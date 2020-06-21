РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11857 посетителей онлайн
Новости Видео
11 316 446

Порошенко в интервью CNN: Спасибо международным партнерам за четкую позицию против политических преследований, которые разрушают демократию в Украине. ВИДЕО

Международные партнеры призывают власти Украины прекратить политические преследования против пятого президента, поскольку эти дела имеют целью разрушить усилия пяти лет президентства Порошенко, направленные на защиту суверенитета и территориальной целостности нашего государства.

Об этом пятый президент Украины и лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко заявил в эксклюзивном интервью одному из самых влиятельных политических обозревателей США Фариду Закария на телеканале CNN, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Офис Генпрокурора открыл производство по факту слежки за Порошенко. ДОКУМЕНТ

"Эти расследования касаются моих действий как президента по защите суверенитета Украины, территориальной целостности и независимости. И я хочу поблагодарить наших партнеров, включая Соединенные Штаты, Великобританию, Германию, Канаду и многие другие страны, которые прислали жесткое предупреждение украинской власти остановить эти политически мотивированные преследования. Потому что это все - борьба против всех пяти лет моего президентства, против демократии, против верховенства права. Это попытка использовать государственную машину против политического оппонента", - отметил Петр Порошенко.

Ведущий Фарид Закария во время интервью также выразил соболезнования Петру Порошенко в связи со смертью отца.

Напомним, 10 июня сотрудники Офиса Генпрокурора пытались вручить подозрение пятому президенту Украины, народному депутату Петру Порошенко в помещении Государственного бюро расследований. 

"Единственное, что они придумали, это "трэш" в виде того, что я на посту президента пытался захватить государственную власть, пытался осуществить государственную измену или какие-то другие глупости, которые были блестяще прокомментированы человеком, который ко мне точно не относится с симпатией - 100% человеком Зеленского бывшим генеральным прокурором Рябошапкой", - рассказал лидер "Европейской солидарности".

В четверг, 18 июня, Печерский райсуд планировал избирать меру пресечения Петру Порошенко. Однако заседание перенесли на 1 июля.

Позже Венедиктова сообщила, что в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о закрытии трех уголовных производств, в которых фигурировал пятый президент Украины Петр Порошенко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Посадить Порошенко. Как Зеленский тщетно пытается поднять себе рейтинг. ВИДЕО

Автор: 

Порошенко Петр (19606) СМИ (3839) интервью (231)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+60
Порошенко в интервью CNN: Спасибо международным партнерам за четкую позицию против политических преследований, которые разрушают демократию в Украине - Цензор.НЕТ 152
показать весь комментарий
21.06.2020 20:20
+54
Зебил, Порох 5й и 7й президент Украины
показать весь комментарий
21.06.2020 20:21
+42
Ну. Был 5-й, будет 7-й. А между ними так, пол-шестого.
показать весь комментарий
21.06.2020 20:37
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 5 из 5
Не дивно що видатні політики і офіційні особи багатьох країн підтримують Петра. Бо Петро всі 5 років працював на атворитет країни і на свій авторитет. Тепер його атвтоитет працює на нього. А от коли будуть садити чи то пак вішати зелену падлу , ніхто навіть вухом не поведе, ну хіба що ****. Отака правда життя.
показать весь комментарий
21.06.2020 22:03 Ответить
О, згадую як ***** в Овоча вимагав Юльку випустити...
показать весь комментарий
21.06.2020 22:05 Ответить
Шёл второй год преЗЕденства шута.. вато ЗЕбилы продолжали садить Порошенко в тюрьму
показать весь комментарий
21.06.2020 22:38 Ответить
Це їхня спільна п'єса для лохів
показать весь комментарий
22.06.2020 11:44 Ответить
А шо они будут делать, если тебя посодют? Выразят озабоченность, как с Крымом...
показать весь комментарий
21.06.2020 23:46 Ответить
Так уже сказали, для начала санкции введут, персональные, против причастных к политическим преследованиям.
показать весь комментарий
22.06.2020 00:20 Ответить
Так открытым же текстом сказали для тебя зесрани:сначала персональные санкции и пересмотр помощи стране где нет верховенства права
показать весь комментарий
22.06.2020 01:08 Ответить
не репетуй пэтя. трогать никто и не собирается. твой суд в Гааге называется Международный Трибунал
показать весь комментарий
21.06.2020 23:49 Ответить
матрёха, ты, срань лапотная, все напутала - суд в Гааге для твоего ботоксного гнойного Сцарька-педофила. ))
показать весь комментарий
21.06.2020 23:58 Ответить
Зе. слабо на Порошенко наехать! Пророшенко весь Запад прикрошил, схемы с иностранными наблюдателями придумал, всё что мог во внешнее управление пристроил! И Банковскими активами расплатился. Так что, ему все должны и соответственно Крышу обеспечить от народа Украины! Ну не по зубам Зе. волчара Порошенко! Он как правил со своего Штаба так и правит, только штаб перенёс к себе домой и его штаб, не кто не ищет пропажу. А Зе. запрятался на Банковой, позорно и не отсвечивает. Ющенко даже посмелее его был.
показать весь комментарий
21.06.2020 23:56 Ответить
И по вашему дебильному мнению все эти вопросы должен был решить прокацапский клоун ЗЕ...

