Погибла хозяйка квартиры, в которой взорвался газ. Соседа ищут под завалами, - жительница дома на Позняках. ВИДЕО

По словам Юлии Ламаш, жительницы дома на Позняках в Киеве, где сегодня случился взрыв, погибла пожилая женщина, в квартире которой вероятно возникла утечка газа.

Об этом она рассказала в комментарии журналисту hromadske Марьяне Пецух, передает Цензор.НЕТ.

Из соседней квартиры успели выбежать женщина с дочкой, а ее отец, который спал, остался внутри, и теперь его ищут под завалами, сообщила Ламаш.

По ее словам, пострадал больше всего 6 подъезд дома, а в 5-м "выгнулась вся стена".

Ламаш также сообщила, что в июне проводилась замена газовых счетчиков в доме, после чего некоторые жильцы чувствовали запах газа.

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Напомним, сегодня утром в многоквартирном доме Киева произошел мощный взрыв. По предварительным данным, в одной из квартир взорвалась газовоздушная смесь.

Спасатели обнаружили на месте происшествия двоих погибших. Троих жителей достали из-под завалов, еще 21 человека эвакуировали.

Жители нескольких квартир на верхних этажах не могут спуститься вниз, так как взрыв уничтожил лестничные перекрытия. Их будут эвакуировать спасатели.

Прокуратура открыла по факту взрыва уголовное производство по статье "Нарушение требований пожарной безопасности".

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что полиция рассматривает две версии - взрыв газа или подрыв взрывного устройства.