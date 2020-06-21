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Новости Видео Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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На въездах в ОРДО устанавливают стелы "Россия": "Раздражающий фактор для Киева". ВИДЕО

Террористы "ДНР" на пунктах пропуска со своей стороны устанавливают стелы с надписью "Россия".

Об этом сообщил в Youtube блогер и представитель Донбасса в ТКГ Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ.

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В его ролике представлен отрывок "новостной программы" оккупантов. Ведущая сообщает: "Тем временем в сети появляются первые фото стелы "Россия", которую установили на КПВВ "Еленовка". Теперь те, кто будет въезжать в республику из Украины, увидят надпись "Россия".

При этом титр гласит: "Стелы "Россия" на въезде в республику! Раздражающий фактор для Киева".

"Когда никаких достижений нет, вполне понятно, что за достижения будет выдаваться всякая фигня типа установки букв, указателей, стел и тому подобных конструкций. Ну, не о шахтерских же забастовках и долгах по зарплате рассказывать телевидению ДНР", - иронизирует Казанский.

Напомним, на временно оккупированной наемниками РФ территории ОРЛО вблизи города Антрацит забастовали горняки шахты "Комсомольская", крупнейшей в регионе. Они требовали выплат долгов по зарплате и продолжения работы предприятия. В мае с теми же требованиями выступили сотрудники шахты "Никанор-Новая" на оккупированной Луганщине.

Также читайте: Покушение на Бучок: граната была привязана к калитке, - Казанский

Забастовку горняков на шахте "Комсомольская" поддержали рабочие Алчевского металлургического комбината.

Главу Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова просят вмешаться в ситуацию с закрытием на оккупированной части Луганской области нерентабельных шахт. Соответствующее обращение к спикеру парламента и уполномоченному по правам человека Людмиле Денисовой было отправлено от имени некоего "Комитета освобождения Донбасса".

Автор: 

россия (95687) Донецкая область (9775) Казанский Денис (311) КПВВ (330)


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Топ комментарии
+88
ну сделайте визовый вьезд в кацапстан, посмотрим как ватники едущие за пенсией запоют
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21.06.2020 22:55
+51
На в'їздах в ОРДО встановлюють стели "Росія": "подразнювальний фактор для Києва" - Цензор.НЕТ 3556
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21.06.2020 23:46
+42
Как же просился визовый режим с РФ после получения безвиза 3 года назад! Но не произошло. А ведь отблагодарить надо было именно этим. А так и по сей день нелегалы через нашу страну лезут в ЕС. Но прибывают с РФ. А сколько швали и врагов тут остаются? Но тишина здесь. И не в нашу пользу.
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21.06.2020 23:12
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Установите с нашей стороны - НАТО, пусть блеют))
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22.06.2020 03:18 Ответить
з нашої сторони треба ще ряд колючого дроту додати
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22.06.2020 07:09 Ответить
И рвы с водой и крокодилами...
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22.06.2020 08:12 Ответить
Так ********** же "там нет". Совсем не палятся , дырявые 🐐🐐🐐
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22.06.2020 06:37 Ответить
теперь ордловцам пенсию Украина в рублях будет выплачивать
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22.06.2020 06:57 Ответить
Можно даже советскими. Наверняка где-то в подвале нацбанка валяются.
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22.06.2020 13:16 Ответить
На в'їздах в ОРДО встановлюють стели "Росія": "подразнювальний фактор для Києва" - Цензор.НЕТ 9090
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22.06.2020 07:25 Ответить
Как вариант, установить на въезде в Украину стеллу НАТО. Могу только себе представить, какой будет хлопок.
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22.06.2020 07:25 Ответить
Та им похрену это нато, перестать выплачивать пенсии и въезд в Украину только через фильтрационный лагер куда действенней.
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22.06.2020 10:25 Ответить
И что?! Даже если и будет у них "хлопок" -ничего не изменится!!!Так и будут клепать и устанавливать стелы с надписью "раша" и другую прапогандисткую фуйню-ведь на это москва выделяет дурные деньги!!! Помнится при СССР,также бездумно клепали ненужные бюсты вождей и устанавливали вдоль дорог огромные буквы из стали или бетона,типа "слава труду,слава кпсс и тд"...ибо государство выделяло на это дурные деньги и строй материалы-ПОЛОВИНУ из которых,можно было ЛЕГКО УКРАСТЬ!!!
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22.06.2020 11:03 Ответить
ну не скажи, афроамерикацы на передовой до сих пор мерещаться, а потом, не просто стеллу установит, но и непосредственное вступление в альянс осуществить
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22.06.2020 12:57 Ответить
У відповідь закрити на вічний ремонт всі пункти пропуску між Україною і Росією крім тих які є на лінії ОРДЛО-Росія з пропозицією спільного контролю цієї ділянки кордону групою Росія-Україна-ООН. На найближчому "Мінську" використати ці фото як доказ окупації і вимагати консультацій по Будапештському меморандуму і зробити одночасно заяву що обманута Україна потребує допомого цивілізованих країн у відновленні ядерного статусу. Зеленському зробити заяву:Любив Росію і Путіна як маму і тата.Вражений реальним брутальним окупанським відношенням.Шкодую що цілий рік грав хером на роялі перед Путіним.З кожним днем стаю Порошенком з надією стати бандерівцем. Мовчати не можна.Робіть хід у відповідь такий щоб ті стелли ординці своїми танками роздавили.
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22.06.2020 08:15 Ответить
Вы наивный батенька
МИРУ по-"всеравно" на нас. ШЛЮХИ типа грит сшитбритен давно попали в разряд "пиз...ков". Когда говорят Англия - вспоминают Украину и не верят ******* с англии.
США также обосралось.
И именно теперь ЛЮБОЙ тупой вождь может клепать бомбу. И НИКТО даже вякнуть не может.
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22.06.2020 09:53 Ответить
Ніяких ілюзій.Проблема лише в тому що ні Порошенко ні Зеленський не задав жодних прямих питань заходу щоб ті відповіли так само чітко і відверто як Ви.Тоді ми з чистою совістю попросим російських полонених примотувати відпрацьоване ядерне паливо до "нептунів" і з позиції країни якій нічого втрачати диктувати умови на своїй землі.
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22.06.2020 11:20 Ответить
Припиніть виплачувати їм пенсії і безплатно постачати електроенергію воду і вони по другому заговорять.
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22.06.2020 08:27 Ответить
На нашому боці установити написи "ЦИВІЛІЗАЦІЯ" і "ЄВРОПА".
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22.06.2020 08:29 Ответить
А може бюсти С.Бандери ?
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22.06.2020 08:53 Ответить
У чому проблема? Встановить на пунктах пропуску режим, аналогічний пропуску на кордоні з Росією... Раз вони - "РОСІЯ", то і стосунки відповідні повинні буть...
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22.06.2020 08:35 Ответить
ну коли "расея", значит можно бомбить не задумываясь..... где наш Бомбардировщик Харрис???
На в'їздах в ОРДО встановлюють стели "Росія": "подразнювальний фактор для Києва" - Цензор.НЕТ 6864
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22.06.2020 08:57 Ответить
На сарае .уй написано , а там дрова . И кому верить ?
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22.06.2020 09:07 Ответить
Зелупих малороссів це не налякає а навпаки порадує,россійській мир таки прийшов на українську землю.
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22.06.2020 09:40 Ответить
Молодці! Вони знають і роблять своє. Не те що толерастично врівноважені українці.
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22.06.2020 10:22 Ответить
Что бы сделала нормальная страна, она сразу же бы закрыла КПП пока стелы не были бы убраны. ( и это как минимум).. Ну а наше руководство очередной раз утрет сопли.. и сделает вид что ничего не заметило.
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22.06.2020 10:40 Ответить
а сама расея, я так понимаю, не против?
Надеюсь, Гаагский трибунал по сбитому Боингу сей факт учтет...
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22.06.2020 10:51 Ответить
На каждое действие оккупантов должно быть реальное ( не надувание щек, ни грозный пальчик ню ню ню, не обеспокоенность) противодействие и оно должно быть четко озвучено Украиной. Считаются только с сильными
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22.06.2020 10:59 Ответить
Так у Зе клоуна війна в голові закінчилась і він бачив в очах Пукіна мир
Дай Бог щоб клоуна законно відсторонили від влади ще в цьому році і на цю посаду прийшов патріот України
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22.06.2020 11:09 Ответить
к параду готовятся...
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22.06.2020 10:59 Ответить
* БАНУЛИСЯ БЕЗНАДІЙНО