Ню-ню.
показать весь комментарий
22.06.2020 03:02 Ответить
Допоки в нашому суспільстві дослухатимуться до таких довбойобів - доти ми будемо обирати зедебілів, слуг уродів і навіть ************ наволоч. Це ужос, що воно несе... Це - дебілізм анархізму... Але в результаті до влади приходять зедебіли...
показать весь комментарий
22.06.2020 03:44 Ответить
Варто згадати кто такий судья Вовк. Чомусь ніхто не памятае що він засуджував майданівців. Нормально себе почував при Пороху.
показать весь комментарий
22.06.2020 08:20 Ответить
Судійська мафія друг за друга тримаєтся... А які реформи судочинства провів Зе? Бо в нього ж є "монобільшість", в Пороха не було такого керованного парламенту. Бажаєшь щос поліпшти - бери і проводь реформи!
показать весь комментарий
22.06.2020 10:54 Ответить
Да невже? Порошенко і Гройсман якраз і проводивили судову реформу.
А щодо ЗЕ то ві н взагалі некомпетентний.
показать весь комментарий
23.06.2020 10:29 Ответить
Абсолютно згоден, і додав би до Вашого переліку, що констуційні зміни (судова рехформа) відбувалась під висновок КСУ, що в Україні за наявності окупованих територій і бойових дій, немає ніяких умов воєнного чи надзвичайного стану, а АТО до таких умов не відноситься - тобто ніякої війни юридично в Україні не відбувається. Що стосується "Минських змов" то їх повна назва "Мирний план Порошенка і ініціативи Путіна", а свій "мирний план" Порошенко розпочав впроваджувати з перемирья оголошеного 20 червня 2014 року. Абсолютно звернуто впровадження Євроасоціації і про це звітує спільна міжурядова комісія (здається що всі вже забули про підписання в 2014 і існування цієї угоди), а економіка "розвинулась" такими темпами, що державний борг який в 2014 становив 700 млрд. на кінець каденції Порошенка сягнув 2,1 трлн.
показать весь комментарий
23.06.2020 02:56 Ответить
Кого представляет поро111енко,позоря Украину-"Караул,меня политически преследуют!"
показать весь комментарий
22.06.2020 03:27 Ответить
Українців...
показать весь комментарий
22.06.2020 19:07 Ответить
Вибравши клоуна ,як можна Нище ще опуСтити державу ..?)) тим більше клоуна який сам опускав українців ..
показать весь комментарий
22.06.2020 19:11 Ответить
Зеля у тих іграх поділу зеленої України на коричневу чуму та червону буде нейтральним і йому нічого не загрожує,окрім короновіРусу звичайно.Це не він сам,а народ України,у протистоянні між двома сортами гімна,вибрав Зелі позицію,бо ще в 14-му із його 73%-ів за шоколадника були аж 56%-ів,яких сьогодні ви й обзиваєте "уродом".Ну,а червона шаріївщина відгризла у 25%-их коричневих ще 13%-ів-воюйте зараз із ними,бо то тепер ваша фашистська ніша.Можете поцілувати чорний черевик наркомана флойда і зробити йому золоту труну впридачу-бу-га-га.
показать весь комментарий
22.06.2020 20:44 Ответить
на сенатських слуханнях Пороха продрали вздовж і впоперек як кінченого котрупціонера. А сі-ен-ен - це підстилка клану Обам-Клінтонів, пох. що вони там мелють.
показать весь комментарий
22.06.2020 04:54 Ответить
що, касап на VPN, не спрацював translate.google?
Як же ви всі палитесь на дрібницях...
показать весь комментарий
22.06.2020 09:15 Ответить
кацапе, гугл-транслейт ще не дуже досконалий.)
именно поэтому кацапсины палятся на мелочах, обсираются почти в 100 % случаев.
показать весь комментарий
22.06.2020 11:33 Ответить
В твоїх завилинах сенат утворився?))
показать весь комментарий
22.06.2020 19:16 Ответить
Поматюкав вас усіх спочатку, але видалив... не зійду на рівень порохоскотів-мікроцефалів та ольгiнських ботів. Поліцаї граматики недороблені, обчислювальники ві-пі-ен. У ваших задрипанськах вже відомо про віпіен? Чи в методичка каже так писати? Вітаю, вам то треба. Це ви палитесь - я написав так як розмовляють і розуміють 95% українців, але ж тролеферма отримала львівський підручник граматики, щоб переконливіше маскуватись. Недолугі м-д-ки, згиньте.
показать весь комментарий
23.06.2020 15:16 Ответить
Смешно смотреть на тщетные потуги ваты и зебилов поднять падающий рейтинг пол-шестого. Большая часть голосовавших за голобородько мечтало только об окончании ,,эпохи зубожиння,,. В надежде ,что кто то решит все их финансовые проблемы и поднимет уровень их голимой жизни. Тут у бабочки случилась полная авария. Причем ,даже отстирать портки шансов нет. Так что никакая посадка,никаких Порошенко,не поднимет рейтинг провалившего надежды на халяву нарида. Теперь только вниз.
показать весь комментарий
22.06.2020 08:52 Ответить
Порох наш президент!
показать весь комментарий
22.06.2020 09:13 Ответить
Для 8% олигарх, ворвавший во время войны у армиии, сажавший патриотов тысячами, плативший паРаше до 2017г по 8 млн. долл в год за липецкий рошен, фальсифицирующий выборы и при этом являющий ся ПАТОЛОГИЧЕСКИМ лжецом и манипулятором, конечно же президент. Это по сути их характеристика.

