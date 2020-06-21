На въездах в ОРДО устанавливают стелы "Россия": "Раздражающий фактор для Киева". ВИДЕО

Террористы "ДНР" на пунктах пропуска со своей стороны устанавливают стелы с надписью "Россия".

Об этом сообщил в Youtube блогер и представитель Донбасса в ТКГ Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты разрешили ловить бычков у берегов Крыма

В его ролике представлен отрывок "новостной программы" оккупантов. Ведущая сообщает: "Тем временем в сети появляются первые фото стелы "Россия", которую установили на КПВВ "Еленовка". Теперь те, кто будет въезжать в республику из Украины, увидят надпись "Россия".

При этом титр гласит: "Стелы "Россия" на въезде в республику! Раздражающий фактор для Киева".

"Когда никаких достижений нет, вполне понятно, что за достижения будет выдаваться всякая фигня типа установки букв, указателей, стел и тому подобных конструкций. Ну, не о шахтерских же забастовках и долгах по зарплате рассказывать телевидению ДНР", - иронизирует Казанский.

Напомним, на временно оккупированной наемниками РФ территории ОРЛО вблизи города Антрацит забастовали горняки шахты "Комсомольская", крупнейшей в регионе. Они требовали выплат долгов по зарплате и продолжения работы предприятия. В мае с теми же требованиями выступили сотрудники шахты "Никанор-Новая" на оккупированной Луганщине.

Также читайте: Покушение на Бучок: граната была привязана к калитке, - Казанский

Забастовку горняков на шахте "Комсомольская" поддержали рабочие Алчевского металлургического комбината.

Главу Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова просят вмешаться в ситуацию с закрытием на оккупированной части Луганской области нерентабельных шахт. Соответствующее обращение к спикеру парламента и уполномоченному по правам человека Людмиле Денисовой было отправлено от имени некоего "Комитета освобождения Донбасса".