В рамках Марша Равенства Online в Киеве запустили огромный радужный флаг. ВИДЕО
В Украине 21 июня прошел Марш Равенства Онлайн и Марафон союзников и союзниц ЛГБТ+.
Как сообщает Цензор.НЕТ, организаторы - "КиевПрайд" - совместно с Dronarium и Saatchi&Saatchi Украина запустили огромный радужный флаг. "Эта акция стала частью Марша Равенства Online и символизировала прайд в городе. Дрон с флагом кружил по центральным улицам Киева и облетел достопримечательности украинской столицы", - сообщили организаторы.
В течение Марша Равенства Онлайн зрители и зрительницы могли оставлять собственные метки на гугл-картах с лозунгами за права ЛГБТ+, фотографиями плакатов и различными другими посланиями.
Марш равенства должен был пройти 21 июня, но его перенесли в связи с пандемией коронавируса и карантинными ограничениями.
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Но их необходимо оставить в покое как больных людей и не иметь с ними никаких деловых отношений. Небо само с ними разберется. Если человек с ЛГБТ сидит тихо и не высовывается Небо его не трогает, а если выпячивает свою ориентацию - сразу же их косит болезнь.
Против Природы лучше не выступать.