Накрыли людей Порошенко на "Укрзалізниці". Конец, полное разоблачение схемы
https://youtu.be/-F2P2bHG598
показать весь комментарий
22.06.2020 09:19 Ответить
тролі- вчіть мову
вас тут не розуміють
показать весь комментарий
22.06.2020 09:34 Ответить
Так фальсифицировал выборы, что проиграл и так воровал, что в 2 раза обеднел
показать весь комментарий
22.06.2020 09:45 Ответить
збіднів де, в Україні чи на Віргінських островах?
показать весь комментарий
23.06.2020 03:02 Ответить
шарій?
показать весь комментарий
22.06.2020 10:43 Ответить
Да, для рабов, воров и холуёв он президент...но вас всего 8%, а Украина живёт по законам ,
а по законам, вас в 10 раз меньше чем тех для когго Зеленский президент. И он избран по закону. Так шо стуліть писки.
показать весь комментарий
22.06.2020 14:36 Ответить
Хряк вообще запаниковал.Чует-скоро!...
показать весь комментарий
22.06.2020 16:52 Ответить
Так добрі щоки від кормив зе біля кормушки ...
показать весь комментарий
22.06.2020 19:14 Ответить
Клуб зоофилов "Кучерявый бурундучок" возмущены политическими преследованиями Парашенки.
показать весь комментарий
22.06.2020 19:47 Ответить
йду звідси, дивитись не можу як "кляті" Порох&"боти", хлопчика без трусиків(Зе!) та послідовників(Білів)- розпинають.
показать весь комментарий
22.06.2020 20:10 Ответить
Страница 5 из 5
 
 