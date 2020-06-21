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ГСЧС подтвердила, что при взрыве дома на Позняках погибли 2 человека. ВИДЕО

Госслужба по чрезвычайным ситуациям подтвердила информацию о двоих погибших при взрыве в жилом доме на Позняках в Киеве. Ранее спасатели сообщали об одной жертве взрыва.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"По состоянию на 18:00 на месте чрезвычайной ситуации найдено 2 погибших. Эвакуированы 23 человека. Деблокированы 3 человека", — сказано в сообщении.

Спасатели добавили, что на месте происшествия работает штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации, мобильная оперативная группа ГСЧС и сотрудники Национальной полиции.

Экстренную психологическую помощь эвакуированным жителям дома оказывают 6 психологов ГСЧС.

Читайте на Цензор.НЕТ: Спасатели укрепляют конструкции столичной многоэтажки, где утром прогремел взрыв, чтобы избежать обвалов, - пресс-офицер ГСЧС Хорунжий

Утром 21 июня в многоквартирном доме Киева произошел мощный взрыв. По предварительным данным, в одной из квартир взорвалась газовоздушная смесь.

Спасатели обнаружили на месте происшествия тела двоих погибших. Троих жителей достали из-под завалов, еще 21 человека эвакуировали.

Прокуратура открыла по факту взрыва уголовное производство по статье "Нарушение требований пожарной безопасности". Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что полиция рассматривает две версии - взрыв газа или подрыв взрывного устройства.

Также на Цензор.НЕТ: Аваков о версиях взрыва на Позняках: Газ или взрывное устройство

Полиция провела обыски в газораспределительной компании и коммунальных службах района. "Киевгаз" подтвердил, что в доме недавно проверяли газовые счетчики. Во время проверки счетчики снимают, а на их место ставят заглушки и смотрят, нет ли утечек.

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взрыв (6772) смерть (9232) жертвы (2082) ГСЧС (4985)


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Кличко нуна сносить вместе с прогнившей коррумпированной киевзрадой. Это позор - сделать кусок монголии в центре Европы.
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21.06.2020 19:31 Ответить
А он тут хоть каким боком?
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21.06.2020 19:35 Ответить
твій українофоб-наркоша добкін спіймає облизня..Кличко буде мером на наступний термін
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21.06.2020 19:35 Ответить
Или Кличко или кто-то от ЕС, в любом случае зебобики в пролете
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21.06.2020 19:37 Ответить
Кличко завел в киевзраду коррумпированных, алчных риэлтеров и девелоперов, продал за копейки облэнерго Ахметову, превратил Киев в азиатскую клоаку с хаотичной застройкой, где постоянно в центре рвутся трубы и проваливаются под землю парковки с машинами, заливает кипятком торговые центры (Ocean Plaza), вырубаются парки и скверы, уничтожается среда обитания.
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21.06.2020 19:40 Ответить
Зеля это ты???
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21.06.2020 20:55 Ответить
Хуже не будет.
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21.06.2020 19:32 Ответить
Из какого дерьма это построено, что от банального взрыва газа такие разрушительные последствия?
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21.06.2020 20:28 Ответить
Якщо з панельного дєрьма, яке і так може впасти, ще й повибивати стіни між стінами і балконами, можете уявити. Хто бував, чи живе і таких карточних доміках, той знає, про що я говорю. На жаль, такого ще буде-буде і з цим уже нічого не вдієш
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21.06.2020 21:25 Ответить
 
 