І ВПЕРЕД ЗА ПЕНСІЄЮ В УКРАЇНУ - ВСЯ СУТЬ ВАТИ
На в'їздах в ОРДО встановлюють стели "Росія": "подразнювальний фактор для Києва" - Цензор.НЕТ 4339
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22.06.2020 11:06 Ответить
"Іхтамнєт". )))
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22.06.2020 11:08 Ответить
На в'їздах в ОРДО встановлюють стели "Росія": "подразнювальний фактор для Києва" - Цензор.НЕТ 7206

...
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22.06.2020 11:26 Ответить
Так закрыть нахер КПВВ там где есть стелы рашка, местные снесут их за пару дней.
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22.06.2020 12:02 Ответить
Шикарная идея только мне кажется, что наш маленький ЗЕнаполеончик, ведомый "правильніми пацанами", у которых бизнес с паРашей не сможет ....
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22.06.2020 14:04 Ответить
зеленое гавнокомандование слатывает и молчит?
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22.06.2020 12:58 Ответить
При порохе, такого бы не было!
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22.06.2020 13:30 Ответить
....Ну я не знаю , кого это может раздражать . новомалоросы сходят с ума , и у меня лично , подобные дебильные выходки сепарюг , кроме смеха ничего не вызывают . Детский сад .. ..
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22.06.2020 14:20 Ответить
надо честно писать--ПОЛНАЯ ЖОПА-
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22.06.2020 14:22 Ответить
Типа новость сообщили, что это территория **************? Может для малоросов каких и открытие будет. Но вряд ли. Они нюхом чуют.
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22.06.2020 14:57 Ответить
Одічалиє спалили контору!
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22.06.2020 15:36 Ответить
Они нам "Россия" на въезде а мы им вступление их студентов в наши ВУЗы без ВНО,
Учитесь как управлять государством.
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22.06.2020 16:19 Ответить
С украинской стороны поставить "БАНДЕРАЛЭНД".
Чтобы все кто ездит за украинскими пенсиями видели.
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22.06.2020 16:26 Ответить
На всіх грошових знаках України надрукувати Бендеру і хай отримують ними пенсію.
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22.06.2020 17:45 Ответить
Сколько не говори халва, во рту слаще не станет убогим остается только стеллы ставить,
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22.06.2020 20:03 Ответить
Это замечательная вещь для мирового сообщества и для новых санкций - красивых и разных!
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22.06.2020 20:23 Ответить
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