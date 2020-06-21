Порошенко в интервью CNN: Спасибо международным партнерам за четкую позицию против политических преследований, которые разрушают демократию в Украине. ВИДЕО
Международные партнеры призывают власти Украины прекратить политические преследования против пятого президента, поскольку эти дела имеют целью разрушить усилия пяти лет президентства Порошенко, направленные на защиту суверенитета и территориальной целостности нашего государства.
Об этом пятый президент Украины и лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко заявил в эксклюзивном интервью одному из самых влиятельных политических обозревателей США Фариду Закария на телеканале CNN, передает Цензор.НЕТ.
"Эти расследования касаются моих действий как президента по защите суверенитета Украины, территориальной целостности и независимости. И я хочу поблагодарить наших партнеров, включая Соединенные Штаты, Великобританию, Германию, Канаду и многие другие страны, которые прислали жесткое предупреждение украинской власти остановить эти политически мотивированные преследования. Потому что это все - борьба против всех пяти лет моего президентства, против демократии, против верховенства права. Это попытка использовать государственную машину против политического оппонента", - отметил Петр Порошенко.
Ведущий Фарид Закария во время интервью также выразил соболезнования Петру Порошенко в связи со смертью отца.
Напомним, 10 июня сотрудники Офиса Генпрокурора пытались вручить подозрение пятому президенту Украины, народному депутату Петру Порошенко в помещении Государственного бюро расследований.
"Единственное, что они придумали, это "трэш" в виде того, что я на посту президента пытался захватить государственную власть, пытался осуществить государственную измену или какие-то другие глупости, которые были блестяще прокомментированы человеком, который ко мне точно не относится с симпатией - 100% человеком Зеленского бывшим генеральным прокурором Рябошапкой", - рассказал лидер "Европейской солидарности".
В четверг, 18 июня, Печерский райсуд планировал избирать меру пресечения Петру Порошенко. Однако заседание перенесли на 1 июля.
Позже Венедиктова сообщила, что в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о закрытии трех уголовных производств, в которых фигурировал пятый президент Украины Петр Порошенко.
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Ню-ню.
А щодо ЗЕ то ві н взагалі некомпетентний.
Як же ви всі палитесь на дрібницях...
именно поэтому кацапсины палятся на мелочах, обсираются почти в 100 % случаев.
Накрыли людей Порошенко на "Укрзалізниці". Конец, полное разоблачение схемы
https://youtu.be/-F2P2bHG598
вас тут не розуміють
а по законам, вас в 10 раз меньше чем тех для когго Зеленский президент. И он избран по закону. Так шо стуліть писки.