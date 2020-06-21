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В рамках Марша Равенства Online в Киеве запустили огромный радужный флаг. ВИДЕО

В Украине 21 июня прошел Марш Равенства Онлайн и Марафон союзников и союзниц ЛГБТ+.

Как сообщает Цензор.НЕТ, организаторы - "КиевПрайд" - совместно с Dronarium и Saatchi&Saatchi Украина запустили огромный радужный флаг. "Эта акция стала частью Марша Равенства Online и символизировала прайд в городе. Дрон с флагом кружил по центральным улицам Киева и облетел достопримечательности украинской столицы", - сообщили организаторы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Марш равенства в 2020 году состоится онлайн, - организаторы

В течение Марша Равенства Онлайн зрители и зрительницы могли оставлять собственные метки на гугл-картах с лозунгами за права ЛГБТ+, фотографиями плакатов и различными другими посланиями.

Марш равенства должен был пройти 21 июня, но его перенесли в связи с пандемией коронавируса и карантинными ограничениями.

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Киев (25587) права человека (989) ЛГБТ-сообщество (333) Марш равенства (4)


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Топ комментарии
+21
Главное зло что натворили эти нетрадиционные - украли символ мира Радугу.
Но их необходимо оставить в покое как больных людей и не иметь с ними никаких деловых отношений. Небо само с ними разберется. Если человек с ЛГБТ сидит тихо и не высовывается Небо его не трогает, а если выпячивает свою ориентацию - сразу же их косит болезнь.
Против Природы лучше не выступать.
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21.06.2020 23:17
+16
Я от може чогось таки не розумію,ну от ти нетрадиційної орієнтації.Ну так а нах#уя виставляти це на загальний огляд? У нас що,так сильно поширена гомофобія? Та зовсім ні. І до чого тоді ці дебільні паради? Просто завтра параша.тудєй покаже дебільний черговий ролік... Тьху,гидко....
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22.06.2020 00:06
+14
Як шкода що ви не розумієте що то не захист прав , а суцільна гейпропаганда. У Европі вона набрала жахливих розмірів. Гей рух злився з соціялістами і докурви популярний. Ти ще не гей? Ну ти і відсталий…
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22.06.2020 00:25
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Отже, тут швидше "ворог мого ворога - мій приятель" аніж їх підтримка
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22.06.2020 15:43 Ответить
Допоки на щиті герб серсера я за цю ідилію .
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22.06.2020 14:20 Ответить
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