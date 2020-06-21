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Погибла хозяйка квартиры, в которой взорвался газ. Соседа ищут под завалами, - жительница дома на Позняках. ВИДЕО

По словам Юлии Ламаш, жительницы дома на Позняках в Киеве, где сегодня случился взрыв, погибла пожилая женщина, в квартире которой вероятно возникла утечка газа.

Об этом она рассказала в комментарии журналисту hromadske Марьяне Пецух, передает Цензор.НЕТ.

Из соседней квартиры успели выбежать женщина с дочкой, а ее отец, который спал, остался внутри, и теперь его ищут под завалами, сообщила Ламаш.

По ее словам, пострадал больше всего 6 подъезд дома, а в 5-м "выгнулась вся стена".

Ламаш также сообщила, что в июне проводилась замена газовых счетчиков в доме, после чего некоторые жильцы чувствовали запах газа.

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Напомним, сегодня утром в многоквартирном доме Киева произошел мощный взрыв. По предварительным данным, в одной из квартир взорвалась газовоздушная смесь.

Спасатели обнаружили на месте происшествия двоих погибших. Троих жителей достали из-под завалов, еще 21 человека эвакуировали.

Жители нескольких квартир на верхних этажах не могут спуститься вниз, так как взрыв уничтожил лестничные перекрытия. Их будут эвакуировать спасатели.

Прокуратура открыла по факту взрыва уголовное производство по статье "Нарушение требований пожарной безопасности".

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что полиция рассматривает две версии - взрыв газа или подрыв взрывного устройства.

взрыв (6772) Газ (10232) Киев (25580)


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Топ комментарии
+12
Все понятно, алкашня из "Киевгаза" оставила хороший след
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21.06.2020 15:04
+10
Согласен, есть подозрение. Или сам счетчики, купленные за откаты -дырявые травили
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21.06.2020 15:08
+6
Либо старенькая бубушка забыла газ... либо криворукие поверщики не правильно поменяли счетчики. Либо счетчики бракованые.
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21.06.2020 15:07
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Все понятно, алкашня из "Киевгаза" оставила хороший след
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21.06.2020 15:04 Ответить
Согласен, есть подозрение. Или сам счетчики, купленные за откаты -дырявые травили
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21.06.2020 15:08 Ответить
вообще газ в многоквартирных домах давно надо запретить, как жить на такой пороховой бочке?
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21.06.2020 15:06 Ответить
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21.06.2020 15:56 Ответить
Либо старенькая бубушка забыла газ... либо криворукие поверщики не правильно поменяли счетчики. Либо счетчики бракованые.
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21.06.2020 15:07 Ответить
слышали запах газа, а обращались куда по этому поводу?
а вообще, да, ни к чему газ в многоквартирках
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21.06.2020 15:09 Ответить
ну вы совсем не в теме но делитесь своими мыслями все же! Жители обращались повторно в течение этих 4 дней и газовщики приезжали ликвидировать свои "улучшения". бабушка , видать, не обратилась. Если вообще была в сознании? Вобщем - жители обращались!
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22.06.2020 10:13 Ответить
Звертались то звертались, але якщо чуєш газ, відключи квартиру і дзвони в горгаз.
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22.06.2020 10:49 Ответить
причем везде где "потрудились" проверить почему-то не удосужились. Раз были неоднократные обращения - логично было проверить всех клиентов, у кого побывали 17 июня (как минимум)
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22.06.2020 10:14 Ответить
Никто, никогда ,не узнает правду !
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21.06.2020 15:17 Ответить
Это масонский заговор!
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21.06.2020 15:57 Ответить
Даже Виталик.
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21.06.2020 17:19 Ответить
зато пенсіонерка 1 грн зекономила на тел дзвінку
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21.06.2020 16:54 Ответить
Она могла не слышать запаха. Некоторые люди его не различают. Моя мать не слышала.
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21.06.2020 21:00 Ответить
мусить відчути запах.
Одора́нт (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. odorant; https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 нім. Odorierungsmittel n, Odorant m) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0 речовина , яку додають до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%B7 газу , щоб надати йому сильного специфічного запаху, головним чином попереджувального, або за яким визначають місця витікання. Як одоранти використовують https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8 меркаптани (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D0%BD етилмеркаптан , https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1 метилмеркаптан , https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1 пропілмеркаптан , https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%86%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1 ізопропілмеркаптан тощо) і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%96%D0%B4%D0%B8 сульфіди (https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D1%96%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%96%D0%B4&action=edit&redlink=1 діетилсульфід , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%96%D0%B4 діметилсульфід , https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%96%D0%B4&action=edit&redlink=1 діметилдисульфід та ін).
В Україні для одоризації вуглеводневих газів використовують https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D0%BD етилмеркаптан (С2Н5SH) - безбарвну прозору рідину, органічну сполуку https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%B0 сірки , яка має різкий неприємний запах. Відомі також інші одоранти: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D0%BD каптан , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B0%D0%BD сульфан і так далі.
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21.06.2020 22:10 Ответить
Моя мать в молодости работала с формалином. Ни одного запаха не различала, только очень слабо запах герани. А газа - нет.
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21.06.2020 22:44 Ответить
Про то, о чем Вы написали, знаю.
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21.06.2020 22:45 Ответить
ну ты и сволочь!
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22.06.2020 10:15 Ответить
Живу в 14-ти этажке всё электрическое.
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21.06.2020 17:16 Ответить
"в июне проводилась замена газовых счетчиков в доме, после чего некоторые жильцы чувствовали запах газа"

Замена счетчиков, замена труб, постоянное повышение тарифов - все ложится на потребителя, чтоб ахметка себе карман набил, а о безопасности людей никто не думает.
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21.06.2020 23:42 Ответить
А не торчат ли среди обломков )(уйловы рага?!?!
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22.06.2020 00:42 Ответить
дайошь исче адну квитанцию за газ!
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22.06.2020 10:07 Ответить
людей жаль. но хотелось бы, чтобы принципиально расследовали этот случай. делал себе газ, проектант - я рисую тут еделстар 2.5 с термокомпенсацией, вот визитка, где их можно купить.. говорю - а че еделстар, давайте галлус или октава, у родителей 20 лет стоят без претензий. нет, только такой счетчик и, какое совпадение, только у одного продавца они есть в регионе!
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22.06.2020 10:29 Ответить
 
 