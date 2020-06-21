На въездах в ОРДО устанавливают стелы "Россия": "Раздражающий фактор для Киева". ВИДЕО
Террористы "ДНР" на пунктах пропуска со своей стороны устанавливают стелы с надписью "Россия".
Об этом сообщил в Youtube блогер и представитель Донбасса в ТКГ Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ.
В его ролике представлен отрывок "новостной программы" оккупантов. Ведущая сообщает: "Тем временем в сети появляются первые фото стелы "Россия", которую установили на КПВВ "Еленовка". Теперь те, кто будет въезжать в республику из Украины, увидят надпись "Россия".
При этом титр гласит: "Стелы "Россия" на въезде в республику! Раздражающий фактор для Киева".
"Когда никаких достижений нет, вполне понятно, что за достижения будет выдаваться всякая фигня типа установки букв, указателей, стел и тому подобных конструкций. Ну, не о шахтерских же забастовках и долгах по зарплате рассказывать телевидению ДНР", - иронизирует Казанский.
Напомним, на временно оккупированной наемниками РФ территории ОРЛО вблизи города Антрацит забастовали горняки шахты "Комсомольская", крупнейшей в регионе. Они требовали выплат долгов по зарплате и продолжения работы предприятия. В мае с теми же требованиями выступили сотрудники шахты "Никанор-Новая" на оккупированной Луганщине.
Забастовку горняков на шахте "Комсомольская" поддержали рабочие Алчевского металлургического комбината.
Главу Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова просят вмешаться в ситуацию с закрытием на оккупированной части Луганской области нерентабельных шахт. Соответствующее обращение к спикеру парламента и уполномоченному по правам человека Людмиле Денисовой было отправлено от имени некоего "Комитета освобождения Донбасса".
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МИРУ по-"всеравно" на нас. ШЛЮХИ типа грит сшитбритен давно попали в разряд "пиз...ков". Когда говорят Англия - вспоминают Украину и не верят ******* с англии.
США также обосралось.
И именно теперь ЛЮБОЙ тупой вождь может клепать бомбу. И НИКТО даже вякнуть не может.
Надеюсь, Гаагский трибунал по сбитому Боингу сей факт учтет...
Дай Бог щоб клоуна законно відсторонили від влади ще в цьому році і на цю посаду прийшов патріот України
І ВПЕРЕД ЗА ПЕНСІЄЮ В УКРАЇНУ - ВСЯ СУТЬ ВАТИ
...
Учитесь как управлять государством.
Чтобы все кто ездит за украинскими пенсиями видели.