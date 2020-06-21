В рамках Марша Равенства Online в Киеве запустили огромный радужный флаг. ВИДЕО

В Украине 21 июня прошел Марш Равенства Онлайн и Марафон союзников и союзниц ЛГБТ+.

Как сообщает Цензор.НЕТ, организаторы - "КиевПрайд" - совместно с Dronarium и Saatchi&Saatchi Украина запустили огромный радужный флаг. "Эта акция стала частью Марша Равенства Online и символизировала прайд в городе. Дрон с флагом кружил по центральным улицам Киева и облетел достопримечательности украинской столицы", - сообщили организаторы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Марш равенства в 2020 году состоится онлайн, - организаторы

В течение Марша Равенства Онлайн зрители и зрительницы могли оставлять собственные метки на гугл-картах с лозунгами за права ЛГБТ+, фотографиями плакатов и различными другими посланиями.

Марш равенства должен был пройти 21 июня, но его перенесли в связи с пандемией коронавируса и карантинными ограничениями.