых по ввозу животных из других стран - одни из самых строгих в мире", - говорится в заявлении.

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Украинское движение UAnimals, который борется за права животных назвал "ужасной" ситуацию, которая произошла на борту МАУ. Также там сообщили, что привлекут депутатов для выяснения деталей.