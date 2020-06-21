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Машина Нацгвардии попала в ДТП возле взорвавшегося на Позняках дома. ВИДЕО

Нацгвардейцы, которых прислали на помощь спасателям, спешили на место взрыва и въехали в свою же машину.

Видео с места ДТП опубликовано в сообществе "Киев оперативный" в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Не обошлось и без ДТП в эпицентре событий на Позняках. Нацгвардейцы, которых прислали на помощь спасателям, въехали в свое же авто. К счастью, никто не травмировался", — сказано в сообщении.

Напомним, сегодня утром в многоквартирном доме Киева произошел мощный взрыв. По предварительным данным, в одной из квартир взорвалась газовоздушная смесь.

Спасатели обнаружили на месте происшествия двоих погибших. Троих жителей достали из-под завалов, еще 21 человека эвакуировали.

Смотрите на Цензор.НЕТ: В жилом многоквартирном доме Киева произошел мощный взрыв. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Жители нескольких квартир на верхних этажах не могут спуститься вниз, так как взрыв уничтожил лестничные перекрытия. Их будут эвакуировать спасатели.

Прокуратура открыла по факту взрыва уголовное производство по статье "Нарушение требований пожарной безопасности".

Автор: 

ДТП (7679) Киев (25580) Национальная гвардия (2134)


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Топ комментарии
+7
... И Нацгвардеець наступил на хвост коту ! Ну просто ППЦ какая важная новость.
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21.06.2020 13:11
+7
Новости экстра класса. Дальше можно осветить, как два нацгвардейца меняли помятый бампер. Потом, как три нацгвардейца увезли его на склад.
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21.06.2020 13:19
+4
.....?..там что, черная дыра?
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21.06.2020 12:57
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.....?..там что, черная дыра?
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21.06.2020 12:57 Ответить
уроборос )
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21.06.2020 12:58 Ответить
ржом с кацапов, а у самих конфуз на конфузе...
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21.06.2020 13:05 Ответить
И этих дятлов содержим на свои налоги и за неплохую зарплату...
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21.06.2020 13:11 Ответить
... И Нацгвардеець наступил на хвост коту ! Ну просто ППЦ какая важная новость.
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21.06.2020 13:11 Ответить
Новости экстра класса. Дальше можно осветить, как два нацгвардейца меняли помятый бампер. Потом, как три нацгвардейца увезли его на склад.
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21.06.2020 13:19 Ответить
и списали все на взрыв в доме.
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21.06.2020 15:20 Ответить
А нахрена автозаки вместо спасателей едут на место ЧП ? У бройлеров из Нацгвардии мозги от жары попухли ?
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21.06.2020 13:20 Ответить
Хоть бы евровертолеты Аваков на помощь не бросил...
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21.06.2020 13:27 Ответить
не успели закупить, а те которые есть можно только для охоты и полетов на дачу.
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21.06.2020 15:21 Ответить
ппц авария.. буцнул
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21.06.2020 13:50 Ответить
Только у меня в связи с етим возникает некое неловкое чувство офуевания: накуя нацгвардейцам ехать на помощь спасателям??? Дубинками, щитами и черемухой завальі разбирать?
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21.06.2020 13:58 Ответить
Оцепление - стандартно.
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21.06.2020 14:59 Ответить
торопиться надо медленно! - это ж проверенная пословица
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21.06.2020 15:04 Ответить
Не спеши а то успеешь!
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21.06.2020 15:22 Ответить
по ходу последний Краз виноват.
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21.06.2020 15:23 Ответить
Вот неудача! Была бы впереди гражданская машина,так ее водителя сделали б козлом отпущения.
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21.06.2020 18:04 Ответить
ВВооруженная опора режима...
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21.06.2020 23:41 Ответить
 
 