Машина Нацгвардии попала в ДТП возле взорвавшегося на Позняках дома. ВИДЕО

Нацгвардейцы, которых прислали на помощь спасателям, спешили на место взрыва и въехали в свою же машину.

Видео с места ДТП опубликовано в сообществе "Киев оперативный" в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Не обошлось и без ДТП в эпицентре событий на Позняках. Нацгвардейцы, которых прислали на помощь спасателям, въехали в свое же авто. К счастью, никто не травмировался", — сказано в сообщении.

Напомним, сегодня утром в многоквартирном доме Киева произошел мощный взрыв. По предварительным данным, в одной из квартир взорвалась газовоздушная смесь.

Спасатели обнаружили на месте происшествия двоих погибших. Троих жителей достали из-под завалов, еще 21 человека эвакуировали.

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Жители нескольких квартир на верхних этажах не могут спуститься вниз, так как взрыв уничтожил лестничные перекрытия. Их будут эвакуировать спасатели.

Прокуратура открыла по факту взрыва уголовное производство по статье "Нарушение требований пожарной безопасности".