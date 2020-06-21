ГСЧС подтвердила, что при взрыве дома на Позняках погибли 2 человека. ВИДЕО

Госслужба по чрезвычайным ситуациям подтвердила информацию о двоих погибших при взрыве в жилом доме на Позняках в Киеве. Ранее спасатели сообщали об одной жертве взрыва.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"По состоянию на 18:00 на месте чрезвычайной ситуации найдено 2 погибших. Эвакуированы 23 человека. Деблокированы 3 человека", — сказано в сообщении.

Спасатели добавили, что на месте происшествия работает штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации, мобильная оперативная группа ГСЧС и сотрудники Национальной полиции.

Экстренную психологическую помощь эвакуированным жителям дома оказывают 6 психологов ГСЧС.

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Утром 21 июня в многоквартирном доме Киева произошел мощный взрыв. По предварительным данным, в одной из квартир взорвалась газовоздушная смесь.

Спасатели обнаружили на месте происшествия тела двоих погибших. Троих жителей достали из-под завалов, еще 21 человека эвакуировали.

Прокуратура открыла по факту взрыва уголовное производство по статье "Нарушение требований пожарной безопасности". Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что полиция рассматривает две версии - взрыв газа или подрыв взрывного устройства.

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Полиция провела обыски в газораспределительной компании и коммунальных службах района. "Киевгаз" подтвердил, что в доме недавно проверяли газовые счетчики. Во время проверки счетчики снимают, а на их место ставят заглушки и смотрят, нет ли утечек.